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Kdy a kde sledovat Siniakovou v neděli (25. 10.) živě: live stream online
Kateřina Siniaková pokračuje v úspěšném tažení turnajem WTA 250 v Ósace. Po jednoznačné semifinálové výhře nad Katie Boulterovou ji čeká poslední překážka v podobě Ashlyn Kruegerové. Finálový zápas se uskuteční v neděli 25. října od 5:30 ráno českého času. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|neděle 25. října 2026 od 5:30
|Fáze:
|finále
|Dějiště:
|Utsubo Tennis Center, Ósaka
|Vzájemné zápasy:
|4:0 pro Siniakovou
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi můžete utkání sledovat na placeném kanálu Sport 1, který má v nabídce několik českých poskytovatelů televizních služeb.
Kurzy na Siniakovou ve finále v Ósace
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu považují Kateřinu Siniakovou za mírnou favoritku. Kurz na českou tenistku se pohybuje okolo 1,75.
Kruegerová, která turnaj už jednou ovládla a podmínky v Ósace jí evidentně sedí, má kurz 2,09.
Siniaková si po třech letech zahraje o titul ve dvouhře
Kateřina Siniaková má za sebou další mimořádně úspěšnou sezonu ve čtyřhře, ve které patří dlouhodobě ke světové špičce. Ve dvouhře se jí ale letos tolik nedařilo, což nyní mění povedeným vystoupením v Japonsku.
V Ósace začala výhrou nad Stearnsovou, která v rozhodujícím setu skrečovala. Následně si poradila s Linetteovou a ve čtvrtfinále deklasovala Stoianaovou 6:1, 6:2.
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Finále po třech letech. Siniaková si v Ósace zahraje o šestý titul ve dvouhře
Velmi dobrý výkon předvedla také v semifinále proti Katie Boulterové. Britku porazila 6:1, 6:4 za hodinu a 25 minut a oplatila jí loňskou porážku z Madridu. Siniaková vstoupila do utkání pěti vyhranými gamy v řadě a první set získala zcela jednoznačně. Ve druhém už soupeřka kladla větší odpor, česká tenistka ale postup bez větších komplikací dotáhla.
Pro Siniakovou jde o první finále na okruhu WTA ve dvouhře od října 2023, kdy v čínském Nan-čchangu porazila v souboji o titul Marii Bouzkovou.
Nyní ji čeká jedenácté singlové finále kariéry. Z předchozích deseti jich vyhrála pět a v Ósace může svou sbírku rozšířit o šestou trofej.
Kruegerová turnaj v Ósace už jednou vyhrála
Dvaadvacetiletá Ashlyn Kruegerová je aktuálně 55. hráčkou světového žebříčku a do finále se probojovala, přestože na turnaji nepatřila mezi nasazené tenistky.
Američanka postupně vyřadila Tjenovou, Tararudeeovou a Gibsonovou, přičemž v prvních třech zápasech neztratila ani set. Nejtěžší zkouška přišla až v semifinále, kde se utkala s turnajovou jedničkou Ann Liovou.
Kruegerová zvládla úvodní sadu 6:4, druhou prohrála v tie-breaku a o postup musela bojovat ve třetím setu. Ten nakonec získala 6:3 a po výsledku 6:4, 6:7, 6:3 si zajistila účast ve finále.
Na turnaj v Ósace má přitom velmi dobré vzpomínky. V roce 2023 zde získala svůj první titul na okruhu WTA, když ve finále porazila Číňanku Ču Lin. Nyní se pokusí na tento úspěch navázat.
Jaká je aktuální forma obou tenistek?
|Siniaková
|semifinále
|vs. Boulterová (6:1, 6:4)
|čtvrtfinále
|vs. Stoianaová (6:1, 6:2)
|osmifinále
|vs. Linetteová (6:4, 6:1)
|1. kolo
|vs. Stearnsová (6:4, 0:6, 4:0, skreč)
|Kruegerová
|semifinále
|vs. Liová (6:4, 6:7 (4), 6:3)
|čtvrtfinále
|vs. Gibsonová (6:1, 6:3)
|osmifinále
|vs. Tararudeeová (6:3, 6:1)
|1. kolo
|vs. Tjenová (6:4, 6:4)
Vzájemné zápasy (H2H)
Kateřina Siniaková a Ashlyn Kruegerová se na okruhu utkaly už čtyřikrát. Česká tenistka má stoprocentní bilanci 4:0, přičemž poslední dvě výhry zaznamenala loni na trávě v Německu.
Naposledy na sebe obě hráčky narazily v kvalifikaci v Bad Homburgu, kde Siniaková zvítězila 7:5, 6:2. Jediné dosavadní vzájemné utkání na tvrdém povrchu se odehrálo v Adelaide, i tam uspěla Češka.
|Rok
|Turnaj
|Zápas
|Výsledek
|2025
|Bad Homburg
|Siniaková – Kruegerová
|7:5, 6:2
|2025
|Berlín
|Siniaková – Kruegerová
|6:4, 6:2
|2025
|Adelaide
|Siniaková – Kruegerová
|6:3, 2:6, 6:2
|2024
|Lleida
|Siniaková – Kruegerová
|2:6, 6:2, 6:1