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Přímé přenosy vybraných zápasů z Wimbledonu nabízí Eurosport, online vysílání všech duelů je dostupné na platformě HBO Max.
|Datum:
|úterý 7. července 2026 od 16:00
|Dějiště:
|Londýn, Velká Británie
|Kurzy
|u Synot Tipu zde
|Vzájemné zápasy:
|3:3
|Kde sledovat:
|Eurosport, HBO Max
Kurzy na Muchovou ve čtvrtfinále Wimbledonu
Základní kurzy
Bookmakeři Synot Tipu o něco více věří japonské tenistce, ale kurzy se blíží rovině. Obě hráčky ve Wimbledonu působí dominantně a sebejistě.
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Muchová zvládla bitvu s Krejčíkovou, Ósakaová vyřadila Sabalenkovou
- První kolo Muchová prolétla suverénně. Zacharovové nenabídla jediný brejkbol, sama využila všechny tři možnosti. Zapsala deset es, 22 vítězných míčů a vyrobila pouhých devět chyb.
- Také ve druhém kole Muchová potvrdila roli favoritky a i ve čtvrtém vzájemném zápase porazila Čang Šuaj bez ztráty setu. Světová devítka a momentálně nejvýše postavená Češka po většinu zápasu těžila ze silného servisu.
- Ve třetím kole Muchová čelila thajské kvalifikantce Manančaje Savangkevové. První set zvládla jednoznačně, ve druhém o vítězce rozhodl až tie-break. Ten česká tenistka ovládla poměrem 7:1.
- V osmifinále Muchová zvládla český souboj s Barborou Krejčíkovou. Na kurtu byla aktivnější, zapsala celkem padesát vítězných míčů, Krejčíková pouze 24. A po bitvě se mohla radovat z vítězství 7:5, 5:7 a 6:3.
|Kolo
|Soupeřka
|Výsledek
|1. kolo
|Anastasia Zakharovová
|6:3, 6:2
|2. kolo
|Šuaj Čang
|6:3, 6:2
|3. kolo
|Manančaja Savangkevová
|6:2, 7:6 (7:1)
|osmifinále
|Barbora Krejčíková
|7:5, 5:7. 6:3
- Naomi Ósakaová vstoupila do Wimbledonu suverénně a v úvodním kole přehrála Elsu Jacquemotovou 6:1, 7:5.
- Ve druhém kole bez větších problémů vyřadila kvalifikantku Anastasii Gasanovovou 6:3, 6:2. Předvedla dominantní výkon na servisu i od základní čáry.
- Ve třetím utkání proti Darje Kasatkinové znovu dominovala a zvítězila 6:1, 6:3. Soupeřce dovolila uhrát jen čtyři gamy a poprvé v kariéře postoupila do osmifinále Wimbledonu.
- V osmifinále pak Ósakaová zaznamenala jeden z nejcennějších triumfů posledních let. Světovou jedničku Arynu Sabalenkovou porazila 6:2, 7:6 (7:2).
|Kolo
|Soupeřka
|Výsledek
|1. kolo
|Elsa Jacquemotová
|6:1, 7:5
|2. kolo
|Anastasia Gasanovová
|6:3, 6:2
|3. kolo
|Darja Kasatkinová
|6:1, 6:3
|osmifinále
|Aryna Sabalenková
|6:2, 7:6 (6)
Vzájemné zápasy Muchové a Ósakaové
Vzájemná bilance Muchové a Ósakaové je vyrovnaná 3:3. Naposledy se obě hráčky střetly před několika dny (27. června) ve finále turnaje v Bad Homburgu. Za stavu 6:1, 1:0 pro Muchovou japonská tenistka utkání vzdala.
|Rok
|Turnaj
|Povrch
|Kolo
|Výsledek
|2026
|Bad Homburg
|tráva
|finále
|Muchová – Ósakaová 6:1, 1:0 skreč
|2025
|US Open
|tvrdý
|čtvrtfinále
|Ósakaová – Muchová 6:4, 7:6 (7:3)
|2025
|Australian Open
|tvrdý
|2. kolo
|Ósakaová – Muchová 1:6, 6:1, 6:3
|2024
|US Open
|tvrdý
|2. kolo
|Muchová – Ósakaová 6:3, 7:6 (7:5)
|2022
|Miami
|tvrdý
|3. kolo
|Ósakaová – Muchová (bez boje Ósakaová)
|2021
|Madrid
|antuka
|2. kolo
|Muchová – Ósakaová 6:4, 3:6, 6:1
|2020
|Cincinnati (New York)
|tvrdý
|2. kolo
|Ósakaová – Muchová 6:7 (5), 6:4, 6:2
Předchozí výsledky obou hráček ve Wimbledonu
Karolína Muchová ve Wimbledonu startuje podeváté. Jejím maximem jsou čtvrtfinálové účasti v letech 2019 a 2021. V posledních čtyřech ročnících ani jednou nepřešla přes 1. kolo.
|Rok
|Kolo
|2025
|1. kolo
|2024
|1. kolo
|2023
|1. kolo
|2022
|1. kolo
|2021
|čtvrtfinále
|2019
|čtvrtfinále
|2018
|kvalifikace
Naomi Ósakaová ve Wimbledonu startuje posedmé. Jejím maximem bylo doposud třetí kolo.
|Rok
|Kolo
|2025
|3. kolo
|2024
|2. kolo
|2019
|1. kolo
|2018
|3. kolo
|2017
|3. kolo
|2015
|kvalifikace