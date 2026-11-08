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Nosková vs. Kosťuková v TV: Kde sledovat Turnaj mistryň 2026, kurzy

Kamil Jurek
  10:20
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Linda Nosková se hecuje ve finále BJK Cupu proti Ukrajinkám. | foto: AP

Linda Nosková zahajuje svou premiérovou účast na Turnaji mistryň v Indian Wells zápasem proti Martě Kosťukové z Ukrajiny. Hraje se v neděli 8. listopadu od 21:00, sledujte utkání v přímém přenosu online.
Kostyuk, Marta 2,09
Nosková, Linda 1,78

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Kdy a kde sledovat Noskovou dnes (8. 11.) živě: live stream online

Závěrečná akce ženské tenisové sezony velmi zajímá i české fanoušky, jednou ze singlistek je Linda Nosková. Celý turnaj zahajuje zápasem proti rovněž debutující Martě Kosťukové, sledujte zápas v neděli 8. listopadu od 21:00. Livestream spustíte u Tipsportu zde.

Nosková – Kosťuková na WTA Finals 2026
Datum:neděle 8. listopadu 2026 od 21:00
Fáze:skupina
Dějiště:Indian Wells Tennis Garden, USA
Vzájemné zápasy:2:1 pro Noskovou
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde, CANAL+ Sport 2

V televizi lze sledovat zápas na placeném CANAL+ Sport 2, který najdete v nabídce CANAL+, Oneplay nebo Magenta TV.

Kurzy na Noskovou a Kosťukovou

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,35
  • 3 sety v zápase: 2,28
  • kanár v zápase: 9,63

Bookmakeři Synot Tipu vidí úvodní zápas Turnaje mistryň vyrovnaně, Nosková je s kurzem okolo 1,80 jen velmi mírnou favoritkou.

Na Kosťukovou se dá aktuálně vsadit v kurzu okolo 2,05, přestože před dvěma týdny nedohrála poslední zápas v čínském Ning-pu.

Nosková má za sebou měsíční pauzu

Linda Nosková má za sebou jednoznačně nejlepší sezonu v kariéře, ovládla totiž Wimbledon, k tomu přidala titul v Berlíně a několik dalších zajímavých výsledků.

Poprvé se tak kvalifikovala na Turnaj mistryň – na amerických betonech jí to letos docela šlo. V březnu právě v Indian Wells došla do semifinále, prošla do čtvrtfinále US Open a zahrála si osmifinále v Cincinnati.

Posledním odehraným turnajem je Peking, kde přicestovala po úspěšném tažení v Billie Jean King Cupu. Po jednoznačné osmifinálové prohře s Alexandrovovou si Nosková vzala pauzu, vrací se téměř přesně po měsíci.

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Kosťuková startuje díky odhlášení Rybakinové

Pro Martu Kosťukovou jde rovněž o první účast na WTA Finals, původně se na něj ale vůbec nedostala. Díky odhlášení zraněné Rybakinové dostává možnost jako náhradnice.

Také pro ukrajinskou tenistku šlo o povedenou sezonu – získala titul na tisícovce v Madridu, přidala druhý v hale v Rouen, byla ve finále v Brisbane a mezi čtyřmi nejlepšími na French Open i Wimbledonu.

Po čtvrtfinále v Cincinnati a prohře na US Open právě proti Noskové se jí už tolik nedařilo. Z pozice favoritky prohrála v Guadalajaře i Wu-chanu, poslední zápas v Ning-pu proti Alexandrovové kvůli zranění zápěstí nedohrála.

Jaká je aktuální forma obou tenistek?

Nosková a Kosťuková – poslední turnaje
Nosková
WTA 1000 Pekingosmifinále
US Openčtvrtfinále
WTA 1000 Cincinnatiosmifinále
Kosťuková
WTA 500 Ningboosmifinále
WTA 1000 Wu-chan2. kolo
WTA 500 Guadalajaračtvrtfinále

Vzájemné zápasy (H2H)

Linda Nosková a Marta Kosťuková se zatím utkaly ve třech zápasech, všechny se odehrály v tomto roce. Na antuce vyhrála Ukrajinka, následující dva duely na trávě a tvrdém povrchu už šly na českou stranu.

  • 6. 9. 2026 (tvrdý): Nosková 7:5, 5:7, 6:4
  • 9. 7. 2026 (tráva): Nosková 6:4, 6:4
  • 29. 4. 2026 (antuka): Kosťuková 7:6, 6:0
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