České tenistky čeká v semifinále BJK Cupu souboj se Španělskem. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou nominace obou týmů, vzájemná bilance a sázkové kurzy, najdete v našem přehledu.
BJK Cup 2026 – semifinále Česko vs. Španělsko
|Termín:
|Pátek 25. září 2026
|Místo konání:
|Shenzhen Bay Sports Centre Arena, Šen-čen, Čína
|Fáze turnaje:
|Billie Jean King Cup Finals – semifinále
|Televizní přenos:
|Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport
|Online live stream:
|Všechna střetnutí můžete sledovat živě u Tipsportu
Program zápasu Španělsko - Česko v BJK Cupu:
Rozpis semifinálových duelů doplníme po zveřejnění sestav. Hraje se na dva vítězné zápasy. Za nerozhodného stavu rozhodne čtyřhra.
BJK Cup 2026, Španělsko - Česko (25.9. od 11:00) – bude doplněno
|Zápas
|Výsledek
|1. dvouhra
|2. dvouhra
|čtyřhra
Český tým se může opřít o mimořádně silnou sestavu. V singlu má k dispozici hned dvě hráčky světové desítky – Lindu Noskovou (6. WTA) a Karolínu Muchovou (8. WTA), které doplňují Marie Bouzková (26. WTA) a mladá Sára Bejlek (28. WTA). Ve čtyřhře je navíc k dispozici světová jednička Kateřina Siniaková. Ve čtvrtfinále Češky vyřadily Velkou Británii - Marie Bouzková po tříhodinové bitvě udolala Sonay Kartalovou a Linda Nosková následně pečetila postup výhrou nad Katie Boulterovou.
Česko – Velká Británie 2:0
- Marie Bouzková – Sonay Kartalová 7:6(2), 4:6, 6:4
- Linda Nosková – Katie Boulterová 6:2, 7:6(3)
- Čtyřhra Muchová / Siniaková – Burrageová / Dartová se za rozhodnutého stavu nehrála.
Španělsko má na finálovém tunaji vyrovnaný tým postavený kolem Cristiny Bucsaové (35. WTA v singlu, 16. WTA v deblu) a Kaitlin Quevedové (73. WTA). V napínavém čtvrtfinále proti Kazachstánu sice Bucsaová nestačila na Julii Putincevovou, bod však vybojovala Jessica Bouzasová Maneirová a o postupu do semifinále rozhodla deblová dvojice Cristina Bucsaová – Sara Sorribesová Tormová.
Španělsko – Kazachstán 2:1
- Jessica Bouzasová Maneirová – Sonja Zhiyenbayevová 6:2, 6:2
- Cristina Bucsaová – Yulia Putintsevová 2:6, 6:3, 1:6
- Bucsaová / Sorribesová Tormová – Danilinová / Kulambayevová 6:2, 7:5
Nominace týmů a žebříčkové postavení
Kapitánky Barbora Strýcová a Carla Suárezová Navarrová nominovaly následující sestavy:
Vzájemná bilance
Historická bilance vzájemných zápasů mezi Českem a Španělskem v Billie Jean King Cupu (dříve Fed Cupu) je vyrovnaná 3:3 na zápasy. Shodná je také celková zápasová statistika ve dvouhrách (9:9), ve čtyřhrách mají mírně navrch Češky (3:2). Poslední měření sil se odehrálo v roce 2025 v ostravské RT TORAX Areně, kde Španělsko v kvalifikační skupině zvítězilo 2:1.
Vzájemná bilance českých a španělských tenistek v BJK Cupu
|Rok
|Zápas
|Skóre
|Fáze / Místo
|2025
|Česko – Španělsko
|1:2
|Kvalifikace – skupina B (Ostrava, tvrdý p.)
|2017
|Česko – Španělsko
|3:2
|Světová skupina – čtvrtfinále
|2014
|Španělsko – Česko
|2:3
|Světová skupina – čtvrtfinále
|2009
|Česko – Španělsko
|4:1
|Světová skupina – čtvrtfinále
|2007
|Španělsko – Česko
|4:1
|Světová skupina – čtvrtfinále
|2000
|Španělsko – Česko
|2:1
|Světová skupina – semifinále
Výsledky finálového turnaje BJK Cupu 2026
|Fáze turnaje
|Duel
|Výsledek
|Čtvrtfinále
|Česko – Velká Británie
|2:0
|Marie Bouzková – Sonay Kartalová
|7:6(2), 4:6, 6:4
|Linda Nosková – Katie Boulterová
|6:2, 7:6(3)
|Čtvrtfinále
|Španělsko – Kazachstán
|2:1
|Jessica Bouzasová Maneirová – Sonja Žijenbajevová
|6:2, 6:2
|Julija Putincevová – Cristina Bucsaová
|6:2, 3:6, 6:1
|Cristina Bucsaová / Sara Sorribesová Tormová – Anna Danilinová / Žibek Kulambajevová
|6:2, 7:5
|Čtvrtfinále
|Ukrajina – Belgie
|2:1
|Anhelina Kalininová – Jana Otzipková
|6:7(6), 6:1, 6:1
|Elina Svitolinová – Greet Minnenová
|7:6(5), 4:6, 4:6
|Ukrajina – Belgie
|rozhodující čtyřhra
|Čtvrtfinále
|Itálie – Čína
|2:0
|Elisabetta Cocciarettová – Yuan Yue
|4:6, 7:5, 7:5
|Jasmine Paoliniová – Wang Xinyu
|4:6, 7:6(4), 6:4
Systém BJK Cupu
Finálový turnaj BJK pro osm nejlepších týmů se hraje klasickým vyřazovacím pavoukem od čtvrtfinále. Každý zápas proběhne během jednoho dne a zahrnuje dvě utkání dvouhry a jednu čtyřhru.
K postupu jsou potřeba dvě získané výhry. Titul obhajují reprezentantky Itálie, které se radovaly již dvakrát v řadě.
Poslední finále BJK Cupu
|Rok
|Dějiště
|Finále
|2025
|Šen-čen, Čína
|Itálie – USA 2:0
|2024
|Malaga, Španělsko
|Itálie – Slovensko 2:0
|2023
|Sevilla, Španělsko
|Kanada – Itálie 2:0
|2022
|Glasgow, Velká Británie
|Švýcarsko – Austrálie 2:0
|2021
|Praha, Česko
|RTF – Švýcarsko 2:0
|2019
|Perth, Austrálie
|Francie – Austrálie 3:2
|2018
|Praha, Česko
|Česko – USA 3:0