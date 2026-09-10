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Siniaková/Townsendová dnes ve finále US Open 2026: Kurzy a kde sledovat

Kamil Jurek
  18:30

Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková po semifinále US Open. | foto: Reuters

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová jsou po roce znovu ve finále US Open, tentokrát v něm v pátek 11. září 2026 vyzvou dvojici Montgomeryová/Kruegerová. Sledujte přímý přenos a podívejte se na kurzy.

Kdy a kde sledovat Siniakovou ve finále čtyřhry dnes (11. 9.) živě: live stream online

Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou opět po roce prošly do vytouženého finále US Open, zahrají si v něm s překvapivými soupeřkami – domácí hráčky Robin Montgomeryovou a Ashlyn Kruegerovou čeká největší zápas kariéry. Začít by se mělo v pátek 11. září od 18:00, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Siniaková/Townsendová dnes na US Open 2026
Datum:sobota 11. září 2026 od 18:00
Fáze:finále
Dějiště:USTA Billie Jean King National Tennis Center
Vzájemné zápasy:0:0
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

V televizi by mělo být finále dostupné na Eurosportu 1, případně na online platformě HBO Max. Jde ale o placené varianty.

Kurzy na Siniakovou v dnešním finále čtyřhry

Zajímavé kurzy

  • 2:0 pro S/T: 1,52
  • 3 sety v zápase: 2,81
  • 2:0 pro M/K: 8,30

Podle boookmakerů Synot Tipu by měly finále zvládnout Siniaková s Townsendovou, na jejich vítězství je totiž kurz jen okolo 1,20.

Kruegerová s Montgomeryovou sice zvládly porazit i solidní deblistky, v prvním velkém finále se jim příliš nevěří. Tomu odpovídá kurz přes 4,00.

Siniaková s Townsendovou odvracely v semifinále setboly

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová prošly na US Open do svého druhého finále v řadě, společně zde budou usilovat o první společnou trofej – právě v New Yorku zatím grand slam nezískaly.

Po parádně odehraném čtvrtfinále vstoupily do semifinálového boje ve velkém stylu, když Mertensové se Šnajderovou nadělily kanára. Zkušené deblistky se pak ve druhé sadě zlepšily a dostaly se do vedení 5:2, nakonec ale nevyužily celkem tři setboly a těsně nezvládly tiebreak.

Siniaková tak prošla už do svého patnáctého grandslamového finále a na US Open může triumfovat podruhé, Townsendová je na domácí akci v boji o titul celkově podruhé. Celkově by v případě úspěchu triumfovala na turnajích velké čtyřky počtvrté.

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Kruegerová s Montgomeryovou startují na divokou kartu

S párem Ashlyn Kruegerová / Robin Montgomeryová se do finále rozhodně nepočítalo – jde o deblistky šesté a sedmé stovky žebříčku, které startují na divokou kartu. Před pěti lety tady spolu vyhrály juniorku, nyní usilují o mnohem větší úspěch.

Dohromady se daly znovu po třech letech, kdy si zkusily pár turnajů na slabé ITF Tour, nyní jsou ale v mnohem lepší formě a vyřadily už spoustu favorizovaných dvojic. Už v prvním kole to byla Nosková se Šramkovou, ve čtvrtfinále Routliffeová se Sutjiadiovou a v semifinále pak nasazené dvojky, Dabrowskou se Stefaniovou.

Právě při posledním zápase bojovaly přes dvě a půl hodiny – ve třetí sadě ztrácely a v desátém gamu odvracely dva mečboly. Ani závěrečný dlouhý tiebreak se dlouho nevyvíjel dobře, dokázaly se však dostat i ze stavu 2:8, a to osmi získanými body v řadě.

Dotáhnou své nečekané tažení domácím grandslamem až k jednoznačně nejcennější trofeji svých kariér?

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Jaká je aktuální forma tenistek?

Siniaková/Townsendová a Montgomeryová/Kruegerová na US Open 2026
Siniaková/Townsendová
semifinálevs. Mertensová/Šnajderová (6:0, 7:6)
čtvrtfinálevs. Bucsaová/Melichar-Martinezová (6:4, 6:2)
osmifinálevs. Hunterová/Krawczyková (7:6, 6:4)
2. kolovs. Wang/Sü (6:3, 6:4)
1. kolovs. Brantmeierová/Broadusová (6:2, 6:4)
Montgomeryová/Kruegerová
semifinálevs. Dabrowská/Stefaniová (4:6, 6:4, 7:6)
čtvrtfinálevs. Routliffeová/Sutjiadiová (7:5, 6:3)
osmifinálevs. Mariaová/Sonmezová (6:3, 6:2)
2. kolovs. Učidžimová/Wang Sin-jü (6:2, 4:6, 6:1)
1. kolovs. Nosková/Šramková (7:5, 6:4)

Vzájemné zápasy (H2H)

Není velkým překvapením, že se dnešní finálové páry dosud nepotkaly a jelikož se americká dvojice deblu téměř nevěnuje, je pravděpodobné, že se ani hráčky příliš neznají z jiných podniků.

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