Kdy a kde sledovat Siniakovou ve čtyřhře dnes (15. 11.) živě: live stream online
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová dokázaly projít do svého dalšího letošního finále, tentokrát na Turnaji mistryň. Utkají se s párem Erraniová/Paoliniová, se kterým ve skupině prohrály. Jak to dopadne tentokrát? Zápas by měl začít v neděli 15. listopadu od 23:00, sledujte jej u Tipsportu zde.
|Datum:
|neděle 15. listopadu 2026 od 23:00
|Fáze:
|finále
|Dějiště:
|Indian Wells Tennis Garden, USA
|Vzájemné zápasy:
|2:1 pro Siniakovou a Townsendovou
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
Stejně jako po celou dobu Turnaje mistryň, i finále najdou zájemci na placeném kanálu CANAL+ Sport 2. Přístup k němu zakoupíte na CANAL+ (dříve Skylink), Magenta TV nebo Oneplay.
Kurzy na Siniakovou/Townsendovou ve finále
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu si myslí, že by finále mělo být jednoznačnou záležitostí pro česko-americký pár. Kurz na jejich triumf se pohybuje pod 1,30.
Errani s Paoliniovou ale zatím na letošním WTA Finals neprohrály a zvládly porazit právě i dnešní favoritky, kurz přes 3,80 tak může být zajímavou příležitostí.
Siniaková s Townsendovou jsou v dalším finále
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová i přes úvodní zaváhání právě proti dnešním soupeřkám prošly do svého dalšího boje o titul. Trofej mohou získat po dvou letech, tehdy jim utkání nevyšlo.
V zahajovacím zápase proti Erraniové a Paoliniové mohla rozhodnout i nerozehranost, duo „Taylorina“ se totiž dalo dohromady po dvouměsíční absenci. V dalších duelech už neztratily ani set, v semifinále proti Dabrowské a Stefaniové nepřišly o jediný servis.
Pro Siniakovou jde o při osmé účasti už o páté finále, uspěla však pouze v roce 2021. Townsendová zažije druhou bitvu o titul, ta předloňská nevyšla proti páru Dabrowská/Routliffeová.
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Kde sledovat Turnaj mistryň 2026 živě? Live streamy online i v TV
Erraniová s Paoliniovou ještě neprohrály
S párem Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová se před turnajem příliš nepočítalo, italské zlaté olympijské medailistky ale zatím neprohrály a jsou stále ve hře o bonus 725 000 $.
Majitelky jediné letošní trofeje z Tokia postupně porazily kromě dnešních soupeřek také dvojice Bucsaová/Melichar-Martinezoví, Perezová/Schuursová a v semifinále také Guo/Mladenovicová, přestože ve druhé sadě prohrávaly už 1:4. Pěti gamy v řadě stav otočily a jsou ve svém prvním zdejším finále.
Erraniová má s WTA Finals zkušenosti už z dřívějších dob, maximem ale zůstávala semifinálová účast. Pro Paoliniovou jde při třetí účasti nejen o první finále, ale také o premiérový postup ze skupiny.
Jaká je aktuální forma tenistek?
|Siniaková/Townsendová
|semifinále
|vs. Dabrowská/Stefaniová (7:6, 6:3)
|3. zápas
|vs. Bucsaová/Melichar-Martinezová (6:2, 4:2, skreč)
|2. zápas
|vs. Perezová/Schuursová (7:6, 6:3)
|1. zápas
|vs. Erraniová/Paoliniová (6:4, 1:6, 8:10)
|Erraniová/Paoliniová
|semifinále
|vs. Guo/Mladenovicová (6:3, 6:4)
|3. zápas
|vs. Perezová/Schuursová (6:3, 6:4)
|2. zápas
|vs. Bucsaová/Melichar-Martinezová (3:6, 6:2, 10:7)
|1. zápas
|vs. Siniaková/Townsendová (4:6, 6:1, 10:8)
Vzájemné zápasy (H2H)
Siniaková/Townsendová a Erraniová/Paoliniová na sebe kromě týden starého duelu narazily ještě dvakrát, v Indian Wells i Miami zvítězily favoritky beze ztráty setu.
- 9. 11. 2026 (tvrdý): Erraniová/Paoliniová 4:6, 6:1, 10:8
- 29. 3. 2026 (tvrdý): Siniaková/Townsendová 7:6, 6:1
- 12. 3. 2026 (tvrdý): Siniaková/Townsendová 6:2, 6:2