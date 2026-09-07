Kdy a kde sledovat Noskovou dnes (8. 9.) živě: live stream online
Linda Nosková potvrzuje dobrou formu, na US Open 2026 prošla už do čtvrtfinále. V něm ale číhá nejtěžší možná soupeřka, Aryna Sabalenková, vítězka dvou posledních zdejších ročníků. Začátek je v plánu na úterý 8. září od 17:30, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|úterý 8. září 2026 od 17:30
|Fáze:
|čtvrtfinále
|Dějiště:
|USTA Billie Jean King National Tennis Center
|Vzájemné zápasy:
|2:0 pro Sabalenkovou
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi vysílají US Open v New Yorku oba kanály Eurosportu, a také online platforma HBO Max. Jde ale na rozdíl od Tipsportu o placené varianty pro sledování tenisu.
Kurzy na Noskovou v dnešním čtvrtfinále
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu ani tentokrát Noskové nevěří, kurz na její případný postup je okolo 3,10. To je v přepoštu zhruba 32% šance na úspěch.
Sabalenková sice na posledních turnajích nezářila, v New Yorku ale ještě neztratila set. Dnes by podle kurzu kolem 1,40 měla uspět.
Bonus1 500 Kč Vsadit s bonusem
Nosková zvládla náročnou bitvu s Kosťukovou
Linda Nosková má dovůd k radosti. Wimbledonská šampionka si tady po dvou snadnějších kolech prošla dvěma náročnými zápasy v řadě, v nichž musela rozhodnout až ve třetím setu.
Proti Liové se česká tenistka ze ztráty druhé sady rychle oklepala, s Kosťukovou šlo o mnohem vyrovnanější duel. Přitom k němu dojít nemuselo – Nosková ale ve druhém setu neudržela náskok 5:3, promarnila mečboly a ztratila čtyři hry v řadě. Třetí sada byla opět napínavá, nakonec dopadla lépe pro jednadvacetiletou Češku, která využila až celkově šestý mečbol.
Ve čtvrtfinále je na US Open poprvé, v kariéře má v této fázi bilanci 1:1. Světovou jedničku zatím porazila jen jednou, před dvěma lety šlo tehdy na Australian Open o Šwiatekovou.
|
Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky
Sabalenková vyhrála na US Open už 17 zápasů v řadě
Aryna Sabalenková měla výtečné první měsíce v sezoně, když brala tituly z Brisbane, Indian Wells a Miami, do finále se dostala na Australian Open. Pak se ale rozjetý „stroj“ zasekl a o žádnou další trofej už nebojovala, od červnového Berlína navíc nebyla ani v žádném čtvrtfinále.
To se změnilo až nyní, na oblíbeném US Open. Světová jednička neměla zatím žádné větší potíže, snad jen proti Townsendové ztratila na své poměry až příliš mnoho servisů. Ke ztrátě setu to však ani tak nevedlo a běloruská tenistka je v New Yorku už pošesté v řadě mezi osmi nejlepšími.
V této fázi má na grandslamech skvostnou bilanci 13:2, jedna z těchto proher je z letošního Roland Garros proti Šnajderové. Na US Open se jí však ještě nestalo, že by čtvrtfinále prohrála, jde o šampionku dvou posledních ročníků. Před třemi byla ve finále také, prohrála ale s Gauffovou.
|
Tenis US Open 2026: pavouky dvouher mužů a žen
Jaká je aktuální forma obou tenistek?
|Nosková
|osmifinále
|vs. Kosťuková (7:5, 5:7, 6:4)
|3. kolo
|vs. Liová (6:2, 6:7, 6:2)
|2. kolo
|vs. Tatarudíová (6:4, 6:2)
|1. kolo
|vs. Volynetsová (7:5, 6:1)
|Sabalenková
|osmifinále
|vs. Townsendová (6:4, 6:3)
|3. kolo
|vs. Rachimovová (6:3, 6:4)
|2. kolo
|vs. Jatčenková (6:1, 6:1)
|1. kolo
|vs. Osoriová (6:2, 6:4)
Vzájemné zápasy (H2H)
Linda Nosková a Aryna Sabalenková už se v minulosti dvakrát utkaly. Poprvé k tomu došlo před třemi lety ve finále v Adelaide, podruhé letos v semifinále Indian Wells. Česká tenistka neuhrála set ani v jednom případě.
- 14. 3. 2026: Sabalenková vs. Nosková (6:3, 6:4)
- 8. 1. 2023: Sabalenková vs. Nosková (6:3, 7:6)