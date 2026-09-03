Kateřina Siniaková se pokusí proti bývalé světové jedničce navázat na povedený vstup do turnaje. Ósakaová je favoritkou, česká hráčka ale rozhodně není bez šance.
|Datum:
|čtvrtek 3. září 2026 od 18:30
|Fáze:
|2. kolo
|Dějiště:
|USTA Billie Jean King National Tennis Center
|Vzájemné zápasy:
|2:1 pro Ósakaovou
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi lze US Open sledovat živě díky oběma kanálům Eurosportu, případně využít online platformu HBO Max. Na rozdíl od Tipsportu jde ale o placené možnosti.
Kurzy na Siniakovou ve 2. kole US Open
Ósakaová je podle bookmakerů jasnou favoritkou. Na její výhru je kurz 1,27, zatímco triumf Siniakové je vypsán v kurzu 4,12.
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Siniaková: Snadný postup přes Cocciaretto
Siniaková zvládla vstup do letošního US Open velmi přesvědčivě. Italskou nasazenou Elisabettu Cocciarettovou porazila 6:3, 6:2. Siniaková od začátku působila jistěji a postupně si vytvořila kontrolu nad utkáním. Po zisku prvního setu už Cocciarettové nedovolila zápas zdramatizovat a ve druhé sadě si rychle vypracovala rozhodující náskok.
|Datum
|Turnaj
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1. 9. 2026
|US Open
|1. kolo
|Siniaková – Cocciaretto
|6:3, 6:2
|18. 8. 2026
|Cincinnati
|3. kolo
|Keysová – Siniaková
|6:1, 6:3
|16. 8. 2026
|Cincinnati
|2. kolo
|Siniaková – Bouzas Maneiroová
|6:7(5), 6:1, 6:1
|4. 8. 2026
|Toronto
|2. kolo
|Rachimovová – Siniaková
|6:1, 7:6(0), 5:2 skreč
Ósakaová: Dva tie-breaky proti Zacharovové
Ósakaová měla na úvod turnaje podstatně vyrovnanější zápas. Proti Rusce Anastasii Zakharovové sice zvládla oba sety, ale v obou musela rozhodnout zkrácená hra. Japonka zvítězila 7:6(6), 7:6(3). Pomohla si 11 esy a po prvním podání získala 75 procent výměn.
Pro Ósakaovou jde v New Yorku o oblíbený turnaj. Šampionka z let 2018 a 2020 loni postoupila až do semifinále a letos má za sebou také čtvrtfinále Wimbledonu.
|Datum
|Turnaj
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1. 9. 2026
|US Open
|1. kolo
|Ósakaová – Zacharovová
|7:6(6), 7:6(3)
|12. 8. 2026
|Toronto
|čtvrtfinále
|Rybakinová – Ósakaová
|4:6, 7:6(5), 6:4
|10. 8. 2026
|Toronto
|osmifinále
|Ósakaová – Fernandezová
|6:4, 6:4
|8. 8. 2026
|Toronto
|3. kolo
|Ósakaová – Mertensová
|6:1, 6:2
|5. 8. 2026
|Toronto
|2. kolo
|Ósakaová – Udvardyová
|6:2, 6:4
|1. 8. 2026
|Washington
|semifinále
|Ealaová – Ósakaová
|6:4, 6:2
|31. 7. 2026
|Washington
|čtvrtfinále
|Ósakaová – Cocciarettová
|4:6, 6:4, 6:3
|30. 7. 2026
|Washington
|osmifinále
|Ósakaová – Kruegerová
|6:3, 3:1 skreč
Vzájemné zápasy Siniakové a Ósakaové (H2H)
Ósakaová vede ve vzájemných zápasech 2:1. Poslední duel loni ve Wimbledonu vyhrála Japonka 6:3, 6:2.
|Rok
|Turnaj
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|2025
|Wimbledon
|2. kolo
|Ósakaová – Siniaková
|6:3, 6:2
|2019
|Roland Garros
|3. kolo
|Siniaková – Ósakaová
|6:4, 6:2
|2018
|Dauhá
|1. Kolo
|Ósakaová – Siniaková
|6:4, 6:0