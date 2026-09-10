Kdy a kde sledovat Siniakovou ve finále čtyřhry dnes (11. 9.) živě: live stream online
Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou opět po roce prošly do vytouženého finále US Open, zahrají si v něm s překvapivými soupeřkami – domácí hráčky Robin Montgomeryovou a Ashlyn Kruegerovou čeká největší zápas kariéry. Začít by se mělo v pátek 11. září od 18:00, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|sobota 11. září 2026 od 18:00
|Fáze:
|finále
|Dějiště:
|USTA Billie Jean King National Tennis Center
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi by mělo být finále dostupné na Eurosportu 1, případně na online platformě HBO Max. Jde ale o placené varianty.
Kurzy na Siniakovou v dnešním finále čtyřhry
Zajímavé kurzy
Podle boookmakerů Synot Tipu by měly finále zvládnout Siniaková s Townsendovou, na jejich vítězství je totiž kurz jen okolo 1,20.
Kruegerová s Montgomeryovou sice zvládly porazit i solidní deblistky, v prvním velkém finále se jim příliš nevěří. Tomu odpovídá kurz přes 4,00.
Siniaková s Townsendovou odvracely v semifinále setboly
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová prošly na US Open do svého druhého finále v řadě, společně zde budou usilovat o první společnou trofej – právě v New Yorku zatím grand slam nezískaly.
Po parádně odehraném čtvrtfinále vstoupily do semifinálového boje ve velkém stylu, když Mertensové se Šnajderovou nadělily kanára. Zkušené deblistky se pak ve druhé sadě zlepšily a dostaly se do vedení 5:2, nakonec ale nevyužily celkem tři setboly a těsně nezvládly tiebreak.
Siniaková tak prošla už do svého patnáctého grandslamového finále a na US Open může triumfovat podruhé, Townsendová je na domácí akci v boji o titul celkově podruhé. Celkově by v případě úspěchu triumfovala na turnajích velké čtyřky počtvrté.
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Kruegerová s Montgomeryovou startují na divokou kartu
S párem Ashlyn Kruegerová / Robin Montgomeryová se do finále rozhodně nepočítalo – jde o deblistky šesté a sedmé stovky žebříčku, které startují na divokou kartu. Před pěti lety tady spolu vyhrály juniorku, nyní usilují o mnohem větší úspěch.
Dohromady se daly znovu po třech letech, kdy si zkusily pár turnajů na slabé ITF Tour, nyní jsou ale v mnohem lepší formě a vyřadily už spoustu favorizovaných dvojic. Už v prvním kole to byla Nosková se Šramkovou, ve čtvrtfinále Routliffeová se Sutjiadiovou a v semifinále pak nasazené dvojky, Dabrowskou se Stefaniovou.
Právě při posledním zápase bojovaly přes dvě a půl hodiny – ve třetí sadě ztrácely a v desátém gamu odvracely dva mečboly. Ani závěrečný dlouhý tiebreak se dlouho nevyvíjel dobře, dokázaly se však dostat i ze stavu 2:8, a to osmi získanými body v řadě.
Dotáhnou své nečekané tažení domácím grandslamem až k jednoznačně nejcennější trofeji svých kariér?
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Jaká je aktuální forma tenistek?
|Siniaková/Townsendová
|semifinále
|vs. Mertensová/Šnajderová (6:0, 7:6)
|čtvrtfinále
|vs. Bucsaová/Melichar-Martinezová (6:4, 6:2)
|osmifinále
|vs. Hunterová/Krawczyková (7:6, 6:4)
|2. kolo
|vs. Wang/Sü (6:3, 6:4)
|1. kolo
|vs. Brantmeierová/Broadusová (6:2, 6:4)
|Montgomeryová/Kruegerová
|semifinále
|vs. Dabrowská/Stefaniová (4:6, 6:4, 7:6)
|čtvrtfinále
|vs. Routliffeová/Sutjiadiová (7:5, 6:3)
|osmifinále
|vs. Mariaová/Sonmezová (6:3, 6:2)
|2. kolo
|vs. Učidžimová/Wang Sin-jü (6:2, 4:6, 6:1)
|1. kolo
|vs. Nosková/Šramková (7:5, 6:4)
Vzájemné zápasy (H2H)
Není velkým překvapením, že se dnešní finálové páry dosud nepotkaly a jelikož se americká dvojice deblu téměř nevěnuje, je pravděpodobné, že se ani hráčky příliš neznají z jiných podniků.