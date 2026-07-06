Bonus pro nové hráče!
Sázka bez rizika 1 000 Kč
Zaregistruj se a získej vstupní bonus až 10 000 Kč + 1 000 Kč jako "první sázku bez rizika".Chci bonus
Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě: Nosková vs. Keysová
Zatím nejtěžší zkouška. Linda Nosková je sice v žebříčku výše, Madison Keysová ale hraje ve velmi dobré formě a tráva jejímu hermínu stylu sedí. Zápas by měl začít v pondělí 6. července od 16:00, živé vysílání je na Eurosportu. Online pak na HBO Max.
|Datum:
|pondělí 6. července 2026 od 16:00
|Dějiště:
|Londýn, Velká Británie
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|Eurosport, HBO Max
Kurzy na Noskovou v osmifinále Wimbledonu 2026
Bookmakeři Synot Tipu více věří soupeřce, na Noskovou je totiž kurz okolo 2,30. To znamená, že za vsazenou tisícikorunu byste v případě úspěchu získali 1 300 Kč.
Základní kurzy
Na Keysovou si lze vsadit za 1,70, není tedy nijak výraznou favoritkou. Sehrála tady ale méně náročné duely, navíc narozdíl od soupeřky vynechala čtyřhru.
Není to ale jenom o předzápasových kurzech, zájemci mohou během duelu využít také LIVE sázky.
Nosková přežila mečboly proti Cirsteaové
Linda Nosková se na letošní Wimbledon naladila titulem na trávě z Berlína, daří se jí i na grandslamu. Na rozjezd vyřadila Ellu Seidelovou, pak už přišly těžší zápasy.
Poměrně nečekaně ztratila set i proti Camile Osoriové, pořádná bitva ale přišla až s neoblíbenou Soranou Cirsteaovou. Zápas plný zvratů, kdy čelila Nosková i mečbolu, došel až do tiebreaku třetí sady – ten skončil nejtěsnějším rozdílem (11:9). Den odpočinku přišel české tenistce určitě vhod.
Podruhé v řadě si v Londýně zahraje osmifinále, loni v něm vypadla proti pozdější finalistce Amandě Anisimovové.
|
Sundala obvaz, přežila drama. A hlesla: Jsem mrtvá. Jak Nosková odmítla prohrát
Keysová je ve svém šestém osmifinále Wimbledonu
Madison Keysové se rovněž podařila příprava, ovládla totiž podnik v Eastbourne. Po vítězném prvním kole proti krajance Kayle Dayové a mnohem přesvědčivějším výkonu s Katie Swanovou přišla první větší prověrka.
Amanda Anisimovová totiž loni ve Wimbledonu hrála finále, jde o šestkou tenistku světa. Po získaném prvním setu šel ale její výkon výrazně dolů, iniciativu převzala méně chybující Keysová a nakonec si v pohodě došla pro další výhru.
V osmifinále Wimbledonu je už pošesté v kariéře, dále ale byla jen dvakrát – v letech 2015 a 2023.
|
Wimbledon 2026: Pavouky dvouhry mužů a žen. S kým hrají čeští tenisté?
|Nosková
|3. kolo
|vs. Cirsteaová (2:6, 6:3, 7:6)
|2. kolo
|vs. Osoriová (6:3, 4:6, 6:2)
|1. kolo
|vs. Seidelová (6:4, 6:3)
|Keysová
|3. kolo
|vs. Anisimovová (3:6, 6:2, 6:3)
|2. kolo
|vs. Swanová (6:1, 6:4)
|1. kolo
|vs. Dayová (6:7, 6:4, 6:3)
Vzájemné zápasy Noskové a Keysové
Nosková a Keysová se zatím na ženském okruhu nikdy nepotkaly, půjde o jejich první vzájemný zápas.