Kdy a kde sledovat Siniakovou ve finále čtyřhry dnes (18. 10.) živě: live stream online
Kateřina Siniaková je v dalším finále. Tentokrát se do něj projobovala se Storm Hunterovou, společně tady mohou oslavit titul přesně po roce. V cestě stojí Gabriela Dabrowská a Luisa Stefaniová, sledujte přímý přenos v neděli 18. října od 10:00. Vysílá jej Tipsport zde.
|Datum:
|neděle 18. října 2026 od 10:00
|Fáze:
|finále
|Dějiště:
|Optics Valley International Tennis Center
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi by finále měl vysílat některý z kanálů skupiny CANAL+ Sport, který má v nabídce například Skylink zde.
Kurzy na Siniakovou v dnešním finále čtyřhry
Zajímavé kurzy
Podle boookmakerů Synot Tipu jsou Siniaková s Hunterovou mírnými outsiderkami, kurz na jejich vítězství je totiž okolo 1,95.
Dabrowská se Stefaniovou jsou mnohem sehranějším párem, aktuálně dlouho neprohrály, a i díky tomu se kurz pohybuje jen okolo 1,80.
Siniaková s Hunterovou odvracely 7 mečbolů
Kateřina Siniaková stále může získat letošní 8. titul – před týdnem to s Čang Šuaj v Pekingu nevyšlo, tentokrát hraje po boku Storm Hunterové, se kterou tady slavily loni. Australanka má letos zatím pouze jeden pohár z menší akce v Austinu.
Spojení Siniakové a Hunterové vzniklo už v roce 2022, větší spolupráce se ale plánovala až o dva roky později. Stihly však pouze pár podniků, než se Hunterová vážně zranila. Od té doby mají na kontě jen právě loňský úspěšný Wu-chan, letošní Dubaj a znovu tento aktuální podnik v Číně.
Letošní cesta turnajem je ale mnohem trnitější než ta loňská – už ve čtvrtfinále musely do super-tiebreaku, v semifinále proti Erraniové s Paoliniovou se dostaly dokonce ze 7 mečbolů – ve zkráceném třetím setu odvrátily vysoce nepříznivý stav 4:9. Dočká se Siniaková jubilejního 40. titulu právě dnes?
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Ovládnou Dabrowská a Stefaniová po Pekingu i Wu-chan?
Gabriela Dabrowská a Luisa Stefaniová potvrzují před Turnajem mistryň skvělou formu. Ve Wu-chanu cílí už na letošní pátou trofej, poslední je pouze týden stará. Hrály i finále Wimbledonu.
K postupu do finále i ve Wu-chanu stačilo kanadsko-brazilské dvojici rovněž vyhrát pouze 3 duely, i ony totiž byly mezi nasazenými. Největší potíže jim nadělal pár Neelová/Olmosová, set ale neztratily ani s nimi – semifinále proti Bucsaové a Melicharové-Martinezové pak bylo jednoznačné a favoritky ztratily pouze tři gamy.
Dabrowská může dnes brát už 26. titul, její parťačka Stefaniová má možnost získat 19. trofej.
Jaká je aktuální forma tenistek?
|Siniaková/Hunterová
|semifinále
|vs. Erraniová/Paoliniová (5:7, 7:5, 12:10)
|čtvrtfinále
|vs. Guo/Mladenovicová (6:4, 2:6, 10:1)
|osmifinále
|vs. Kozyrevová/Stearnsová (6:3, 6:3)
|1. kolo
|volný los
|Dabrowská/Stefaniová
|semifinále
|vs. Bucsaová/Melicharová-Martinezová (6:2, 6:1)
|čtvrtfinále
|vs. Neelová/Olmosová (7:6, 6:4)
|osmifinále
|vs. Eikeriová/Gleasonová (6:1, 6:3)
|1. kolo
|volný los
Vzájemné zápasy (H2H)
Ačkoliv se dnešní finálové aktérky dobře znají, v tomto složení se zatím na kurtu nikdy nepotkaly. V Pekingu tedy půjde o první vzájemný zápas.