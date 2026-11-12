Kdy a kde sledovat Siniakovou ve čtyřhře dnes (13. 11.) živě: live stream online
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová stále mají naději na třetí postup ze skupiny Turnaje mistryň v řadě, potřebují ale dnes porazit pár Cristina Bucsaová / Nicole Melichar-Martinezová. Přímý přenos začíná v pátek 13. listopadu od 0:00, sledujte jej u Tipsportu zde.
|Datum:
|pátek 13. listopadu 2026 od 0:00
|Fáze:
|skupina
|Dějiště:
|Indian Wells Tennis Garden, USA
|Vzájemné zápasy:
|1:1
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
Televizní přenosy z Turnaje mistryň zajišťuje program CANAL+ Sport 2, který lze najít v nabídkách Magenta TV, Oneplay nebo CANAL+. Jde o placený kanál.
Kurzy na Siniakovou/Townsendovou ve skupině
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu mají pár Siniaková/Townsendová hodně v oblibě, i dnes je totiž kurz na jejich vítězství velmi nízký a pohybuje se jen okolo hranice 1,20.
Bucsaová s Melichar-Martinezovou ale určitě jsou schopny překvapit, což už se jim letos proti dnešním soupeřkám podařilo. Kurz na jejich další úspěch je okolo 4,40.
Siniaková s Townsendovou napravily zaváhání
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová nevstoupily do letošního Turnaje mistryň dobře, překvapivě totiž nezvládly závěrečný super-tiebreak proti páru Erraniová/Paoliniová. Ve druhém zápase tak musely bezpodmínečně zvítězit.
To se proti páru Perezová/Schuursová podařilo, nešlo ale o jednoduchý zápas. V klíčovém desátém gamu totiž favoritky nedopodávaly a šlo se nakonec až do tiebreaku, ve druhém setu už se situace neopakovala, k výhře pomohl jediný brejk v osmé hře.
Zatímco Siniaková může na svém osmém WTA Finals projít do svého šestého semifinále, Townsendové se zatím pokaždé podařilo postoupit ze skupiny. V obou případech to bylo právě po boku české hráčky.
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Bucsaová s Melichar-Martinezovou druhý zápas prohrály
Cristina Bucsaová a Nicole Melichar-Martinezová spolu začaly hrát už loni na podzim, až letos ale mají za sebou celou sezonu. Kromě podniku v Guadalajaře sice nevyhrály žádný jiný turnaj, díky dalším dvěma finále a několika semifinále se jim nakonec podařilo kvalifikovat.
Svůj první společný Turnaj mistryň zahájily ve velkém stylu – proti Perezové/Schuursové získaly první set 6:0, ve druhé sadě se dostaly ze stavu 1:4 pěti získanými hrami v řadě. Na dvojici Erraniová/Paoliniová ale nevyzrály, nezvládly proti nim závěrečný super-tiebreak (7:10), a poslaly tak Italky rovnou do semifinále.
Pro Bucsaovou jde na WTA Finals o premiéru, Melichar-Martinezová už startuje na svém pátém Turnaji mistryň. Poslední tři účasti znamenaly postup do semifinále, o tuto fázi ale dnes musí ještě tvrdě zabojovat.
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Jaká je aktuální forma tenistek?
|Siniaková/Townsendová
|2. zápas
|vs. Perezová/Schuursová (7:6, 6:3)
|1. zápas
|vs. Erraniová/Paoliniová (6:4, 1:6, 8:10)
|Bucsaová/Melichar-Martinezová
|2. zápas
|vs. Erraniová/Paoliniová (6:3, 2:6, 7:10)
|1. zápas
|vs. Perezová/Schuursová (6:0, 6:4)
Vzájemné zápasy (H2H)
Tyto páry se střetly zatím ve dvou případech – na antuce v Římě vyhrály Bucsaová s Melichar-Martinezovou, ve čtvrtfinále US Open jim to ale Siniaková s Townsendovou vrátily.
- 8. 9. 2026 (tvrdý): Siniaková/Townsendová 6:4, 6:2
- 15. 5. 2026 (antuka): Bucsaová/Melichar-Martinezová 6:4, 6:4