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Muchová vs. Zacharovová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Kamil Jurek
  6:59

Karolína Muchová se chystá na finále turnaje v Bad Homburgu. | foto: Reuters

Karolína Muchová zahájí Wimbledon 2026 zápasem proti Anastasiji Zacharovové. Přenese si svou formu z Německa a zvítězí? Podívejte se na aktuální kurzy a kde utkání sledovat živě.

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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě: Muchová vs. Zacharovová

Karolína Muchová je momentálně ve skvělém rozpoložení a formu si chce přenést i do Wimbledonu, kde jí to v posledních letech nešlo. První soupeřkou je Anastasija Zacharovová, kterou přes měsícem porazila. Zápas by měl začít v pondělí 29. června od 15:30, jde ale jen o orientační čas. Přímý přenos najdou zájemci na Eurosportu, všechny utkání na online platformě HBO Max.

Datum:pondělí 29. června 2026 od 15:30
Dějiště:Londýn, Velká Británie
Vzájemné zápasy:1:0 pro Muchovou
Kurzy:u Synot Tipu zde
Kde sledovat:Eurosport, HBO Max

Kurzy na Muchovou v 1. kole Wimbledonu 2026

Čerstvá šampionka z Bad Homburgu by podle bookmakerů Synot Tipu měla zápas v pohodě zvládnout, kurz na její vítězství je jen okolo 1,10. Za vsazených tisíc korun tak můžete v případě úspěchu získat jen stovku.

Základní kurzy

  • Výhra Muchové: 1,13
  • Výhra Zacharovové: 5,92
  • 3 sety v zápase: 3,14

Ruská soupeřka je výraznou outsiderkou s kurzem atakujícím 6,00, neměla by tedy českou jedničku překvapit. V tenise se ale může samozřejmě stát cokoliv.

Kromě předzápasových kurzů, kterých je v nabídce opravdu spoustu, můžete během samotného zápasu využít také LIVE sázky.

Kurzy odpovídají době psaní tohoto článku a mohou se do startu utkání měnit.

Muchová má aktuálně mnohem lepší formu

Karolína Muchová je konečně delší dobu zdravá a hned ukazuje, že patří k nejlepším tenistkám světa. Má titul z Dauhá a byla ve finále ve Stuttgartu, travnatou část sezony zahájila v Berlíně.

Tam z toho sice bylo po prohře s Keysovou jen osmifinále, chuť si ale spravila v jiné německé destinaci, Bad Homburgu. Porazila totiž všechny čtyři soupeřky, ve finále jí zápas vzdala Ósakaová. Jde o třetí titul Muchové v kariéře a první na trávě. Ve Wimbledonu jí to ale zatím moc nejde, čtyřikrát v řadě tady skončila už po prvním zápase.

Anastasija Zacharovová nemá zdaleka tak dobrou sezonu a je ráda, že se zatím drží v elitní stovce, do kvalifikace Wimbledonu tedy nemusela. To ale neplatí o turnajích – v Nottinghamu byla nad její síly teenagerka Klugmanová a v Eastbourne sice kvalifikací prošla, nestačila ale na Mariaovou už v osmifinále. Ve Wimbledonu obhajuje loňské druhé kolo, tehdy hrála zdejší hlavní soutěž poprvé.

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Muchová a Zacharovová na posledních Wimbledonech
Muchová
20251. kolo
20241. kolo
20231. kolo
Zacharovová
20252. kolo
20242. kolo kvalifikace
20231. kolo kvalifikace

Vzájemné zápasy Muchové a Zacharovové

Prví vzájemný zápas těchto hráček se uskutečnil před měsícem v 1. kole jiného grandslamu, Roland Garros. Česká tenistka zvítězila ve dvou setech.

  • 25. 5. 2026: Muchová vs. Zacharovová (7:5, 6:2)
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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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