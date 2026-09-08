Kdy a kde sledovat Siniakovou ve čtyřhře dnes (8. 9.) živě: live stream online
Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou plní na US Open 2026 roli nasazených jedniček, zatím neztratily ani set. Ve čtvrtfinále se utkají s Cristinou Bucsaovou a Nicole Melicharovou-Martinezovou, začátek je v plánu na úterý 8. září od 20:00. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|úterý 8. září 2026 od 20:00
|Fáze:
|čtvrtfinále
|Dějiště:
|USTA Billie Jean King National Tennis Center
|Vzájemné zápasy:
|1:0 pro Bucsaová/Melichar-Martinezová
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
Televizní přenosy jsou dostupné na obou kanálech Eurosportu, US Open vysílá také online platforma HBO Max. Jde však o placené varianty.
Kurzy na Siniakovou v dnešním čtvrtfinále čtyřhry
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu opět výrazně favorizují česko-americkou dvojici, na jejich postup je i dnes vypsán kurz pod 1,20.
Bucsaová s Melicharovou-Martinezovou tady zatím nepotkaly silnější soupeřky, kurz na jejich překvapivý postup je dnes nad 5,30.
Siniaková s Townsendovou v osmifinále ztrácely
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová útočí na svůj čtvrtý společný grandslam, US Open jim jako jediný zatím ve sbírce chybí. Zatím se jim na turnaji daří.
Brantmeierová/Broadusová a Wang/Sü byly dvojice na rozehřátí, proti zkušenému páru Hunterová/Krawczyková už se favoritky docela trápily. V první sadě ale dohnaly ztrátu a v tiebreaku odvrátily celkem 3 setboly, jednoznačná nebyla ani druhá sada. Tu ukončily na podání soupeřek po využití druhého mečbolu.
Česko-americké duo je tak stále ve hře o minimálně obhajobu loňského finále, Siniaková narozdíl od americké spoluhráčky už ale odsud jeden titul má – před čtyřmi lety tady triumfovala po boku Barbory Krejčíkové. Tehdy paradoxně ve finále porazily pár McNallyová/Townsendová.
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Sabalenková vyhrála na US Open už 17 zápasů v řadě
Pár Cristina Bucsaová / Nicole Melicharová-Martínezová spolu na pár turnajích hrál už loni, více zápasů ale mají na kontě až letos. Na titul zatím v roce 2026 marně čekají – nejblíže mu byly v Římě, kde ale prohrály finále. Prošly i do semifinále v Indian Wells.
Na US Open zatím španělsko-americká dvojice využila příznivého losu – Waltertová/Golubičová ani Dartová/Lumsdenová je ničím nepřekvapily, více práce měly s párem Neelová/Olmosová. Set ale zatím neztratily a na grandslamu už zapsaly nejlepší společný výsledek.
Zatímco Melicharová-Martínezová má grand slamové zkušenosti i s finálovými boji, ve kterých zatím dvakrát neuspěla, Bucsaová je z dnešní čtveřice asi nejméně zkušenou deblistkou. Na druhou stranu ale má doma bronzovou medaili z poslední olympiády.
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Jaká je aktuální forma tenistek?
|Siniaková/Townsendová
|osmifinále
|vs. Hunterová/Krawczyková (7:6, 6:4)
|2. kolo
|vs. Wang/Sü (6:3, 6:4)
|1. kolo
|vs. Brantmeierová/Broadusová (6:2, 6:4)
|Bucsaová/Melicharová-Martinezová
|osmifinále
|vs. Neelová/Olmosová (7:5, 6:3)
|2. kolo
|vs. Dartová/Lumsdenová (6:2, 6:2)
|1. kolo
|vs. Golubičová/Waltertová (6:3, 6:2)
Vzájemné zápasy (H2H)
Dnešní páry už se jednou na okruhu potkaly, bylo to letos na tisícovce v Římě. Antuka lépe sedla outsiderkám, dnes by tak mohlo dojít na úspěšnou odvetu.
- 15. 5. 2026: Bucsaová/Melicharová-Martinezová (6:4, 6:4)