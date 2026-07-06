Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nosková vs. Keysová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Kamil Jurek
  12:02

Linda Nosková se soustředí na míček ve třetím kole Wimbledonu. | foto: AP

Linda Nosková se v osmifinále Wimbledonu 2026 utká s Madison Keysovou. V našem přehledu zjistíte aktuální kurzy a kde sledovat zápas živě.

Bonus pro nové hráče!

Sázka bez rizika 1 000 Kč

Zaregistruj se a získej vstupní bonus až 10 000 Kč + 1 000 Kč jako "první sázku bez rizika".

Chci bonus
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě: Nosková vs. Keysová

Zatím nejtěžší zkouška. Linda Nosková je sice v žebříčku výše, Madison Keysová ale hraje ve velmi dobré formě a tráva jejímu hermínu stylu sedí. Zápas by měl začít v pondělí 6. července od 16:00, živé vysílání je na Eurosportu. Online pak na HBO Max.

Datum:pondělí 6. července 2026 od 16:00
Dějiště:Londýn, Velká Británie
Vzájemné zápasy:0:0
Kurzy:u Synot Tipu zde
Kde sledovat:Eurosport, HBO Max

Kurzy na Noskovou v osmifinále Wimbledonu 2026

Bookmakeři Synot Tipu více věří soupeřce, na Noskovou je totiž kurz okolo 2,30. To znamená, že za vsazenou tisícikorunu byste v případě úspěchu získali 1 300 Kč.

Základní kurzy

  • Výhra Noskové: 2,29
  • Výhra Keysové: 1,71
  • 3 sety v zápase: 2,37

Na Keysovou si lze vsadit za 1,70, není tedy nijak výraznou favoritkou. Sehrála tady ale méně náročné duely, navíc narozdíl od soupeřky vynechala čtyřhru.

Není to ale jenom o předzápasových kurzech, zájemci mohou během duelu využít také LIVE sázky.

Nosková přežila mečboly proti Cirsteaové

Linda Nosková se na letošní Wimbledon naladila titulem na trávě z Berlína, daří se jí i na grandslamu. Na rozjezd vyřadila Ellu Seidelovou, pak už přišly těžší zápasy.

Poměrně nečekaně ztratila set i proti Camile Osoriové, pořádná bitva ale přišla až s neoblíbenou Soranou Cirsteaovou. Zápas plný zvratů, kdy čelila Nosková i mečbolu, došel až do tiebreaku třetí sady – ten skončil nejtěsnějším rozdílem (11:9). Den odpočinku přišel české tenistce určitě vhod.

Podruhé v řadě si v Londýně zahraje osmifinále, loni v něm vypadla proti pozdější finalistce Amandě Anisimovové.

Sundala obvaz, přežila drama. A hlesla: Jsem mrtvá. Jak Nosková odmítla prohrát

Keysová je ve svém šestém osmifinále Wimbledonu

Madison Keysové se rovněž podařila příprava, ovládla totiž podnik v Eastbourne. Po vítězném prvním kole proti krajance Kayle Dayové a mnohem přesvědčivějším výkonu s Katie Swanovou přišla první větší prověrka.

Amanda Anisimovová totiž loni ve Wimbledonu hrála finále, jde o šestkou tenistku světa. Po získaném prvním setu šel ale její výkon výrazně dolů, iniciativu převzala méně chybující Keysová a nakonec si v pohodě došla pro další výhru.

V osmifinále Wimbledonu je už pošesté v kariéře, dále ale byla jen dvakrát – v letech 2015 a 2023.

Wimbledon 2026: Pavouky dvouhry mužů a žen. S kým hrají čeští tenisté?
Nosková a Keysová na Wimbledonu 2026
Nosková
3. kolovs. Cirsteaová (2:6, 6:3, 7:6)
2. kolovs. Osoriová (6:3, 4:6, 6:2)
1. kolovs. Seidelová (6:4, 6:3)
Keysová
3. kolovs. Anisimovová (3:6, 6:2, 6:3)
2. kolovs. Swanová (6:1, 6:4)
1. kolovs. Dayová (6:7, 6:4, 6:3)

Vzájemné zápasy Noskové a Keysové

Nosková a Keysová se zatím na ženském okruhu nikdy nepotkaly, půjde o jejich první vzájemný zápas.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Velká cena Rakouska formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

Max Verstappen z Red Bullu hledí na svůj monopost po nehodě ve Velké ceně...

Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je Rakousko. Tamní Velká cena patří tradičně k nejrychlejším závodům sezony díky charakteru okruhu Red Bull Ring, který je krátký, technicky náročný a...

USA - Belgie v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Christian Pulisic se rozčiluje po neuznaném gólu v utkání s Bosnou a...

Vyřazovací fáze fotbalového MS 2026 přináší další atraktivní osmifinálovou bitvu. Domácí Spojené státy touží po prvním postupu do čtvrtfinále po 24 letech, v cestě jim však stojí Belgie. Přečtěte si,...

6. července 2026  12:19

Portugalsko - Španělsko v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Mikel Oyarzabal slaví vleže třetí španělský gól proti Rakousku.

Vyřazovací fáze fotbalového MS 2026 nabízí jedno z nejočekávanějších utkání turnaje, pyrenejské derby Portugalsko - Španělsko. Přečtěte si, kde sledovat zápas živě v TV, pravděpodobné sestavy i...

6. července 2026  12:12

Česko vs. Estonsko: Kde sledovat kvalifikaci MS v basketbalu 2027, sázkové kurzy

Ondřej Sehnal zklamaný z výkonu českých basketbalistů ve Švédsku

České basketbalisty čeká v kvalifikaci na mistrovství světa 2027 závěrečný duel proti Estonsku, hraje se v pondělí 6. července od 17:00. Podívejte se na kurzy a kde sledovat zápas živě.

6. července 2026  12:03

Nosková vs. Keysová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Linda Nosková se soustředí na míček ve třetím kole Wimbledonu.

Linda Nosková se v osmifinále Wimbledonu 2026 utká s Madison Keysovou. V našem přehledu zjistíte aktuální kurzy a kde sledovat zápas živě.

6. července 2026  12:02

Kdo vyhraje MS 2026: Aktuální kurzy a favorité MS ve fotbale

Kylian Mbappé z Francie slaví svůj druhý gól v utkání mistrovství světa proti...

Světový šampionát v Severní Americe vstoupil do vyřazovací fáze. Sázkaři i fanoušci řeší otázku, kdo vyhraje MS 2026. Přinášíme přehled aktuálních kurzů sázkové kanceláře Synot Tip a přesné...

6. července 2026  10:09

Bouzková - Mertensová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Marie Bouzková dobíhá míček ve třetím kole Wimbledonu.

Marie Bouzková prodloužila vítěznou sérii na trávě na osm zápasů. V osmifinále Wimbledonu ji čeká duel s belgickou tenistkou Elise Mertensovou. Podívejte se na aktuální sázkové kurzy a zjistěte, kde...

6. července 2026

Příprava fotbalistů Sparty na sezonu 2026/27. Termíny, soupeři, soupiska

Hugo Sochůrek ze Sparty během utkání s Alkmaarem.

Fotbalisté Sparty zahájili přípravu na novou sezonu 22. června. Během léta je čekají celkem čtyři přípravná utkání. S kým a kdy se tým trenéra Briana Priskeho utká?

5. července 2026  23:55

Příprava fotbalistů Slavie na sezonu 2026/27. S kým hraje český mistr

Fotbalisté Slavie slaví zisk mistrovského titulu.

Jak se čeští šampioni chystají na novou sezonu? V našem přehledu najdete plán letní přípravy fotbalistů Slavie na sezonu 2026/27.

5. července 2026  23:47

3. etapa Tour de France 2026: Kurzy, trasa a profil

Jezdci stáje UAE před finišem druhé etapy TdF.

První horská zkouška čeká peloton na Tour de France 2026 v pondělí 6. července. Třetí etapa prověří vrchaře trasou ze španělského Granollers do francouzského střediska Les Angles. Cyklisté během...

5. července 2026  22:16

2. etapa Tour de France 2026: Kurzy, trasa a profil

Jonas Vingegaard přijíždí na slavnostní představení týmů před startem Tour de...

Na Tour de France 2026 čeká cyklisty kopcovitá 2. etapa. Nedělní trasa z Tarragony do Barcelony měří 168,5 kilometru a závodníci budou zdolávat převýšení 2 500 metrů. Přinášíme detailní profil trati,...

5. července 2026  20:33

Kdo vyhraje Tour de France 2026? Aktuální kurzy a favorité

Tadej Pogačar slaví vítězství v úvodní etapě závodu Kolem Švýcarska.

Tour de France 2026 odstartuje 4. července úvodní časovkou v Barceloně. Kdo slavný cyklistický závod vyhraje? Přinášíme přehled kurzů sázkové kanceláře SynotTip, statistickou bilanci hlavních...

5. července 2026  20:07

Mexiko - Anglie v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Anglický útočník Harry Kane slaví gól do sítě DR Kongo.

Osmifinále fotbalového MS 2026 přináší další z velkých šlágrů. Domácí Mexiko vyzve na Aztéckém stadionu Anglii. Přečtěte si, kde sledovat zápas živě v TV, pravděpodobné sestavy i sázkové odhady...

5. července 2026  12:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.