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Siniaková/Townsendová dnes na Turnaji mistryň 2026: Kurzy, kde sledovat

Kamil Jurek
  11:57
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Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová ve finále čtyřhry na US Open | foto: Reuters

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vstupují to Turnaje mistryň 2026 zápasem proti Saře Erraniové a Jasmine Paoliniové, se kterými ještě neprohrály. Sledujte jejich další měření sil v pondělí 9. listopadu od 0:00, přímý přenos nabízí například Tipsport.
Siniaková K / Townsend T 1,31
Errani S / Paolini J 3,47

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Kdy a kde sledovat Siniakovou ve čtyřhře dnes (9. 11.) živě: live stream online

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová si spolu zahrají třetí Turnaj mistryň v řadě, v prvním duelu ve skupině je čeká italský pár Sarra Erraniová / Jasmine Paoliniová. Dokážou je porazit i potřetí? Sledujte přímý přenos 9. listopadu od 0:00, vysílá jej Tipsport zde.

Siniaková/Townsendová dnes na Turnaji mistryň 2026
Datum:pondělí 9. listopadu 2026 od 0:00
Fáze:skupina
Dějiště:Indian Wells Tennis Garden, USA
Vzájemné zápasy:2:0 pro Siniaková/Townsendová
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

Televizní přenosy zajistí placený kanál CANAL+ Sport 2, který mají v nabídce poskytovatelé CANAL + (dříve Skylink), Magenta TV nebo Oneplay.

Kurzy na Siniakovou/Townsendovou ve skupině

Zajímavé kurzy

  • 2:0 pro S/T: 1,68
  • 3 sety v zápase: 2,60
  • 2:0 pro E/P: 6,34

Podle boookmakerů Synot Tipu by měly Siniaková s Townsendovou zapsat jednoznačné vítězství, kurz na jejich úspěch se totiž pohybuje okolo 1,30.

Errani s Paoliniovou by podle kurzů neměly na česko-americké duo stačit, hodnot atakující 3,50 ale může být pro některé sázkaře zajímavou volbou.

Siniaková s Townsendovou nehrály od US Open

Kateřina Siniaková zažila další velmi úspěšnou deblovou sezonu – na konto si připsala hned 7 titulů, včetně dvou grandslamových, a hned pět z nich získala po boku Taylor Townsendové. Potřetí v řadě si tak tyto hráčky zahrají na Turnaji mistryň.

Indian Wells, Miami, Madrid, French Open a US Open. To jsou turnaje, které spolu duo „Taylorina“ letos dokázalo vyhrát, česká tenistka pak triumfovala ještě v Adelaide a Torontu. Právě newyorský grandslam je ale poslední společnou akcí, Townsendová pak totiž musela absolvovat operaci slepého střeva.

Ani tato delší pauza by neměla mít vliv na jejich výkonnost, což už několikrát ukázaly. Turnaj mistryň spolu absolvují potřetí a na kontě mají finále a semifinále, Siniaková byla předtím ještě na pěti dalších WTA Finals po boku Barbory Krejčíkové. Jediný titul získala v roce 2021.

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Erraniová s Paoliniovou jsou na WTA Finals potřetí

Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová už toho spolu také odehrály hodně, mezi největší úspěchy patří vyhrané French Open a zlatá olympijská medaile z Paříže.

Letošní sezona až tak úspěšná nebyla. Dokázaly totiž vyhrát pouze turnaj v Tokiu a dojít do finále v Miami, přesto to díky dalším několika semifinálovým účastem stačilo na další účast na Turnaji mistryň, kde se dostaly z posledního 8. místa.

Společně už půjde o jejich třetí WTA Finals v řadě, zatím však ani jednou nedokázaly postoupit ze skupiny. Erraniová pak má s tímto turnajem mnohem větší zkušenosti, startovala už totiž v letech 2012–2014 po boku Roberty Vinciové. Jejich tehdejším maximem byly dvě semifinálové účasti.

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Siniaková/Townsendová a Erraniová/Paoliniová – poslední zápasy
Siniaková/Townsendová
US Openvítězky
WTA 1000 Cincinnatiosmifinále
Wimbledončtvrtfinále
French Openvítězky
Erraniová/Paoliniová
WTA 500 Tokiovítězky
WTA 500 Ningboosmifinále
WTA 1000 Wu-chansemifinále
WTA 1000 Pekingčtvrtfinále

Vzájemné zápasy (H2H)

Na úvodní vzájemné zápasy došlo až v letošní sezoně, v Indian Wells i Miami dokázaly vyhrát Siniaková s Townsendovou. S italskými soupeřkami neztratily ani set.

  • 29. 3. 2026 (tvrdý): Siniaková/Townsendová 7:6, 6:1
  • 12. 3. 2026 (tvrdý): Siniaková/Townsendová 6:2, 6:2
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