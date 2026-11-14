Kdy a kde sledovat Siniakovou ve čtyřhře dnes (15. 11.) živě: live stream online
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová zvládly opět postoupit do semifinále, utkají se v něm s dosud neporaženým párem Dabrowská/Stefaniová. Zápas by měl začít v neděli 15. listopadu od 0:00, sledujte jej u Tipsportu zde.
|Datum:
|neděle 15. listopadu 2026 od 0:00
|Fáze:
|semifinále
|Dějiště:
|Indian Wells Tennis Garden, USA
|Vzájemné zápasy:
|2:0 pro Siniakovou a Townsendovou
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi vysílá Turnaj mistryň placený kanál CANAL+ Sport 2, který pořídíte například u CANAL+, Magenta TV nebo Oneplay.
Kurzy na Siniakovou/Townsendovou v semifinále
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu opět favorizují Siniakovou s Townsendovou, je na ně aktuálně vypsán kurz kolem 1,50.
Dabrowská se Stefaniovou ale mohou být velmi těžkými soupeřkami, kurz okolo 2,50 může být pro některé sázkaře zajímavou variantou.
Siniaková s Townsendovou ušetřily díky skreči síly
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová to zvládly – při třetí společné účasti postoupily potřetí ze skupiny. Vytoužený titul jim zatím chybí, na kontě totiž mají „jen“ finálovou a loňskou semifinálovou účast.
Postup se ale tentokrát nerodil snadno. Česko-americký pár totiž prohrál hned úvodní zápas s Erraniovou a Paoliniovou, byl tak pod mírným tlakem. Následující dva duely jim ale vyšly, proti Bucsaové a Melichar-Martinezové se utkání kvůli zranění Američanky ani nedohrálo.
Siniaková hraje při své osmé účasti už šesté semifinále, má v nich zatím bilanci 4:1. Townsendová se pyšní semifinálovou bilancí 1:1, oba tyto zápasy zažila právě po boku české parťačky.
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Dabrowská a Stefaniová zatím neprohrály
Gabriela Dabrowská a Luisa Stefaniová posbíraly letos nejvíce bodů ze všech párů. Vyhrály hned tři tisícovky a dva menší podniky, na třech grandslamech došly do semifinále a na Wimbledonu bojovaly o titul.
Na Turnaji mistryň spolu startují poprvé a zatím zůstávají neporaženy. Nejprve si poradily s Mertensovou a Čang, ve třech setech zvládly i zápasy proti Guo/Mladenovicová a Sie/Ostapenková.
Zkušená Dabrowská je na svém osmém WTA Finals už potřetí v semifinále a určitě by ráda zopakovala předloňský titul, Stefaniová má na kontě zatím jen loňskou zdejší účast, při které ale hned došla do finále.
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Jaká je aktuální forma tenistek?
|Siniaková/Townsendová
|3. zápas
|vs. Bucsaová/Melichar-Martinezová (6:2, 4:2, skreč)
|2. zápas
|vs. Perezová/Schuursová (7:6, 6:3)
|1. zápas
|vs. Erraniová/Paoliniová (6:4, 1:6, 8:10)
|Dabrowská/Stefaniová
|3. zápas
|vs. Sie/Ostapenková (2:6, 7:6, 10:3)
|2. zápas
|vs. Guo/Mladenovicová (7:6, 4:6, 10:5)
|1. zápas
|vs. Mertensová/Čang (6:3, 7:6)
Vzájemné zápasy (H2H)
Siniaková/Townsendová a Dabrowská/Stefaniová se v letošní sezoně střetly ve dvou případech, shodou okolností vždy v semifinále. V Miami šlo o třísetovou bitvu, na French Open naopak o jednoznačnou záležitost.
- 5. 6. 2026 (tvrdý): Siniaková/Townsendová 6:0, 6:1
- 27. 3. 2026 (tvrdý): Siniaková/Townsendová 4:6, 6:4, 10:3