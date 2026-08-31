Kdy a kde sledovat Siniakovou dnes (31. 8.) živě: live stream online
Druhý hrací den US Open 2026 jde do akce i Kateřina Siniaková, její soupeřkou bude Elisabetta Cocciarettová. Češka má se svou italskou soupeřkou pozitivní bilanci, ze tří dosavadních vzájemných zápasů vyhrála dva. Naposledy se hráčky utkaly v červnu 2023 v Bad Homburgu, kde Siniaková zvítězila 6:3, 6:4.
|Datum:
|pondělí 31. srpna 2026 od 23:00
|Fáze:
|1. kolo
|Dějiště:
|USTA Billie Jean King National Tennis Center
|Vzájemné zápasy:
|2:1 pro Siniakovou
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi vysílají poslední grandslam sezony oba kanály Eurosportu, které má v nabídce například Telly. Dostupná je i online platforma HBO Max.
Kurzy na Siniakovou v 1. kole US Open
Aktuálně bookmakeři staví do role favoritky Siniakovou. Kurz na její výhru je 1,53, zatímco na vítězství Cocciarettové je 2,59.
Bonus1 100 Kč Vsadit s bonusem
V nabídce SynotTipu najdou zájemci mnohem více příležitostí, v průběhu zápasu budou dostupné i LIVE sázky. V nich se kurzy mění po každém odehraném míčku.
|
US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky
Siniaková odehrála na betonech jen tři zápasy
Zajímavé kurzy
Kateřina Siniaková má před US Open za sebou ve dvouhře pouze tři zápasy na amerických betonech. V Cincinnati zvládla druhé kolo proti Jessice Bouzasové Maneirové, ve třetím kole už ale nestačila na Madison Keysovou. Na turnaji v Torontu vzdala duel s Kamillou Rachimovovou.
Siniaková si v minulém týdnu zpestřila program startem v turnaji smíšené čtyřhry, takže v posledních dnech zůstala herně vytížená.
|
Asi jsem toho ještě nevyhrála dost, když musím hrát kvalifikaci, rýpla si Siniaková
|Datum
|Turnaj
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|18. 08. 2026
|Cincinnati
|3K
|Keys – Siniaková
|6:1, 6:3
|16. 08. 2026
|Cincinnati
|2K
|Siniaková – Bouzas Maneiro
|6:7 (5), 6:1, 6:1
|04. 08. 2026
|Toronto
|2K
|Rachimovová – Siniaková
|6:1, 0:6, 5:2, skreč
Elisabetta Cocciarettová naopak do New Yorku přijíždí po třech porážkách v řadě. V Cincinnati podlehla hned v prvním kole Lucrezii Stefaniniové, předtím vypadla v prvním kole také v Torontu s Talií Gibsonovou. Na přelomu července a srpna ale v Washingtonu předvedla výrazně lepší sérii, když porazila Claru Tausonovou a Emmu Navarrovou a dostala se až do čtvrtfinále, kde ji zastavila Naomi Osakaová.
|Datum
|Turnaj
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|14. 08. 2026
|Cincinnati
|1K
|Stefaniniová – Cocciarettová
|5:3, skreč
|03. 08. 2026
|Toronto
|1K
|Gibsonová – Cocciarettová
|6:2, 3:2, skreč
|31. 07. 2026
|Washington
|ČF
|Osakaová – Cocciarettová
|4:6, 6:4, 6:3
|29. 07. 2026
|Washington
|OF
|Cocciarettová – Navarrová
|6:3, 4:6, 6:3
|27. 07. 2026
|Washington
|1K
|Cocciarettová – Tausonová
|4:6, 7:6 (2), 7:6 (2)
Bilance (H2H) Siniaková vs. Cocciarettová
Vzájemná bilance je 2:1 pro Siniakovou. Česká tenistka vyhrála oba poslední vzájemné zápasy, přičemž naposledy se s Cocciarettovou utkala v červnu 2023 na trávě v Bad Homburgu.
|Rok
|Turnaj
|Kolo
|Zápas
|Povrch
|Výsledek
|2023
|Bad Homburg
|1K
|Siniaková – Cocciarettová
|tráva
|6:3, 6:4
|2023
|Mérida
|ČF
|Siniaková – Cocciarettová
|tvrdý
|6:1, 5:7, 6:0
|2022
|Budapešť
|OF
|Cocciarettová – Siniaková
|antuka
|7:5, 4:6, 7:5