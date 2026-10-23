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Siniaková vs. Boulterová v TV: Kde sledovat semifinále WTA Ósaka 2026

Kamil Jurek
  18:38

Kateřina Siniaková oslavuje během kvalifikace na smíšenou čtyřhru na US Open. | foto: Eduardo MunozReuters

Kateřina Siniaková prošla na WTA 250 v japonské Ósace do semifinále, nyní je její soupeřkou Katie Boulterová z Velké Británie. Sledujte ranní sobotní duel v přímém přenosu online.
Fernandez, Leylah Annie 1,95
Bouzková, Marie 1,86

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Kdy a kde sledovat Siniakovou dnes (24. 10.) živě: live stream online

Kateřina Siniaková o sobě po delší době dává vědět také ve dvouhře, v Ósace se totiž dostala už do semifinálové fáze. Zahraje si proti Katie Boulterové, sledujte duel v sobotu 24. října od 6:30 ráno. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Siniaková – Boulterová na WTA Osaka 2026
Datum:sobota 24. října 2026 od 6:30
Fáze:semifinále
Dějiště:Utsubo Tennis Center, Ósaka
Vzájemné zápasy:1:0 pro Boulterovou
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

V televizi najdete živé vysílání na placeném kanálu Sport 1, který má v nabídce hned několik poskytovatelů u nás.

Kurzy na Siniakovou v semifinále v Ósace

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,51
  • 3 sety v zápase: 2,36
  • kanár v zápase: 7,79

Bookmakeři Synot Tipu si myslí, že by Siniaková měla duel zvládnout a projít do finále – kurz se pohybuje okolo hranice 1,60.

Stejně stará Boulterová je v dnešním duelu mírnou outsiderkou, kurz kolem 2,30 ale může být pro některé sázkaře zajímavou variantou.

Siniaková je letos v prvním semifinále

Kateřina Siniaková má v letošní sezoně na kontě nespočet úspěchů ve čtyřhře a zanedlouho se představí i na Turnaji mistryň, ve dvouhře jí to ale až dosud tolik nešlo.

V Ósace si po skalpech Stearnsové, která v průběhu třetí sady skrečovala a Linetteové zahrála vůbec první čtvrtfinále, ve kterém se jí postavila neznámá Stoianaová. S tou neměla zkušená Češka žádné větší potíže, povolila jí pouze tři gamy a postoupila mezi čtyři nejlepší.

Takto daleko je v singlu po více než roce (Soul), finále si na nejvyšší úrovni zahrála naposledy v říjnu 2023 na turnaji v Číně.

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Boulterová byla v SF naposledy na trávě

Katie Boulterová se v minulosti dokázala probojovat až na 23. místo žebříčku, momentálně se drží v TOP 60. V sezoně o sobě dala nejvíce vědět v Ostravě, kde turnaj vyhrála, a na trávě v Queen’s Clubu, kde došla mezi čtyři nejlepší.

Od té doby nevyhrála na žádné akci více než 1 zápas, prolomit tuto negativní sérii se jí podařilo až právě v Ósace. Po domácí Sakatsumeové si překvapivě hladce poradila i s nepříjemnou Golubičovou, proti Ružičové musela o postup hodně bojovat. Ztratila totiž první set, další dva ale zvládla shodně 6:3.

Před Ostravou byla Boulterová naposledy ve finále před dvěma lety v Hong Kongu, na turnaj v Ósace už startovala loni. Po cenné výhře nad Noskovou nestačila na Cirsteaovou už v osmifinále.

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Jaká je aktuální forma obou tenistek?

Siniaková a Boulterová v Ósace 2026
Siniaková
čtvrtfinálevs. Stoianaová (6:1, 6:2)
osmifinálevs. Linetteová (6:4, 6:1)
1. kolovs. Stearnsová (6:4, 0:6, 4:0, skreč)
Boulterová
čtvrtfinálevs. Ružičová (3:6, 6:3, 6:3)
osmifinálevs. Golubičová (6:2, 6:1)
1. kolovs. Sakatsumeová (6:3, 6:1)

Vzájemné zápasy (H2H)

Kateřina Siniaková a Katie Boulterová už si proti sobě jednou ve dvouhře zahrály, loni na antuce v Madridu se po třísetové bitvě radovala Britka.

  • 22. 4. 2025 (antuka): Boulterová 4:6, 6:2, 6:1
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