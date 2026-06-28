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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026: Svrčina vs. Tien
Dalibor Svrčina zažije svůj wimbledonský debut a soupeřem je o tři roky mladší Learner Tien, člen elitní dvacítky žebříčku. Start utkání je naplánován na pondělí 29. června od 12:00, může ale ještě být posunut na později. Živé vysílání z Wimbledonu zajišťuje v televizi Eurosport, online pak platforma HBO Max.
|Datum:
|pondělí 29. června 2026 od 12:00
|Dějiště:
|Londýn, Velká Británie
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|Eurosport, HBO Max
Kurzy na Svrčinu v 1. kole Wimbledonu 2026
Podle bookmakerů SynotTipu je Dalibor Svrčina jasným outsiderem s kurzem více než 6,80 a není divu, travnatému povrchu se totiž vůbec nevěnuje.
Základní kurzy
Learner Tien se tak dostává do pozice obrovského favorita s kurzem jen okolo 1,10, přestože ani on nemá s trávou vzhledem ke svému věku příliš mnoho zkušeností.
V kurzové nabídce Synot Tipu najdete mnohem více sázkových příležitostí na sety, gamy a podobně, na další narazíte v LIVE sázkách v průběhu samotného utkání.
Svrčina na trávě letos neodehrál žádný zápas
Dalibor Svrčina se travnatému povrchu nijak zvlášť nevěnuje, všechny své dosavadní zápasy v kariéře byly v rámci wimbledonské kvalifikace. Ani letos s účastí český tenista nejspíš nepočítal, ještě před týdnem totiž hrál challenger na antuce.
Nakonec se tedy do hlavní soutěže dostal díky odhlášení mnoha hráčů před ním, půjde o jeho londýnskou premiéru. Bez jediného letošního zápasu na trávě to ale bude mít těžké.
Learner Tien má i přes nižší věk mnohem více zkušeností. Jde o vítěze dvou ATP turnajů, jeden z nich si připsal letos na antuce v Ženevě. Na trávě zatím stihl jen turnaj v Halle, kde těsně podlehl Auger-Aliassimovi, představil se i na exhbici v Hurlinghamu. Tam z toho byla těsná porážka od Mpetshi Perricarda a vítězství nad žebříčkovým kolegou Darderim.
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Wimbledon 2026: Pavouky dvouhry mužů a žen. S kým hrají čeští tenisté?
|Svrčina
|2025
|2. kolo kvalifikace
|2024
|1. kolo kvalifikace
|2023
|1. kolo kvalifikace
|Tien
|2025
|2. kolo
|2024
|nestartoval
|2023
|nestartoval
Vzájemné zápasy Svrčiny a Tiena
Tito dva tenisté se zatím na ATP Tour ani nižších úrovních nikdy nepotkali, přímo na grandslamu tedy půjde o premiéru. Kdo si povede lépe?