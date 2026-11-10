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Nosková vs. Gauffová v TV: Kde sledovat Turnaj mistryň 2026, kurzy

Kamil Jurek
  10:10
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Linda Nosková slaví vítězství v prvním zápase skupiny na Turnaji mistryň v Indian Wells. | foto: Reuters

Linda Nosková pokračuje na Turnaji mistryň 2026 v Indian Wells druhým skupinovým zápasem. Nyní je soupeřkou Coco Gauffová, kterou v jediném letošním vzájemném zápase porazila. Sledujte přímý přenos online, hraje se v úterý od 22:30.
Gauff, Cori 1,63
Nosková, Linda 2,4

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Kdy a kde sledovat Noskovou dnes (10. 11.) živě: live stream online

Turnaj mistryň 2026 pokračuje dalšími zápasy, ve skupině 1 na sebe tentokrát narazí vítězky svých úvodních duelů, Linda Nosková a Coco Gauffová. Sledujte zápas v úterý 10. listopadu od 22:30, livestream spustíte u Tipsportu zde.

Nosková – Gauffová na WTA Finals 2026
Datum:úterý 10. listopadu 2026 od 22:30
Fáze:skupina
Dějiště:Indian Wells Tennis Garden, USA
Vzájemné zápasy:2:1 pro Gauffovou
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde, CANAL+ Sport 2

V televizi si Turnaj mistryň spustíte na programu CANAL+ Sport 2, který si pořídíte například u CANAL+, Magenta TV nebo Oneplay. Jde ale o placený kanál.

Kurzy na Noskovou a Gauffovou

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,36
  • 3 sety v zápase: 2,34
  • kanár v zápase: 8,35

Bookmakeři Synot Tipu vidí Noskovou jako outsiderku tohoto zápasu, kurz na její úspěch je totiž v době psaní tohoto článku 2,45.

Favoritkou je Gauffová s kurzem 1,61, přestože musela v prvním duelu proti krajance do tří setů.

Nosková zvládla úvodní duel WTA Finals

Linda Nosková, vítězka letošního Wimbledonu či turnaje v Bad Homburgu, vstoupila do svého premiérového WTA Finals vítězně. Místo Rybakinové, která odstoupila kvůli zranění, hrála s Kosťukovou.

Od české tenistky šlo o povedené představení. V úvodní sadě si sice prohrála hned první servis, soupeřce jej ale vzala hned třikrát a za půl hodiny se šlo do druhého dějství. V něm nakonec rozhodl jediný prolomený servis v pátém gamu – Nosková už poté utkání dopodávala do vítězného konce.

Dvousetové vítězství je vzhledem k semifinálovým ambicím velmi důležité, v případě shody totiž mohou rozhodovat právě vyhrané sety. Dnešní soupeřka by ale měla být kvalitnější, proti tenistkám TOP 4 to má zatím Nosková 2:2.

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Gauffová si ve třech setech poradila s Pegulaovou

Coco Gauffová zažila další poměrně podařenou sezonu, titul z toho ale byl pouze doma v Cincinnati. Další dvě finále tisícovek prohrála (Miami, Řím), na grandslamech zapsala dvě semifinále.

Na Turnaji mistryň, který předloni dokázala vyhrát, startuje už popáté v řadě, letos do něj vstoupila duelem proti krajance Pegulaové. Vyrovnaný první set rozhodl jediný brejk v desáté hře, ve druhém setu Gauffová srovnala stav z 1:5, v tiebreaku ale byla lepší soupeřka. Třetí dějství už ale šlo za mladší ze dvou Američanek.

Dvaadvacetiletá Gauffová má letos proti tenistkám z TOP 10 pouze padesátiprocentní úspěšnost (6:6), s Noskovou ve vzájemné bilanci těsně vede.

Kde sledovat Turnaj mistryň 2026 živě? Live streamy online i v TV

Jaká je aktuální forma obou tenistek?

Nosková a Gauffová – Turnaj mistryň 2026
Nosková
1. zápasvs. Kosťuková (6:2, 6:4)
Gauffová
1. zápas vs. Pegulaová (6:4, 6:7, 6:2)

Vzájemné zápasy (H2H)

Linda Nosková a Coco Gauffová se utkaly celkem třikrát. Před třemi lety zvládla oba duely Gauffová, jediný letošní duel na antuce v Madridu byl těsný, lépe jej ale nakonec zvládla Nosková.

  • 27. 4. 2026 (antuka): Nosková 6:4, 1:6, 7:6
  • 18. 8. 2023 (tvrdý): Gauffová 6:4, 6:0
  • 13. 3. 2023 (tvrdý): Gauffová 6:4, 6:3
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