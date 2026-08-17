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Nosková vs. Tausonová live: přímý přenos WTA Cincinnati 2026, kurzy

Kamil Jurek
  12:11

Linda Nosková dává ve wimbledonském finále průchod emocím. | foto: AP

Linda Nosková si dnes v Cincinnati zahraje 3. kolo, soupeřkou je neoblíbená Clara Tausonová. Dokáže ji wimbledonská šampionka konečně porazit? Sledujte přímý přenos a podívejte se na aktuální kurzy.

Kdy a kde sledovat Noskovou dnes (17. 8.) živě: live stream online

Do 3. kola ženské části Cincinnati Open 2026 postoupilo několik našich hráček, jednou z nich je i Linda Nosková. Čeká ji však neoblíbená soupeřka v podobě Clary Tausonové, utkání by mělo začít v pondělí 17. srpna od 20:00. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Datum:pondělí 17. srpna 2026 od 20:00
Dějiště:Lindner Family Tennis Center, Ohio
Vzájemné zápasy:2:0 pro Tausonovou
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

V televizi se o přenosy ze Cincinnati starají kanály skupiny CANAL+ Sport, které má v nabídce například poskytovatel Skylink.

Kurzy na Noskovou v dnešním 3. kole v Cincinnati

Bookmakeři Synot Tipu dnes jednoznačně věří Noskové, na její postup totiž vypsali kurz jen okolo 1,40. To znamená, že si za vsazenou tisícikorunu přijdete v případě jejího úspěchu jen na přibližně 400 Kč.

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,50
  • 3 sety v zápase: 2,48
  • kanár v zápase: 7,70

Tausonová měla namále už v prvním zápase a celkově se letos nepotkala s nejlepší formou, i proto je na ni vypsán kurz přes 3,00.

V nabídce SynotTipu najdete kromě množství předzápasových kurzů také LIVE sázky. Dostupné jsou během celého utkání.

Nosková, Linda 1,42
Tauson, Clara 3,07

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Nosková napravila zaváhání z Toronta

Linda Nosková si po překvapivém wimbledonském triumfu vzala téměř měsíční volno, na tisícovce v Torontu ale prohrála hned v úvodu s McNallyovou.

Do Cincinnati tak nepřijela v nejlepším rozpoložení, podobné zaváhání už ale nepřipustila. Proti Boulterové sice ztratila hned první servis, pak už ale britské soupeřce nenabídla žádnou další šanci a za hodinu a čtvrt prošla do třetího kola. Pomohla si 10 esy a získala 78 % bodů po prvním podání.

Tento turnaj hraje Nosková celkově počtvrté, nejdále došla hned při svém debutu před třemi lety. Dnes může tehdejší osmifinále minimálně vyrovnat, v dalším kole by pak čekala Ealaová, nebo Anisimovová.

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Tausonová přežila bitvu se Stearnsovou

Clara Tausonová přicestovala do Cincinnati po prohrách v prvních zápasech ve Washingtonu a Torontu. Nebylo daleko k tomu, aby se podobný scénář opakoval i na této tisícovce.

Jako nasazená měla dánská jednička volno, úvodní duel proti Stearnsové byl velmi napínavý a plný zvratů. Už první set trval přes hodinu a Tausonová odvrátila hned šest setbolů, druhou sadu získala bez větších potíží Američanka. V rozhodujícím dějství vedla Stearnsová už 4:1, ani to jí ale nakonec nestačilo k vítězství.

Pokud chce Dánka pomýšlet na další úspěch, musí se zlepšit – soupeřce nabídla hned 19 brejkbolů, zapsala 10 dvojchyb a po druhém podání získala jen 36 % všech výměn.

Jaká je aktuální forma obou tenistek?

Nosková a Tausonová v Cincinnati 2026
Nosková
2. kolovs. Boulterová (6:3, 6:3)
1. kolovolný los
Tausonová
2. kolovs. Stearnsová (7:6, 1:6, 7:5)
1. kolovolný los

Vzájemné zápasy (H2H)

Linda Nosková a Clara Tausonová už spolu sehrály dva zápasy, oba v loňském roce na tvrdém povrchu. Na Australian Open i v Dubaji byla lepší dánská tenistka.

  • 20. 2. 2025: Tausonová vs. Nosková (7:6, 6:4)
  • 12. 1. 2025: Tausonová vs. Nosková (5:7, 6:3, 6:4)
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