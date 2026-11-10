Kdy a kde sledovat Siniakovou ve čtyřhře dnes (11. 11.) živě: live stream online
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová chtějí napravit úvodní skupinové zaváhání – ve druhém zápase Turnaje mistryň 2026 je čeká pár Ellen Perezová / Demi Schuursová, které rovněž prohrály. Sledujte přímý přenos online, hrát by se mělo 11. listopadu od 0:00. Vysílání najdete u Tipsportu zde.
|Datum:
|středa 11. listopadu 2026 od 0:00
|Fáze:
|skupina
|Dějiště:
|Indian Wells Tennis Garden, USA
|Vzájemné zápasy:
|2:0 pro Siniaková/Townsendová
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi by měl zápas vysílat placený CANAL+ Sport 2, který má v nabídce například Magenta TV, Oneplay nebo CANAL+, což je bývalý Skylink.
Kurzy na Siniakovou/Townsendovou ve skupině
Zajímavé kurzy
Podle boookmakerů Synot Tipu je znovu pár Siniaková/Townsendová považován za výrazné favoritky, kurz na vítězství je pouhých 1,15. To je zhruba 87% šance na úspěch.
Perezové se Schuursovou se první duel vůbec nepodařil, i proto je na ně dnes kurz přes 5,50. Je tedy pravděpodobné, že po tomto duelu už nebudou moci postoupit ze skupiny.
Siniaková s Townsendovou nečekaně prohrály
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová si postup na Turnaj mistryň zajistily jako první, a to už na konci srpna. Společně získaly pět trofejí, česká tenistka pak ještě dvě další s jinými parťačkami.
V Indian Wells spojily síly poprvé od vyhraného US Open, Američanka totiž byla na operaci slepého střeva. První set proti páru Erraniová/Paoliniová zvládly, ve druhém ale vyhořely a nepodařil se ani závěrečný super-tiebreak. Ten dopadl 8:10 v jejich neprospěch.
Pokud tedy chtějí i při třetí společné účasti na Turnaji mistryň znovu projít ze skupiny, musí dnes zabrat a připsat si výhru. Zatím proti dnešním soupeřkám neztratily ani set.
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Perezová se Schuursovou dostaly kanára
Ellen Perezová a Demi Schuursová jsou zkušené deblistky, společně ale letos hrály první sezonu. Jako jediným se jim nepodařilo získat žádný titul, dvě grandslamová čtvrtfinále, jedna finálová účast a několik semifinále jim nakonec se kvalifikaci stačilo.
Za postupem ale v prvním zápase rozhodně nevykročily. Proti Bucsaové/Melichar-Martinezové totiž prohrály za necelou hodinu a čtvrt, v prvním setu dokonce dostaly kanára. Ve druhém dějství neudržely vedení 4:1 a prohrály následujících pět gamů.
Pro Perezovou jde o třetí start na Turnaji mistryň a zatím má na kontě finále a semifinále, Schuursová tady hraje dokonce už posedmé. Poslední postup je ale z roku 2022, poté přišel dvakrát konec už ve skupině. K tomu má blízko i s letošní partnerkou.
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Jaká je aktuální forma tenistek?
|Siniaková/Townsendová
|1. zápas
|vs. Erraniová/Paoliniová (6:4, 1:6, 8:10)
|Perezová/Schuursová
|1. zápas
|vs. Bucsaová/Melichar-Martinezová (0:6, 4:6)
Vzájemné zápasy (H2H)
Oba dosavadní vzájemné zápasy dopadly lépe pro česko-americkou dvojici, v Indian Wells i Římě dokázaly zvítězit ve dvou setech. Podobný výsledek by se jim velmi hodil i dnes.
- 14. 5. 2026 (antuka): Siniaková/Townsendová 7:5, 6:0
- 11. 3. 2026 (tvrdý): Siniaková/Townsendová 6:4, 6:4