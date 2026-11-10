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Kdy a kde sledovat Noskovou dnes (10. 11.) živě: live stream online
Turnaj mistryň 2026 pokračuje dalšími zápasy, ve skupině 1 na sebe tentokrát narazí vítězky svých úvodních duelů, Linda Nosková a Coco Gauffová. Sledujte zápas v úterý 10. listopadu od 22:30, livestream spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|úterý 10. listopadu 2026 od 22:30
|Fáze:
|skupina
|Dějiště:
|Indian Wells Tennis Garden, USA
|Vzájemné zápasy:
|2:1 pro Gauffovou
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde, CANAL+ Sport 2
V televizi si Turnaj mistryň spustíte na programu CANAL+ Sport 2, který si pořídíte například u CANAL+, Magenta TV nebo Oneplay. Jde ale o placený kanál.
Kurzy na Noskovou a Gauffovou
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu vidí Noskovou jako outsiderku tohoto zápasu, kurz na její úspěch je totiž v době psaní tohoto článku 2,45.
Favoritkou je Gauffová s kurzem 1,61, přestože musela v prvním duelu proti krajance do tří setů.
Nosková zvládla úvodní duel WTA Finals
Linda Nosková, vítězka letošního Wimbledonu či turnaje v Bad Homburgu, vstoupila do svého premiérového WTA Finals vítězně. Místo Rybakinové, která odstoupila kvůli zranění, hrála s Kosťukovou.
Od české tenistky šlo o povedené představení. V úvodní sadě si sice prohrála hned první servis, soupeřce jej ale vzala hned třikrát a za půl hodiny se šlo do druhého dějství. V něm nakonec rozhodl jediný prolomený servis v pátém gamu – Nosková už poté utkání dopodávala do vítězného konce.
Dvousetové vítězství je vzhledem k semifinálovým ambicím velmi důležité, v případě shody totiž mohou rozhodovat právě vyhrané sety. Dnešní soupeřka by ale měla být kvalitnější, proti tenistkám TOP 4 to má zatím Nosková 2:2.
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Gauffová si ve třech setech poradila s Pegulaovou
Coco Gauffová zažila další poměrně podařenou sezonu, titul z toho ale byl pouze doma v Cincinnati. Další dvě finále tisícovek prohrála (Miami, Řím), na grandslamech zapsala dvě semifinále.
Na Turnaji mistryň, který předloni dokázala vyhrát, startuje už popáté v řadě, letos do něj vstoupila duelem proti krajance Pegulaové. Vyrovnaný první set rozhodl jediný brejk v desáté hře, ve druhém setu Gauffová srovnala stav z 1:5, v tiebreaku ale byla lepší soupeřka. Třetí dějství už ale šlo za mladší ze dvou Američanek.
Dvaadvacetiletá Gauffová má letos proti tenistkám z TOP 10 pouze padesátiprocentní úspěšnost (6:6), s Noskovou ve vzájemné bilanci těsně vede.
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Jaká je aktuální forma obou tenistek?
|Nosková
|1. zápas
|vs. Kosťuková (6:2, 6:4)
|Gauffová
|1. zápas
|vs. Pegulaová (6:4, 6:7, 6:2)
Vzájemné zápasy (H2H)
Linda Nosková a Coco Gauffová se utkaly celkem třikrát. Před třemi lety zvládla oba duely Gauffová, jediný letošní duel na antuce v Madridu byl těsný, lépe jej ale nakonec zvládla Nosková.
- 27. 4. 2026 (antuka): Nosková 6:4, 1:6, 7:6
- 18. 8. 2023 (tvrdý): Gauffová 6:4, 6:0
- 13. 3. 2023 (tvrdý): Gauffová 6:4, 6:3