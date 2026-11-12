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Nosková vs. Pegulaová v TV: Kde sledovat Turnaj mistryň 2026, kurzy

Kamil Jurek
  1:05
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Linda Nosková slaví výhru ve druhém utkání na Turnaji mistryň v Indian Wells. | foto: Reuters

Linda Nosková zakončuje skupinovou fázi na Turnaji mistryň zápasem proti oblíbené Jessice Pegulaové, která ještě na rozdíl od Češky bojuje o postup do semifinále. Sledujte přímý přenos online, začít by se mělo ve čtvrtek od 22:30.
Pegula, Jessica 2,03
Nosková, Linda 1,86

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Kdy a kde sledovat Noskovou dnes (12. 11.) živě: live stream online

V první skupině na Turnaji mistryň 2026 zbývá odehrát poslední zápasy – do akce jde i Linda Nosková s Jessicou Pegulaovou. Zápas začíná ve čtvrtek 12. listopadu od 22:30, livestream spustíte u Tipsportu zde.

Nosková – Pegulaová na WTA Finals 2026
Datum:čtvrtek 12. listopadu 2026 od 22:30
Fáze:skupina
Dějiště:Indian Wells Tennis Garden, USA
Vzájemné zápasy:3:1 pro Noskovou
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde, CANAL+ Sport 2

Televizní přenosy na Turnaji mistryň zajišťuje placený CANAL+ Sport 2, který si můžete předplatit například u CANAL+, Magenta TV nebo Oneplay.

Kurzy na Noskovou a Pegulaovou

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,34
  • 3 sety v zápase: 2,29
  • kanár v zápase: 8,70

Bookmakeři Synot Tipu mají na Noskovou v době psaní tohoto článku kurz 1,86, je tedy jen velmi mírnou favoritkou. Nemá už ale o co hrát, postup má zajištěn.

Pegulaová se naopak musí hodně snažit, v případě porážky by totiž musela spoléhat na úspěch Kosťukové v dalším utkání, ani to by jí ale nemuselo stačit. Je na ni dnes kurz 2,03.

Nosková už je v semifinále WTA Finals

Linda Nosková zatím zvládá svou premiéru na závěrečném WTA Finals na jedničku. Vítězka letošního Wimbledonu či podniku v Bad Homburgu vyhrála oba zápasy a s předstihem si zajistila postup.

Po Kosťukové ve dvou setech překvapivě zvítězila i nad favorizovanou Gauffovou. V prvním setu sice ztratila dva servisy, soupeřce ale vzala hned čtyři, ve druhém dějství už nenabídla ani jednu šanci a náskok získaný ze začátku setu dokázala udržet.

Závěrečný duel už tak může hrát o něco uvolněněji, ve hře je ale stále štědrý bonus pro neporaženou tenistku ve výši 3 370 000 $.

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Pegulaová potřebuje ideálně zvítězit

Jessica Pegulaová startuje na svém pátém Turnaji mistryň v řadě, po jednom finále a semifinále jí potřetí hrozí, že by mohla skončit už ve skupině.

Po zaváhání s krajankou Gauffovou, se kterou prohrála po téměř tříhodinové třísetové bitvě, udržela Pegulaová naději vítězstvím nad Kosťukovou. Hlavně ve druhém setu šlo o úspěšnou hodinovou bitvu, nakonec může o postupujících rozhodnout právě i procento získaných setů.

Proti tenistkám z TOP 10 už Američanka v této sezoně sehrála 16 zápasů, bilanci má vyrovnanou (8:8).

Kde sledovat Turnaj mistryň 2026 živě? Live streamy online i v TV

Jaká je aktuální forma obou tenistek?

Nosková a Pegulaová – Turnaj mistryň 2026
Nosková
2. zápasvs. Gauffová (6:3, 6:3)
1. zápasvs. Kosťuková (6:2, 6:4)
Pegulaová
2. zápasvs. Kosťuková (6:2, 7:5)
1. zápasvs. Gauffová (4:6, 7:6, 2:6)

Vzájemné zápasy (H2H)

Linda Nosková a Jessica Pegulaová už spolu sehrály celkem čtyři zápasy, žádný z duelů nebyl jednoznačný. Česká tenistka vede 3:1, jediné letošní meřění sil zvládla na trávě v Berlíně ve třech setech.

  • 21. 6. 2026 (tráva): Nosková 6:4, 4:6, 6:3
  • 4. 10. 2025 (tvrdý): Nosková 6:3, 1:6, 7:6
  • 27. 6. 2025 (tráva): Pegulaová 6:7, 7:5, 6:1
  • 19. 2. 2025 (tvrdý): Nosková 6:3, 7:6
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