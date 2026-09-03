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Siniaková - Ósakaová: Kde sledovat US Open živě a sázkové kurzy

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  11:01

Kateřina Siniaková v osmifinále mixu na US Open | foto: ČTK

Kateřina Siniaková si ve 2. kole US Open 2026 zahraje proti třinácté nasazené Naomi Ósakaové. Dokáže česká tenistka překvapit bývalou světovou jedničku a dvojnásobnou šampionku turnaje? Sledujte přímý přenos a podívejte se na kurzy.

Kateřina Siniaková se pokusí proti bývalé světové jedničce navázat na povedený vstup do turnaje. Ósakaová je favoritkou, česká hráčka ale rozhodně není bez šance.

Siniaková vs. Ósakaová ve 2. kole US Open 2026
Datum:čtvrtek 3. září 2026 od 18:30
Fáze:2. kolo
Dějiště:USTA Billie Jean King National Tennis Center
Vzájemné zápasy:2:1 pro Ósakaovou
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

V televizi lze US Open sledovat živě díky oběma kanálům Eurosportu, případně využít online platformu HBO Max. Na rozdíl od Tipsportu jde ale o placené možnosti.

Kurzy na Siniakovou ve 2. kole US Open

Ósakaová je podle bookmakerů jasnou favoritkou. Na její výhru je kurz 1,27, zatímco triumf Siniakové je vypsán v kurzu 4,12.

Osaka, Naomi 1,27
Siniaková, Kateřina 4,12

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Siniaková: Snadný postup přes Cocciaretto

Siniaková zvládla vstup do letošního US Open velmi přesvědčivě. Italskou nasazenou Elisabettu Cocciarettovou porazila 6:3, 6:2. Siniaková od začátku působila jistěji a postupně si vytvořila kontrolu nad utkáním. Po zisku prvního setu už Cocciarettové nedovolila zápas zdramatizovat a ve druhé sadě si rychle vypracovala rozhodující náskok.

Poslední zápasy Kateřiny Siniakové
DatumTurnajKoloZápasVýsledek
1. 9. 2026US Open1. koloSiniaková – Cocciaretto6:3, 6:2
18. 8. 2026Cincinnati3. koloKeysová – Siniaková6:1, 6:3
16. 8. 2026Cincinnati2. koloSiniaková – Bouzas Maneiroová6:7(5), 6:1, 6:1
4. 8. 2026Toronto2. koloRachimovová – Siniaková6:1, 7:6(0), 5:2 skreč

Ósakaová: Dva tie-breaky proti Zacharovové

Ósakaová měla na úvod turnaje podstatně vyrovnanější zápas. Proti Rusce Anastasii Zakharovové sice zvládla oba sety, ale v obou musela rozhodnout zkrácená hra. Japonka zvítězila 7:6(6), 7:6(3). Pomohla si 11 esy a po prvním podání získala 75 procent výměn.

Pro Ósakaovou jde v New Yorku o oblíbený turnaj. Šampionka z let 2018 a 2020 loni postoupila až do semifinále a letos má za sebou také čtvrtfinále Wimbledonu.

Poslední výsledky Naomi Ósakaové
DatumTurnajKoloZápasVýsledek
1. 9. 2026US Open1. koloÓsakaová – Zacharovová7:6(6), 7:6(3)
12. 8. 2026TorontočtvrtfináleRybakinová – Ósakaová4:6, 7:6(5), 6:4
10. 8. 2026TorontoosmifináleÓsakaová – Fernandezová6:4, 6:4
8. 8. 2026Toronto3. koloÓsakaová – Mertensová6:1, 6:2
5. 8. 2026Toronto2. koloÓsakaová – Udvardyová6:2, 6:4
1. 8. 2026WashingtonsemifináleEalaová – Ósakaová6:4, 6:2
31. 7. 2026WashingtončtvrtfináleÓsakaová – Cocciarettová4:6, 6:4, 6:3
30. 7. 2026WashingtonosmifináleÓsakaová – Kruegerová6:3, 3:1 skreč

Vzájemné zápasy Siniakové a Ósakaové (H2H)

Ósakaová vede ve vzájemných zápasech 2:1. Poslední duel loni ve Wimbledonu vyhrála Japonka 6:3, 6:2.

RokTurnajKoloZápasVýsledek
2025Wimbledon2. koloÓsakaová – Siniaková6:3, 6:2
2019Roland Garros3. koloSiniaková – Ósakaová6:4, 6:2
2018Dauhá1. KoloÓsakaová – Siniaková6:4, 6:0
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