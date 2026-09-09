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Siniaková/Townsendová dnes v semifinále US Open 2026: Kurzy a live stream

Kamil Jurek
  11:25

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová v osmifinále US Open | foto: AP

Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou postoupily na US Open 2026 už do semifinále, utkají se v něm proti páru Mertensová/Šnajderová. Sledujte přímý přenos a podívejte se na aktuální kurzy.

Kdy a kde sledovat Siniakovou ve čtyřhře dnes (9. 9.) živě: live stream online

Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou došly z pozice nasazených jedniček na US Open 2026 už do semifinále, nyní je čeká dvojice Elise Mertensová/Diana Šnajderová. Začít by se mělo ve středu 9. září od 22:00, může to ale být později. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Siniaková/Townsendová dnes na US Open 2026
Datum:středa 9. září 2026 od 22:00
Fáze:semifinále
Dějiště:USTA Billie Jean King National Tennis Center
Vzájemné zápasy:0:0
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

V televizi vysílají letošní US Open oba kanály Eurosportu, dostupná je i online platforma HBO Max. Na rozdíl od Tipsportu jde ale o placené možnosti.

Kurzy na Siniakovou v dnešním semifinále čtyřhry

Zajímavé kurzy

  • 2:0 pro S/T: 1,63
  • 3 sety v zápase: 2,68
  • 2:0 pro M/Š: 6,59

Bookmakeři Synot Tipu mají jasno, dále projde Siniaková s Townsendovou. Odpovídá tomu kurz kolem 1,25, což je v přepočtu zhruba 80% šance na úspěch.

Mertensová se Šnajderovou jsou ale zkušené deblistky, proto může být zajímavou variantou zkusit kurz, pohybující se kolem 4,00.

Siniaková K / Townsend T 1,25
Mertens E / Shnaider D 4,03

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Siniaková s Townsendovou se ve čtvrtfinále nezdržovaly

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová potvzují na US Open roli favoritek a nasazených jedniček, zatím tady neztratily ani set.

Brantmeierová/Broadusová a Wang/Sü příliš česko-americké duo nepotrápily, to samé už se ale nedá říct o Hunterové s Krawczykovou. Setboly ale zůstaly nevyužity a favoritky šly dále beze ztráty setu, ve čtvrtfinále pak strávily na kurtu jen lehce přes hodinu. Bucsaová s Melicharovou-Martinezovou nevyužily ani jeden ze tří nabídnutých brejkbolů, samy si prohrály servis třikrát.

Ve hře je tak stále obhajoba loňského finále, Siniaková s Townsendovou ale určitě pomýšlí ještě výš – právě US Open zůstává jediným grand slamem, který ještě společně nezískaly.

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Mertensová se Šnajderovou vyřadily další nasazený pár

Elise Mertensová a Diana Šnajderová se daly dohromady teprve měsíc zpátky v Torontu, došly ale pouze do čtvrtfinále. V Cincinnati pak vypadly hned v úvodu, na US Open se jim daří podstatně lépe.

Cestu turnajem zahájily proti Snigurové s Vandewinkelovou, do druhého kola jim Kosťuková s Ruseovou nenastoupily. Pak už přišly nasazené soupeřky, s Perezovou/ Schuursovou i včera se Sie/Ostapenko si však belgicko-ruské duo poradilo shodným výsledkem 7:5, 6:3. V posledním jmenovaném zápase přitom byly mírnými outsiderkami.

Zatímco Mertensová už je šestinásobnou grandslamovou vítězkou a jeden titul má i z New Yorku (2019), Šnajderová zatím na takto velký triumf čeká. Může se však pochlubit stříbrnou olympijskou medailí, kterou vybojovala po boku Andrejevové.

Kde sledovat US Open 2026 živě? Live streamy online i v TV

Jaká je aktuální forma tenistek?

Siniaková/Townsendová a Mertensová/Šnajderová na US Open 2026
Siniaková/Townsendová
čtvrtfinálevs. Bucsaová/Melichar-Martinezová (6:4, 6:2)
osmifinálevs. Hunterová/Krawczyková (7:6, 6:4)
2. kolovs. Wang/Sü (6:3, 6:4)
1. kolovs. Brantmeierová/Broadusová (6:2, 6:4)
Mertensová/Šnajderová
čtvrtfinálevs. Sie/Ostapenková (7:5, 6:3)
osmifinálevs. Perezová/Schuursová (7:5, 6:3)
2. kolovs. Kosťuková/Ruseová (bez boje)
1. kolovs. Snigurová/Vandewinkelová (6:1, 6:3)

Vzájemné zápasy (H2H)

Dnešní semifinálové páry se zatím na okruhu nepotkaly, dobře se však znají z dob, kdy hrály s jinými parťačkami. Kdo projde do vytouženého finále US Open 2026?

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