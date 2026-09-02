Kdy a kde sledovat Plíškovou dnes (2. 9.) živě: live stream online
Čtvrtý hrací den US Open 2026 už startují zápasy 2. kola, do akce jde hned několik českých tenistek. Jednou z nich je i Karolína Plíšková, kterou čeká Diana Šnajderová – začátek je v plánu na středu 2. září od 17:00. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|středa 2. září 2026 od 17:00
|Fáze:
|2. kolo
|Dějiště:
|USTA Billie Jean King National Tennis Center
|Vzájemné zápasy:
|1:0 pro Šnajderovou
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
Sledování US Open v TV je možné díky kanálům Eurosport 1 a Eurosport 2, případně lze využít platformu HBO Max. Jde však o placené služby, proto doporučujeme využít Tipsport, kde jsou streamy zdarma.
Kurzy na Plíškovou v dnešním 2. kole
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu dnes zkušené české tenistce příliš nevěří, v době psaní tohoto článku je totiž kurz na postup 4,15. Za vsazenou stokorunu byste si tak v případě úspěchu přišli na 415 Kč.
Šnajderová je výraznou favoritkou s kurzem pod 1,30 – letos má mnohem lepší sezonu a excelovala tady v prvním zápase.
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Plíšková předvedla v 1. kole velký obrat
Karolína Plíšková se letos dokázala vrátit v solidní formě, příprava na US Open jí ale nevyšla podle představ. V Torontu porazila pouze Olijnykovovou, pak uhrála jen dvě hry s Andrejevovou. Stejný výprask dostala v Cincinnati od krajanky Bejlek.
Zde v New Yorku nebyla v 1. kole daleko od vyřazení, proti Vandewinkelové totiž prohrávala už 2:6, 2:5. Belgičanka ale utkání nedopodávala, v desátém gamu nevyužila mečbol a Plíšková nabídnutou šanci využila. Ve třetím setu se dostala do vedení 4:0, které už udržela.
Při své už třinácté účasti v hlavní soutěži tak podesáté v řadě prošla minimálně do 2. kola, kde na ni ale čeká velmi těžká soupeřka.
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Šnajderová zvládla 1. kolo za hodinu
Diana Šnajderová je stále členkou TOP 20 a letos nehraje špatně, má za sebou například semifinále French Open. Finálová účast jí ale zatím uniká.
Přípravu měla slušnou – ve Washingtonu nestačila na Pegulaovou až v semifinále a v Torontu ji porazila, nad její síly ale byla o kolo později Šwiateková. V Cincinnati došla do osmifinále a opět prohrála až s hráčkou z elitní desítky, tentokrát Rybakinovou.
V prvním kole US Open čelila Snigurové, kterou si dobře pamatujeme z turnaje v Praze. První set trval pouhých 20 minut a Ukrajinka byla bez šance, ve druhém se sice dostala do hry a dokonce vedla o brejk, třemi ztracenými gamy v řadě ale zápas ztratila.
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Jaká je aktuální forma obou tenistek?
|Plíšková
|1. kolo
|vs. Vandewinkelová (2:6, 7:5, 6:3)
|Šnajderová
|1. kolo
|vs. Snigurová (6:0, 6:4)
Vzájemné zápasy (H2H)
Karolína Plíšková a Diana Šnajderová se už jednou na okruhu potkaly, a to před dvěma lety ve Wimbledonu. Ve třísetové bitvě nakonec zvítězila ruská hráčka.
- 1. 7. 2024: Šnajderová vs. Plíšková (4:6, 6:4, 7:5)