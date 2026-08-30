Sto dvacet osm tenistů a stejný počet tenistek zabojuje od 30. srpna do 13. září o tituly na grandslamovém US Open 2026. Pavouky obou singlových soutěží, v nichž se představí také sedmnáct českých zástupců, si můžete prohlédnout v našem přehledu.
Do dvouhry mužů se dostalo pět Čechů –
Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva, Dalibor Svrčina.
Mužský turnaj přišel ještě před startem o hlavního favorita. Světová jednička
Jannik Sinner se kvůli zranění pravého kolena odhlásil.
Navigace
1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Čtvrtfinále Semifinále Finále Vítěz 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Čtvrtfinále Semifinále Finále Vítěz
Zverev (1-Něm.)
Sonego (It.)
Dimitrov (Bulh.)
Popyrin (Austr.)
Hanfmann (Něm.)
Tabilo (25-Chile)
Darderi (21-It.)
Wendelken (Brit.)
Sweeny (Austr.)
Moutet (Fr.)
Fery (Brit.)
Musetti (13-It.)
Jódar (12-Šp.)
Kokkinakis (Austr.)
Marozsán (Maď.)
Zheng (USA)
Svajda (USA)
Altmaier (Něm.)
J. M. Cerúndolo (Arg.)
Ruud (19-Nor.)
Bergs (31-Belg.)
Taberner (Šp.)
De Jong (Niz.)
Passaro (It.)
Choinski (Brit.)
Van de Zandschulp (Niz.)
Guerrieri (It.)
De Minaur (6-Austr.)
Auger-Aliassime (3-Kan.)
Hijikata (Austr.)
Burruchaga (Arg.)
Chačanov (Rus.)
Giron (USA)
Buse (32-Peru)
MENŠÍK (17-ČR)
Močizuki (Jap.)
Rodionov (Rak.)
Mpetshi Perricard (Fr.)
Vallejo (Parag.)
Monfils (Fr.)
Borges (Portug.)
Tien (14-USA)
Fritz (9-USA)
Blanch (USA)
Bellucci (It.)
Piros (Maď.)
Ugo Carabelli (Arg.)
Struff (Něm.)
Misolic (Rak.)
F. Cerúndolo (24-Arg.)
Blockx (28-Belg.)
Barrios (Chile)
Šang Ťün-čcheng (Čína)
Trungelliti (Arg.)
Basavareddy (USA)
Schoolkate (Austr.)
Comesaňa (Arg.)
Cobolli (5-It.)
Medveděv (7-Rus.)
Gaston (Fr.)
Gorzny (USA)
Collignon (Belg.)
Šimabukuro (Jap.)
Rinderknech (26-Fr.)
Vacherot (22-Mon.)
Kovacevic (USA)
Majchrzak (Pol.)
Medjedovič (Srb.)
Vukic (Austr.)
Sakamoto (Jap.)
Damm (USA)
Tiafoe (11-USA)
Nakashima (16-USA)
Báez (Arg.)
Michelsen (USA)
Cina (It.)
Merida (Šp.)
Fucsovics (Maď.)
Čilič (Chorv.)
Rubljov (23-Rus.)
Etcheverry (27-Arg.)
KOPŘIVA (ČR)
Landaluce (Šp.)
Fearnley (Brit.)
Berrettini (It.)
Wawrinka (Švýc.)
Navone (Arg.)
Djokovič (4-Srb.)
Shelton (8-USA)
Griekspoor (Niz.)
Džumhur (Bos.)
Hurkacz (Pol.)
Kecmanovič (Srb.)
Shapovalov (Kan.)
Van Assche (Fr.)
Norrie (29-Brit.)
LEHEČKA (18-ČR)
Carreňo (Šp.)
Samuel (Brit.)
MACHÁČ (ČR)
Harris (JAR)
Kennedy (USA)
Tsitsipas (Řec.)
Fils (10-Fr.)
Bublik (15-Kaz.)
Wolf (USA)
Tirante (Arg.)
Mannarino (Fr.)
Prižmič (Chorv.)
Ševčenko (Kaz.)
Wong (Hong.)
Paul (20-USA)
Arnaldi (30-It.)
Duckworth (Austr.)
Wu I-ping (Čína)
Walton (Austr.)
Faria (Portug.)
Brooksby (USA)
Safiullin (Rus.)
Alcaraz (2-Šp.)
V ženské dvouhře se představí hned dvanáct českých tenistek –
Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bouzková, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek, Nikola Bartůňková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Karolína Plíšková, Darja Viďmanová, Gabriela Knutson, Lucie Havlíčková
Navigace
1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Čtvrtfinále Semifinále Finále Vítěz 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Čtvrtfinále Semifinále Finále Vítěz
Sabalenková (1-Běl.)
Osoriová (Kol.)
Zarazúaová (Mex.)
Jatčenková (Rus.)
Itóová (Jap.)
Selechmetěvová (Šp.)
Rachimovová (Uzb.)
KREJČÍKOVÁ (27-ČR)
Chwaliňská (20-Pol.)
Townsendová (USA)
Prestonová (Austr.)
Parksová (USA)
Vandewinkelová (Belg.)
PLÍŠKOVÁ (ČR)
Snigurová (Ukr.)
Šnajderová (15-Rus.)
Kosťuková (11-Ukr.)
Hunterová (Austr.)
Stephensová (USA)
Tausonová (Dán.)
Birrellová (Austr.)
Marčinková (Chorv.)
Kesslerová (USA)
Alexandrovová (18-Rus.)
Liová (29-USA)
Ružičová (Chorv.)
Gibsonová (Austr.)
Vekičová (Chorv.)
Kalievová (USA)
Tararudíová (Thaj.)
Volynetsová (USA)
NOSKOVÁ (6-ČR)
Pegulaová (3-USA)
Ruseová (Rum.)
V. Williamsová (USA)
Keninová (USA)
Savangkevová (Thaj.)
Udvardyová (Maď.)
Čang Šuaj (Čína)
Fernandezová (31-Kan.)
Paoliniová (19-It.)
Erjavecová (Slovin.)
Stafeniniová (It.)
Jastremská (Ukr.)
Golubicová (Švýc.)
Parryová (Fr.)
Grabherová (Rak.)
Cirsteaová (16-Rum.)
Svitolinová (9-Ukr.)
Sierraová (Arg.)
Jointová (Austr.)
Samsonovová (Rus.)
Arangová (Kol.)
Wang Sin-jü (Čína)
Blinkovová (Rus.)
Kalinská (21-Rus.)
Navarrová (26-USA)
Boissonová (Fr.)
Koevermansová (Niz.)
McNallyová (USA)
Leeová (USA)
Boulterová (Brit.)
Krausová (Rak.)
MUCHOVÁ (7-ČR)
Andrejevová (5-Rus.)
Tjenová (Indon.)
KNUTSONOVÁ (ČR)
Lysová (Něm.)
BARTŮŇKOVÁ (ČR)
Šarífová (Eg.)
Mariaová (Něm.)
Ostapenková (30-Lot.)
Potapovová (24-Rak.)
VALENTOVÁ (ČR)
Rusová (Niz.)
Jeanjeanová (Fr.)
Taggerová (Rak.)
Korpatschová (Něm.)
Kruegerová (USA)
Anisimovová (10-USA)
Jovicová (14-USA)
Frechová (Pol.)
Linetteová (Pol.)
Jonesová (Brit.)
Olijnykovová (Ukr.)
Brantmeierová (USA)
Stoianaová (USA)
Ealaová (17-Fil.)
BEJLEK (28-ČR)
Bucsaová (Šp.)
Kalininová (Ukr.)
Sakacumeová (Jap.)
Kasatkinová (Austr.)
Badosaová (Šp.)
Sönmezová (Tur.)
Gauffová (4-USA)
Šwiateková (8-Pol.)
Wang Si-jü (Čína)
Podoroská (Arg.)
Waltertová (Švýc.)
Dartová (Brit.)
Stearnsová (USA)
Jacquemotová (Fr.)
BOUZKOVÁ (25-ČR)
Keysová (22-USA)
Kornějevová (Rus.)
HAVLÍČKOVÁ (ČR)
Bondárová (Maď.)
Čeng Čchin-wen (Čína)
Ljutovová (Rus.)
Putincevová (Kaz.)
Bencicová (12-Švýc.)
Ósakaová (13-Jap.)
Zacharovová (Rus.)
Cocciarettová (It.)
SINIAKOVÁ (ČR)
Zidanšeková (Slovin.)
Timofejevová (Uzb.)
Quevedová (Šp.)
Mertensová (23-Belg.)
Sakkariová (32-Řec.)
Montgomeryová (USA)
Starodubcevová (Ukr.)
Seidelová (Něm.)
VIĎMANOVÁ (ČR)
Bouzasová (Šp.)
Frodinová (USA)
Rybakinová (2-Kaz.)
Sázkové kurzy na vítěze letošního US Open
Synot Tip má ve své nabídce nejen kurzy na jednotlivé zápasy, ale také na
celkové šampiony. Bookmakeři si myslí, že mezi muži mají největší naděje Carlos Alcaraz, Alexander Zverev či Novak Djokovič, ostatní už jsou ohodnoceni kurzem nad 10,00. ➡️ Všechny kurzy na US Open najdeš ZDE
U žen je největší favoritkou Aryna Sabalenková, věří se ale také Coco Gauffové či Ize Šwiatekové. V širším okruhu najdeme i jména Karolíny Muchové a Lindy Noskové, které si to spolu rozdaly o titul v nedávném finále Wimbledonu.
US Open 2026 – kurzoví favorité Hráč/hráčka Kurz Carlos Alcaraz 3,20 Alexander Zverev 3,75 Novak Djokovič 7,50 Jakub Menšík 34,00 Jiří Lehečka 51,00 Aryna Sabalenková 4,05 Coco Gauffová 5,90 Iga Šwiateková 6,00 Karolína Muchová 28,50 Linda Nosková 28,60