Bonus pro nové hráče!
Sázka bez rizika 1 000 Kč
Zaregistruj se a získej vstupní bonus až 10 000 Kč + 1 000 Kč jako "první sázku bez rizika".Chci bonus
Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě: Nosková vs. Mertensová
Linda Nosková potvrzuje, že má skvělou formu a ve Wimbledonu 2026 se dostala už mezi osm nejlepších. Nyní ji čeká Elise Mertensová, což je určitě soupeřka k poražení – sledujte zápas ve středu 8. července od 14:00 na Eurosportu, online pak na HBO Max.
|Datum:
|středa 8. července 2026 od 14:00
|Dějiště:
|Londýn, Velká Británie
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|Eurosport, HBO Max
Kurzy na Noskovou ve čtvrtfinále Wimbledonu 2026
Bookmakeři Synot Tipu mají jasno, Linda Nosková by podle mich mohla projít do svého vůbec prvního grandslamového semifinále. Kurz na ni je totiž 1,65, což značí mírné favorizování.
Základní kurzy
Ani Elise Mertensová nemá ve dvouhře až tolik zkušeností s těmito fázemi, v All England Clubu je rovněž takto daleko vůbec poprvé. Podle kurzů (2,35) by se mělo jednat o konečnou.
Kromě předzápasových příležitostí si ale užijete také LIVE sázky, které jsou k dispozici po celou dobu zápasu.
Nosková vyřadila ve dvou setech i Keysovou
Linda Nosková má dost možná životní formu. Po titulu z Berlína řádí i na Wimbledonu, ve kterém už si poradila se čtyřmi soupeřkami – díky tomu si stanovila nové londýnské maximum. A zdaleka ještě neřekla poslední slovo.
Po velmi napínavém zápase proti Soraně Cirsteaové, kde Nosková odvracela mečbol, přišla další těžká zkouška v podobě podobně rozjeté Madison Keysové.
Ani té se ale Češka nezalekla, využila obě šance na brejk a i když o jedno své podání přišla, dokázala druhý set zakončit v tiebreaku. Loňské osmifinále tedy už dokázala vylepšit, po Melbourne (2024) ji čeká druhá grand slamová účast mezi osmi nejlepšími.
|
Rok po porážce, kterou obrečela, Nosková zazářila: Piercing mi asi nosí štěstí
Mertensová vyřadila Bouzkovou
Ve hře bylo další české derby, to ale nakonec Elise Mertensová nepřipustila. Zkušená Belgičanka, která kromě dvouhry patří k nejlepším hlavně ve čtyřhře, letos ve Wimbledonu překvapuje.
Přípravu totiž neměla nijak zvlášť podařenou, v úvodních dvou kolech ale využila příznivých soupeřek v podobě Laury Siegemundové a Marii Timofejevové a ve dvou setech poslala domů bývalou šampionku a světovou dvojku Jelenu Rybakinovou.
V osmifinále si slabší den vybrala do té doby dobře hrající Marie Bouzková, která vyrobila spoustu chyb a hlavně využila jen tři ze třinácti brejkových šancí. Téměř dvouhodinový zápas nakonec Mertensová zakončila čistou hrou na svém podání.
Zatímco ve čtyřhře už má Mertensová na kontě dva zdejší tituly, singlová čtvrtfinálová účast je pro ni premiérou. Loni skončila o kolo dříve na raketě Aryny Sabalenkové.
|
Wimbledon 2026: Pavouky dvouhry mužů a žen. S kým hrají čeští tenisté?
|Nosková
|osmifinále
|vs. Keysová (6:4, 7:6)
|3. kolo
|vs. Cirsteaová (2:6, 6:3, 7:6)
|2. kolo
|vs. Osoriová (6:3, 4:6, 6:2)
|1. kolo
|vs. Seidelová (6:4, 6:3)
|Mertensová
|osmifinále
|vs. Bouzková (6:4, 6:4)
|3. kolo
|vs. Rybakinová (7:6, 6:1)
|2. kolo
|vs. Timofejevová (2:6, 6:3, 6:0)
|1. kolo
|vs. Siegemundová (6:2, 6:4)
Vzájemné zápasy Noskové a Mertensové
Nosková a Keysová se zatím na ženském okruhu nikdy nepotkaly, půjde o jejich první vzájemný zápas.