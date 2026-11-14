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Nosková vs. Svitolinová v TV: semifinále Turnaje mistryň 2026, kurzy

Kamil Jurek
  10:57
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Linda Nosková hraje forhend ve třetím zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells. | foto: Reuters

Lindu Noskovou dnes čeká semifinále Turnaje mistryň, zahraje si proti oblíbené Elině Svitolinové. Utkání by mělo začít kolem 22:30 a vy jej můžete sledovat živě díky přímém přenosu online.
Nosková, Linda 1,61
Svitolina, Elina 2,39

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Kdy a kde sledovat Noskovou dnes (14. 11.) živě: live stream online

Skupinové fáze jsou na Turnaji mistryň 2026 minulostí, nyní jsou na řadě semifinálové duely. Do druhého z nich nastoupí i Linda Nosková, která se utká s Elinou Svitolinovou – zápas začíná v sobotu 14. listopadu od 22:30, livestream spustíte u Tipsportu zde.

Nosková – Svitolinová na WTA Finals 2026
Datum:sobota 14. listopadu 2026 od 22:30
Fáze:semifinále
Dějiště:Indian Wells Tennis Garden, USA
Vzájemné zápasy:3:1 pro Noskovou
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde, CANAL+ Sport 2

V televizi si Turnaji mistryň spustíte na placeném CANAL+ Sport 2, tento kanál mají ve svých nabídkách například CANAL+, Magenta TV nebo Oneplay.

Kurzy na Noskovou a Svitolinovou v semifinále

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,35
  • 3 sety v zápase: 2,35
  • kanár v zápase: 8,78

Bookmakeři Synot Tipu více věří české tenistce, na kterou vypsali kurz 1,61. To je v přepočtu zhruba 62% pravděpodobnost úspěchu.

Svitolinová je rozhodně zkušenější tenistkou a dvě semifinále na této akci už v minulosti zvládla, tentokrát je ale mírnou outsiderkou s kurzem 2,39.

Nosková i přes prohru vyhrála skupinu

Linda Nosková postoupila na svém premiérovém Turnaji mistryň ze skupiny do semifinále, a to navíc z prvního místa. Nic na tom nezměnil ani těsný poslední zápas.

Česká tenistka začala na této akci snadnou výhrou nad Kosťukovou, pak překvapivě hladce přehrála i Gauffovou. Do duelu s Pegulaovou už šla s tím, že má postup v kapse. Američanka naopak musela zabojovat, a nakonec po téměř třech hodinách slavila úspěch, když Noskovou porazila 7:6, 4:6, 7:5.

Rodačka z Valašska má semifinálovou bilanci 7:6, letos zatím 2:1 – jediná prohra se urodila právě zde v Indian Wells proti Sabalenkové.

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Svitolinová vydřela postup přes Sabalenkovou

Elina Svitolinová se na Turnaji mistryň kvalifikovala po dlouhých 7 letech, letošní ročník nezačala vůbec dobře. V následujících dvou duelech ale skvěle zabojovala a je v semifinále.

Proti Andrejevové neměla nárok a prohrála i první set s Muchovou, pak ale zabrala a duel zvládla otočit. I v rozhodujícím zápasu proti Sabalenkové byla Svitolinová outsiderkou, do včerejšího duelu šla se vzájemnou bilancí 1:6. Po dvou hodinách boje bylo jasno, ukrajinská hráčka potřetí v řadě prošla ze skupiny.

V této fázi WTA Finals ještě neprohrála (2:0), letos má semifinálovou bilanci lehce negativních 3:4.

Kde sledovat Turnaj mistryň 2026 živě? Live streamy online i v TV

Jaká je aktuální forma obou tenistek?

Nosková a Svitolinová – Turnaj mistryň 2026
Nosková
3. zápasvs. Pegulaová (6:7, 6:4, 5:7)
2. zápasvs. Gauffová (6:3, 6:3)
1. zápasvs. Kosťuková (6:2, 6:4)
Svitolinová
3. zápasvs. Sabalenková (6:3, 3:6, 6:1)
2. zápasvs. Muchová (3:6, 6:2, 6:2)
1. zápasvs. Andrejevová (4:6, 0:6)

Vzájemné zápasy (H2H)

Linda Nosková a Elina Svitolinová si zahrály celkem čtyřikrát, česká tenistka vede ve vzjemné bilanci 3:1. Poslední zápas si čeští fanoušci dobře pamatují, šlo o poslední zápas finále letošního BJK Cupu.

  • 27. 9. 2026 (hala): Nosková 6:3, 7:6
  • 17. 4. 2026 (antuka): Svitolinová 7:6, 7:5
  • 23. 8. 2024 (tvrdý): Nosková 6:4, 6:4
  • 22. 1. 2024 (tvrdý): Nosková 3:0, skreč
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