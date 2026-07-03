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Nosková vs. Cirsteaová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

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  21:59

Linda Nosková se natahuje po míčku ve druhém kole Wimbledonu. | foto: AP

Linda Nosková má před sebou třetí kolo Wimbledonu. Její soupeřkou bude v sobotu 4. července zkušená Rumunka Sorana Cirsteaová. V našem přehledu najdete kurzy, aktuální formu hráček a kde sledovat utkání živě.

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Linda Nosková se pokusí na letošním Wimbledonu minimálně obhájit loňské osmifinále. Třetí překážkou je Sorana Cirsteaová. Zápas je na programu ve sobotu 4. července od 14:50, v přímém přenosu vysílá turnaj TV kanál Eurosport. Online přenosy pak nabízí HBO Max.

Datum:sobota 4. července 2026 od 14:50 (přibližný čas)
Dějiště:Londýn, Velká Británie
Vzájemné zápasy:3:2 pro Cirsteaovou
Kurzy:u Synot Tipu zde
Kde sledovat:Eurosport, HBO Max

Kurzy na Noskovou ve 3. kole Wimbledonu 2026

Bookmakeři SynotTipu favorizují Lindu Noskovou, ale už to není tak jednoznačné jako v předešlých dvou kolech. Kurz na výhru české tenistky je 1,48. To znamená, že byste si v případě její výhry a vsazené tisícikoruny přišli na 480 korun.

Základní kurzy

  • Výhra Noskové: 1,48
  • Výhra Cirsteaové 2,8

Sorana Cirsteaová v prosinci oznámila, že po letošní sezoně ukončí kariéru. Na kurtech od té doby působí uvolněně a daří se jí i výsledkově.

V nabídce SynotTipu jsou i další zajímavé příležitosti. Štěstí můžete zkusit i při LIVE sázkách, které jsou vždy k dispozici během samotného zápasu

Nosková s malým zaváháním, Cirstea bez ztráty setu

  • V prvním kole Wimbledonu byla Nosková v pozici jasné favoritky a zápas zvládla. Nad Němkou Elle Seidelovou zvítězila ve dvou setech 6:4, 6:3. Česká tenistka se blýskla osmi esy, nastřílela celkem 26 vítězných míčů. Noskové se dařilo i na síti, u které získala 82 procent výměn.
  • Ve druhém utkání musela Nosková výhru vybojovat ve třech setech, Camilu Osoriovou porazila 6:3, 4:6, 6:2. Nebyla už tak dominantní, ale díky silnějšímu servisu a větší úspěšnosti v rozhodujících výměnách dokázala soupeřku porazit.

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  • Cirsteaová v úvodním kole proti Sáře Bejlek (6:1, 7:6) zvládla lépe klíčové momenty. Odvrátila 6 z 8 brejkbolů a byla silná hlavně po prvním podání (71 % bodů).
  • Ve druhém kole proti Katie Birrellové (6:3, 6:4) už předvedla dominantnější výkon. Zaznamenala 6 es, získala 75 % bodů po prvním servisu a výrazně lépe zvládla vlastní hry na podání, udržela jich 90 %.
Nosková a Cirsteaová na posledních Wimbledonech
NoskováCirsteaová
2025 – osmifinále2025 – 1. kolo
2024 – 2. kolo2024 – 1. kolo
2023 – 1. kolo2023 – 3.kolo
x2022 – 2. kolo
x2021 – 3. kolo

Vzájemné zápasy Noskové a Cirsteaové

Linda Nosková se proti Soraně Cirsteaové postavila už pětkrát. Rumunská tenistka vede na zápasy 3:2, ovládla i poslední dva vzájemné souboje.

RokTurnajZápasVýsledek
2026Řím Cirstea S. vs Nosková L.6:2, 6:4
2026MiamiCirstea S. vs Nosková L.6:2, 3:6, 6:4
2026Indian WellsNosková L. vs Cirstea S.6:5, 7:6, 4:6
2026DubajCirstea S. vs Nosková L.6:1, 6:4
2024BrisbaneNosková L. vs Cirstea S.6:4, 4:6, 6:4
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