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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026: Nosková vs. Seidelová
Linda Nosková se pokusí na letošním Wimbledonu minimálně obhájit loňské osmifinále. První překážkou je Ella Seidelová, se kterou by si měla bez problémů poradit. Zápas by měl začít v úterý 30. června od 18:30, v přímém přenosu vysílá tento grandslam TV kanál Eurosport. Online přenosy pak nabízí HBO Max.
|Datum:
|úterý 30. června 2026 od 18:30
|Dějiště:
|Londýn, Velká Británie
|Vzájemné zápasy:
|1:0 pro Noskovou
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|Eurosport, HBO Max
Kurzy na Noskovou v 1. kole Wimbledonu 2026
Bookmakeři Synot Tipu mají o vítězce jasno – kurz na Lindu Noskovou se totiž pohybuje jen okolo hranice 1,10. To znamená, že byste si v případě její výhry a vsazené tisícikoruny přišli jen na sto korun.
Základní kurzy
Ella Seidelová ještě na grandslamech nikdy nepřešla přes 1. kolo a ani tentokrát to nevypadá na úspěch. Tomu odpovídá vypsaný kurz přes 7,00.
Není to ale jen o těchto kurzech, nabídka SynotTipu je mnohem bohatší – platí to o prematch (předzápasové), tak také o LIVE sázkách, které jsou vždy k dispozici během samotného zápasu.
Nosková získala na trávě titul v Berlíně
Další skvělá sezona pro Lindu Noskovou znamená, že už se na chvíli podívala i do elitní desítky žebříčku. Mohou za to podařené výsledky, které korunovala nedávným představením v Berlíně.
Až do finále neztratila ani set, porazila postupně Zarazuovou, Parryovou, Badosaovou a Ealaovou. V boji o titul už čekala Pegulaová, i s tou si ale nakonec Linda poradila, tentokrát ve třech setech. Následný turnaj v Bad Homburgu jí nevyšel, od té doby ale měla týden na odpočinek a trénink.
Ella Seidelová se rozhodně takovými úspěchy pyšnit nemůže, nejlépe letos zahrála na antukovém ITF podniku v Záhřebu. Travnatá příprava nedopadla příliš dobře, na všechny turnaje musela Němka hrát kvalifikace. Sítem neprošla, vyhrála jen jeden zápas v Hertogenboschi. Wimbledonskou hlavní soutěž si zahraje podruhé v kariéře, loni utkání nedohrála kvůli zranění.
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Wimbledon 2026: Pavouky dvouhry mužů a žen. S kým hrají čeští tenisté?
|Nosková
|2025
|osmifinále
|2024
|2. kolo
|2023
|1. kolo
|Seidelová
|2025
|1. kolo
|2024
|1. kolo kvalifikace
|2023
|nestartovala
Vzájemné zápasy Noskové a Seidelové
Tyto dvě hráčky už se jednou na turnaji potkaly, a to v Praze před dvěma lety. Česká tenistka jasně zvítězila.
- 24. 7. 2024 (antuka): Nosková 6:1, 6:3