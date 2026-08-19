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Nosková - Anisimová live: přímý přenos WTA Cincinnati 2026, kurzy, preview

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  10:47

Linda Nosková odehrává míček na turnaji v Cincinnati. | foto: Reuters

LInda Nosková se v osmifinále turnaje v Cincinnati v atraktivním duelu střetne s americkou tenistkou Amandou Anisimovovou. Podívejte se na sázkové kurzy, dosavadní výsledky obou hráček i informace o přímých přenosech.

Kdy a kde sledovat Noskovou dnes (19. 8.) živě: live stream online

Do osmifinále ženské části Cincinnati Open 2026 postoupily tři české hráčky, jednou z nich je i Linda Nosková. Čeká ji utkání s Amandou Anisimovovou, které by mělo odstartovat ve středu 19. srpna od 20:30. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Datum:středa 19. srpna 2026 od 20:30
Dějiště:Lindner Family Tennis Center, Ohio
Vzájemné zápasy:2:1 pro Anisimovovou
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

V televizi si zápas můžete pustit na CANAL+ Sport 2, které má v nabídce například poskytovatel Skylink.

Kurzy na zápas Nosková vs. Anisimovová

Bookmakeři SynotTipu očekávají vyrovnanou bitvu, velmi mírnou favoritkou je česká tenistka (1,85). Na její americkou soupeřku si můžete vsadit v kurzu 2,04.

Zajímavé kurzy

  • více než 21.5 gamů: 1,66
  • 1. set a zápas Anisimová/Nosková 7,77
  • kanár v zápase: 8,71

👉🏻Další kurzy najdete ZDE

Zápas by měl přinést atraktivní podívanou. Obě hráčky preferují útočný styl s tvrdým zakončením.

Kromě prematch příležitostí, kterých je u SynotTipu k dispozici spoustu, využijte také LIVE sázky. Startují pár minut před startem zápasu a lze v nich ihned reagovat na to, co se zrovna děje na kurtu.

Nosková, Linda 1,85
Anisimova, Amanda 2,04

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Lákadlo pro fanoušky: Obě chtějí určovat tempo

Linda Nosková je útočná hráčka, která se snaží ovládnout hru především tvrdými údery od základní čáry. Výraznými zbraněmi jsou její servis a forhend, zároveň má dostatečně kvalitní bekhend, aby dokázala soupeřky zatlačit z obou stran. V poslední době navíc ukazuje větší variabilitu – podle povrchu umí využít také slice, kraťasy nebo náběhy na síť.

WTA Cincinnati 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Anisimovová je agresivní tenistka, výborně hraje od základní čáry a těží především z tvrdých úderů a mimořádně kvalitního bekhendu. Snaží se diktovat tempo hry a i ona se neustále snaží dostávat soupeřku pod tlak. Není to ale jen bezhlavé „práskání“. Anisimovová si dokáže trpělivě připravit pozici a počkat na vhodný míč.

Jak obě tenistky postupovaly do osmifinále?

Nosková zahájila turnaj v Cincinnati proti Katie Boulterové. Sice ztratila hned první servis, pak už ale britské soupeřce nenabídla žádnou další šanci a za hodinu a čtvrt prošla do třetího kola. Pomohla si 10 esy a získala 78 % bodů po prvním podání.

Linda Nosková na turnaji v Cincinnati 2026
DatumKoloZápasVýsledek
15. 8. 20262. koloNosková – Boulterová6:3, 6:2
18. 8. 20263. koloNosková – Tausonová7:6(3), 6:2

Ani utkání 3. kola s Clarou Tausonovou nezačala Nosková dobře, když si ve třetím gamu prohrála servis. Dánka vedla 3:1 a dlouho měla navrch, Češka ale v desáté hře odvrátila nepříznivý vývoj, využila šestý brejkbol a srovnala na 5:5. O první setu nakonec rozhodoval tie-break, v němž Nosková dominovala a získala ho 7:3.

Ve druhém setu už měla Češka jasně navrch. Byla aktivnější a od základní čáry postupně Tausonovou přehrávala. Po brejku ve třetím gamu získala další za stavu 4:2 a zápas bez problémů dopodávala.

Amanda Anisimovová se raduje z povedené výměny ve druhém kole Australian Open.

Anisimovová vstoupila do turnaje přesvědčivě, když Zeynep Sonmezovou porazila 6:2, 6:3. Američanka byla od začátku aktivnější a rychle si vypracovala náskok, když v úvodním setu získala tři brejky. Ve druhé sadě sice Sonmezová dokázala na chvíli srovnat krok, Anisimovová ale za stavu 3:3 znovu prolomila její servis a zápas už nepustila

Amanda Anisimovová na turnaji v Cincinnati 2026
DatumKoloZápasVýsledek
15. 8. 20262. koloAnisimovová – Sonmezová6:2, 6:3
18. 8. 20263. koloAnisimovová – Ealaová4:6, 6:4, 6:2

Proti Alexandře Ealaové musela Anisimovová otáčet nepříznivý vývoj. Filipínka získala první set 6:4 díky brejku v samotném závěru a ve druhé sadě držely obě hráčky dlouho servis. Anisimovová ale v sedmé hře prolomila podání soupeřky a po dalším udrženém servisu srovnala. V rozhodující sadě sice Ealaová rychle odskočila do vedení 2:0, Američanka však následně vyhrála šest gamů v řadě a postoupila do osmifinále.

Vzájemná bilance Nosková vs. Anisimovová (H2H)

Anisimovová vede ve vzájemné bilanci 2:1, přičemž vyhrála oba poslední duely. Nosková uspěla pouze při prvním střetnutí v Indian Wells 2023.

RokTurnajKoloZápasVýsledek
2025Peking (tvrdý)fináleAnisimovová – Nosková6:0, 2:6, 6:2
2025Wimbledon (tráva)osmifináleNosková – Anisimovová2:6, 7:5, 4:6
2023Indian Wells (tvrdý)2. koloNosková – Anisimovová7:6(6), 6:3
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