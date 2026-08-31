Kdy a kde sledovat Noskovou dnes (31. 8.) živě: live stream online
Šampionka posledního konaného grandslamu Linda Nosková startuje na dalším turnaji velké čtyřky, v 1. kole letošního US Open ji vyzve Katie Volynetsová. Tyto tenistky spolu ještě nikdy nehrály, v prvnímu zápasu dojde v pondělí 31. srpna od 22:00. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|pondělí 31. srpna 2026 od 22:00
|Fáze:
|1. kolo
|Dějiště:
|USTA Billie Jean King National Tennis Center
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
Televizní vysílání US Open 2026 zajišťují kanály Eurosport 1 a Eurosport 2, které má v nabídce například Telly. Využít lze i platformu HBO Max.
Kurzy na Noskovou v dnešním 1. kole
Bookmakeři Synot Tipu si myslí, že by dále měla jít česká tenistka, na její postup vypsali kurz okolo 1,30. Vyjádřeno procenty jde zhruba o 75% šanci na úspěch.
Zajímavé kurzy
Volynetsová sice na domácím grandslamu ještě nikdy nevyhrála ani zápas, aktuálně ale má za sebou vítězný turnaj a je v dobré formě. I tak je však na její úspěch vypsán kurz kolem 3,50.
Předzápasová nabídka SynotTipu je mnohem bohatší, další sázky jsou pak dostupné v průběhu samotného utkání.
Bonus1 100 Kč Vsadit s bonusem
Nosková má od Wimbledonu jen dvě výhry
Linda Nosková na sebe letos upozornila nejen wimbledonským triumfem, uspěla i v Bad Homburgu a v Indian Wells došla do semifinále. Na dalších podnicích si hrála čtvrtfinále.
Po životním turnaji už ale moc dalších vítězství nepřibylo – po téměř měsíční pauze se Nosková ukázala v Torontu, kde však vypadla hned v úvodu proti McNallyové, v Cincinnati pak sice přidala dvě vítězství, v osmifinále ale byla jasně lepší Anisimovová. Chuť si spravila alespoň po boku kamarádky Bouzkové, se kterou ovládly čtyřhru.
Hlavní soutěž US Open si aktuálně šestá tenistka světa zahraje celkově popáté, nejlepším výsledkem je loňské třetí kolo. V něm nevyzrála na svou wimbledonskou finálovou soupeřku Muchovou. Proti tenistkám mimo TOP 50 to letos Noskové jde, má na kontě 15 z 18 možných výher.
|
Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky
Volynetsová na US Open ještě nevyhrála
Katie Volynetsová je čtyřiadvacetiletá Američanka, která zatím nejvíce úspěchů posbírala na menších akcích kategorie WTA 125 – jen letos hrála na této úrovni dvě finále s bilancí 1:1.
Jedním z nich byl travnatý podnik v Newportu, druhý nedávná Philadelphie, kde přicestovala po čtvrtfinálové účasti v Memphisu a rychlé porážce na tisícovce v Cincinnati. Na turnaji Volynetsová neztratila ani set, ve finále porazila i Valentovou a získala celkově druhý titul.
Na grandslamech to ale Američance tolik nejde, na domácím grandslamu dokonce z pěti dosavadních účastí ani jednou nezvítězila – loni zvládla kvalifikaci, pak ale překvapivě nestačila na Sonmezovou z Turecka.
|
Tenis US Open 2026: pavouky dvouher mužů a žen
Jaká je aktuální forma obou tenistek?
|Nosková
|WTA 1000 Cincinnati
|osmifinále
|WTA 1000 Toronto
|2. kolo
|Wimbledon
|vítězka
|WTA 500 Bad Homburg
|1. kolo
|Volynetsová
|WTA 125 Philadelphia
|vítězka
|WTA 1000 Cincinnati
|1. kolo
|WTA 250 Memphis
|čtvrtfinále
|WTA 125 Newport
|finále
Vzájemné zápasy (H2H)
Linda Nosková a Katie Volynetsová se zatím nikdy neutkaly, v New Yorku tak půjde o jejich první vzájemný zápas.
Další české zápasy v pondělí 31. srpna