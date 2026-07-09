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Kdy a kde sledovat semifinále Wimbledonu 2026 živě: Sinner vs. Djokovič
Druhým semifinále ve dvouhře mužů na Wimbledonu 2026 je zápas mezi Jannikem Sinnerem a Novakem Djokovičem. Další zápas těchto dvou elitních tenistů je na programu v pátek 10. července od 16:30 na Eurosportu, online pak na HBO Max. Čas se může ještě posouvat.
|Datum:
|pátek 10. července 2026 od 16:30
|Dějiště:
|Londýn, Velká Británie
|Vzájemné zápasy:
|8:5 pro Sinnera
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|Eurosport, HBO Max
Kurzy na Sinnera a Djokoviče v semifinále Wimbledonu 2026
Bookmakeři Synot Tipu možná až překvapivě výrazně favorizují Jannika Sinnera, na jehož postup je kurz jen okolo 1,20. To znamená, že v případě jeho vítězství a vsazené tisícikoruny byste získali jen 200 Kč.
Základní kurzy
Novak Djokovič má v nohách několik dlouhých zápasů, pořád jde ale o jednoho z nejlepších hráčů všech dob. Kurz přes 4,60 na jeho postup je proto velmi lákavý.
U Synot Tipu ale můžete kromě široké předzápasové nabídky využít také LIVE sázky, a to po celou dobu trvání tohoto semifinále.
Sinner kromě prvního kola neztratil set
Jannik Sinner stihl po překvapivém kolapsu na French Open jen travnatou exhibici s jediným zápasem a nerozehranost na tomto povrchu jej málem dohnala.
Hned v prvním kole totiž ztrácel s Miomirem Kecmanovičem 0:1 a 1:2 na sety, nakonec ale utkání otočil a získal sebevědomí. To zužitkoval ve všech dalších duelech – set už sice neztratil, ve všech duelech se ale zapotil, hrál řadu tiebreaků a vždy strávil na kurtu více než dvě hodiny.
Ve wimbledonských semifinále má obhájce loňského prvenství Sinner bilanci 1:1, v kariéře prohrál pouze tři grandslamová finále. Dvě z toho proti dnešnímu soupeři.
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Djokovič vyhrál nejdelší čtvrtfinále na Wimbledonu
Novak Djokovič už ve svém věku šetří se starty, stále však platí, že se na grandslamy dokáže skvěle připravit. Také on stihl po brzkém výpadku na Roland Garros pouze exhibici, i tak už ale přehrál celkem pět soupeřů.
Jediným duelem, který získal na svou stranu beze ztráty setu, bylo druhé kolo proti Stefanosi Tsitsipasovi, až do čtvrtfinále potřeboval na soupeře vždy čtyři sady.
S Auger-Aliassimem se pak zapotil ještě více – boj trval neskutečných 5 hodin a 15 minut, srbská legenda nakonec rozhodla až v tiebreaku posledního pátého setu. Je otázkou, jak dokáže po tomto maratonu zregenerovat.
Djokovič útočí na osmý wimbledonský titul, čímž by dorovnal velkého rivala Rogera Federera. V londýnských semifinále má bilanci 10:4, právě v této fázi ale prohrál loni s Jannikem Sinnerem.
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Wimbledon 2026: Pavouky dvouhry mužů a žen. S kým hrají čeští tenisté?
|Sinner
|čtvrtfinále
|vs. Struff (7:5, 7:6, 6:3)
|osmifinále
|vs. Mochizuki (6:3, 7:6, 6:3)
|3. kolo
|vs. Brooksby (6:4, 6:3, 6:4)
|2. kolo
|vs. Borges (7:6, 7:6, 6:4)
|1. kolo
|vs. Kecmanovič (4:6, 6:3, 6:7, 6:2, 6:3)
|Djokovič
|čtvrtfinále
|vs. A-Aliassime (7:6, 3:6, 6:3, 6:7, 7:6)
|osmifinále
|vs. Safiullin (7:6, 6:3, 3:6, 6:3)
|3. kolo
|vs. Rinderknech (7:5, 6:4, 1:6, 7:6)
|2. kolo
|vs. Tsitsipas (6:3, 6:4, 6:2)
|1. kolo
|vs. Wu (6:4, 5:7, 6:4, 6:4)
Vzájemné zápasy Sinnera a Djokoviče
Ve vzájemné bilanci vede Sinner 8:5, bez exhibičních duelů pak těsně 6:5. Z posledních pěti duelů šly čtyři na stranu Itala, včetně loňského Wimbledonu. Jediný letošní zápas ale ovládl v pěti setech srbský hráč.
Podívejte se na pět posledních duelů mimo exhibice:
- 30. 1. 2026 (tvrdý): Djokovič 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4
- 11. 7. 2025 (tráva): Sinner 6:3, 6:3, 6:4
- 6. 6. 2025 (antuka): Sinner 6:4, 7:5, 7:6
- 13. 10. 2024 (tvrdý): Sinner 7:6, 6:3
- 26. 1. 2024 (tvrdý): Sinner 6:1, 6:2, 6:7, 6:3