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Siniaková/Hunterová dnes ve finále WTA Wuhan 2026: Kurzy, kde sledovat

Kamil Jurek
  22:41

Storm Hunterová a Kateřina Siniaková (vpravo) se radují ve finále turnaje ve Wu-chanu. | foto: Reuters

Kateřina Siniaková je po týdnu v dalším finále čtyřhry, tentokrát na WTA 1000 ve Wu-chanu. Obhájí po boku Storm Hunterové loňský titul? Sledujte přímý přenos online.
Dabrowski G / Stefani L 1,79
Hunter S / Siniaková K 1,95

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Kdy a kde sledovat Siniakovou ve finále čtyřhry dnes (18. 10.) živě: live stream online

Kateřina Siniaková je v dalším finále. Tentokrát se do něj projobovala se Storm Hunterovou, společně tady mohou oslavit titul přesně po roce. V cestě stojí Gabriela Dabrowská a Luisa Stefaniová, sledujte přímý přenos v neděli 18. října od 10:00. Vysílá jej Tipsport zde.

Siniaková/Hunterová dnes na WTA Wuhan 2026
Datum:neděle 18. října 2026 od 10:00
Fáze:finále
Dějiště:Optics Valley International Tennis Center
Vzájemné zápasy:0:0
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

V televizi by finále měl vysílat některý z kanálů skupiny CANAL+ Sport, který má v nabídce například Skylink zde.

Kurzy na Siniakovou v dnešním finále čtyřhry

Zajímavé kurzy

  • 2:0 pro S/H: 3,06
  • 3 sety v zápase: 2,23
  • 2:0 pro D/S: 2,70

Podle boookmakerů Synot Tipu jsou Siniaková s Hunterovou mírnými outsiderkami, kurz na jejich vítězství je totiž okolo 1,95.

Dabrowská se Stefaniovou jsou mnohem sehranějším párem, aktuálně dlouho neprohrály, a i díky tomu se kurz pohybuje jen okolo 1,80.

Siniaková s Hunterovou odvracely 7 mečbolů

Kateřina Siniaková stále může získat letošní 8. titul – před týdnem to s Čang Šuaj v Pekingu nevyšlo, tentokrát hraje po boku Storm Hunterové, se kterou tady slavily loni. Australanka má letos zatím pouze jeden pohár z menší akce v Austinu.

Spojení Siniakové a Hunterové vzniklo už v roce 2022, větší spolupráce se ale plánovala až o dva roky později. Stihly však pouze pár podniků, než se Hunterová vážně zranila. Od té doby mají na kontě jen právě loňský úspěšný Wu-chan, letošní Dubaj a znovu tento aktuální podnik v Číně.

Letošní cesta turnajem je ale mnohem trnitější než ta loňská – už ve čtvrtfinále musely do super-tiebreaku, v semifinále proti Erraniové s Paoliniovou se dostaly dokonce ze 7 mečbolů – ve zkráceném třetím setu odvrátily vysoce nepříznivý stav 4:9. Dočká se Siniaková jubilejního 40. titulu právě dnes?

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Ovládnou Dabrowská a Stefaniová po Pekingu i Wu-chan?

Gabriela Dabrowská a Luisa Stefaniová potvrzují před Turnajem mistryň skvělou formu. Ve Wu-chanu cílí už na letošní pátou trofej, poslední je pouze týden stará. Hrály i finále Wimbledonu.

K postupu do finále i ve Wu-chanu stačilo kanadsko-brazilské dvojici rovněž vyhrát pouze 3 duely, i ony totiž byly mezi nasazenými. Největší potíže jim nadělal pár Neelová/Olmosová, set ale neztratily ani s nimi – semifinále proti Bucsaové a Melicharové-Martinezové pak bylo jednoznačné a favoritky ztratily pouze tři gamy.

Dabrowská může dnes brát už 26. titul, její parťačka Stefaniová má možnost získat 19. trofej.

Jaká je aktuální forma tenistek?

Siniaková/Hunterová a Dabrowská/Stefaniová ve Wu-chanu 2026
Siniaková/Hunterová
semifinálevs. Erraniová/Paoliniová (5:7, 7:5, 12:10)
čtvrtfinálevs. Guo/Mladenovicová (6:4, 2:6, 10:1)
osmifinálevs. Kozyrevová/Stearnsová (6:3, 6:3)
1. kolovolný los
Dabrowská/Stefaniová
semifinálevs. Bucsaová/Melicharová-Martinezová (6:2, 6:1)
čtvrtfinálevs. Neelová/Olmosová (7:6, 6:4)
osmifinálevs. Eikeriová/Gleasonová (6:1, 6:3)
1. kolovolný los

Vzájemné zápasy (H2H)

Ačkoliv se dnešní finálové aktérky dobře znají, v tomto složení se zatím na kurtu nikdy nepotkaly. V Pekingu tedy půjde o první vzájemný zápas.

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