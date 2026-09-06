Kdy a kde sledovat Noskovou dnes (6. 9.) živě: live stream online
Linda Nosková je poslední českou ženou v pavouku US Open 2026, dnes ji v osmifinálovém duelu čeká velmi těžká překážka v podobě Marty Kosťukové. Začít by se mělo v neděli 6. září od 18:30, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|neděle 6 září 2026 od 18:30
|Fáze:
|4. kolo (osmifinále)
|Dějiště:
|USTA Billie Jean King National Tennis Center
|Vzájemné zápasy:
|1:1
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
Poslední tenisový grandslam sezony vysílají v TV kanály Eurosportu, online pak HBO Max. Jde ale o placené služby.
Kurzy na Noskovou v dnešním 4. kole
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu vidí tento duel poměrně vyrovnaně, Nosková je ale s kurzem 2,22 přeci jen mírnou outsiderkou.
Kosťuková je totiž letos v parádní formě a neztratila tady zatím ani set, na její výhru je dnes vypsáno 1,73. To odpovídá zhruba 58% šanci na úspěch.
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Nosková je v New Yorku poprvé v osmifinále
Linda Nosková musí po vyhraných podnicích v Berlíně a hlavně Wimbledonu počítat s tím, že bude na mnoha turnajích považovaná za spolufavoritku. Na přípravných podnicích v Torontu a Cincinnati to úplně nepotvrdila, v New Yorku už ale zase vítězí.
Přes Volynetsovou a Tararudíovou prošla víceméně v pohodě beze ztráty setu, domácí Liová jí ale způsobila nečekané potíže. Nosková vyhrála první set a ve druhém měla náskok dvou brejků, nakonec jej ale ztratila a nezvládla tiebreak. Ve třetím setu šlo o vyrovnané gamy, Češka ale udržela všechna podání a soupeřce dvě sebrala.
Pro Noskovou jde už teď o nejlepší výsledek na US Open, v osmifinálových zápasech grandslamů má zatím bilanci 2:1.
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Kosťuková pokračuje v povedené sezoně
Marta Kosťuková letos hraje skvěle. Hned na první akci v Brisbane prošla do finále, později brala tituly v Rouen, na tisícovce Madridu a na dvou grandslamech si zahrála premiérové semifinále.
Ani přípravné turnaje na US Open nedopadly špatně – ukrajinská hráčka nestačila až na Šwiatekovou a Gauffovou, formu si přenesla i do New Yorku. Hunterová, bývalá grandslamová šampionka Stephensová ani nasazená Alexandrovová neměly šanci a neuhrály ani set.
Znovu po roce je tak Kosťuková v osmifinále tohoto turnaje, což je zatím její nejlepší zdejší výsledek. Loni v této fázi nestačila na jinou českou tenistku, Karolínu Muchovou.
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Jaká je aktuální forma obou tenistek?
|Nosková
|3. kolo
|vs. Liová (6:2, 6:7, 6:2)
|2. kolo
|vs. Tatarudíová (6:4, 6:2)
|1. kolo
|vs. Volynetsová (7:5, 6:1)
|Kosťuková
|3. kolo
|vs. Alexandrovová (6:3, 6:2)
|2. kolo
|vs. Stephensová (6:1, 7:5)
|1. kolo
|vs. Hunterová (6:4, 6:1)
Vzájemné zápasy (H2H)
Linda Nosková a Marta Kosťuková už se v minulosti dvakrát utkaly, obě utkání jsou z letošního roku. Na antuce v Madridu byla lepší ukrajinská tenistka, ve Wimbledonu přišla vydařená odveta.
- 9. 7. 2026: Nosková vs. Kosťuková (6:4, 6:4)
- 29. 4. 2026: Kosťuková vs. Nosková (7:6, 6:0)