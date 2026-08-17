Kdy a kde sledovat Noskovou dnes (17. 8.) živě: live stream online
Do 3. kola ženské části Cincinnati Open 2026 postoupilo několik našich hráček, jednou z nich je i Linda Nosková. Čeká ji však neoblíbená soupeřka v podobě Clary Tausonové, utkání by mělo začít v pondělí 17. srpna od 20:00. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|pondělí 17. srpna 2026 od 20:00
|Dějiště:
|Lindner Family Tennis Center, Ohio
|Vzájemné zápasy:
|2:0 pro Tausonovou
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi se o přenosy ze Cincinnati starají kanály skupiny CANAL+ Sport, které má v nabídce například poskytovatel Skylink.
Kurzy na Noskovou v dnešním 3. kole v Cincinnati
Bookmakeři Synot Tipu dnes jednoznačně věří Noskové, na její postup totiž vypsali kurz jen okolo 1,40. To znamená, že si za vsazenou tisícikorunu přijdete v případě jejího úspěchu jen na přibližně 400 Kč.
Zajímavé kurzy
Tausonová měla namále už v prvním zápase a celkově se letos nepotkala s nejlepší formou, i proto je na ni vypsán kurz přes 3,00.
V nabídce SynotTipu najdete kromě množství předzápasových kurzů také LIVE sázky. Dostupné jsou během celého utkání.
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Nosková napravila zaváhání z Toronta
Linda Nosková si po překvapivém wimbledonském triumfu vzala téměř měsíční volno, na tisícovce v Torontu ale prohrála hned v úvodu s McNallyovou.
Do Cincinnati tak nepřijela v nejlepším rozpoložení, podobné zaváhání už ale nepřipustila. Proti Boulterové sice ztratila hned první servis, pak už ale britské soupeřce nenabídla žádnou další šanci a za hodinu a čtvrt prošla do třetího kola. Pomohla si 10 esy a získala 78 % bodů po prvním podání.
Tento turnaj hraje Nosková celkově počtvrté, nejdále došla hned při svém debutu před třemi lety. Dnes může tehdejší osmifinále minimálně vyrovnat, v dalším kole by pak čekala Ealaová, nebo Anisimovová.
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Tausonová přežila bitvu se Stearnsovou
Clara Tausonová přicestovala do Cincinnati po prohrách v prvních zápasech ve Washingtonu a Torontu. Nebylo daleko k tomu, aby se podobný scénář opakoval i na této tisícovce.
Jako nasazená měla dánská jednička volno, úvodní duel proti Stearnsové byl velmi napínavý a plný zvratů. Už první set trval přes hodinu a Tausonová odvrátila hned šest setbolů, druhou sadu získala bez větších potíží Američanka. V rozhodujícím dějství vedla Stearnsová už 4:1, ani to jí ale nakonec nestačilo k vítězství.
Pokud chce Dánka pomýšlet na další úspěch, musí se zlepšit – soupeřce nabídla hned 19 brejkbolů, zapsala 10 dvojchyb a po druhém podání získala jen 36 % všech výměn.
Jaká je aktuální forma obou tenistek?
|Nosková
|2. kolo
|vs. Boulterová (6:3, 6:3)
|1. kolo
|volný los
|Tausonová
|2. kolo
|vs. Stearnsová (7:6, 1:6, 7:5)
|1. kolo
|volný los
Vzájemné zápasy (H2H)
Linda Nosková a Clara Tausonová už spolu sehrály dva zápasy, oba v loňském roce na tvrdém povrchu. Na Australian Open i v Dubaji byla lepší dánská tenistka.
- 20. 2. 2025: Tausonová vs. Nosková (7:6, 6:4)
- 12. 1. 2025: Tausonová vs. Nosková (5:7, 6:3, 6:4)