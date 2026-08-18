Kdy a kde sledovat Siniakovou dnes (18. 8.) živě: live stream online
Ve 3. kole turnaje WTA Cincinnati Open 2026 je i Kateřina Siniaková, která si nyní zahraje s Madison Keysovou – zatím proti ní neuhrála ani set. Zápas by měl začít v úterý 18. srpna od 17:00, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|úterý 18. srpna 2026 od 17:00
|Dějiště:
|Lindner Family Tennis Center, Ohio
|Vzájemné zápasy:
|2:0 pro Keysovou
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
Sledování Siniakové v TV je možné díky kanálům skupiny CANAL+ Sport, které si pořídíte například přes Skylink zde. Na rozdíl od přenosů u sázkových kanceláří jde o placenou službu.
Kurzy na Siniakovou v dnešním 3. kole v Cincinnati
Bookmakeři Synot Tipu dnes Siniakové nevěří, v době psaní tohoto článku se kurz na její vítězství pohybuje okolo hranice 4,00. To znamená, že byste svou sázku mohli v případě úspěchu násobit čtyřmi.
Zajímavé kurzy
Keysová je výraznou favoritkou s kurzem jen kolem 1,30 a není divu – je zkušená, beton jí vyhovuje a proti dnešní soupeřce ještě neprohrála ani set.
Kromě prematch příležitostí, kterých je u SynotTipu k dispozici spoustu, využijte také LIVE sázky. Startují pár minut před startem zápasu a lze v nich ihned reagovat na to, co se zrovna děje na kurtu.
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Siniaková zapsala první singlovou výhru v Cincinnati
Kateřina Siniaková se věnuje hlavně čtyřhře, ve které je světovou jedničkou, drží se ale vysoko i v singlovém žebříčku. Díky odhlášení několika tenistek se i v Cincinnati dostala mezi nasazené.
To znamená, že nakonec nemusela absolvovat první kolo a začala rovnou až ve druhém, soupeřkou byla Bouzasová Maneirová. První set nenabídl žádný pohledný tenis, k vidění totiž bylo hned 8 ztracených servisů – nakonec byla úspěšnější Španělka v tiebreaku. V dalším průběhu už ale Siniaková povolila soupeřce jen dva gamy.
Poprvé tak v Cincinnati zvládla zápas ve dvouhře, což se jí při předchozích pěti pokusech nepodařilo. Spíše než na singl cílí na deblový úspěch, opět totiž spojila síly s Taylor Townsendovou.
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Keysová vyřadila pražskou finalistku Snigurovou
Madison Keysové se letos nejvíce zadařilo na trávě v Eastbourne, kde přidala do sbírky svůj jedenáctý titul, na severoamerických betonech to ale zatím moc slavné není.
Z Washingtonu a Toronta odjela dohromady jen s jedním vítězstvím, překvapivě se na něj nadřela i zde v Cincinnati. Proti Snigurové, finalistce z Prague Open, měla náskok brejku, první sadu ale nakonec ztratila. Další sety už šly na stranu favoritky, celkově ale na kurtu strávila přes dvě hodiny, pomohla si 14 esy.
Domácího podniku v Cincinnati se Keysová účastnila mnohokrát, poprvé už v roce 2012. Před sedmi lety tady brala titul, tři roky zpět byla v semifinále a z loňského roku obhajuje osmifinále. Do něj se může dostat znovu, pokud potvrdí dnešní roli favoritky.
Jaká je aktuální forma obou tenistek?
|Siniaková
|2. kolo
|vs. Bouzasová Maneirová (6:7, 6:1, 6:1)
|1. kolo
|volný los
|Keysová
|2. kolo
|vs. Snigurová (4:6, 6:3, 6:3)
|1. kolo
|volný los
Vzájemné zápasy (H2H)
Kateřina Siniaková a Madison Keysová spolu hrály dvakrát – v roce 2019 to bylo na French Open, předloni pak v rámci US Open. Oba zápasy byly jednoznačné a šly na americkou stranu.
- 26. 8. 2024: Keysová vs. Siniaková (6:4, 6:1)
- 3. 6. 2019: Keysová vs. Siniaková (6:2, 6:4)