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Nosková vs. Liová: Kde sledovat US Open živě a sázkové kurzy

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  10:36

Linda Nosková zdraví diváky po vítězství ve druhém kole US Open. | foto: AP

Lindu Noskovou čeká 3. kolo US Open. Její soupeřkou bude domácí Ann Liová. Potvrdí česká wimbledonská šampionka roli favoritky? Sledujte přímý přenos a podívejte se na kurzy.

Nosková stojí před další výzvou. Její soupeřka vyznává podobně agresivní styl a můžeme se dočkat atraktivní přestřelky. Utkání by mělo odstartovat v pátek 4. září od 20:00, čas se ale ještě může posunout na později. Přímý přenos vysílá Tipsport zde.

Nosková – na US Open 2026
Datum:pátek 4. září 2026 od 20:00
Fáze:3. kolo
Dějiště:USTA Billie Jean King National Tennis Center
Vzájemné zápasy:1:0 pro Noskovou
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

V televizi lze US Open sledovat živě díky oběma kanálům Eurosportu, případně využít online platformu HBO Max. Na rozdíl od Tipsportu jde ale o placené možnosti

Kurzy na Noskovou ve 2. kole US Open

Nosková půjde do zápasu jako velká favoritka. Na její výhru je kurz 1,3, případný triumf soupeřky má hodnotu 3,85.

Li, Ann 3,84
Nosková, Linda 1,3

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Nosková i Liová patří k agresivněji laděným hráčkám, které se snaží diktovat tempo od základní čáry a dostávat soupeřky pod tlak razantními údery. Obě se opírají o aktivní hru od základní čáry a kvalitní forhend.

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Nosková: Velký obrat i dominance proti Thajce

V 1. kole se Nosková proti Američance Katie Volynetsové trápila v prvním setu. Za stavu 2:5 ale zabrala, odvrátila dva setboly a po pěti odvrácených brejkbolech za stavu 5:5 otočila na 7:5. Obrat Češku uklidnil a ve druhém setu už měla zápas pod kontrolou. Volynetsové povolila jediný game a zvítězila 7:5, 6:1. K výhře jí pomohlo i 33 nevynucených chyb soupeřky.

Další zajímavé kurzy

  • Nad 20.5 gamů v utkání: 1,68
  • Tři sety v utkání: 2,59
  • Kanár v zápase: 8,11

Proti Lanlaně Tararudíové z Thajska už Nosková předvedla jistější výkon. Úvodní sadu rozhodla v sedmém gamu, kdy na příjmu utekla soupeřce na 40:0 a na třetí pokus získala brejk. Druhý set už česká tenistka ovládla. Díky lepším koncovkám ukořistila první čtyři gamy, následně duel bez problémů doservírovala a uzavřela ho čistou hrou. K postupu si Nosková pomohla i sedmi esy a 25 vítěznými míči.

Poslední výsledky Lindy Noskové
DatumTurnajKoloZápasVýsledek
3.9. 2026US Open2. koloNosková – Tararudíová6:4, 6:2
31. 8. 2026US Open1. koloNosková – Volynetsová7:5, 6:1
19. 8. 2026CincinnatičtvrtfináleAnisimovová – Nosková6:1, 6:4
18. 8. 2026Cincinnati3. koloNosková – Tausonová7:6(3), 6:2
15. 8. 2026Cincinnati2. koloNosková – Boulterová6:3, 6:3
6. 8. 2026Toronto2. koloMcNallyová – Nosková7:6(5), 6:1

Ann Liová proti Chorvatce Antonii Ružičové zvládla úvodní set 7:5, přestože soupeřka v něm podávala na vítězství. Američanka však za stavu 4:5 prolomila její servis a následně už zápas kontrolovala. Ve druhém setu povolila Ružićové jediný game a zvítězila 7:5, 6:1. K hladkému postupu si pomohla také 28 vítěznými míči.

US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky

Proti Donně Vekičové musela Liová otáčet nepříznivý vývoj. První set ztratila 5:7, ve druhém ale zvládla koncovku a v tiebreaku vyrovnala. Rozhodující sadu už získala 6:4 a po 2 hodinách a 44 minutách postoupila do třetího kola.

Poslední výsledky Ann Liové
DatumTurnajKoloZápasVýsledek
3. 9. 2026US Open2. koloLiová – Vekičová5:7, 7:6 (4), 6:4
31. 8. 2026US Open1. koloLiová – Ružičová7:5, 6:1
29. 8. 2026MonterreysemifináleParryová – Liová7:6 (7), 6:4
27. 8. 2026MonterreyčtvrtfináleLiová – Parksová6:2, 6:3
26. 8. 2026MonterreyosmifináleLiová – Timofejevovábez boje
24. 8. 2026Monterrey1. koloLiová – Osoriová6:1, 6:2
18. 8. 2026Cincinnati3. koloGauffová – Liová6:1, 7:6 (3)
16. 8. 2026Cincinnati2. koloLiová – Zhangová7:5, 6:3

Vzájemné zápasy Noskové a Liové (H2H)

Nosková s Liovou odehrály na okruhu WTA jediný vzájemný zápas. Letos v únoru v Dubaji česká tenistka v 1. kole zvítězila 6:3, 5:7, 6:4

RokTurnajZápasPovrchVýsledek
2026DubajNosková – Liovátvrdý6:3, 5:7, 6:4
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