Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Siniaková vs. Keysová live: přímý přenos WTA Cincinnati 2026, kurzy

Kamil Jurek
  11:45

Kateřina Siniaková bojuje na turnaji v Berlíně. | foto: Reuters

Kateřina Siniaková si v Cincinnati zahraje 3. kolo dvouhry, má však těžkou soupeřku v podobě Madison Keysové. Podívejte se na kurzy a kde sledovat utkání živě.

Kdy a kde sledovat Siniakovou dnes (18. 8.) živě: live stream online

Ve 3. kole turnaje WTA Cincinnati Open 2026 je i Kateřina Siniaková, která si nyní zahraje s Madison Keysovou – zatím proti ní neuhrála ani set. Zápas by měl začít v úterý 18. srpna od 17:00, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Datum:úterý 18. srpna 2026 od 17:00
Dějiště:Lindner Family Tennis Center, Ohio
Vzájemné zápasy:2:0 pro Keysovou
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

Sledování Siniakové v TV je možné díky kanálům skupiny CANAL+ Sport, které si pořídíte například přes Skylink zde. Na rozdíl od přenosů u sázkových kanceláří jde o placenou službu.

Kurzy na Siniakovou v dnešním 3. kole v Cincinnati

Bookmakeři Synot Tipu dnes Siniakové nevěří, v době psaní tohoto článku se kurz na její vítězství pohybuje okolo hranice 4,00. To znamená, že byste svou sázku mohli v případě úspěchu násobit čtyřmi.

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,63
  • 3 sety v zápase: 2,70
  • kanár v zápase: 6,32

Keysová je výraznou favoritkou s kurzem jen kolem 1,30 a není divu – je zkušená, beton jí vyhovuje a proti dnešní soupeřce ještě neprohrála ani set.

Kromě prematch příležitostí, kterých je u SynotTipu k dispozici spoustu, využijte také LIVE sázky. Startují pár minut před startem zápasu a lze v nich ihned reagovat na to, co se zrovna děje na kurtu.

Siniaková, Kateřina 3,92
Keys, Madison 1,29

Bonus

500 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Siniaková zapsala první singlovou výhru v Cincinnati

Kateřina Siniaková se věnuje hlavně čtyřhře, ve které je světovou jedničkou, drží se ale vysoko i v singlovém žebříčku. Díky odhlášení několika tenistek se i v Cincinnati dostala mezi nasazené.

To znamená, že nakonec nemusela absolvovat první kolo a začala rovnou až ve druhém, soupeřkou byla Bouzasová Maneirová. První set nenabídl žádný pohledný tenis, k vidění totiž bylo hned 8 ztracených servisů – nakonec byla úspěšnější Španělka v tiebreaku. V dalším průběhu už ale Siniaková povolila soupeřce jen dva gamy.

Poprvé tak v Cincinnati zvládla zápas ve dvouhře, což se jí při předchozích pěti pokusech nepodařilo. Spíše než na singl cílí na deblový úspěch, opět totiž spojila síly s Taylor Townsendovou.

Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky

Keysová vyřadila pražskou finalistku Snigurovou

Madison Keysové se letos nejvíce zadařilo na trávě v Eastbourne, kde přidala do sbírky svůj jedenáctý titul, na severoamerických betonech to ale zatím moc slavné není.

Z Washingtonu a Toronta odjela dohromady jen s jedním vítězstvím, překvapivě se na něj nadřela i zde v Cincinnati. Proti Snigurové, finalistce z Prague Open, měla náskok brejku, první sadu ale nakonec ztratila. Další sety už šly na stranu favoritky, celkově ale na kurtu strávila přes dvě hodiny, pomohla si 14 esy.

Domácího podniku v Cincinnati se Keysová účastnila mnohokrát, poprvé už v roce 2012. Před sedmi lety tady brala titul, tři roky zpět byla v semifinále a z loňského roku obhajuje osmifinále. Do něj se může dostat znovu, pokud potvrdí dnešní roli favoritky.

Jaká je aktuální forma obou tenistek?

Siniaková a Keysová v Cincinnati 2026
Siniaková
2. kolovs. Bouzasová Maneirová (6:7, 6:1, 6:1)
1. kolovolný los
Keysová
2. kolovs. Snigurová (4:6, 6:3, 6:3)
1. kolovolný los

Vzájemné zápasy (H2H)

Kateřina Siniaková a Madison Keysová spolu hrály dvakrát – v roce 2019 to bylo na French Open, předloni pak v rámci US Open. Oba zápasy byly jednoznačné a šly na americkou stranu.

  • 26. 8. 2024: Keysová vs. Siniaková (6:4, 6:1)
  • 3. 6. 2019: Keysová vs. Siniaková (6:2, 6:4)
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

SynotTip

Bonus
500 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Siniaková vs. Keysová live: přímý přenos WTA Cincinnati 2026, kurzy

Kateřina Siniaková bojuje na turnaji v Berlíně.

Kateřina Siniaková si v Cincinnati zahraje 3. kolo dvouhry, má však těžkou soupeřku v podobě Madison Keysové. Podívejte se na kurzy a kde sledovat utkání živě.

18. srpna 2026  11:45

ATP Cincinnati 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Jiří Lehečka se chystá na úder v osmifinále montrealského turnaje,

Dalším mužským tenisovým turnajem v kategorii Masters je podnik v Cincinnati, hraje se od 13. do 23. srpna 2026. Budou u toho i Češi, sledujte live streamy online.

18. srpna 2026  9:50

WTA Cincinnati 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Tenistka Linda Nosková na turnaji v Torontu.

Do amerického Cincinnati se sjedou ty nejlepší tenistky světa, od 13. do 23. srpna 2026 se zde totiž koná turnaj kategorie WTA 1000. V akci je i spoustu Češek, sledujte je v přímém přenosu.

18. srpna 2026  9:49

Renewi Tour 2026: Program, nejlepší sprinteři světa, klasikářské etapy, Češi

Arnaud De Lie a Mathieu van der Poel vedou únik v 15. etapě Tour.

Cyklistický závod Renewi Tour 2026 (UCI WorldTour) nabídne od 19. do 23. srpna na trase z Diestu do Leuvenu bitvu klasikářů i sprinterů. Titul obhajuje Arnaud De Lie, o rekordní páté vítězství...

18. srpna 2026

Nosková vs. Tausonová live: přímý přenos WTA Cincinnati 2026, kurzy

Linda Nosková dává ve wimbledonském finále průchod emocím.

Linda Nosková si dnes v Cincinnati zahraje 3. kolo, soupeřkou je neoblíbená Clara Tausonová. Dokáže ji wimbledonská šampionka konečně porazit? Sledujte přímý přenos a podívejte se na aktuální kurzy.

17. srpna 2026  20:26

Šipky 2026: přehled PDC turnajů, kalendář, program a výsledky

Luke Littler s trofejí pro vítěze World Matchplay.

Šipky patří k velmi sledovaným sportům. Organizace PDC pořádá během celého roku spoustu turnajů – podívejte se na kalendář, dělení turnajů, vítěze i kde sledovat přímé přenosy. Na akcích můžeme vídat...

17. srpna 2026  17:51

Menšík vs. Hijikata live na ATP Cincinnati 2026: kde sledovat, kurzy

Jakub Menšík se natahuje po míčku ve čtvrtfinále turnaje v Montrealu.

Jakuba Menšíka dnes v Cincinnati čeká zápas 3. kola, poprvé se střetne s Rinky Hijikatou. Jaké jsou kurzy a kde sledovat utkání živě?

17. srpna 2026  13:43

Lehečka - Fils live: přímý přenos ATP Cincinnati 2026, kurzy

Jiří Lehečka ve druhém kole turnaje v Montrealu.

Jiří Lehečka si ve 3. kole turnaje v Cincinnati zahraje s Arthurem Filsem. Jaké jsou sázkové kurzy a kde můžete utkání sledovat živě?

17. srpna 2026  13:29

Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí.

WTA Tour je je nejvyšší úrovní ženského profesionálního tenisu. Sezona 2026 trvá od ledna do listopadu, turnaje se konají po celém světě. V článku najdete jejich přehled, vítězky a poradíme, kde...

17. srpna 2026  12:32

Tenisové turnaje 2026 muži – ATP Tour: kalendář, program, výsledky

Jakub Menšík pózuje s trofejí pro vítěze turnaje v Aucklandu.

Pod ATP Tour patří ty nejprestižnější mužské tenisové turnaje. V roce 2026 se hraje od ledna do prosince, a to po celém světě. Podívejte se na kalendář, vítěze a kde sledovat live streamy.

17. srpna 2026  12:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

ME ve volejbale žen 2026: Program zápasů, skupiny, kdy hrají Češky

České volejbalistky slaví svůj bod v zápase proti Japonkám.

Mistrovství Evropy ve volejbale žen se po 29 letech vrací do České republiky, která turnaj naposledy hostila v roce 1997. Skupina B se odehraje v Brně. Společně s Českem pořádají šampionát také...

17. srpna 2026

ME v atletice 2026: Program závěrečného dne, Duplantis ve finále a boj o poslední medaile

Armand Duplantis skáče ve finále mistrovství světa v Tokiu.

Mistrovství Evropy v atletice 2026 v Birminghamu uzavře v neděli 16. srpna svůj program závěrečným soutěžním dnem. Dopolední blok je vyhrazen maratonům. Večerní program pak nabídne posledních osm...

16. srpna 2026  23:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.