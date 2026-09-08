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Siniaková/Townsendová ve čtvrtfinále US Open 2026: Kurzy a live stream

Kamil Jurek
  17:05

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová v osmifinále US Open | foto: AP

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová prošly na US Open 2026 do čtvrtfinále, sledujte jejich duel proti španělsko-americké dvojici v přímém přenosu. V článku najdete i kurzy.

Kdy a kde sledovat Siniakovou ve čtyřhře dnes (8. 9.) živě: live stream online

Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou plní na US Open 2026 roli nasazených jedniček, zatím neztratily ani set. Ve čtvrtfinále se utkají s Cristinou Bucsaovou a Nicole Melicharovou-Martinezovou, začátek je v plánu na úterý 8. září od 20:00. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Siniaková/Townsendová dnes na US Open 2026
Datum:úterý 8. září 2026 od 20:00
Fáze:čtvrtfinále
Dějiště:USTA Billie Jean King National Tennis Center
Vzájemné zápasy:1:0 pro Bucsaová/Melichar-Martinezová
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

Televizní přenosy jsou dostupné na obou kanálech Eurosportu, US Open vysílá také online platforma HBO Max. Jde však o placené varianty.

Kurzy na Siniakovou v dnešním čtvrtfinále čtyřhry

Zajímavé kurzy

  • 2:0 pro S/T: 1,47
  • 3 sety v zápase: 2,88
  • 2:0 pro B/M: 9,38

Bookmakeři Synot Tipu opět výrazně favorizují česko-americkou dvojici, na jejich postup je i dnes vypsán kurz pod 1,20.

Bucsaová s Melicharovou-Martinezovou tady zatím nepotkaly silnější soupeřky, kurz na jejich překvapivý postup je dnes nad 5,30.

Siniaková K / Townsend T 1,16
Bucsa C / Melichar-Martinez N 5,32

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Siniaková s Townsendovou v osmifinále ztrácely

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová útočí na svůj čtvrtý společný grandslam, US Open jim jako jediný zatím ve sbírce chybí. Zatím se jim na turnaji daří.

Brantmeierová/Broadusová a Wang/Sü byly dvojice na rozehřátí, proti zkušenému páru Hunterová/Krawczyková už se favoritky docela trápily. V první sadě ale dohnaly ztrátu a v tiebreaku odvrátily celkem 3 setboly, jednoznačná nebyla ani druhá sada. Tu ukončily na podání soupeřek po využití druhého mečbolu.

Česko-americké duo je tak stále ve hře o minimálně obhajobu loňského finále, Siniaková narozdíl od americké spoluhráčky už ale odsud jeden titul má – před čtyřmi lety tady triumfovala po boku Barbory Krejčíkové. Tehdy paradoxně ve finále porazily pár McNallyová/Townsendová.

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Sabalenková vyhrála na US Open už 17 zápasů v řadě

Pár Cristina Bucsaová / Nicole Melicharová-Martínezová spolu na pár turnajích hrál už loni, více zápasů ale mají na kontě až letos. Na titul zatím v roce 2026 marně čekají – nejblíže mu byly v Římě, kde ale prohrály finále. Prošly i do semifinále v Indian Wells.

Na US Open zatím španělsko-americká dvojice využila příznivého losu – Waltertová/Golubičová ani Dartová/Lumsdenová je ničím nepřekvapily, více práce měly s párem Neelová/Olmosová. Set ale zatím neztratily a na grandslamu už zapsaly nejlepší společný výsledek.

Zatímco Melicharová-Martínezová má grand slamové zkušenosti i s finálovými boji, ve kterých zatím dvakrát neuspěla, Bucsaová je z dnešní čtveřice asi nejméně zkušenou deblistkou. Na druhou stranu ale má doma bronzovou medaili z poslední olympiády.

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Jaká je aktuální forma tenistek?

Siniaková/Townsendová a Bucsaová/Melicharová-Martinezová na US Open 2026
Siniaková/Townsendová
osmifinálevs. Hunterová/Krawczyková (7:6, 6:4)
2. kolovs. Wang/Sü (6:3, 6:4)
1. kolovs. Brantmeierová/Broadusová (6:2, 6:4)
Bucsaová/Melicharová-Martinezová
osmifinálevs. Neelová/Olmosová (7:5, 6:3)
2. kolovs. Dartová/Lumsdenová (6:2, 6:2)
1. kolovs. Golubičová/Waltertová (6:3, 6:2)

Vzájemné zápasy (H2H)

Dnešní páry už se jednou na okruhu potkaly, bylo to letos na tisícovce v Římě. Antuka lépe sedla outsiderkám, dnes by tak mohlo dojít na úspěšnou odvetu.

  • 15. 5. 2026: Bucsaová/Melicharová-Martinezová (6:4, 6:4)
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