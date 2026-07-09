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Nosková - Kosťuková: Kurzy a kde sledovat semifinále Wimbledonu 2026 živě

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  5:00

Linda Nosková slaví postup do semifinále Wimbledonu. | foto: AP

Linda Nosková hraje ve Wimbledonu životní turnaj. V semifinále ji čeká ukrajinská tenistka Marta Kosťuková. Podívejte se, kde zápas sledovat živě a jaké jsou kurzy.

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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě: Nosková vs. Kosťuková

Linda Nosková má skvělou formu a ve Wimbledonu 2026 se poprvé dostala mezi čtveřici nejlepších. O postup do finále ji čeká duel s Martou Kosťukovou. Sledujte zápas ve čtvrtek 9. července od 16:00 na Eurosportu, online pak na HBO Max.

Datum:středa 9. července 2026 od 16:00
Dějiště:Londýn, Velká Británie
Vzájemné zápasy:1:0 pro Kosťukovou
Kurzy:u Synot Tipu zde
Kde sledovat:Eurosport, HBO Max

Kurzy na Noskovou v semifinále Wimbledonu 2026

Základní kurzy

  • Výhra Noskové: 2,14
  • Výhra Kosťukové: 1,78

Bookmakeři Synot Tipu tentokrát nepovažují Lindu Noskovou za favoritku. Vypsali na ni lákavý kurz 2,14.

Marta Kosťuková prožívá stejně jako Češka svůj nejlepší Wimbledon. Jejím dosavadním maximem bylo třetí kolo. Na ukrajinskou tenistku můžete vsadit v kurzu 1,78.

Kromě předzápasových příležitostí si ale užijete také LIVE sázky, které jsou k dispozici po celou dobu zápasu.

Nosková i Kosťuková mají skvělé období

Linda Nosková v této sezoně dokazuje, že může dlouhodobě patřit k absolutní elitě. Po titulu z Berlína se jí daří i na Wimbledonu, ve kterém už si poradila s pěti soupeřkami.

Nejtěžší chvíle na turnaji prožila ve třetím kole v utkání proti Soraně Cirsteaové, kde Nosková před svým triumfem odvracela mečbol.

Další těžká zkouška přišla proti Madison Keysové. Ve vyrovnaném duelu Češka využila obě šance na brejk a i když o jedno své podání přišla, dokázala druhý set zakončit v tiebreaku.

Svou první semifinálovou účast na grandslamu pak Nosková vybojovla proti Elise Mertensové. Světová dvanáctka byla v zápase aktivnější, častěji zakončovala výměny a kontrolovala dění na kurtu.

Linda Nosková cesta do semifinále Wimbledonu 2026
KoloSoupeřkaVýsledek
Čtvrtfinálevs. Mertensová6:3, 7:5
Osmifinálevs. Keysová6:4, 7:6
3. kolovs. Cirsteaová2:6, 6:3, 7:6
2. kolovs. Osoriová6:3, 4:6, 6:2
1. kolovs. Seidelová6:4, 6:3

Marta Kosťuková prožívá životní sezonu a po semifinále na Roland Garros se mezi nejlepší čtyřku probojovala také ve Wimbledonu. Na londýnské trávě zatím ztratila pouze dva sety.

Největší komplikace zažila už ve druhém kole proti Anně Blinkovové. Po prohraném tiebreaku úvodní sady ale dokázala zápas otočit, když další dva sety ovládla shodně 6:3. Ve třetím kole následně přerušila nepříznivou sérii s Emmou Navarrovou a po vítězství 6:2, 4:6, 6:1 poprvé postoupila do osmifinále Wimbledonu.

V osmifinále si ukrajinská tenistka poradila s Ashlyn Kruegerovou 6:4, 6:4. Přestože ve druhé sadě prohrávala 2:4, čtyřmi gamy v řadě duel otočila a poprvé v kariéře si zajistila wimbledonské čtvrtfinále.

Nejpřesvědčivější výkon předvedla ve čtvrtfinále proti loňské finalistce Jasmine Paoliniové. Italku přehrála za pouhých 69 minut 6:3, 6:2, po celý zápas soupeřce nenabídla ani jeden brejkbol a podruhé za sebou postoupila do grandslamového semifinále

Marta Kosťuková cesta do semifinále Wimbledonu 2026
KoloSoupeřkaVýsledek
Čtvrtfinálevs. Paoliniová6:3, 6:2
Osmifinálevs. Kruegerová6:4, 6:4
3. kolovs. Navarrová6:2, 4:6, 6:1
2. kolovs. Blinkovová6:7 (5:7), 6:3, 6:3
1. kolovs. Podoroská6:1, 6:2

Vzájemné zápasy Noskové a Kosťukové

Obě tenistky se utkaly jednou (29.4. 2026) a úspěšnější byla Marta Kosťuková, která ve čtvrtfinále antukového turnaje v Madridu zvítězila 7:6(1), 6:0. První sada byla vyrovnaná a rozhodl ji až jednoznačný tie-break, ve druhém setu už ukrajinská hráčka na kurtu dominovala.

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