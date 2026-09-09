Kdy a kde sledovat Siniakovou ve čtyřhře dnes (9. 9.) živě: live stream online
Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou došly z pozice nasazených jedniček na US Open 2026 už do semifinále, nyní je čeká dvojice Elise Mertensová/Diana Šnajderová. Začít by se mělo ve středu 9. září od 22:00, může to ale být později. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|středa 9. září 2026 od 22:00
|Fáze:
|semifinále
|Dějiště:
|USTA Billie Jean King National Tennis Center
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi vysílají letošní US Open oba kanály Eurosportu, dostupná je i online platforma HBO Max. Na rozdíl od Tipsportu jde ale o placené možnosti.
Kurzy na Siniakovou v dnešním semifinále čtyřhry
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu mají jasno, dále projde Siniaková s Townsendovou. Odpovídá tomu kurz kolem 1,25, což je v přepočtu zhruba 80% šance na úspěch.
Mertensová se Šnajderovou jsou ale zkušené deblistky, proto může být zajímavou variantou zkusit kurz, pohybující se kolem 4,00.
Siniaková s Townsendovou se ve čtvrtfinále nezdržovaly
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová potvzují na US Open roli favoritek a nasazených jedniček, zatím tady neztratily ani set.
Brantmeierová/Broadusová a Wang/Sü příliš česko-americké duo nepotrápily, to samé už se ale nedá říct o Hunterové s Krawczykovou. Setboly ale zůstaly nevyužity a favoritky šly dále beze ztráty setu, ve čtvrtfinále pak strávily na kurtu jen lehce přes hodinu. Bucsaová s Melicharovou-Martinezovou nevyužily ani jeden ze tří nabídnutých brejkbolů, samy si prohrály servis třikrát.
Ve hře je tak stále obhajoba loňského finále, Siniaková s Townsendovou ale určitě pomýšlí ještě výš – právě US Open zůstává jediným grand slamem, který ještě společně nezískaly.
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Mertensová se Šnajderovou vyřadily další nasazený pár
Elise Mertensová a Diana Šnajderová se daly dohromady teprve měsíc zpátky v Torontu, došly ale pouze do čtvrtfinále. V Cincinnati pak vypadly hned v úvodu, na US Open se jim daří podstatně lépe.
Cestu turnajem zahájily proti Snigurové s Vandewinkelovou, do druhého kola jim Kosťuková s Ruseovou nenastoupily. Pak už přišly nasazené soupeřky, s Perezovou/ Schuursovou i včera se Sie/Ostapenko si však belgicko-ruské duo poradilo shodným výsledkem 7:5, 6:3. V posledním jmenovaném zápase přitom byly mírnými outsiderkami.
Zatímco Mertensová už je šestinásobnou grandslamovou vítězkou a jeden titul má i z New Yorku (2019), Šnajderová zatím na takto velký triumf čeká. Může se však pochlubit stříbrnou olympijskou medailí, kterou vybojovala po boku Andrejevové.
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Jaká je aktuální forma tenistek?
|Siniaková/Townsendová
|čtvrtfinále
|vs. Bucsaová/Melichar-Martinezová (6:4, 6:2)
|osmifinále
|vs. Hunterová/Krawczyková (7:6, 6:4)
|2. kolo
|vs. Wang/Sü (6:3, 6:4)
|1. kolo
|vs. Brantmeierová/Broadusová (6:2, 6:4)
|Mertensová/Šnajderová
|čtvrtfinále
|vs. Sie/Ostapenková (7:5, 6:3)
|osmifinále
|vs. Perezová/Schuursová (7:5, 6:3)
|2. kolo
|vs. Kosťuková/Ruseová (bez boje)
|1. kolo
|vs. Snigurová/Vandewinkelová (6:1, 6:3)
Vzájemné zápasy (H2H)
Dnešní semifinálové páry se zatím na okruhu nepotkaly, dobře se však znají z dob, kdy hrály s jinými parťačkami. Kdo projde do vytouženého finále US Open 2026?