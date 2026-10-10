Kdy a kde sledovat Siniakovou ve finále čtyřhry dnes (11. 10.) živě: live stream online
Kateřina Siniaková potvrzuje, že patří mezi deblové legendy. S Čuaj Šang hraje letos třetí turnaj a jsou spolu potřetí ve finále, tentokrát proti Gabriele Dabrowské a Luise Stefaniové. Začíná se v neděli 11. října od 10:30, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|neděle 11. října 2026 od 10:30
|Fáze:
|finále
|Dějiště:
|China National Tennis Center, Peking, Čína
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
Televizní přenosy zajišťuje placený CANAL+ Sport 2, který najdete v nabídce Skylinku zde.
Kurzy na Siniakovou v dnešním finále čtyřhry
Zajímavé kurzy
Podle boookmakerů Synot Tipu je Siniaková s domácí Čang Šuaj poměrně výraznou favoritkou, na jejich vítězství je totiž kurz jen okolo 1,40.
Dabrowská se Stefaniovou jsou rovněž velmi zkušené hráčky, proto může být pro některé i kurz 2,80 velmi zajímavou možností.
Siniaková s Čang neztratily ani set
Kateřina Siniaková zažívá ve čtyřhře jednu z nejlepších sezon kariéry. Získala už totiž celkem 7 titulů, z toho dva grandslamy, a nyní útočí na osmý, třetí s Čang Šuaj. Číňanka může získat letošní pátou trofej.
Po úspěšném Adelaide a Torontu se znovu daly dohromady a je z toho další finále. Na cestě do něj se přitom ani moc nezapotily – pouze v prvním kole musely proti domácím Feng/Yuan do tiebreaku, ostatní odehrané sety byly zcela jednoznačné.
Siniaková tak může zaútočit na jubilejní 40. titul, Čang cílí na dvacátý pohár. Obě už navíc mají jistotu, že se představí na Turnaji mistryň – česká tenistka s Townsendovou, Číňanka po boku Elise Mertensové, se kterou letos mimo jiné ovládla Australian Open.
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Dabrowská a Stefaniová jsou letos v šestém finále
Gabriela Dabrowská a Luisa Stefaniová se daly poprvé dohromady už v roce 2020, až teprve letos spolu ale odehrály celou sezonu. Výsledky nemají vůbec špatné – trofeje mají z Dubaje, Štrasburku, Eastbourne a Sao Paula, prohrály finále Wimbledonu a byly v několika dalších semifinále.
Cesta pekingským turnajem nebyla pro kanadsko-brazilskou dvojici tak snadná – pořádně se zapotily už proti Erraniové s Paoliniovou ve čtvrtfinále, s Mertensovou/Šnajderovou pak musely dokonce absolvovat i závěrečný zkrácený supertiebreak, protože nezvládly druhou sadu.
Dabrowská může dnes připsat celkově 25. titul, Stefaniová má zatím na kontě 18 finálových úspěchů. I tento pár už má dávno zajištěnu účast na Turnaji mistryň, konající se letos v americkém Indian Wells.
Jaká je aktuální forma tenistek?
|Siniaková/Čang
|semifinále
|vs. Routliffeová/Sutjiadiová (6:4, 6:2)
|čtvrtfinále
|vs. Hunterová/Mladenovicová (6:2, 6:2)
|osmifinále
|vs. Bartůňková/Chwalinská (6:2, 6:1)
|1. kolo
|vs. Feng/Yuan (6:1, 7:6)
|Dabrowská/Stefaniová
|semifinále
|vs. Mertensová/Šnajderová (6:4, 3:6, 10:7)
|čtvrtfinále
|vs. Erraniová/Paoliniová (7:5, 7:6)
|osmifinále
|vs. Eikeriová/Gleasonová (6:3, 6:4)
|1. kolo
|vs. Tang/Xu (6:4, 6:4)
Vzájemné zápasy (H2H)
Ačkoliv se dnešní finálové aktérky dobře znají, v tomto složení se zatím na kurtu nikdy nepotkaly. V Pekingu tedy půjde o první vzájemný zápas.