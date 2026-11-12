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Siniaková/Townsendová na Turnaji mistryň 2026: Kurzy, kde sledovat 3. zápas

Kamil Jurek
  11:50
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Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová slaví vítězství ve finále čtyřhry na US Open. | foto: Reuters

Zápas o všechno. Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou bojují o semifinále Turnaj mistryň 2026, čeká je poslední skupinový duel proti Cristině Bucsaové a Nicole Melichar-Martinezové. Hrát by se mělo o páteční půlnoci, sledujte přímý přenos online.
Siniaková K / Townsend T 1,22
Bucsa C / Melichar-Martinez N 4,39

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Kdy a kde sledovat Siniakovou ve čtyřhře dnes (13. 11.) živě: live stream online

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová stále mají naději na třetí postup ze skupiny Turnaje mistryň v řadě, potřebují ale dnes porazit pár Cristina Bucsaová / Nicole Melichar-Martinezová. Přímý přenos začíná v pátek 13. listopadu od 0:00, sledujte jej u Tipsportu zde.

Siniaková/Townsendová dnes na Turnaji mistryň 2026
Datum:pátek 13. listopadu 2026 od 0:00
Fáze:skupina
Dějiště:Indian Wells Tennis Garden, USA
Vzájemné zápasy:1:1
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

Televizní přenosy z Turnaje mistryň zajišťuje program CANAL+ Sport 2, který lze najít v nabídkách Magenta TV, Oneplay nebo CANAL+. Jde o placený kanál.

Kurzy na Siniakovou/Townsendovou ve skupině

Zajímavé kurzy

  • 2:0 pro S/T: 1,50
  • 3 sety v zápase: 2,84
  • 2:0 pro B/M: 8,68

Bookmakeři Synot Tipu mají pár Siniaková/Townsendová hodně v oblibě, i dnes je totiž kurz na jejich vítězství velmi nízký a pohybuje se jen okolo hranice 1,20.

Bucsaová s Melichar-Martinezovou ale určitě jsou schopny překvapit, což už se jim letos proti dnešním soupeřkám podařilo. Kurz na jejich další úspěch je okolo 4,40.

Siniaková s Townsendovou napravily zaváhání

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová nevstoupily do letošního Turnaje mistryň dobře, překvapivě totiž nezvládly závěrečný super-tiebreak proti páru Erraniová/Paoliniová. Ve druhém zápase tak musely bezpodmínečně zvítězit.

To se proti páru Perezová/Schuursová podařilo, nešlo ale o jednoduchý zápas. V klíčovém desátém gamu totiž favoritky nedopodávaly a šlo se nakonec až do tiebreaku, ve druhém setu už se situace neopakovala, k výhře pomohl jediný brejk v osmé hře.

Zatímco Siniaková může na svém osmém WTA Finals projít do svého šestého semifinále, Townsendové se zatím pokaždé podařilo postoupit ze skupiny. V obou případech to bylo právě po boku české hráčky.

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Bucsaová s Melichar-Martinezovou druhý zápas prohrály

Cristina Bucsaová a Nicole Melichar-Martinezová spolu začaly hrát už loni na podzim, až letos ale mají za sebou celou sezonu. Kromě podniku v Guadalajaře sice nevyhrály žádný jiný turnaj, díky dalším dvěma finále a několika semifinále se jim nakonec podařilo kvalifikovat.

Svůj první společný Turnaj mistryň zahájily ve velkém stylu – proti Perezové/Schuursové získaly první set 6:0, ve druhé sadě se dostaly ze stavu 1:4 pěti získanými hrami v řadě. Na dvojici Erraniová/Paoliniová ale nevyzrály, nezvládly proti nim závěrečný super-tiebreak (7:10), a poslaly tak Italky rovnou do semifinále.

Pro Bucsaovou jde na WTA Finals o premiéru, Melichar-Martinezová už startuje na svém pátém Turnaji mistryň. Poslední tři účasti znamenaly postup do semifinále, o tuto fázi ale dnes musí ještě tvrdě zabojovat.

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Jaká je aktuální forma tenistek?

Siniaková/Townsendová a Bucsaová/Melichar-Martinezová – WTA Finals
Siniaková/Townsendová
2. zápasvs. Perezová/Schuursová (7:6, 6:3)
1. zápasvs. Erraniová/Paoliniová (6:4, 1:6, 8:10)
Bucsaová/Melichar-Martinezová
2. zápasvs. Erraniová/Paoliniová (6:3, 2:6, 7:10)
1. zápasvs. Perezová/Schuursová (6:0, 6:4)

Vzájemné zápasy (H2H)

Tyto páry se střetly zatím ve dvou případech – na antuce v Římě vyhrály Bucsaová s Melichar-Martinezovou, ve čtvrtfinále US Open jim to ale Siniaková s Townsendovou vrátily.

  • 8. 9. 2026 (tvrdý): Siniaková/Townsendová 6:4, 6:2
  • 15. 5. 2026 (antuka): Bucsaová/Melichar-Martinezová 6:4, 6:4
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