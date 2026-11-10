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Siniaková/Townsendová na Turnaji mistryň 2026: Kurzy, kde sledovat 2. zápas

Kamil Jurek
  12:09
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Deblistky Kateřina Siniaková (vlevo) a Taylor Townsendová na Turnaji mistryň. | foto: Profimedia.cz

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová sehrají na Turnaji mistryň 2026 druhý skupinový zápas, tentokrát proti Ellen Perezové a Demi Schuursové. Sledujte přímý přenos online, začíná se kolem středeční půlnoci.
Siniaková K / Townsend T 1,14
Perez E / Schuurs D 5,88

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Kdy a kde sledovat Siniakovou ve čtyřhře dnes (11. 11.) živě: live stream online

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová chtějí napravit úvodní skupinové zaváhání – ve druhém zápase Turnaje mistryň 2026 je čeká pár Ellen Perezová / Demi Schuursová, které rovněž prohrály. Sledujte přímý přenos online, hrát by se mělo 11. listopadu od 0:00. Vysílání najdete u Tipsportu zde.

Siniaková/Townsendová dnes na Turnaji mistryň 2026
Datum:středa 11. listopadu 2026 od 0:00
Fáze:skupina
Dějiště:Indian Wells Tennis Garden, USA
Vzájemné zápasy:2:0 pro Siniaková/Townsendová
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

V televizi by měl zápas vysílat placený CANAL+ Sport 2, který má v nabídce například Magenta TV, Oneplay nebo CANAL+, což je bývalý Skylink.

Kurzy na Siniakovou/Townsendovou ve skupině

Zajímavé kurzy

  • 2:0 pro S/T: 1,37
  • 3 sety v zápase: 3,13
  • 2:0 pro P/S: 11,76

Podle boookmakerů Synot Tipu je znovu pár Siniaková/Townsendová považován za výrazné favoritky, kurz na vítězství je pouhých 1,15. To je zhruba 87% šance na úspěch.

Perezové se Schuursovou se první duel vůbec nepodařil, i proto je na ně dnes kurz přes 5,50. Je tedy pravděpodobné, že po tomto duelu už nebudou moci postoupit ze skupiny.

Siniaková s Townsendovou nečekaně prohrály

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová si postup na Turnaj mistryň zajistily jako první, a to už na konci srpna. Společně získaly pět trofejí, česká tenistka pak ještě dvě další s jinými parťačkami.

V Indian Wells spojily síly poprvé od vyhraného US Open, Američanka totiž byla na operaci slepého střeva. První set proti páru Erraniová/Paoliniová zvládly, ve druhém ale vyhořely a nepodařil se ani závěrečný super-tiebreak. Ten dopadl 8:10 v jejich neprospěch.

Pokud tedy chtějí i při třetí společné účasti na Turnaji mistryň znovu projít ze skupiny, musí dnes zabrat a připsat si výhru. Zatím proti dnešním soupeřkám neztratily ani set.

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Perezová se Schuursovou dostaly kanára

Ellen Perezová a Demi Schuursová jsou zkušené deblistky, společně ale letos hrály první sezonu. Jako jediným se jim nepodařilo získat žádný titul, dvě grandslamová čtvrtfinále, jedna finálová účast a několik semifinále jim nakonec se kvalifikaci stačilo.

Za postupem ale v prvním zápase rozhodně nevykročily. Proti Bucsaové/Melichar-Martinezové totiž prohrály za necelou hodinu a čtvrt, v prvním setu dokonce dostaly kanára. Ve druhém dějství neudržely vedení 4:1 a prohrály následujících pět gamů.

Pro Perezovou jde o třetí start na Turnaji mistryň a zatím má na kontě finále a semifinále, Schuursová tady hraje dokonce už posedmé. Poslední postup je ale z roku 2022, poté přišel dvakrát konec už ve skupině. K tomu má blízko i s letošní partnerkou.

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Jaká je aktuální forma tenistek?

Siniaková/Townsendová a Perezová/Schuursová – WTA Finals
Siniaková/Townsendová
1. zápasvs. Erraniová/Paoliniová (6:4, 1:6, 8:10)
Perezová/Schuursová
1. zápasvs. Bucsaová/Melichar-Martinezová (0:6, 4:6)

Vzájemné zápasy (H2H)

Oba dosavadní vzájemné zápasy dopadly lépe pro česko-americkou dvojici, v Indian Wells i Římě dokázaly zvítězit ve dvou setech. Podobný výsledek by se jim velmi hodil i dnes.

  • 14. 5. 2026 (antuka): Siniaková/Townsendová 7:5, 6:0
  • 11. 3. 2026 (tvrdý): Siniaková/Townsendová 6:4, 6:4
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