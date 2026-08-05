Kdy a kde sledovat Plíškovou dnes (5. 8.) živě: live stream online
Ve druhém kole letošního ženského National Bank Open 2026 v Torontu uvidíme i Karolínu Plíškovou, podruhé v kariéře si zahraje s Mirrou Andrejevovou. Utkání by mělo začít ve středu 5. srpna od 20:00, sledujte jej živě například na TV Chance zde.
|Datum:
|středa 5. srpna 2026 od 20:00
|Dějiště:
|Sobeys Stadium, Toronto, Kanada
|Vzájemné zápasy:
|1:0 pro Andrejevovou
|Kde sledovat:
|živě u Chance zde
Televizní vysílání je dostupné na kanálech CANAL+ Sport, které si spustíte přes Skylink tady.
Kurzy na Plíškovou v dnešním 2. kole v Torontu
Bookmakeři Synot Tipu to nevidí s postupovými nadějemi Plíškové příliš pozitivně, na její vítězství je totiž vysoký kurz okolo 3,70. Za vsazenou stokorunu byste tak případně získali 370 Kč.
Zajímavé kurzy
Mirra Andrejevová je favoritkou i přes to, že ji na kurtu uvidíme po více než měsíční absenci. Kurz na její postup je nastaven na hodnotu kolem 1,30.
Využijte pro tento duel také LIVE sázky, které má SynotTip dostupné po celou dobu trvání zápasu. Kurzy se mění doslova po každém odehraném míčku.
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Plíšková na úvod vyřadila Olijnykovovou
Karolína Plíšková se letos vrátila v docela solidní formě ľ dokázala se vrátit do elitní stovky i díky semifinále v Nottinghamu a několika čtvrtfinálovým účastem na větších podnicích.
Pro první kolo aktuálního WTA Toronto jí los přiřknul Oleksandru Olijnykovovou, která je v žebříčku dokonce ještě výše. Ve druhém šlo sice o drama, kdy musela Plíšková dotahovat ztrátu a dvakrát přišla o servis, soupeřce jej ale vzala třikrát a za nacelou hodinu a půl bylo hotovo.
V Torontu hraje zkušená česká tenistka už posedmé v kariéře, nejlépe byla před čtyřmi lety v semifinále. Ještě lepší vzpomínky má na Montréal, v roce 2021 tam ale v bitvě o titul podlehla Camile Giorgiové.
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Andrejevová od Wimbledonu nehrála
Mirre Andrejevové se v tomto roce daří. Po titulech v Adelaide a Linci ovládla French Open a získala svůj první grandslam, předtím došla ještě do finále v Madridu.
Tráva ovšem jejím oblíbeným povrchem není, v Bad Homburgu prohrála hned první zápas, ve Wimbledonu jí vystavila stopku Barbora Krejčíková už ve druhém kole. Od té doby jsme devatenáctiletou ruskou tenistkou na kurtech neviděli.
V Torontu si letos zahraje poprvé, s Canadian Open má zkušenosti pouze z loňského ročníku – v Montréalu došla to třetího kola.
Jaká je aktuální forma obou tenistek?
|Plíšková
|1. kolo
|vs. Olijnykovová (6:4, 6:4)
|Andrejevová
|1. kolo
|volný los
Vzájemné zápasy Plíškové a Andrejevové (H2H)
Plíšková a Andrejevová mají na kontě zatím jediný vzájemný zápas, předloni na tisícovce v Cincinnati musela Češka skousnout jasnou porážku.
- 15. 8. 2024: Andrejevová vs. Plíšková (6:2, 6:3)