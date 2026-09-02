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Plíšková vs. Šnajderová na US Open 2026: Kurzy a kde sledovat

Kamil Jurek
  9:24

Karolína Plíšková ve druhém kole Wimbledonu. | foto: Reuters

Karolína Plíšková prošla na US Open 2026 do druhého kola, zahraje si v něm proti nasazené Dianě Šnajderové. Podívejte se na aktuální kurzy a zjistěte, kde zápas sledovat živě.

Kdy a kde sledovat Plíškovou dnes (2. 9.) živě: live stream online

Čtvrtý hrací den US Open 2026 už startují zápasy 2. kola, do akce jde hned několik českých tenistek. Jednou z nich je i Karolína Plíšková, kterou čeká Diana Šnajderová – začátek je v plánu na středu 2. září od 17:00. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Plíšková – Šnajderová na US Open 2026
Datum:středa 2. září 2026 od 17:00
Fáze:2. kolo
Dějiště:USTA Billie Jean King National Tennis Center
Vzájemné zápasy:1:0 pro Šnajderovou
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

Sledování US Open v TV je možné díky kanálům Eurosport 1 a Eurosport 2, případně lze využít platformu HBO Max. Jde však o placené služby, proto doporučujeme využít Tipsport, kde jsou streamy zdarma.

Kurzy na Plíškovou v dnešním 2. kole

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,65
  • 3 sety v zápase: 2,71
  • kanár v zápase: 6,96

Bookmakeři Synot Tipu dnes zkušené české tenistce příliš nevěří, v době psaní tohoto článku je totiž kurz na postup 4,15. Za vsazenou stokorunu byste si tak v případě úspěchu přišli na 415 Kč.

Šnajderová je výraznou favoritkou s kurzem pod 1,30 – letos má mnohem lepší sezonu a excelovala tady v prvním zápase.

Plíšková, Karolína 4,15
Shnaider, Diana 1,27

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Plíšková předvedla v 1. kole velký obrat

Karolína Plíšková se letos dokázala vrátit v solidní formě, příprava na US Open jí ale nevyšla podle představ. V Torontu porazila pouze Olijnykovovou, pak uhrála jen dvě hry s Andrejevovou. Stejný výprask dostala v Cincinnati od krajanky Bejlek.

Zde v New Yorku nebyla v 1. kole daleko od vyřazení, proti Vandewinkelové totiž prohrávala už 2:6, 2:5. Belgičanka ale utkání nedopodávala, v desátém gamu nevyužila mečbol a Plíšková nabídnutou šanci využila. Ve třetím setu se dostala do vedení 4:0, které už udržela.

Při své už třinácté účasti v hlavní soutěži tak podesáté v řadě prošla minimálně do 2. kola, kde na ni ale čeká velmi těžká soupeřka.

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Šnajderová zvládla 1. kolo za hodinu

Diana Šnajderová je stále členkou TOP 20 a letos nehraje špatně, má za sebou například semifinále French Open. Finálová účast jí ale zatím uniká.

Přípravu měla slušnou – ve Washingtonu nestačila na Pegulaovou až v semifinále a v Torontu ji porazila, nad její síly ale byla o kolo později Šwiateková. V Cincinnati došla do osmifinále a opět prohrála až s hráčkou z elitní desítky, tentokrát Rybakinovou.

V prvním kole US Open čelila Snigurové, kterou si dobře pamatujeme z turnaje v Praze. První set trval pouhých 20 minut a Ukrajinka byla bez šance, ve druhém se sice dostala do hry a dokonce vedla o brejk, třemi ztracenými gamy v řadě ale zápas ztratila.

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Zápasy Plíškové a Šnajderové na US Open 2026
Plíšková
1. kolovs. Vandewinkelová (2:6, 7:5, 6:3)
Šnajderová
1. kolovs. Snigurová (6:0, 6:4)

Vzájemné zápasy (H2H)

Karolína Plíšková a Diana Šnajderová se už jednou na okruhu potkaly, a to před dvěma lety ve Wimbledonu. Ve třísetové bitvě nakonec zvítězila ruská hráčka.

  • 1. 7. 2024: Šnajderová vs. Plíšková (4:6, 6:4, 7:5)
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