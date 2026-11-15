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Siniaková/Townsendová ve finále Turnaje mistryň: Kurzy, kde sledovat

Kamil Jurek
  10:44
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Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou slaví postup do finále Turnaje mistryň. | foto: Matthew Stockman / Getty Images via AFPProfimedia.cz

Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou si po dvou letech opět zahrají ve finále Turnaje mistryň, soupeřkami jsou neporažené Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová. Sledujte přímý přenos online.

Kdy a kde sledovat Siniakovou ve čtyřhře dnes (15. 11.) živě: live stream online

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová dokázaly projít do svého dalšího letošního finále, tentokrát na Turnaji mistryň. Utkají se s párem Erraniová/Paoliniová, se kterým ve skupině prohrály. Jak to dopadne tentokrát? Zápas by měl začít v neděli 15. listopadu od 23:00, sledujte jej u Tipsportu zde.

Siniaková/Townsendová dnes na Turnaji mistryň 2026
Datum:neděle 15. listopadu 2026 od 23:00
Fáze:finále
Dějiště:Indian Wells Tennis Garden, USA
Vzájemné zápasy:2:1 pro Siniakovou a Townsendovou
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

Stejně jako po celou dobu Turnaje mistryň, i finále najdou zájemci na placeném kanálu CANAL+ Sport 2. Přístup k němu zakoupíte na CANAL+ (dříve Skylink), Magenta TV nebo Oneplay.

Kurzy na Siniakovou/Townsendovou ve finále

Zajímavé kurzy

  • 2:0 pro S/T: 1,63
  • 3 sety v zápase: 2,63
  • 2:0 pro E/P: 7,10

Bookmakeři Synot Tipu si myslí, že by finále mělo být jednoznačnou záležitostí pro česko-americký pár. Kurz na jejich triumf se pohybuje pod 1,30.

Errani s Paoliniovou ale zatím na letošním WTA Finals neprohrály a zvládly porazit právě i dnešní favoritky, kurz přes 3,80 tak může být zajímavou příležitostí.

Siniaková K / Townsend T 1,28
Errani S / Paolini J 3,83

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Siniaková s Townsendovou jsou v dalším finále

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová i přes úvodní zaváhání právě proti dnešním soupeřkám prošly do svého dalšího boje o titul. Trofej mohou získat po dvou letech, tehdy jim utkání nevyšlo.

V zahajovacím zápase proti Erraniové a Paoliniové mohla rozhodnout i nerozehranost, duo „Taylorina“ se totiž dalo dohromady po dvouměsíční absenci. V dalších duelech už neztratily ani set, v semifinále proti Dabrowské a Stefaniové nepřišly o jediný servis.

Pro Siniakovou jde o při osmé účasti už o páté finále, uspěla však pouze v roce 2021. Townsendová zažije druhou bitvu o titul, ta předloňská nevyšla proti páru Dabrowská/Routliffeová.

Kde sledovat Turnaj mistryň 2026 živě? Live streamy online i v TV

Erraniová s Paoliniovou ještě neprohrály

S párem Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová se před turnajem příliš nepočítalo, italské zlaté olympijské medailistky ale zatím neprohrály a jsou stále ve hře o bonus 725 000 $.

Majitelky jediné letošní trofeje z Tokia postupně porazily kromě dnešních soupeřek také dvojice Bucsaová/Melichar-Martinezoví, Perezová/Schuursová a v semifinále také Guo/Mladenovicová, přestože ve druhé sadě prohrávaly už 1:4. Pěti gamy v řadě stav otočily a jsou ve svém prvním zdejším finále.

Erraniová má s WTA Finals zkušenosti už z dřívějších dob, maximem ale zůstávala semifinálová účast. Pro Paoliniovou jde při třetí účasti nejen o první finále, ale také o premiérový postup ze skupiny.

Jaká je aktuální forma tenistek?

Siniaková/Townsendová a Erraniová/Paoliniová – WTA Finals
Siniaková/Townsendová
semifinálevs. Dabrowská/Stefaniová (7:6, 6:3)
3. zápasvs. Bucsaová/Melichar-Martinezová (6:2, 4:2, skreč)
2. zápasvs. Perezová/Schuursová (7:6, 6:3)
1. zápasvs. Erraniová/Paoliniová (6:4, 1:6, 8:10)
Erraniová/Paoliniová
semifinálevs. Guo/Mladenovicová (6:3, 6:4)
3. zápasvs. Perezová/Schuursová (6:3, 6:4)
2. zápasvs. Bucsaová/Melichar-Martinezová (3:6, 6:2, 10:7)
1. zápasvs. Siniaková/Townsendová (4:6, 6:1, 10:8)

Vzájemné zápasy (H2H)

Siniaková/Townsendová a Erraniová/Paoliniová na sebe kromě týden starého duelu narazily ještě dvakrát, v Indian Wells i Miami zvítězily favoritky beze ztráty setu.

    • 9. 11. 2026 (tvrdý): Erraniová/Paoliniová 4:6, 6:1, 10:8
    • 29. 3. 2026 (tvrdý): Siniaková/Townsendová 7:6, 6:1
    • 12. 3. 2026 (tvrdý): Siniaková/Townsendová 6:2, 6:2
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