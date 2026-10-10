Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Siniaková/Čang dnes ve finále WTA Peking 2026: Kurzy a kde sledovat

Kamil Jurek
  23:24

Kateřina Siniaková a Čang Šuaj slaví postup do finále v Pekingu. | foto: Reuters

Kateřina Siniaková potvrzuje, že je královnou čtyřhry. V Pekingu ji čeká další finále na nejvyšším okruhu, celkově může získat už 40. titul. S Čang Šuaj čelí sehrané dvojici Gabriela Dabrowská a Luisa Stefaniová, sledujte zápas v přímém přenosu online.
Siniaková K / Zhang S 1,4
Dabrowski G / Stefani L 2,81

Bonus

1 000 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Kdy a kde sledovat Siniakovou ve finále čtyřhry dnes (11. 10.) živě: live stream online

Kateřina Siniaková potvrzuje, že patří mezi deblové legendy. S Čuaj Šang hraje letos třetí turnaj a jsou spolu potřetí ve finále, tentokrát proti Gabriele Dabrowské a Luise Stefaniové. Začíná se v neděli 11. října od 10:30, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Siniaková/Čang dnes na WTA Peking 2026
Datum:neděle 11. října 2026 od 10:30
Fáze:finále
Dějiště:China National Tennis Center, Peking, Čína
Vzájemné zápasy:0:0
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

Televizní přenosy zajišťuje placený CANAL+ Sport 2, který najdete v nabídce Skylinku zde.

Kurzy na Siniakovou v dnešním finále čtyřhry

Zajímavé kurzy

  • 2:0 pro S/Č: 1,82
  • 3 sety v zápase: 2,45
  • 2:0 pro D/S: 5,28

Podle boookmakerů Synot Tipu je Siniaková s domácí Čang Šuaj poměrně výraznou favoritkou, na jejich vítězství je totiž kurz jen okolo 1,40.

Dabrowská se Stefaniovou jsou rovněž velmi zkušené hráčky, proto může být pro některé i kurz 2,80 velmi zajímavou možností.

Siniaková s Čang neztratily ani set

Kateřina Siniaková zažívá ve čtyřhře jednu z nejlepších sezon kariéry. Získala už totiž celkem 7 titulů, z toho dva grandslamy, a nyní útočí na osmý, třetí s Čang Šuaj. Číňanka může získat letošní pátou trofej.

Po úspěšném Adelaide a Torontu se znovu daly dohromady a je z toho další finále. Na cestě do něj se přitom ani moc nezapotily – pouze v prvním kole musely proti domácím Feng/Yuan do tiebreaku, ostatní odehrané sety byly zcela jednoznačné.

Siniaková tak může zaútočit na jubilejní 40. titul, Čang cílí na dvacátý pohár. Obě už navíc mají jistotu, že se představí na Turnaji mistryň – česká tenistka s Townsendovou, Číňanka po boku Elise Mertensové, se kterou letos mimo jiné ovládla Australian Open.

Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky

Dabrowská a Stefaniová jsou letos v šestém finále

Gabriela Dabrowská a Luisa Stefaniová se daly poprvé dohromady už v roce 2020, až teprve letos spolu ale odehrály celou sezonu. Výsledky nemají vůbec špatné – trofeje mají z Dubaje, Štrasburku, Eastbourne a Sao Paula, prohrály finále Wimbledonu a byly v několika dalších semifinále.

Cesta pekingským turnajem nebyla pro kanadsko-brazilskou dvojici tak snadná – pořádně se zapotily už proti Erraniové s Paoliniovou ve čtvrtfinále, s Mertensovou/Šnajderovou pak musely dokonce absolvovat i závěrečný zkrácený supertiebreak, protože nezvládly druhou sadu.

Dabrowská může dnes připsat celkově 25. titul, Stefaniová má zatím na kontě 18 finálových úspěchů. I tento pár už má dávno zajištěnu účast na Turnaji mistryň, konající se letos v americkém Indian Wells.

Jaká je aktuální forma tenistek?

Siniaková/Čang a Dabrowská/Stefaniová v Pekingu 2026
Siniaková/Čang
semifinálevs. Routliffeová/Sutjiadiová (6:4, 6:2)
čtvrtfinálevs. Hunterová/Mladenovicová (6:2, 6:2)
osmifinálevs. Bartůňková/Chwalinská (6:2, 6:1)
1. kolovs. Feng/Yuan (6:1, 7:6)
Dabrowská/Stefaniová
semifinálevs. Mertensová/Šnajderová (6:4, 3:6, 10:7)
čtvrtfinálevs. Erraniová/Paoliniová (7:5, 7:6)
osmifinálevs. Eikeriová/Gleasonová (6:3, 6:4)
1. kolovs. Tang/Xu (6:4, 6:4)

Vzájemné zápasy (H2H)

Ačkoliv se dnešní finálové aktérky dobře znají, v tomto složení se zatím na kurtu nikdy nepotkaly. V Pekingu tedy půjde o první vzájemný zápas.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Šampionát v rallye ovládl Evans, Solberg přišel o titul chybou před cílem

Britský rallye závodník Elfyn Evans.

Elfyn Evans se stal třetím britským mistrem světa v automobilových soutěžích. Za titulem na Sardinii mířil jiný jezdec Toyoty Švéd Oliver Solberg, ale těsně před cílem Italské rallye vyjel mimo trať....

Euro Hockey Tour 2026/2027: Program, tabulka, výsledky Česka a kde sledovat

Začátek zápasu Česka proti Finsku na Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích.

Euro Hockey Tour (EHT) 2026/2027 se tradičně skládá ze čtyř turnajů, kterých se účastní hokejové reprezentace Česka, Finska, Švédska a Švýcarska. Nový ročník začne 5. listopadu. Podívejte se na...

Siniaková/Čang dnes ve finále WTA Peking 2026: Kurzy a kde sledovat

Kateřina Siniaková a Čang Šuaj slaví postup do finále v Pekingu.

Kateřina Siniaková potvrzuje, že je královnou čtyřhry. V Pekingu ji čeká další finále na nejvyšším okruhu, celkově může získat už 40. titul. S Čang Šuaj čelí sehrané dvojici Gabriela Dabrowská a...

10. října 2026  23:24

Sparta – Vítkovice v TV: Kde sledovat extraligu živě, kurzy, statistiky

Hokejisté Sparty po prohře.

Hokejisté Sparty přivítají v neděli 11. října v pražské O2 areně Vítkovice. Oba tradiční extraligové kluby se v úvodu sezony výsledkově trápí. Zatímco domácí Pražané jsou v tabulce desátí,...

10. října 2026  22:41

Sparta - Pardubice: Kde sledovat Chance Ligu živě, sázkové kurzy, statistiky

Sparťanský křídelník Matěj Jurásek (vpravo) v souboji o míč během zápasu s...

Desáté kolo fotbalové Chance Ligy uzavře nedělní souboj Sparty s Pardubicemi. Utkání na pražské Letné začíná 11. října v 18:00. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou předpokládané sestavy a aktuální...

10. října 2026  21:12

StarDance 2026 v TV: soutěžící páry, porota, kurzy a výsledky

StarDance 2026: Kdo se stane králem či královnou tanečního parketu?

Populární televizní soutěž StarDance …když hvězdy tančí je tady už se 14. řadou – opět se můžeme těšit na skvělé tanečníky z řad celebrit i profesionálů, odbornou porotu a stejné moderátory. Začíná...

10. října 2026  20:59

Menšík vs. Cerúndolo v TV: Kurzy a kde sledovat ATP Šanghaj 2026

Jakub Menšík slaví výhru nad Američanem Benem Sheltonem ve druhém kole...

Jakub Menšík se ve 3. kole utká s neoblíbeným Franciscem Cerúndolem, se kterým prohrál i před týdnem. Podaří se mu konečně uspět? Sledujte přímý přenos online.

10. října 2026  20:36

Kolem Lombardie 2026: trasa, favorité, startovní listina a kde sledovat

Remco Evenepoel slaví výhru v 15. etapě Tour de France.

V sobotu 10. října 2026 se uskuteční jubilejní 120. ročník prestižního cyklistického závodu Kolem Lombardie (Il Lombardia). Poslední z pěti Monumentů sezony, přezdívaný „Klasika padajícího listí“,...

10. října 2026  20:29

Velká pardubická 2026 v TV: kde sledovat 136. ročník živě i online

Lenka Neprašová během kvalifikace na Velkou pardubickou.

136. ročník Velké pardubické se koná v neděli 11. října od 15:30. Sledujte tento i všechny ostatní dostihy v přímém přenosu u Tipsportu, navíc dostanete zajímavý bonus.

10. října 2026  20:16

Velká cena Singapuru formule 1 2026: Program, výsledky, kurzy, kde sledovat

Max Verstappen bojuje s Georgem Russellem ve Velké ceně Bahrajnu v Malajsii.

Mistrovství světa formule 1 pokračuje Velkou cenou Singapuru, tradičním nočním závodem na městském okruhu Marina Bay. V našem přehledu najdete kompletní program závodního víkendu, výsledky,...

10. října 2026  19:21

Mistrovství světa v judu 2026 Baku: Program, výsledky, Češi a kde sledovat živě

Z filmu Jemný rváč

Ázerbájdžánské Baku hostí od 4. do 11. října mistrovství světa v judu 2026. V National Gymnastics Areně se o medaile utká více než 630 judistů z 96 zemí. Česko reprezentuje šestičlenná výprava, ve...

10. října 2026  17:22

ATP Šanghaj 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Jiří Lehečka odpaluje míček divákům po triumfu v semifinále turnaje v Tokiu.

V čínské Šanghaji se koná další tenisový turnaj mužů typu Masters, a to od 7. do 18. října 2026. Sledujte přímé přenosy online, v akci je i několik českých nadějí.

10. října 2026  12:49

Bartůňková - Andrejevová v TV: Kde sledovat semifinále v Pekingu živě, kurzy

Nikola Bartůňková se raduje z výhry ve třetím kole turnaje v Pekingu.

Dvacetiletá Nikola Bartůňková po suverénní výhře nad Karolínou Muchovou postoupila do svého premiérového semifinále na turnaji WTA 1000. V sobotu 10. října od 9:00 se o postup do finále utká s...

10. října 2026  10:23

Velká pardubická 2026: Startovní listina, vizitky, favorité, sázkové kurzy

Závodníci během Velké pardubické překonávají Taxisův příkop.

Nejslavnější dostih v Česku má před sebou 136. ročník. Kdo vyhraje Velkou pardubickou a na koho se vyplatí zaměřit při sázení? Napovědět mohou vizitky všech účastníků, zajímavosti i aktuální sázkové...

10. října 2026  9:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.