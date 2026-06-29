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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě: Muchová vs. Zacharovová
Karolína Muchová je momentálně ve skvělém rozpoložení a formu si chce přenést i do Wimbledonu, kde jí to v posledních letech nešlo. První soupeřkou je Anastasija Zacharovová, kterou přes měsícem porazila. Zápas by měl začít v pondělí 29. června od 15:30, jde ale jen o orientační čas. Přímý přenos najdou zájemci na Eurosportu, všechny utkání na online platformě HBO Max.
|Datum:
|pondělí 29. června 2026 od 15:30
|Dějiště:
|Londýn, Velká Británie
|Vzájemné zápasy:
|1:0 pro Muchovou
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|Eurosport, HBO Max
Kurzy na Muchovou v 1. kole Wimbledonu 2026
Čerstvá šampionka z Bad Homburgu by podle bookmakerů Synot Tipu měla zápas v pohodě zvládnout, kurz na její vítězství je jen okolo 1,10. Za vsazených tisíc korun tak můžete v případě úspěchu získat jen stovku.
Základní kurzy
Ruská soupeřka je výraznou outsiderkou s kurzem atakujícím 6,00, neměla by tedy českou jedničku překvapit. V tenise se ale může samozřejmě stát cokoliv.
Kromě předzápasových kurzů, kterých je v nabídce opravdu spoustu, můžete během samotného zápasu využít také LIVE sázky.
Kurzy odpovídají době psaní tohoto článku a mohou se do startu utkání měnit.
Muchová má aktuálně mnohem lepší formu
Karolína Muchová je konečně delší dobu zdravá a hned ukazuje, že patří k nejlepším tenistkám světa. Má titul z Dauhá a byla ve finále ve Stuttgartu, travnatou část sezony zahájila v Berlíně.
Tam z toho sice bylo po prohře s Keysovou jen osmifinále, chuť si ale spravila v jiné německé destinaci, Bad Homburgu. Porazila totiž všechny čtyři soupeřky, ve finále jí zápas vzdala Ósakaová. Jde o třetí titul Muchové v kariéře a první na trávě. Ve Wimbledonu jí to ale zatím moc nejde, čtyřikrát v řadě tady skončila už po prvním zápase.
Anastasija Zacharovová nemá zdaleka tak dobrou sezonu a je ráda, že se zatím drží v elitní stovce, do kvalifikace Wimbledonu tedy nemusela. To ale neplatí o turnajích – v Nottinghamu byla nad její síly teenagerka Klugmanová a v Eastbourne sice kvalifikací prošla, nestačila ale na Mariaovou už v osmifinále. Ve Wimbledonu obhajuje loňské druhé kolo, tehdy hrála zdejší hlavní soutěž poprvé.
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Wimbledon 2026: Pavouky dvouhry mužů a žen. S kým hrají čeští tenisté?
|Muchová
|2025
|1. kolo
|2024
|1. kolo
|2023
|1. kolo
|Zacharovová
|2025
|2. kolo
|2024
|2. kolo kvalifikace
|2023
|1. kolo kvalifikace
Vzájemné zápasy Muchové a Zacharovové
Prví vzájemný zápas těchto hráček se uskutečnil před měsícem v 1. kole jiného grandslamu, Roland Garros. Česká tenistka zvítězila ve dvou setech.
- 25. 5. 2026: Muchová vs. Zacharovová (7:5, 6:2)