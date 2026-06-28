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Svrčina vs. Tien: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Kamil Jurek
  5:46

Dalibor Svrčina v prvním kole Australian Open. | foto: Reuters

Dalibor Svrčina se v 1. kole Wimbledonu 2026 pokusí překvapit favorizovaného Learnera Tiena. Podívejte se, kdy zápas začíná, jaké jsou kurzy a kde sledovat přímý přenos.

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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026: Svrčina vs. Tien

Dalibor Svrčina zažije svůj wimbledonský debut a soupeřem je o tři roky mladší Learner Tien, člen elitní dvacítky žebříčku. Start utkání je naplánován na pondělí 29. června od 12:00, může ale ještě být posunut na později. Živé vysílání z Wimbledonu zajišťuje v televizi Eurosport, online pak platforma HBO Max.

Datum:pondělí 29. června 2026 od 12:00
Dějiště:Londýn, Velká Británie
Vzájemné zápasy:0:0
Kurzy:u Synot Tipu zde
Kde sledovat:Eurosport, HBO Max

Kurzy na Svrčinu v 1. kole Wimbledonu 2026

Podle bookmakerů SynotTipu je Dalibor Svrčina jasným outsiderem s kurzem více než 6,80 a není divu, travnatému povrchu se totiž vůbec nevěnuje.

Základní kurzy

  • Výhra Svrčiny: 6,83
  • Výhra Tiena: 1,12
  • Více než 3.5 setů: 1,98

Learner Tien se tak dostává do pozice obrovského favorita s kurzem jen okolo 1,10, přestože ani on nemá s trávou vzhledem ke svému věku příliš mnoho zkušeností.

V kurzové nabídce Synot Tipu najdete mnohem více sázkových příležitostí na sety, gamy a podobně, na další narazíte v LIVE sázkách v průběhu samotného utkání.

Svrčina na trávě letos neodehrál žádný zápas

Dalibor Svrčina se travnatému povrchu nijak zvlášť nevěnuje, všechny své dosavadní zápasy v kariéře byly v rámci wimbledonské kvalifikace. Ani letos s účastí český tenista nejspíš nepočítal, ještě před týdnem totiž hrál challenger na antuce.

Nakonec se tedy do hlavní soutěže dostal díky odhlášení mnoha hráčů před ním, půjde o jeho londýnskou premiéru. Bez jediného letošního zápasu na trávě to ale bude mít těžké.

Learner Tien má i přes nižší věk mnohem více zkušeností. Jde o vítěze dvou ATP turnajů, jeden z nich si připsal letos na antuce v Ženevě. Na trávě zatím stihl jen turnaj v Halle, kde těsně podlehl Auger-Aliassimovi, představil se i na exhbici v Hurlinghamu. Tam z toho byla těsná porážka od Mpetshi Perricarda a vítězství nad žebříčkovým kolegou Darderim.

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Svrčina a Tien na posledních Wimbledonech
Svrčina
20252. kolo kvalifikace
20241. kolo kvalifikace
20231. kolo kvalifikace
Tien
20252. kolo
2024nestartoval
2023nestartoval

Vzájemné zápasy Svrčiny a Tiena

Tito dva tenisté se zatím na ATP Tour ani nižších úrovních nikdy nepotkali, přímo na grandslamu tedy půjde o premiéru. Kdo si povede lépe?

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