Kdy a kde sledovat Noskovou dnes (19. 8.) živě: live stream online
Do osmifinále ženské části Cincinnati Open 2026 postoupily tři české hráčky, jednou z nich je i Linda Nosková. Čeká ji utkání s Amandou Anisimovovou, které by mělo odstartovat ve středu 19. srpna od 20:30. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|středa 19. srpna 2026 od 20:30
|Dějiště:
|Lindner Family Tennis Center, Ohio
|Vzájemné zápasy:
|2:1 pro Anisimovovou
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi si zápas můžete pustit na CANAL+ Sport 2, které má v nabídce například poskytovatel Skylink.
Kurzy na zápas Nosková vs. Anisimovová
Bookmakeři SynotTipu očekávají vyrovnanou bitvu, velmi mírnou favoritkou je česká tenistka (1,85). Na její americkou soupeřku si můžete vsadit v kurzu 2,04.
Zajímavé kurzy
Zápas by měl přinést atraktivní podívanou. Obě hráčky preferují útočný styl s tvrdým zakončením.
Kromě prematch příležitostí, kterých je u SynotTipu k dispozici spoustu, využijte také LIVE sázky. Startují pár minut před startem zápasu a lze v nich ihned reagovat na to, co se zrovna děje na kurtu.
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Lákadlo pro fanoušky: Obě chtějí určovat tempo
Linda Nosková je útočná hráčka, která se snaží ovládnout hru především tvrdými údery od základní čáry. Výraznými zbraněmi jsou její servis a forhend, zároveň má dostatečně kvalitní bekhend, aby dokázala soupeřky zatlačit z obou stran. V poslední době navíc ukazuje větší variabilitu – podle povrchu umí využít také slice, kraťasy nebo náběhy na síť.
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Anisimovová je agresivní tenistka, výborně hraje od základní čáry a těží především z tvrdých úderů a mimořádně kvalitního bekhendu. Snaží se diktovat tempo hry a i ona se neustále snaží dostávat soupeřku pod tlak. Není to ale jen bezhlavé „práskání“. Anisimovová si dokáže trpělivě připravit pozici a počkat na vhodný míč.
Jak obě tenistky postupovaly do osmifinále?
Nosková zahájila turnaj v Cincinnati proti Katie Boulterové. Sice ztratila hned první servis, pak už ale britské soupeřce nenabídla žádnou další šanci a za hodinu a čtvrt prošla do třetího kola. Pomohla si 10 esy a získala 78 % bodů po prvním podání.
|Datum
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|15. 8. 2026
|2. kolo
|Nosková – Boulterová
|6:3, 6:2
|18. 8. 2026
|3. kolo
|Nosková – Tausonová
|7:6(3), 6:2
Ani utkání 3. kola s Clarou Tausonovou nezačala Nosková dobře, když si ve třetím gamu prohrála servis. Dánka vedla 3:1 a dlouho měla navrch, Češka ale v desáté hře odvrátila nepříznivý vývoj, využila šestý brejkbol a srovnala na 5:5. O první setu nakonec rozhodoval tie-break, v němž Nosková dominovala a získala ho 7:3.
Ve druhém setu už měla Češka jasně navrch. Byla aktivnější a od základní čáry postupně Tausonovou přehrávala. Po brejku ve třetím gamu získala další za stavu 4:2 a zápas bez problémů dopodávala.
Anisimovová vstoupila do turnaje přesvědčivě, když Zeynep Sonmezovou porazila 6:2, 6:3. Američanka byla od začátku aktivnější a rychle si vypracovala náskok, když v úvodním setu získala tři brejky. Ve druhé sadě sice Sonmezová dokázala na chvíli srovnat krok, Anisimovová ale za stavu 3:3 znovu prolomila její servis a zápas už nepustila
|Datum
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|15. 8. 2026
|2. kolo
|Anisimovová – Sonmezová
|6:2, 6:3
|18. 8. 2026
|3. kolo
|Anisimovová – Ealaová
|4:6, 6:4, 6:2
Proti Alexandře Ealaové musela Anisimovová otáčet nepříznivý vývoj. Filipínka získala první set 6:4 díky brejku v samotném závěru a ve druhé sadě držely obě hráčky dlouho servis. Anisimovová ale v sedmé hře prolomila podání soupeřky a po dalším udrženém servisu srovnala. V rozhodující sadě sice Ealaová rychle odskočila do vedení 2:0, Američanka však následně vyhrála šest gamů v řadě a postoupila do osmifinále.
Vzájemná bilance Nosková vs. Anisimovová (H2H)
Anisimovová vede ve vzájemné bilanci 2:1, přičemž vyhrála oba poslední duely. Nosková uspěla pouze při prvním střetnutí v Indian Wells 2023.
|Rok
|Turnaj
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|2025
|Peking (tvrdý)
|finále
|Anisimovová – Nosková
|6:0, 2:6, 6:2
|2025
|Wimbledon (tráva)
|osmifinále
|Nosková – Anisimovová
|2:6, 7:5, 4:6
|2023
|Indian Wells (tvrdý)
|2. kolo
|Nosková – Anisimovová
|7:6(6), 6:3