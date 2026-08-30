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Tenis US Open 2026: pavouky dvouher mužů a žen

Autor:
  7:00

Linda Nosková | foto: Reuters

Sto dvacet osm tenistů a stejný počet tenistek zabojuje od 30. srpna do 13. září o tituly na grandslamovém US Open 2026. Pavouky obou singlových soutěží, v nichž se představí také sedmnáct českých zástupců, si můžete prohlédnout v našem přehledu.

Do dvouhry mužů se dostalo pět Čechů – Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva, Dalibor Svrčina.

Mužský turnaj přišel ještě před startem o hlavního favorita. Světová jednička Jannik Sinner se kvůli zranění pravého kolena odhlásil.

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Finále

Vítěz

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Zverev (1-Něm.)
Sonego (It.)
Halys (Fr.)
Díaz (Arg.)
Dimitrov (Bulh.)
Popyrin (Austr.)
Hanfmann (Něm.)
Tabilo (25-Chile)
Darderi (21-It.)
Wendelken (Brit.)
SVRČINA (ČR)
Royer (Fr.)
Sweeny (Austr.)
Moutet (Fr.)
Fery (Brit.)
Musetti (13-It.)
Jódar (12-Šp.)
Kokkinakis (Austr.)
Marozsán (Maď.)
Zheng (USA)
Svajda (USA)
Altmaier (Něm.)
J. M. Cerúndolo (Arg.)
Ruud (19-Nor.)
Bergs (31-Belg.)
Taberner (Šp.)
De Jong (Niz.)
Passaro (It.)
Choinski (Brit.)
Van de Zandschulp (Niz.)
Guerrieri (It.)
De Minaur (6-Austr.)
Auger-Aliassime (3-Kan.)
Hijikata (Austr.)
Burruchaga (Arg.)
Chačanov (Rus.)
Molčan (SR)
Bonzi (Fr.)
Giron (USA)
Buse (32-Peru)
MENŠÍK (17-ČR)
Močizuki (Jap.)
Rodionov (Rak.)
Mpetshi Perricard (Fr.)
Vallejo (Parag.)
Monfils (Fr.)
Borges (Portug.)
Tien (14-USA)
Fritz (9-USA)
Blanch (USA)
Bellucci (It.)
Piros (Maď.)
Ugo Carabelli (Arg.)
Struff (Něm.)
Misolic (Rak.)
F. Cerúndolo (24-Arg.)
Blockx (28-Belg.)
Barrios (Chile)
Šang Ťün-čcheng (Čína)
Trungelliti (Arg.)
Basavareddy (USA)
Schoolkate (Austr.)
Comesaňa (Arg.)
Cobolli (5-It.)
Medveděv (7-Rus.)
Gaston (Fr.)
Gorzny (USA)
Collignon (Belg.)
Munar (Šp.)
Atmane (Fr.)
Šimabukuro (Jap.)
Rinderknech (26-Fr.)
Vacherot (22-Mon.)
Kovacevic (USA)
Majchrzak (Pol.)
Medjedovič (Srb.)
Vukic (Austr.)
Sakamoto (Jap.)
Damm (USA)
Tiafoe (11-USA)
Nakashima (16-USA)
Báez (Arg.)
Michelsen (USA)
Cina (It.)
Merida (Šp.)
Fucsovics (Maď.)
Čilič (Chorv.)
Rubljov (23-Rus.)
Etcheverry (27-Arg.)
KOPŘIVA (ČR)
Landaluce (Šp.)
Fearnley (Brit.)
Berrettini (It.)
Wawrinka (Švýc.)
Navone (Arg.)
Djokovič (4-Srb.)
Shelton (8-USA)
Griekspoor (Niz.)
Džumhur (Bos.)
Hurkacz (Pol.)
Kecmanovič (Srb.)
Shapovalov (Kan.)
Van Assche (Fr.)
Norrie (29-Brit.)
LEHEČKA (18-ČR)
Carreňo (Šp.)
Samuel (Brit.)
MACHÁČ (ČR)
Harris (JAR)
Kennedy (USA)
Tsitsipas (Řec.)
Fils (10-Fr.)
Bublik (15-Kaz.)
Wolf (USA)
Tirante (Arg.)
Mannarino (Fr.)
Prižmič (Chorv.)
Ševčenko (Kaz.)
Wong (Hong.)
Paul (20-USA)
Arnaldi (30-It.)
Duckworth (Austr.)
Wu I-ping (Čína)
Walton (Austr.)
Faria (Portug.)
Brooksby (USA)
Safiullin (Rus.)
Alcaraz (2-Šp.)

V ženské dvouhře se představí hned dvanáct českých tenistek – Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bouzková, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek, Nikola Bartůňková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Karolína Plíšková, Darja Viďmanová, Gabriela Knutson, Lucie Havlíčková

Navigace

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Sabalenková (1-Běl.)
Osoriová (Kol.)
Zarazúaová (Mex.)
Jatčenková (Rus.)
Itóová (Jap.)
Selechmetěvová (Šp.)
Rachimovová (Uzb.)
KREJČÍKOVÁ (27-ČR)
Chwaliňská (20-Pol.)
Townsendová (USA)
Prestonová (Austr.)
Parksová (USA)
Vandewinkelová (Belg.)
PLÍŠKOVÁ (ČR)
Snigurová (Ukr.)
Šnajderová (15-Rus.)
Kosťuková (11-Ukr.)
Hunterová (Austr.)
Stephensová (USA)
Tausonová (Dán.)
Birrellová (Austr.)
Marčinková (Chorv.)
Kesslerová (USA)
Alexandrovová (18-Rus.)
Liová (29-USA)
Ružičová (Chorv.)
Gibsonová (Austr.)
Vekičová (Chorv.)
Kalievová (USA)
Tararudíová (Thaj.)
Volynetsová (USA)
NOSKOVÁ (6-ČR)
Pegulaová (3-USA)
Ruseová (Rum.)
V. Williamsová (USA)
Keninová (USA)
Savangkevová (Thaj.)
Udvardyová (Maď.)
Čang Šuaj (Čína)
Fernandezová (31-Kan.)
Paoliniová (19-It.)
Erjavecová (Slovin.)
Stafeniniová (It.)
Jastremská (Ukr.)
Golubicová (Švýc.)
Parryová (Fr.)
Grabherová (Rak.)
Cirsteaová (16-Rum.)
Svitolinová (9-Ukr.)
Sierraová (Arg.)
Jointová (Austr.)
Samsonovová (Rus.)
Arangová (Kol.)
Wang Sin-jü (Čína)
Blinkovová (Rus.)
Kalinská (21-Rus.)
Navarrová (26-USA)
Boissonová (Fr.)
Koevermansová (Niz.)
McNallyová (USA)
Leeová (USA)
Boulterová (Brit.)
Krausová (Rak.)
MUCHOVÁ (7-ČR)
Andrejevová (5-Rus.)
Tjenová (Indon.)
KNUTSONOVÁ (ČR)
Lysová (Něm.)
BARTŮŇKOVÁ (ČR)
Šarífová (Eg.)
Mariaová (Něm.)
Ostapenková (30-Lot.)
Potapovová (24-Rak.)
VALENTOVÁ (ČR)
Rusová (Niz.)
Jeanjeanová (Fr.)
Taggerová (Rak.)
Korpatschová (Něm.)
Kruegerová (USA)
Anisimovová (10-USA)
Jovicová (14-USA)
Frechová (Pol.)
Linetteová (Pol.)
Jonesová (Brit.)
Olijnykovová (Ukr.)
Brantmeierová (USA)
Stoianaová (USA)
Ealaová (17-Fil.)
BEJLEK (28-ČR)
Bucsaová (Šp.)
Kalininová (Ukr.)
Sakacumeová (Jap.)
Kasatkinová (Austr.)
Badosaová (Šp.)
Sönmezová (Tur.)
Gauffová (4-USA)
Šwiateková (8-Pol.)
Wang Si-jü (Čína)
Podoroská (Arg.)
Waltertová (Švýc.)
Dartová (Brit.)
Stearnsová (USA)
Jacquemotová (Fr.)
BOUZKOVÁ (25-ČR)
Keysová (22-USA)
Kornějevová (Rus.)
HAVLÍČKOVÁ (ČR)
Bondárová (Maď.)
Čeng Čchin-wen (Čína)
Ljutovová (Rus.)
Putincevová (Kaz.)
Bencicová (12-Švýc.)
Ósakaová (13-Jap.)
Zacharovová (Rus.)
Cocciarettová (It.)
SINIAKOVÁ (ČR)
Zidanšeková (Slovin.)
Timofejevová (Uzb.)
Quevedová (Šp.)
Mertensová (23-Belg.)
Sakkariová (32-Řec.)
Montgomeryová (USA)
Starodubcevová (Ukr.)
Seidelová (Něm.)
VIĎMANOVÁ (ČR)
Bouzasová (Šp.)
Frodinová (USA)
Rybakinová (2-Kaz.)

Sázkové kurzy na vítěze letošního US Open

Synot Tip má ve své nabídce nejen kurzy na jednotlivé zápasy, ale také na celkové šampiony. Bookmakeři si myslí, že mezi muži mají největší naděje Carlos Alcaraz, Alexander Zverev či Novak Djokovič, ostatní už jsou ohodnoceni kurzem nad 10,00.

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U žen je největší favoritkou Aryna Sabalenková, věří se ale také Coco Gauffové či Ize Šwiatekové. V širším okruhu najdeme i jména Karolíny Muchové a Lindy Noskové, které si to spolu rozdaly o titul v nedávném finále Wimbledonu.

US Open 2026 – kurzoví favorité
Hráč/hráčkaKurz
Carlos Alcaraz3,20
Alexander Zverev3,75
Novak Djokovič7,50
Jakub Menšík34,00
Jiří Lehečka51,00
Aryna Sabalenková4,05
Coco Gauffová5,90
Iga Šwiateková6,00
Karolína Muchová28,50
Linda Nosková28,60
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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