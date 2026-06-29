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Siniaková vs. Čeng: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Kamil Jurek
  12:17

Kateřina Siniaková bojuje na turnaji v Berlíně. | foto: Reuters

Kateřina Siniaková se v 1. kole Wimbledonu 2026 utká proti oblíbené Čeng Čchin-wen. Podívejte se na kurzy, aktuální formu a kde sledovat zápas živě.

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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě: Siniaková vs. Čeng

Kateřina Siniaková je elitní deblistkou, stále se však věnuje také dvouhře – při letošním Wimbledonu je dokonce jako 32. nasazená hráčka. Soupeřkou v prvním kole je Čeng Čchin-wen, kterou už několikrát porazila, a to i na trávě. Zápas by měl začít v pondělí 29. června od 17:30, může se však ještě posunout na později. Přímý přenos vysílá Eurosport, všechny zápasy online jsou na platformě HBO Max.

Datum:pondělí 29. června 2026 od 17:30
Dějiště:Londýn, Velká Británie
Vzájemné zápasy:3:1 pro Siniakovou
Kurzy:u Synot Tipu zde
Kde sledovat:Eurosport, HBO Max

Kurzy na Siniakovou v 1. kole Wimbledonu 2026

Bookmakeři Synot Tipu vidí českou tenistku jako favoritku, ovšem ne až tak výraznou – v době psaní tohoto článku je kurz jen 1,76. To znamená, že byste si za vsazenou tisícovku přišli v případě úspěchu na 760 Kč.

Základní kurzy

  • Výhra Siniakové: 1,76
  • Výhra Čeng: 2,12
  • 3 sety v zápase: 2,36

Čínská tenistka není s kurzem 2,12 příliš pozadu, proti ní ale hraje hlavně dlouhá pauza, kterou zavinilo zranění. Stále se nedostala do formy, kterou měla předtím, navíc jí to proti Siniakové nejde.

Není to ale jen o těchto kurzech, v nabídce SynotTipu jich najdete mnohem více. Během zápasu lze využít také LIVE sázky.

Siniaková hraje už dvanáctý Wimbledon v řadě

Už podvanácté v kariéře si Kateřina Siniaková zahraje hlavní soutěž Wimbledonu, narozdíl od čtyřhry ale na výraznější úspěch v singlu stále čeká. Zde je to jenom třetí kolo, ve kterém byla celkem třikrát.

Travnatá příprava znamenala absolvování turnaje v Berlíně, kde došla přes zvládnutou kvalifikaci do osmifinále, v Bad Homburgu vypadla hned v úvodu proti Samsonovové.

Čeng Čchin-wen má za sebou náročné období, musela totiž na operaci lokte, několik měsíců nehrála a vrátila se až letos v únoru. Bývalá čtvrtá tenistka světa se stále nemůže dostat do bývalé formy a nevypadá to zatím ani na trávě – stihla celkem tři turnaje, na konto si ale připsala jen dva vítězné zápasy. Ve Wimbledonu třikrát v řadě skončila v prvním kole, maximem je třetí kolo z roku 2022.

Wimbledon 2026: Pavouky dvouhry mužů a žen. S kým hrají čeští tenisté?
Siniaková a Čeng na posledních Wimbledonech
Siniaková
20252. kolo
20242. kolo
20232. kolo
Čeng
20251. kolo
20241. kolo
20231. kolo

Vzájemné zápasy Siniakové a Čeng

Siniaková už s Čeng sehrála čtyři zápasy a je zajímavé, že hned tři z nich byly na trávě a dva přímo ve Wimbledonu. Všechny vyhrála Češka, které by se to mohlo podařit i dnes.

  • 1. 7. 2025 (Wimbledon, tráva): Siniaková 7:5, 4:6, 6:1
  • 20.6. 2024 (Berlín, tráva): Siniaková 6:4, 6:4
  • 22. 3. 2024 (Miami, tvrdý): Čeng 4:6, 6:3, skreč
  • 3. 7. 2023 (Wimbledon, tráva): Siniaková 6:3, 7:5
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