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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě: Siniaková vs. Bartůňková
Své první zápasy zvládly, nyní se Kateřina Siniaková a Nikola Bartůňková utkají proti sobě. Sledujte jejich první vzájemný zápas živě, začít by měl ve středu 1. července od 15:00. Živé vysílání je v TV na Eurosportu, online pak prostřednictvím online platformy HBO Max.
|Datum:
|středa 1. července 2026 od 15:00
|Dějiště:
|Londýn, Velká Británie
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|Eurosport, HBO Max
Kurzy na Siniakovou a Bartůňkovou ve 2. kole Wimbledonu 2026
Bookmakeři Synot Tipu o něco více věří Kateřině Siniakové, a to především díky zkušenostem. Velkou favoritkou ale není, na její výhru vypsali 1,65 – za vsazenou tisícikorunu byste v případě úspěchu získali 650 korun.
Základní kurzy
Nikola Bartůňková udělala v letošní sezoně velký pokrok a dostala se už do TOP 50, i proto je na dvacetiletou tenistku kurz jen lehce přes 2,20. Její případné vítězství by tedy nebylo žádným velkým překvapením.
Jako u všech jiných zápasů, i u tohoto lze využít také LIVE sázky.
Siniaková je znovu ve 2. kole, Bartůňková hraje první Wimbledon
Kateřina Siniaková dokázala už čtvrtým rokem po sobě projít do 2. kola Wimbledonu, ráda by konečně přešla i přes tuto fázi. Letos se do ní dostala přes oblíbenou Čeng Čchin-wen.
Proti čínské tenistce, kterou Siniaková porazila na tomto grandslamu už potřetí, to ale tentokrát nebyl úplně jednoduchý souboj. Češka sice nepřišla ani o jeden servis, hrály se ale dlouhé gamy a celkově zápas trval dvě hodiny. Siniaková proměnila druhý mečbol a zvítězila dvakrát 6:4.
Nikola Bartůňková je jedním z objevů této sezony, stále teprve dvacetiletá tenistka už si připsala několik zajímavých skalpů. Přestože s trávou nemá téměř žádné zkušenosti, prošla v přípravě až do finále turnaje v Birminghamu, v Berlíně pak dlouho trápila i Sabalenkovou.
Zdejší premiéra byla náročná. Proti Stearnsové sice Bartůňková získala první set, druhý však ztratila a ve třetím prohrávala o brejk. Ztrátu se jí však podařilo dohnat, a i díky 18 esům byl její první zápas na travnatém grandslamu úspěšný.
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Wimbledon 2026: Pavouky dvouhry mužů a žen. S kým hrají čeští tenisté?
|Siniaková
|1. kolo
|vs. Čeng (6:4, 6:4)
|Bartůňková
|1. kolo
|vs. Stearnsová (6:4, 3:6, 7:5)
Vzájemné zápasy Siniakové a Bartůňkové
Siniaková se s Bartůňkovou zatím nikdy nepotkaly, a to ani na nižších turnajích.