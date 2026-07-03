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Linda Nosková se pokusí na letošním Wimbledonu minimálně obhájit loňské osmifinále. Třetí překážkou je Sorana Cirsteaová. Zápas je na programu ve sobotu 4. července od 14:50, v přímém přenosu vysílá turnaj TV kanál Eurosport. Online přenosy pak nabízí HBO Max.
|Datum:
|sobota 4. července 2026 od 14:50 (přibližný čas)
|Dějiště:
|Londýn, Velká Británie
|Vzájemné zápasy:
|3:2 pro Cirsteaovou
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|Eurosport, HBO Max
Kurzy na Noskovou ve 3. kole Wimbledonu 2026
Bookmakeři SynotTipu favorizují Lindu Noskovou, ale už to není tak jednoznačné jako v předešlých dvou kolech. Kurz na výhru české tenistky je 1,48. To znamená, že byste si v případě její výhry a vsazené tisícikoruny přišli na 480 korun.
Základní kurzy
Sorana Cirsteaová v prosinci oznámila, že po letošní sezoně ukončí kariéru. Na kurtech od té doby působí uvolněně a daří se jí i výsledkově.
V nabídce SynotTipu jsou i další zajímavé příležitosti. Štěstí můžete zkusit i při LIVE sázkách, které jsou vždy k dispozici během samotného zápasu
Nosková s malým zaváháním, Cirstea bez ztráty setu
- V prvním kole Wimbledonu byla Nosková v pozici jasné favoritky a zápas zvládla. Nad Němkou Elle Seidelovou zvítězila ve dvou setech 6:4, 6:3. Česká tenistka se blýskla osmi esy, nastřílela celkem 26 vítězných míčů. Noskové se dařilo i na síti, u které získala 82 procent výměn.
- Ve druhém utkání musela Nosková výhru vybojovat ve třech setech, Camilu Osoriovou porazila 6:3, 4:6, 6:2. Nebyla už tak dominantní, ale díky silnějšímu servisu a větší úspěšnosti v rozhodujících výměnách dokázala soupeřku porazit.
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Pátý zápas za pět měsíců. Nosková opět vyzve veteránku: Nevěřím jí, že skončí
- Cirsteaová v úvodním kole proti Sáře Bejlek (6:1, 7:6) zvládla lépe klíčové momenty. Odvrátila 6 z 8 brejkbolů a byla silná hlavně po prvním podání (71 % bodů).
- Ve druhém kole proti Katie Birrellové (6:3, 6:4) už předvedla dominantnější výkon. Zaznamenala 6 es, získala 75 % bodů po prvním servisu a výrazně lépe zvládla vlastní hry na podání, udržela jich 90 %.
|Nosková
|Cirsteaová
|2025 – osmifinále
|2025 – 1. kolo
|2024 – 2. kolo
|2024 – 1. kolo
|2023 – 1. kolo
|2023 – 3.kolo
|x
|2022 – 2. kolo
|x
|2021 – 3. kolo
Vzájemné zápasy Noskové a Cirsteaové
Linda Nosková se proti Soraně Cirsteaové postavila už pětkrát. Rumunská tenistka vede na zápasy 3:2, ovládla i poslední dva vzájemné souboje.
|Rok
|Turnaj
|Zápas
|Výsledek
|2026
|Řím
|Cirstea S. vs Nosková L.
|6:2, 6:4
|2026
|Miami
|Cirstea S. vs Nosková L.
|6:2, 3:6, 6:4
|2026
|Indian Wells
|Nosková L. vs Cirstea S.
|6:5, 7:6, 4:6
|2026
|Dubaj
|Cirstea S. vs Nosková L.
|6:1, 6:4
|2024
|Brisbane
|Nosková L. vs Cirstea S.
|6:4, 4:6, 6:4