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Česko - Španělsko v BJK Cupu 2026: Program, výsledky a kde sledovat

Kristýna Polášková
  12:27

České tenistky před čtvrtfinále BJK Cupu proti Británii (zleva) Kateřina Siniaková, Sára Bejlek, Marie Bouzková, Karolína Muchová, Linda Nosková a kapitánka Barbora Strýcová | foto: Reuters

České tenistky čeká v semifinále BJK Cupu souboj se Španělskem. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou nominace obou týmů, vzájemná bilance a sázkové kurzy, najdete v našem přehledu.
BJK Cup 2026 – semifinále Česko vs. Španělsko
Termín:Pátek 25. září 2026
Místo konání:Shenzhen Bay Sports Centre Arena, Šen-čen, Čína
Fáze turnaje:Billie Jean King Cup Finals – semifinále
Televizní přenos:Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport
Online live stream:Všechna střetnutí můžete sledovat živě u Tipsportu

Program zápasu Španělsko - Česko v BJK Cupu:

Rozpis semifinálových duelů doplníme po zveřejnění sestav. Hraje se na dva vítězné zápasy. Za nerozhodného stavu rozhodne čtyřhra.

BJK Cup 2026, Španělsko - Česko (25.9. od 11:00) – bude doplněno
ZápasVýsledek
1. dvouhra
2. dvouhra
čtyřhra

Český tým se může opřít o mimořádně silnou sestavu. V singlu má k dispozici hned dvě hráčky světové desítky – Lindu Noskovou (6. WTA) a Karolínu Muchovou (8. WTA), které doplňují Marie Bouzková (26. WTA) a mladá Sára Bejlek (28. WTA). Ve čtyřhře je navíc k dispozici světová jednička Kateřina Siniaková. Ve čtvrtfinále Češky vyřadily Velkou Británii - Marie Bouzková po tříhodinové bitvě udolala Sonay Kartalovou a Linda Nosková následně pečetila postup výhrou nad Katie Boulterovou.

Česko – Velká Británie 2:0

  • Marie Bouzková – Sonay Kartalová 7:6(2), 4:6, 6:4
  • Linda Nosková – Katie Boulterová 6:2, 7:6(3)
  • Čtyřhra Muchová / Siniaková – Burrageová / Dartová se za rozhodnutého stavu nehrála.

Španělsko má na finálovém tunaji vyrovnaný tým postavený kolem Cristiny Bucsaové (35. WTA v singlu, 16. WTA v deblu) a Kaitlin Quevedové (73. WTA). V napínavém čtvrtfinále proti Kazachstánu sice Bucsaová nestačila na Julii Putincevovou, bod však vybojovala Jessica Bouzasová Maneirová a o postupu do semifinále rozhodla deblová dvojice Cristina Bucsaová – Sara Sorribesová Tormová.

Španělsko – Kazachstán 2:1

  • Jessica Bouzasová Maneirová – Sonja Zhiyenbayevová 6:2, 6:2
  • Cristina Bucsaová – Yulia Putintsevová 2:6, 6:3, 1:6
  • Bucsaová / Sorribesová Tormová – Danilinová / Kulambayevová 6:2, 7:5

Nominace týmů a žebříčkové postavení

Kapitánky Barbora Strýcová a Carla Suárezová Navarrová nominovaly následující sestavy:

Tým HráčkaŽebříček (Dvouhra / Čtyřhra)
Česko (#5)Linda Nosková6. / 37.
Karolína Muchová8. / 165.
Marie Bouzková26. / 38.
Sára Bejlek28. / 1620.
Kateřina Siniaková53. / 1.
Kapitánka:Barbora Strýcová
Španělsko (#4)Cristina Bucsaová35. / 16.
Kaitlin Quevedová73. / 888.
Jessica Bouzasová Maneirová93. / 1121.
Marina Bassolsová Riberová129. / 524.
Sara Sorribesová Tormová188. / 102.
Kapitánka:Carla Suárezová Navarrová

Vzájemná bilance

Historická bilance vzájemných zápasů mezi Českem a Španělskem v Billie Jean King Cupu (dříve Fed Cupu) je vyrovnaná 3:3 na zápasy. Shodná je také celková zápasová statistika ve dvouhrách (9:9), ve čtyřhrách mají mírně navrch Češky (3:2). Poslední měření sil se odehrálo v roce 2025 v ostravské RT TORAX Areně, kde Španělsko v kvalifikační skupině zvítězilo 2:1.

Vzájemná bilance českých a španělských tenistek v BJK Cupu
RokZápasSkóreFáze / Místo
2025Česko – Španělsko1:2Kvalifikace – skupina B (Ostrava, tvrdý p.)
2017Česko – Španělsko3:2Světová skupina – čtvrtfinále
2014Španělsko – Česko2:3Světová skupina – čtvrtfinále
2009Česko – Španělsko4:1Světová skupina – čtvrtfinále
2007Španělsko – Česko4:1Světová skupina – čtvrtfinále
2000Španělsko – Česko2:1Světová skupina – semifinále

Výsledky finálového turnaje BJK Cupu 2026

Fáze turnajeDuelVýsledek
ČtvrtfináleČesko – Velká Británie2:0
Marie Bouzková – Sonay Kartalová7:6(2), 4:6, 6:4
Linda Nosková – Katie Boulterová6:2, 7:6(3)
ČtvrtfináleŠpanělsko – Kazachstán2:1
Jessica Bouzasová Maneirová – Sonja Žijenbajevová6:2, 6:2
Julija Putincevová – Cristina Bucsaová6:2, 3:6, 6:1
Cristina Bucsaová / Sara Sorribesová Tormová – Anna Danilinová / Žibek Kulambajevová6:2, 7:5
ČtvrtfináleUkrajina – Belgie2:1
Anhelina Kalininová – Jana Otzipková6:7(6), 6:1, 6:1
Elina Svitolinová – Greet Minnenová7:6(5), 4:6, 4:6
Ukrajina – Belgierozhodující čtyřhra
ČtvrtfináleItálie – Čína2:0
Elisabetta Cocciarettová – Yuan Yue4:6, 7:5, 7:5
Jasmine Paoliniová – Wang Xinyu4:6, 7:6(4), 6:4

Systém BJK Cupu

Finálový turnaj BJK pro osm nejlepších týmů se hraje klasickým vyřazovacím pavoukem od čtvrtfinále. Každý zápas proběhne během jednoho dne a zahrnuje dvě utkání dvouhry a jednu čtyřhru.

K postupu jsou potřeba dvě získané výhry. Titul obhajují reprezentantky Itálie, které se radovaly již dvakrát v řadě.

Poslední finále BJK Cupu

RokDějištěFinále
2025Šen-čen, ČínaItálie – USA 2:0
2024Malaga, ŠpanělskoItálie – Slovensko 2:0
2023Sevilla, ŠpanělskoKanada – Itálie 2:0
2022Glasgow, Velká BritánieŠvýcarsko – Austrálie 2:0
2021Praha, ČeskoRTF – Švýcarsko 2:0
2019Perth, AustrálieFrancie – Austrálie 3:2
2018Praha, ČeskoČesko – USA 3:0
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