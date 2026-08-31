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Nosková vs. Volynetsová: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě

Kamil Jurek
  13:55

Linda Nosková na tiskové konferenci před začátkem US Open. | foto: Caleb Bowlin / Getty Images via AFPProfimedia.cz

Lindu Noskovou čeká v 1. kole US Open 2026 rozjetá domácí hráčka Katie Volynetsová. Jak dopadne jejich první vzájemný zápas? Podívejte se na aktuální kurzy a kde sledovat utkání živě.

Kdy a kde sledovat Noskovou dnes (31. 8.) živě: live stream online

Šampionka posledního konaného grandslamu Linda Nosková startuje na dalším turnaji velké čtyřky, v 1. kole letošního US Open ji vyzve Katie Volynetsová. Tyto tenistky spolu ještě nikdy nehrály, v prvnímu zápasu dojde v pondělí 31. srpna od 22:00. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Nosková – Volynetsová na US Open 2026
Datum:pondělí 31. srpna 2026 od 22:00
Fáze:1. kolo
Dějiště:USTA Billie Jean King National Tennis Center
Vzájemné zápasy:0:0
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

Televizní vysílání US Open 2026 zajišťují kanály Eurosport 1 a Eurosport 2, které má v nabídce například Telly. Využít lze i platformu HBO Max.

Kurzy na Noskovou v dnešním 1. kole

Bookmakeři Synot Tipu si myslí, že by dále měla jít česká tenistka, na její postup vypsali kurz okolo 1,30. Vyjádřeno procenty jde zhruba o 75% šanci na úspěch.

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,52
  • 3 sety v zápase: 2,59
  • kanár v zápase: 7,58

Volynetsová sice na domácím grandslamu ještě nikdy nevyhrála ani zápas, aktuálně ale má za sebou vítězný turnaj a je v dobré formě. I tak je však na její úspěch vypsán kurz kolem 3,50.

Předzápasová nabídka SynotTipu je mnohem bohatší, další sázky jsou pak dostupné v průběhu samotného utkání.

Volynets, Katie 3,51
Nosková, Linda 1,32

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Nosková má od Wimbledonu jen dvě výhry

Linda Nosková na sebe letos upozornila nejen wimbledonským triumfem, uspěla i v Bad Homburgu a v Indian Wells došla do semifinále. Na dalších podnicích si hrála čtvrtfinále.

Po životním turnaji už ale moc dalších vítězství nepřibylo – po téměř měsíční pauze se Nosková ukázala v Torontu, kde však vypadla hned v úvodu proti McNallyové, v Cincinnati pak sice přidala dvě vítězství, v osmifinále ale byla jasně lepší Anisimovová. Chuť si spravila alespoň po boku kamarádky Bouzkové, se kterou ovládly čtyřhru.

Hlavní soutěž US Open si aktuálně šestá tenistka světa zahraje celkově popáté, nejlepším výsledkem je loňské třetí kolo. V něm nevyzrála na svou wimbledonskou finálovou soupeřku Muchovou. Proti tenistkám mimo TOP 50 to letos Noskové jde, má na kontě 15 z 18 možných výher.

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Volynetsová na US Open ještě nevyhrála

Katie Volynetsová je čtyřiadvacetiletá Američanka, která zatím nejvíce úspěchů posbírala na menších akcích kategorie WTA 125 – jen letos hrála na této úrovni dvě finále s bilancí 1:1.

Jedním z nich byl travnatý podnik v Newportu, druhý nedávná Philadelphie, kde přicestovala po čtvrtfinálové účasti v Memphisu a rychlé porážce na tisícovce v Cincinnati. Na turnaji Volynetsová neztratila ani set, ve finále porazila i Valentovou a získala celkově druhý titul.

Na grandslamech to ale Američance tolik nejde, na domácím grandslamu dokonce z pěti dosavadních účastí ani jednou nezvítězila – loni zvládla kvalifikaci, pak ale překvapivě nestačila na Sonmezovou z Turecka.

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Poslední turnaje Noskové a Volynetsové
Nosková
WTA 1000 Cincinnatiosmifinále
WTA 1000 Toronto2. kolo
Wimbledonvítězka
WTA 500 Bad Homburg1. kolo
Volynetsová
WTA 125 Philadelphiavítězka
WTA 1000 Cincinnati1. kolo
WTA 250 Memphisčtvrtfinále
WTA 125 Newportfinále

Vzájemné zápasy (H2H)

Linda Nosková a Katie Volynetsová se zatím nikdy neutkaly, v New Yorku tak půjde o jejich první vzájemný zápas.

Další české zápasy v pondělí 31. srpna

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