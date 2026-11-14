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Siniaková/Townsendová v semifinále Turnaje mistryň: Kurzy, kde sledovat

Kamil Jurek
  12:15
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Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová ve třetím zápase na Turnaji mistryň. | foto: Katelyn Mulcahy / Getty Images via AFPProfimedia.cz

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová prošly společně do dalšího semifinále Turnaje mistryň, utkají se s párem Gabriela Dabrowská/Luisa Stefaniová. Hrát by se mělo o půlnoci.

Kdy a kde sledovat Siniakovou ve čtyřhře dnes (15. 11.) živě: live stream online

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová zvládly opět postoupit do semifinále, utkají se v něm s dosud neporaženým párem Dabrowská/Stefaniová. Zápas by měl začít v neděli 15. listopadu od 0:00, sledujte jej u Tipsportu zde.

Siniaková/Townsendová dnes na Turnaji mistryň 2026
Datum:neděle 15. listopadu 2026 od 0:00
Fáze:semifinále
Dějiště:Indian Wells Tennis Garden, USA
Vzájemné zápasy:2:0 pro Siniakovou a Townsendovou
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

V televizi vysílá Turnaj mistryň placený kanál CANAL+ Sport 2, který pořídíte například u CANAL+, Magenta TV nebo Oneplay.

Kurzy na Siniakovou/Townsendovou v semifinále

Zajímavé kurzy

  • 2:0 pro S/T: 2,08
  • 3 sety v zápase: 2,41
  • 2:0 pro D/S: 4,14

Bookmakeři Synot Tipu opět favorizují Siniakovou s Townsendovou, je na ně aktuálně vypsán kurz kolem 1,50.

Dabrowská se Stefaniovou ale mohou být velmi těžkými soupeřkami, kurz okolo 2,50 může být pro některé sázkaře zajímavou variantou.

Dabrowski G / Stefani L 2,7
Siniaková K / Townsend T 1,47

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Siniaková s Townsendovou ušetřily díky skreči síly

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová to zvládly – při třetí společné účasti postoupily potřetí ze skupiny. Vytoužený titul jim zatím chybí, na kontě totiž mají „jen“ finálovou a loňskou semifinálovou účast.

Postup se ale tentokrát nerodil snadno. Česko-americký pár totiž prohrál hned úvodní zápas s Erraniovou a Paoliniovou, byl tak pod mírným tlakem. Následující dva duely jim ale vyšly, proti Bucsaové a Melichar-Martinezové se utkání kvůli zranění Američanky ani nedohrálo.

Siniaková hraje při své osmé účasti už šesté semifinále, má v nich zatím bilanci 4:1. Townsendová se pyšní semifinálovou bilancí 1:1, oba tyto zápasy zažila právě po boku české parťačky.

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Dabrowská a Stefaniová zatím neprohrály

Gabriela Dabrowská a Luisa Stefaniová posbíraly letos nejvíce bodů ze všech párů. Vyhrály hned tři tisícovky a dva menší podniky, na třech grandslamech došly do semifinále a na Wimbledonu bojovaly o titul.

Na Turnaji mistryň spolu startují poprvé a zatím zůstávají neporaženy. Nejprve si poradily s Mertensovou a Čang, ve třech setech zvládly i zápasy proti Guo/Mladenovicová a Sie/Ostapenková.

Zkušená Dabrowská je na svém osmém WTA Finals už potřetí v semifinále a určitě by ráda zopakovala předloňský titul, Stefaniová má na kontě zatím jen loňskou zdejší účast, při které ale hned došla do finále.

Kde sledovat Turnaj mistryň 2026 živě? Live streamy online i v TV

Jaká je aktuální forma tenistek?

Siniaková/Townsendová a Dabrowská/Stefaniová – WTA Finals
Siniaková/Townsendová
3. zápasvs. Bucsaová/Melichar-Martinezová (6:2, 4:2, skreč)
2. zápasvs. Perezová/Schuursová (7:6, 6:3)
1. zápasvs. Erraniová/Paoliniová (6:4, 1:6, 8:10)
Dabrowská/Stefaniová
3. zápasvs. Sie/Ostapenková (2:6, 7:6, 10:3)
2. zápasvs. Guo/Mladenovicová (7:6, 4:6, 10:5)
1. zápasvs. Mertensová/Čang (6:3, 7:6)

Vzájemné zápasy (H2H)

Siniaková/Townsendová a Dabrowská/Stefaniová se v letošní sezoně střetly ve dvou případech, shodou okolností vždy v semifinále. V Miami šlo o třísetovou bitvu, na French Open naopak o jednoznačnou záležitost.

  • 5. 6. 2026 (tvrdý): Siniaková/Townsendová 6:0, 6:1
  • 27. 3. 2026 (tvrdý): Siniaková/Townsendová 4:6, 6:4, 10:3
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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