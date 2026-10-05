Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nosková vs. Alexandrovová v TV: Kurzy a kde sledovat turnaj WTA v Pekingu

Autor:
  18:18

Linda Nosková ve třetím kole turnaje v Pekingu | foto: Reuters

Lindu Noskovou čeká v osmifinále turnaje WTA v Pekingu Jekatěrina Alexandrovová. Česká tenistka zatím v čínské metropoli neztratila ani set a proti zkušené Rusce bude usilovat o postup mezi nejlepších osm hráček. Zápas se hraje v úterý 6. října, sledujte jej v přímém přenosu. V článku najdete také aktuální kurzy.

Kdy a kde sledovat Noskovou dnes (6. 10.) živě: live stream online

Linda Nosková pokračuje v Pekingu v obhajobě loňské finálové účasti. Po hladkých výhrách nad Elenou Gabrielou Ruseovou a Viktorijí Golubicovou ji v osmifinále čeká 28. hráčka světového žebříčku Jekatěrina Alexandrovová.

Utkání je na programu v úterý 6. října na kurtu Capital Group Diamond jako druhý zápas programu po duelu Darja Snigurová – Mirra Andrejevová.

Nosková – Alexandrovová na WTA Peking 2026
Datum:úterý 6. října 2026, cca od 6:30 SELČ
Fáze:osmifinále
Dějiště:China National Tennis Center, Peking, Čína
Povrch:tvrdý
Žebříček WTA:Nosková 6., Alexandrovová 28.
Vzájemné zápasy:1:1
Kde sledovat:CANAL+ Sport 2, Tipsport
Kurzyu SynotTipu
  • V televizi najdou zájemci tento zápas živě na CANAL+ Sport 2, který má v nabídce například poskytovatel Skylink.
  • Další možností je online stream sázkové kanceláře Tipsport.

Kurzy na Noskovou v osmifinále China Open

Bookmakeři před osmifinále porovnávají dvě hráčky, které zatím v Pekingu zvládly oba své zápasy. Nosková je aktuálně světovou šestkou a na turnaji plní roli páté nasazené, Alexandrovová figuruje na 28. místě žebříčku a je nasazenou devatenáctkou.

Alexandrovová je pro českou tenistku nebezpečnou soupeřkou zejména díky agresivnímu pojetí hry. Ráda přebírá iniciativu už po servisu a snaží se výměny rychle ukončovat. Podobný styl vyznává také Nosková, jejíž hlavní zbraní je kvalitní podání a razantní hra od základní čáry.

Nosková zatím v Pekingu neztratila ani set

Linda Nosková vstoupila do turnaje jako pátá nasazená a v prvním kole měla volný los. Ve druhém narazila na Elenu Gabrielu Ruseovou. Rumunskou soupeřku porazila 6:4, 6:1 a bez větších problémů postoupila.

WTA Peking 2026: Program, výsledky, české tenistky a kde sledovat živě

Ještě přesvědčivější výkon předvedla česká tenistka ve třetím kole proti Viktoriji Golubicové. Švýcarku přehrála za pouhých 55 minut 6:2, 6:1 a podruhé za sebou postoupila v Pekingu mezi nejlepších šestnáct hráček.

Pro Noskovou má letošní China Open zvláštní význam také kvůli výsledku z předchozí sezony. V roce 2025 zde došla až do finále a zaznamenala tehdy svůj nejlepší výsledek na turnaji kategorie WTA 1000.

Alexandrovová otočila zápas se Šnajderovou

Také Jekatěrina Alexandrovová začínala díky nasazení až ve druhém kole. Proti Aljaksandře Sasnovičové zvítězila 6:1, 6:4 a připsala si první vítězství v Pekingu po několika letech.

Mnohem složitější průběh mělo její utkání třetího kola s jedenáctou nasazenou Dianou Šnajderovou. Alexandrovová prohrála první set 3:6 a ve druhém už ztrácela 0:2, zápas ale dokázala otočit a zvítězila 3:6, 6:4, 6:3.

Do osmifinále China Open se tak dostala poprvé od roku 2019. Na turnaji kategorie WTA 1000 nebo vyšší postoupila mezi nejlepších šestnáct hráček podruhé v letošní sezoně.

Výsledky obou tenistek na turnaji v Pekingu

Nosková a Alexandrovová v Pekingu 2026
Nosková
3. kolovs. Golubicová (6:2, 6:1)
2. kolovs. Ruseová (6:4, 6:1)
1. kolovolný los
Alexandrovová
3. kolovs. Šnajderová (3:6, 6:4, 6:3)
2. kolovs. Sasnovičová (6:1, 6:4)
1. kolovolný los

Vzájemné zápasy (H2H)

Linda Nosková a Jekatěrina Alexandrovová se dosud utkaly dvakrát a jejich bilance je vyrovnaná 1:1. První souboj vyhrála Alexandrovová ve čtvrtfinále turnaje v Monterrey v roce 2025, kde na tvrdém povrchu zvítězila 7:6 (5), 4:6, 6:2.

Nosková jí porážku oplatila letos v dubnu na antuce ve Stuttgartu. Česká tenistka tehdy Alexandrovovou jednoznačně přehrála 6:1, 6:1. Pekingské osmifinále tak bude jejich třetím vzájemným zápasem a druhým na tvrdém povrchu.

Vzájemné zápasy Nosková – Alexandrovová
Výsledek
Stuttgart 2026, 2. kolo (antuka)Nosková – Alexandrovová 6:1, 6:1
Monterrey 2025, čtvrtfinále (tvrdý povrch)Alexandrovová – Nosková 7:6 (5), 4:6, 6:2
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

SynotTip

Bonus
1 500 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Rally Vsetín 2026: program, mapa RZ, trasa a výsledky

ilustrační snímek

Rally Vsetín 2026 uzavře letošní Rallysprint sérii. Dvaadvacátý ročník soutěže se uskuteční 2. a 3. října na Valašsku, samotný závod je na programu v sobotu 3. října. Podívejte se na kompletní...

Šampionát v rallye ovládl Evans, Solberg přišel o titul chybou před cílem

Britský rallye závodník Elfyn Evans.

Elfyn Evans se stal třetím britským mistrem světa v automobilových soutěžích. Za titulem na Sardinii mířil jiný jezdec Toyoty Švéd Oliver Solberg, ale těsně před cílem Italské rallye vyjel mimo trať....

Euro Hockey Tour 2026/2027: Program, tabulka, výsledky Česka a kde sledovat

Začátek zápasu Česka proti Finsku na Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích.

Euro Hockey Tour (EHT) 2026/2027 se tradičně skládá ze čtyř turnajů, kterých se účastní hokejové reprezentace Česka, Finska, Švédska a Švýcarska. Nový ročník začne 5. listopadu. Podívejte se na...

Anglie – Česko v TV: Kde sledovat Ligu národů, statistiky, kurzy, informace

Adam Hložek střílí přes obránce Anglie Guéhiho.

České fotbalisty čeká čtvrtý zápas pod vedením Santiho Denii a druhé venkovní vystoupení v novém ročníku Ligy národů. Po třech porážkách se představí ve Wembley proti Anglii, které před týdnem v...

5. října 2026  18:50

Nosková vs. Alexandrovová v TV: Kurzy a kde sledovat turnaj WTA v Pekingu

Linda Nosková ve třetím kole turnaje v Pekingu

Lindu Noskovou čeká v osmifinále turnaje WTA v Pekingu Jekatěrina Alexandrovová. Česká tenistka zatím v čínské metropoli neztratila ani set a proti zkušené Rusce bude usilovat o postup mezi...

5. října 2026  18:18

ATP Tokio 2026: Program, Jiří Lehečka a kde sledovat živě

Jiří Lehečka hraje bekhend ve třetím kole US Open.

V areálu Ariake Coliseum se od 30. září do 6. října 2026 odehraje prestižní turnaj ATP v Tokiu. Na tvrdém povrchu v japonské metropoli září český reprezentant Jiří Lehečka, který se probojoval až do...

5. října 2026  13:58

Hlaváček, Portlík nebo někdo jiný? Kdo bude primátorem Prahy a jaké jsou kurzy

ilustrační snímek

Pražané v říjnových komunálních volbách rozhodnou o novém složení zastupitelstva, které následně zvolí primátora hlavního města. Kdo se o tento post uchází a jaké kurzy na jednotlivé kandidáty...

5. října 2026  12:52

Bartůňková vs. Krausová v TV: Kurzy a kde sledovat turnaj WTA v Pekingu

Nikola Bartůňková ve třetím kole US Open

Nikolu Bartůňkovou čeká po senzační výhře nad světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou osmifinále turnaje WTA v Pekingu. O postup mezi nejlepších osm hráček se utká s Rakušankou Sinjou Krausovou. Zápas...

5. října 2026  12:30

WTA Peking 2026: Program, výsledky, české tenistky a kde sledovat živě

Linda Nosková během čtvrtfinálového zápasu proti Aryně Sabalenkové na US Open v...

Tenisový turnaj WTA 1000 v Pekingu patří k nejvýznamnějším podnikům podzimní části sezony. China Open se v roce 2026 hraje od 30. září do 11. října v areálu China National Tennis Center. V čínské...

5. října 2026  12:09

Lehečka vs. Vacherot v TV: Kde sledovat semifinále ATP Tokio 2026

Jiří Lehečka hraje forhend ve třetím kole US Open.

Jiří Lehečka se v Tokiu probojoval už do semifinále, ve kterém jej čeká Valentin Vacherot z Monaka. Hraje se 5. října od 11:00, sledujte přímý přenos online.

5. října 2026  8:59

Euro Hockey Tour 2026/2027: Program, tabulka, výsledky Česka a kde sledovat

Začátek zápasu Česka proti Finsku na Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích.

Euro Hockey Tour (EHT) 2026/2027 se tradičně skládá ze čtyř turnajů, kterých se účastní hokejové reprezentace Česka, Finska, Švédska a Švýcarska. Nový ročník začne 5. listopadu. Podívejte se na...

5. října 2026

Bouzková vs. Čeng v TV: Kurzy a kde sledovat WTA Peking 2026

Marie Bouzková slaví zisk bodu ve čtvrtfinále BJK Cupu proti Britkám.

Marii Bouzkovou čeká ve 3. kole obrovského turnaje WTA v Pekingu Čeng Čchin-wen z Číny. Zápas začíná v pondělí 5. října brzy ráno, sledujte jej v přímém přenosu. V článku najdete také aktuální kurzy.

5. října 2026  6:44

ME v silniční cyklistice 2026 Lublaň: Program závodů, trasa, Češi a kde sledovat

Primož Roglič v úniku v 19. etapě Tour.

Letošní ME v silniční cyklistice 2026 hostí slovinská Lublaň a Šenčur. Evropský šampionát probíhá od 2. do 7. října a představí se na něm 900 závodníků ze 43 zemí. V článku najdete kompletní rozpis...

4. října 2026  19:55

Šampionát v rallye ovládl Evans, Solberg přišel o titul chybou před cílem

Britský rallye závodník Elfyn Evans.

Elfyn Evans se stal třetím britským mistrem světa v automobilových soutěžích. Za titulem na Sardinii mířil jiný jezdec Toyoty Švéd Oliver Solberg, ale těsně před cílem Italské rallye vyjel mimo trať....

4. října 2026  16:35

Šipky – World Grand Prix 2026: Program, výsledky, hráči a živé přenosy

Luke Humphries v rozhovoru s poraženým finalistou Lukem Littlerem.

Šipkařský turnaj World Grand Prix se opět uskuteční v anglickém Leicesteru, termín je 28. září až 4. října 2026. Sledujte ty nejlepší hráče v přímých přenosech.

4. října 2026  11:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.