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Kdy a kde sledovat Noskovou dnes (14. 11.) živě: live stream online
Skupinové fáze jsou na Turnaji mistryň 2026 minulostí, nyní jsou na řadě semifinálové duely. Do druhého z nich nastoupí i Linda Nosková, která se utká s Elinou Svitolinovou – zápas začíná v sobotu 14. listopadu od 22:30, livestream spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|sobota 14. listopadu 2026 od 22:30
|Fáze:
|semifinále
|Dějiště:
|Indian Wells Tennis Garden, USA
|Vzájemné zápasy:
|3:1 pro Noskovou
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde, CANAL+ Sport 2
V televizi si Turnaji mistryň spustíte na placeném CANAL+ Sport 2, tento kanál mají ve svých nabídkách například CANAL+, Magenta TV nebo Oneplay.
Kurzy na Noskovou a Svitolinovou v semifinále
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu více věří české tenistce, na kterou vypsali kurz 1,61. To je v přepočtu zhruba 62% pravděpodobnost úspěchu.
Svitolinová je rozhodně zkušenější tenistkou a dvě semifinále na této akci už v minulosti zvládla, tentokrát je ale mírnou outsiderkou s kurzem 2,39.
Nosková i přes prohru vyhrála skupinu
Linda Nosková postoupila na svém premiérovém Turnaji mistryň ze skupiny do semifinále, a to navíc z prvního místa. Nic na tom nezměnil ani těsný poslední zápas.
Česká tenistka začala na této akci snadnou výhrou nad Kosťukovou, pak překvapivě hladce přehrála i Gauffovou. Do duelu s Pegulaovou už šla s tím, že má postup v kapse. Američanka naopak musela zabojovat, a nakonec po téměř třech hodinách slavila úspěch, když Noskovou porazila 7:6, 4:6, 7:5.
Rodačka z Valašska má semifinálovou bilanci 7:6, letos zatím 2:1 – jediná prohra se urodila právě zde v Indian Wells proti Sabalenkové.
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Svitolinová vydřela postup přes Sabalenkovou
Elina Svitolinová se na Turnaji mistryň kvalifikovala po dlouhých 7 letech, letošní ročník nezačala vůbec dobře. V následujících dvou duelech ale skvěle zabojovala a je v semifinále.
Proti Andrejevové neměla nárok a prohrála i první set s Muchovou, pak ale zabrala a duel zvládla otočit. I v rozhodujícím zápasu proti Sabalenkové byla Svitolinová outsiderkou, do včerejšího duelu šla se vzájemnou bilancí 1:6. Po dvou hodinách boje bylo jasno, ukrajinská hráčka potřetí v řadě prošla ze skupiny.
V této fázi WTA Finals ještě neprohrála (2:0), letos má semifinálovou bilanci lehce negativních 3:4.
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Jaká je aktuální forma obou tenistek?
|Nosková
|3. zápas
|vs. Pegulaová (6:7, 6:4, 5:7)
|2. zápas
|vs. Gauffová (6:3, 6:3)
|1. zápas
|vs. Kosťuková (6:2, 6:4)
|Svitolinová
|3. zápas
|vs. Sabalenková (6:3, 3:6, 6:1)
|2. zápas
|vs. Muchová (3:6, 6:2, 6:2)
|1. zápas
|vs. Andrejevová (4:6, 0:6)
Vzájemné zápasy (H2H)
Linda Nosková a Elina Svitolinová si zahrály celkem čtyřikrát, česká tenistka vede ve vzjemné bilanci 3:1. Poslední zápas si čeští fanoušci dobře pamatují, šlo o poslední zápas finále letošního BJK Cupu.
- 27. 9. 2026 (hala): Nosková 6:3, 7:6
- 17. 4. 2026 (antuka): Svitolinová 7:6, 7:5
- 23. 8. 2024 (tvrdý): Nosková 6:4, 6:4
- 22. 1. 2024 (tvrdý): Nosková 3:0, skreč