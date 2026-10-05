Kdy a kde sledovat Noskovou dnes (6. 10.) živě: live stream online
Linda Nosková pokračuje v Pekingu v obhajobě loňské finálové účasti. Po hladkých výhrách nad Elenou Gabrielou Ruseovou a Viktorijí Golubicovou ji v osmifinále čeká 28. hráčka světového žebříčku Jekatěrina Alexandrovová.
Utkání je na programu v úterý 6. října na kurtu Capital Group Diamond jako druhý zápas programu po duelu Darja Snigurová – Mirra Andrejevová.
|Datum:
|úterý 6. října 2026, cca od 6:30 SELČ
|Fáze:
|osmifinále
|Dějiště:
|China National Tennis Center, Peking, Čína
|Povrch:
|tvrdý
|Žebříček WTA:
|Nosková 6., Alexandrovová 28.
|Vzájemné zápasy:
|1:1
|Kde sledovat:
|CANAL+ Sport 2, Tipsport
|Kurzy
|u SynotTipu
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Kurzy na Noskovou v osmifinále China Open
Bookmakeři před osmifinále porovnávají dvě hráčky, které zatím v Pekingu zvládly oba své zápasy. Nosková je aktuálně světovou šestkou a na turnaji plní roli páté nasazené, Alexandrovová figuruje na 28. místě žebříčku a je nasazenou devatenáctkou.
Alexandrovová je pro českou tenistku nebezpečnou soupeřkou zejména díky agresivnímu pojetí hry. Ráda přebírá iniciativu už po servisu a snaží se výměny rychle ukončovat. Podobný styl vyznává také Nosková, jejíž hlavní zbraní je kvalitní podání a razantní hra od základní čáry.
Nosková zatím v Pekingu neztratila ani set
Linda Nosková vstoupila do turnaje jako pátá nasazená a v prvním kole měla volný los. Ve druhém narazila na Elenu Gabrielu Ruseovou. Rumunskou soupeřku porazila 6:4, 6:1 a bez větších problémů postoupila.
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Ještě přesvědčivější výkon předvedla česká tenistka ve třetím kole proti Viktoriji Golubicové. Švýcarku přehrála za pouhých 55 minut 6:2, 6:1 a podruhé za sebou postoupila v Pekingu mezi nejlepších šestnáct hráček.
Pro Noskovou má letošní China Open zvláštní význam také kvůli výsledku z předchozí sezony. V roce 2025 zde došla až do finále a zaznamenala tehdy svůj nejlepší výsledek na turnaji kategorie WTA 1000.
Alexandrovová otočila zápas se Šnajderovou
Také Jekatěrina Alexandrovová začínala díky nasazení až ve druhém kole. Proti Aljaksandře Sasnovičové zvítězila 6:1, 6:4 a připsala si první vítězství v Pekingu po několika letech.
Mnohem složitější průběh mělo její utkání třetího kola s jedenáctou nasazenou Dianou Šnajderovou. Alexandrovová prohrála první set 3:6 a ve druhém už ztrácela 0:2, zápas ale dokázala otočit a zvítězila 3:6, 6:4, 6:3.
Do osmifinále China Open se tak dostala poprvé od roku 2019. Na turnaji kategorie WTA 1000 nebo vyšší postoupila mezi nejlepších šestnáct hráček podruhé v letošní sezoně.
Výsledky obou tenistek na turnaji v Pekingu
|Nosková a Alexandrovová v Pekingu 2026
|Nosková
|3. kolo
|vs. Golubicová (6:2, 6:1)
|2. kolo
|vs. Ruseová (6:4, 6:1)
|1. kolo
|volný los
|Alexandrovová
|3. kolo
|vs. Šnajderová (3:6, 6:4, 6:3)
|2. kolo
|vs. Sasnovičová (6:1, 6:4)
|1. kolo
|volný los
Vzájemné zápasy (H2H)
Linda Nosková a Jekatěrina Alexandrovová se dosud utkaly dvakrát a jejich bilance je vyrovnaná 1:1. První souboj vyhrála Alexandrovová ve čtvrtfinále turnaje v Monterrey v roce 2025, kde na tvrdém povrchu zvítězila 7:6 (5), 4:6, 6:2.
Nosková jí porážku oplatila letos v dubnu na antuce ve Stuttgartu. Česká tenistka tehdy Alexandrovovou jednoznačně přehrála 6:1, 6:1. Pekingské osmifinále tak bude jejich třetím vzájemným zápasem a druhým na tvrdém povrchu.
|Výsledek
|Stuttgart 2026, 2. kolo (antuka)
|Nosková – Alexandrovová 6:1, 6:1
|Monterrey 2025, čtvrtfinále (tvrdý povrch)
|Alexandrovová – Nosková 7:6 (5), 4:6, 6:2