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Kdy a kde sledovat Noskovou dnes (8. 11.) živě: live stream online
Závěrečná akce ženské tenisové sezony velmi zajímá i české fanoušky, jednou ze singlistek je Linda Nosková. Celý turnaj zahajuje zápasem proti rovněž debutující Martě Kosťukové, sledujte zápas v neděli 8. listopadu od 21:00. Livestream spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|neděle 8. listopadu 2026 od 21:00
|Fáze:
|skupina
|Dějiště:
|Indian Wells Tennis Garden, USA
|Vzájemné zápasy:
|2:1 pro Noskovou
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde, CANAL+ Sport 2
V televizi lze sledovat zápas na placeném CANAL+ Sport 2, který najdete v nabídce CANAL+, Oneplay nebo Magenta TV.
Kurzy na Noskovou a Kosťukovou
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu vidí úvodní zápas Turnaje mistryň vyrovnaně, Nosková je s kurzem okolo 1,80 jen velmi mírnou favoritkou.
Na Kosťukovou se dá aktuálně vsadit v kurzu okolo 2,05, přestože před dvěma týdny nedohrála poslední zápas v čínském Ning-pu.
Nosková má za sebou měsíční pauzu
Linda Nosková má za sebou jednoznačně nejlepší sezonu v kariéře, ovládla totiž Wimbledon, k tomu přidala titul v Berlíně a několik dalších zajímavých výsledků.
Poprvé se tak kvalifikovala na Turnaj mistryň – na amerických betonech jí to letos docela šlo. V březnu právě v Indian Wells došla do semifinále, prošla do čtvrtfinále US Open a zahrála si osmifinále v Cincinnati.
Posledním odehraným turnajem je Peking, kde přicestovala po úspěšném tažení v Billie Jean King Cupu. Po jednoznačné osmifinálové prohře s Alexandrovovou si Nosková vzala pauzu, vrací se téměř přesně po měsíci.
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Kosťuková startuje díky odhlášení Rybakinové
Pro Martu Kosťukovou jde rovněž o první účast na WTA Finals, původně se na něj ale vůbec nedostala. Díky odhlášení zraněné Rybakinové dostává možnost jako náhradnice.
Také pro ukrajinskou tenistku šlo o povedenou sezonu – získala titul na tisícovce v Madridu, přidala druhý v hale v Rouen, byla ve finále v Brisbane a mezi čtyřmi nejlepšími na French Open i Wimbledonu.
Po čtvrtfinále v Cincinnati a prohře na US Open právě proti Noskové se jí už tolik nedařilo. Z pozice favoritky prohrála v Guadalajaře i Wu-chanu, poslední zápas v Ning-pu proti Alexandrovové kvůli zranění zápěstí nedohrála.
Jaká je aktuální forma obou tenistek?
|Nosková
|WTA 1000 Peking
|osmifinále
|US Open
|čtvrtfinále
|WTA 1000 Cincinnati
|osmifinále
|Kosťuková
|WTA 500 Ningbo
|osmifinále
|WTA 1000 Wu-chan
|2. kolo
|WTA 500 Guadalajara
|čtvrtfinále
Vzájemné zápasy (H2H)
Linda Nosková a Marta Kosťuková se zatím utkaly ve třech zápasech, všechny se odehrály v tomto roce. Na antuce vyhrála Ukrajinka, následující dva duely na trávě a tvrdém povrchu už šly na českou stranu.
- 6. 9. 2026 (tvrdý): Nosková 7:5, 5:7, 6:4
- 9. 7. 2026 (tráva): Nosková 6:4, 6:4
- 29. 4. 2026 (antuka): Kosťuková 7:6, 6:0