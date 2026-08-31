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Siniaková vs. Cocciaretto: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě

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  10:49

Kateřina Siniaková ve čtvrtfinále mixu na US Open. | foto: ČTK

Kateřina Siniaková vstoupí do US Open 2026 soubojem s italskou tenistkou Elisabettou Cocciarettovou. Podívejte se na kurzy, poslední výsledky obou hráček i informace o tom, kde utkání sledovat živě.

Kdy a kde sledovat Siniakovou dnes (31. 8.) živě: live stream online

Druhý hrací den US Open 2026 jde do akce i Kateřina Siniaková, její soupeřkou bude Elisabetta Cocciarettová. Češka má se svou italskou soupeřkou pozitivní bilanci, ze tří dosavadních vzájemných zápasů vyhrála dva. Naposledy se hráčky utkaly v červnu 2023 v Bad Homburgu, kde Siniaková zvítězila 6:3, 6:4.

Siniaková – Cocciarettová na US Open 2026 (31. 8.)
Datum:pondělí 31. srpna 2026 od 23:00
Fáze:1. kolo
Dějiště:USTA Billie Jean King National Tennis Center
Vzájemné zápasy:2:1 pro Siniakovou
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

V televizi vysílají poslední grandslam sezony oba kanály Eurosportu, které má v nabídce například Telly. Dostupná je i online platforma HBO Max.

Kurzy na Siniakovou v 1. kole US Open

Aktuálně bookmakeři staví do role favoritky Siniakovou. Kurz na její výhru je 1,53, zatímco na vítězství Cocciarettové je 2,59.

Cocciaretto, Elisabetta 2,59
Siniaková, Kateřina 1,53

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V nabídce SynotTipu najdou zájemci mnohem více příležitostí, v průběhu zápasu budou dostupné i LIVE sázky. V nich se kurzy mění po každém odehraném míčku.

US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky

Siniaková odehrála na betonech jen tři zápasy

Zajímavé kurzy

  • Cocciaretto vyhraje nad 10,5 gamu: 1,71
  • 3 sety v zápase: 2,45
  • Cocciaretto vyhraje alespoň set: 1,59

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Kateřina Siniaková má před US Open za sebou ve dvouhře pouze tři zápasy na amerických betonech. V Cincinnati zvládla druhé kolo proti Jessice Bouzasové Maneirové, ve třetím kole už ale nestačila na Madison Keysovou. Na turnaji v Torontu vzdala duel s Kamillou Rachimovovou.

Siniaková si v minulém týdnu zpestřila program startem v turnaji smíšené čtyřhry, takže v posledních dnech zůstala herně vytížená.

Asi jsem toho ještě nevyhrála dost, když musím hrát kvalifikaci, rýpla si Siniaková
Poslední výsledky Kateřiny Siniakové
DatumTurnajKoloZápasVýsledek
18. 08. 2026Cincinnati3KKeys – Siniaková6:1, 6:3
16. 08. 2026Cincinnati2KSiniaková – Bouzas Maneiro6:7 (5), 6:1, 6:1
04. 08. 2026Toronto2KRachimovová – Siniaková6:1, 0:6, 5:2, skreč

Elisabetta Cocciarettová naopak do New Yorku přijíždí po třech porážkách v řadě. V Cincinnati podlehla hned v prvním kole Lucrezii Stefaniniové, předtím vypadla v prvním kole také v Torontu s Talií Gibsonovou. Na přelomu července a srpna ale v Washingtonu předvedla výrazně lepší sérii, když porazila Claru Tausonovou a Emmu Navarrovou a dostala se až do čtvrtfinále, kde ji zastavila Naomi Osakaová.

Poslední výsledky Elisabetty Cocciarettové
DatumTurnajKoloZápasVýsledek
14. 08. 2026Cincinnati1KStefaniniová – Cocciarettová5:3, skreč
03. 08. 2026Toronto1KGibsonová – Cocciarettová6:2, 3:2, skreč
31. 07. 2026WashingtonČFOsakaová – Cocciarettová4:6, 6:4, 6:3
29. 07. 2026WashingtonOFCocciarettová – Navarrová6:3, 4:6, 6:3
27. 07. 2026Washington1KCocciarettová – Tausonová4:6, 7:6 (2), 7:6 (2)

Bilance (H2H) Siniaková vs. Cocciarettová

Vzájemná bilance je 2:1 pro Siniakovou. Česká tenistka vyhrála oba poslední vzájemné zápasy, přičemž naposledy se s Cocciarettovou utkala v červnu 2023 na trávě v Bad Homburgu.

RokTurnajKoloZápasPovrchVýsledek
2023Bad Homburg1KSiniaková – Cocciarettovátráva6:3, 6:4
2023MéridaČFSiniaková – Cocciarettovátvrdý6:1, 5:7, 6:0
2022BudapešťOFCocciarettová – Siniakováantuka7:5, 4:6, 7:5
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