Kdy a kde sledovat Siniakovou ve čtyřhře dnes (9. 11.) živě: live stream online
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová si spolu zahrají třetí Turnaj mistryň v řadě, v prvním duelu ve skupině je čeká italský pár Sarra Erraniová / Jasmine Paoliniová. Dokážou je porazit i potřetí? Sledujte přímý přenos 9. listopadu od 0:00, vysílá jej Tipsport zde.
|Datum:
|pondělí 9. listopadu 2026 od 0:00
|Fáze:
|skupina
|Dějiště:
|Indian Wells Tennis Garden, USA
|Vzájemné zápasy:
|2:0 pro Siniaková/Townsendová
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
Televizní přenosy zajistí placený kanál CANAL+ Sport 2, který mají v nabídce poskytovatelé CANAL + (dříve Skylink), Magenta TV nebo Oneplay.
Kurzy na Siniakovou/Townsendovou ve skupině
Zajímavé kurzy
Podle boookmakerů Synot Tipu by měly Siniaková s Townsendovou zapsat jednoznačné vítězství, kurz na jejich úspěch se totiž pohybuje okolo 1,30.
Errani s Paoliniovou by podle kurzů neměly na česko-americké duo stačit, hodnot atakující 3,50 ale může být pro některé sázkaře zajímavou volbou.
Siniaková s Townsendovou nehrály od US Open
Kateřina Siniaková zažila další velmi úspěšnou deblovou sezonu – na konto si připsala hned 7 titulů, včetně dvou grandslamových, a hned pět z nich získala po boku Taylor Townsendové. Potřetí v řadě si tak tyto hráčky zahrají na Turnaji mistryň.
Indian Wells, Miami, Madrid, French Open a US Open. To jsou turnaje, které spolu duo „Taylorina“ letos dokázalo vyhrát, česká tenistka pak triumfovala ještě v Adelaide a Torontu. Právě newyorský grandslam je ale poslední společnou akcí, Townsendová pak totiž musela absolvovat operaci slepého střeva.
Ani tato delší pauza by neměla mít vliv na jejich výkonnost, což už několikrát ukázaly. Turnaj mistryň spolu absolvují potřetí a na kontě mají finále a semifinále, Siniaková byla předtím ještě na pěti dalších WTA Finals po boku Barbory Krejčíkové. Jediný titul získala v roce 2021.
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Erraniová s Paoliniovou jsou na WTA Finals potřetí
Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová už toho spolu také odehrály hodně, mezi největší úspěchy patří vyhrané French Open a zlatá olympijská medaile z Paříže.
Letošní sezona až tak úspěšná nebyla. Dokázaly totiž vyhrát pouze turnaj v Tokiu a dojít do finále v Miami, přesto to díky dalším několika semifinálovým účastem stačilo na další účast na Turnaji mistryň, kde se dostaly z posledního 8. místa.
Společně už půjde o jejich třetí WTA Finals v řadě, zatím však ani jednou nedokázaly postoupit ze skupiny. Erraniová pak má s tímto turnajem mnohem větší zkušenosti, startovala už totiž v letech 2012–2014 po boku Roberty Vinciové. Jejich tehdejším maximem byly dvě semifinálové účasti.
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Jaká je aktuální forma tenistek?
|Siniaková/Townsendová
|US Open
|vítězky
|WTA 1000 Cincinnati
|osmifinále
|Wimbledon
|čtvrtfinále
|French Open
|vítězky
|Erraniová/Paoliniová
|WTA 500 Tokio
|vítězky
|WTA 500 Ningbo
|osmifinále
|WTA 1000 Wu-chan
|semifinále
|WTA 1000 Peking
|čtvrtfinále
Vzájemné zápasy (H2H)
Na úvodní vzájemné zápasy došlo až v letošní sezoně, v Indian Wells i Miami dokázaly vyhrát Siniaková s Townsendovou. S italskými soupeřkami neztratily ani set.
- 29. 3. 2026 (tvrdý): Siniaková/Townsendová 7:6, 6:1
- 12. 3. 2026 (tvrdý): Siniaková/Townsendová 6:2, 6:2