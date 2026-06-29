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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě: Siniaková vs. Čeng
Kateřina Siniaková je elitní deblistkou, stále se však věnuje také dvouhře – při letošním Wimbledonu je dokonce jako 32. nasazená hráčka. Soupeřkou v prvním kole je Čeng Čchin-wen, kterou už několikrát porazila, a to i na trávě. Zápas by měl začít v pondělí 29. června od 17:30, může se však ještě posunout na později. Přímý přenos vysílá Eurosport, všechny zápasy online jsou na platformě HBO Max.
|Datum:
|pondělí 29. června 2026 od 17:30
|Dějiště:
|Londýn, Velká Británie
|Vzájemné zápasy:
|3:1 pro Siniakovou
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|Eurosport, HBO Max
Kurzy na Siniakovou v 1. kole Wimbledonu 2026
Bookmakeři Synot Tipu vidí českou tenistku jako favoritku, ovšem ne až tak výraznou – v době psaní tohoto článku je kurz jen 1,76. To znamená, že byste si za vsazenou tisícovku přišli v případě úspěchu na 760 Kč.
Základní kurzy
Čínská tenistka není s kurzem 2,12 příliš pozadu, proti ní ale hraje hlavně dlouhá pauza, kterou zavinilo zranění. Stále se nedostala do formy, kterou měla předtím, navíc jí to proti Siniakové nejde.
Není to ale jen o těchto kurzech, v nabídce SynotTipu jich najdete mnohem více. Během zápasu lze využít také LIVE sázky.
Siniaková hraje už dvanáctý Wimbledon v řadě
Už podvanácté v kariéře si Kateřina Siniaková zahraje hlavní soutěž Wimbledonu, narozdíl od čtyřhry ale na výraznější úspěch v singlu stále čeká. Zde je to jenom třetí kolo, ve kterém byla celkem třikrát.
Travnatá příprava znamenala absolvování turnaje v Berlíně, kde došla přes zvládnutou kvalifikaci do osmifinále, v Bad Homburgu vypadla hned v úvodu proti Samsonovové.
Čeng Čchin-wen má za sebou náročné období, musela totiž na operaci lokte, několik měsíců nehrála a vrátila se až letos v únoru. Bývalá čtvrtá tenistka světa se stále nemůže dostat do bývalé formy a nevypadá to zatím ani na trávě – stihla celkem tři turnaje, na konto si ale připsala jen dva vítězné zápasy. Ve Wimbledonu třikrát v řadě skončila v prvním kole, maximem je třetí kolo z roku 2022.
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Wimbledon 2026: Pavouky dvouhry mužů a žen. S kým hrají čeští tenisté?
|Siniaková
|2025
|2. kolo
|2024
|2. kolo
|2023
|2. kolo
|Čeng
|2025
|1. kolo
|2024
|1. kolo
|2023
|1. kolo
Vzájemné zápasy Siniakové a Čeng
Siniaková už s Čeng sehrála čtyři zápasy a je zajímavé, že hned tři z nich byly na trávě a dva přímo ve Wimbledonu. Všechny vyhrála Češka, které by se to mohlo podařit i dnes.
- 1. 7. 2025 (Wimbledon, tráva): Siniaková 7:5, 4:6, 6:1
- 20.6. 2024 (Berlín, tráva): Siniaková 6:4, 6:4
- 22. 3. 2024 (Miami, tvrdý): Čeng 4:6, 6:3, skreč
- 3. 7. 2023 (Wimbledon, tráva): Siniaková 6:3, 7:5