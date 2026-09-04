Nosková stojí před další výzvou. Její soupeřka vyznává podobně agresivní styl a můžeme se dočkat atraktivní přestřelky. Utkání by mělo odstartovat v pátek 4. září od 20:00, čas se ale ještě může posunout na později. Přímý přenos vysílá Tipsport zde.
|Datum:
|pátek 4. září 2026 od 20:00
|Fáze:
|3. kolo
|Dějiště:
|USTA Billie Jean King National Tennis Center
|Vzájemné zápasy:
|1:0 pro Noskovou
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi lze US Open sledovat živě díky oběma kanálům Eurosportu, případně využít online platformu HBO Max. Na rozdíl od Tipsportu jde ale o placené možnosti
Kurzy na Noskovou ve 2. kole US Open
Nosková půjde do zápasu jako velká favoritka. Na její výhru je kurz 1,3, případný triumf soupeřky má hodnotu 3,85.
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Nosková i Liová patří k agresivněji laděným hráčkám, které se snaží diktovat tempo od základní čáry a dostávat soupeřky pod tlak razantními údery. Obě se opírají o aktivní hru od základní čáry a kvalitní forhend.
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Nosková: Velký obrat i dominance proti Thajce
V 1. kole se Nosková proti Američance Katie Volynetsové trápila v prvním setu. Za stavu 2:5 ale zabrala, odvrátila dva setboly a po pěti odvrácených brejkbolech za stavu 5:5 otočila na 7:5. Obrat Češku uklidnil a ve druhém setu už měla zápas pod kontrolou. Volynetsové povolila jediný game a zvítězila 7:5, 6:1. K výhře jí pomohlo i 33 nevynucených chyb soupeřky.
Další zajímavé kurzy
Proti Lanlaně Tararudíové z Thajska už Nosková předvedla jistější výkon. Úvodní sadu rozhodla v sedmém gamu, kdy na příjmu utekla soupeřce na 40:0 a na třetí pokus získala brejk. Druhý set už česká tenistka ovládla. Díky lepším koncovkám ukořistila první čtyři gamy, následně duel bez problémů doservírovala a uzavřela ho čistou hrou. K postupu si Nosková pomohla i sedmi esy a 25 vítěznými míči.
|Datum
|Turnaj
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|3.9. 2026
|US Open
|2. kolo
|Nosková – Tararudíová
|6:4, 6:2
|31. 8. 2026
|US Open
|1. kolo
|Nosková – Volynetsová
|7:5, 6:1
|19. 8. 2026
|Cincinnati
|čtvrtfinále
|Anisimovová – Nosková
|6:1, 6:4
|18. 8. 2026
|Cincinnati
|3. kolo
|Nosková – Tausonová
|7:6(3), 6:2
|15. 8. 2026
|Cincinnati
|2. kolo
|Nosková – Boulterová
|6:3, 6:3
|6. 8. 2026
|Toronto
|2. kolo
|McNallyová – Nosková
|7:6(5), 6:1
Ann Liová proti Chorvatce Antonii Ružičové zvládla úvodní set 7:5, přestože soupeřka v něm podávala na vítězství. Američanka však za stavu 4:5 prolomila její servis a následně už zápas kontrolovala. Ve druhém setu povolila Ružićové jediný game a zvítězila 7:5, 6:1. K hladkému postupu si pomohla také 28 vítěznými míči.
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Proti Donně Vekičové musela Liová otáčet nepříznivý vývoj. První set ztratila 5:7, ve druhém ale zvládla koncovku a v tiebreaku vyrovnala. Rozhodující sadu už získala 6:4 a po 2 hodinách a 44 minutách postoupila do třetího kola.
|Datum
|Turnaj
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|3. 9. 2026
|US Open
|2. kolo
|Liová – Vekičová
|5:7, 7:6 (4), 6:4
|31. 8. 2026
|US Open
|1. kolo
|Liová – Ružičová
|7:5, 6:1
|29. 8. 2026
|Monterrey
|semifinále
|Parryová – Liová
|7:6 (7), 6:4
|27. 8. 2026
|Monterrey
|čtvrtfinále
|Liová – Parksová
|6:2, 6:3
|26. 8. 2026
|Monterrey
|osmifinále
|Liová – Timofejevová
|bez boje
|24. 8. 2026
|Monterrey
|1. kolo
|Liová – Osoriová
|6:1, 6:2
|18. 8. 2026
|Cincinnati
|3. kolo
|Gauffová – Liová
|6:1, 7:6 (3)
|16. 8. 2026
|Cincinnati
|2. kolo
|Liová – Zhangová
|7:5, 6:3
Vzájemné zápasy Noskové a Liové (H2H)
Nosková s Liovou odehrály na okruhu WTA jediný vzájemný zápas. Letos v únoru v Dubaji česká tenistka v 1. kole zvítězila 6:3, 5:7, 6:4
|Rok
|Turnaj
|Zápas
|Povrch
|Výsledek
|2026
|Dubaj
|Nosková – Liová
|tvrdý
|6:3, 5:7, 6:4