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Muchová vs. Ósakaová: Kurzy a kde sledovat čtvrtfinále Wimbledonu 2026 živě

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  5:00

Karolína Muchová v osmifinále Wimbledonu. | foto: Reuters

Wimbledon už má na programu čtvrtfinále a Karolína Muchová je stále ve hře. Její další soupeřkou je japonská tenistka Naomi Ósakaová. Podívejte se, kdy a kde zápas sledovat živě a jaké jsou sázkové kurzy.

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Přímé přenosy vybraných zápasů z Wimbledonu nabízí Eurosport, online vysílání všech duelů je dostupné na platformě HBO Max.

Datum:úterý 7. července 2026 od 16:00
Dějiště:Londýn, Velká Británie
Kurzyu Synot Tipu zde
Vzájemné zápasy:3:3
Kde sledovat:Eurosport, HBO Max

Kurzy na Muchovou ve čtvrtfinále Wimbledonu

Základní kurzy

  • Výhra Muchové: 2,08
  • Výhra Ósakaové 1,82

Bookmakeři Synot Tipu o něco více věří japonské tenistce, ale kurzy se blíží rovině. Obě hráčky ve Wimbledonu působí dominantně a sebejistě.

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Muchová zvládla bitvu s Krejčíkovou, Ósakaová vyřadila Sabalenkovou

  • První kolo Muchová prolétla suverénně. Zacharovové nenabídla jediný brejkbol, sama využila všechny tři možnosti. Zapsala deset es, 22 vítězných míčů a vyrobila pouhých devět chyb.
  • Také ve druhém kole Muchová potvrdila roli favoritky a i ve čtvrtém vzájemném zápase porazila Čang Šuaj bez ztráty setu. Světová devítka a momentálně nejvýše postavená Češka po většinu zápasu těžila ze silného servisu.
  • Ve třetím kole Muchová čelila thajské kvalifikantce Manančaje Savangkevové. První set zvládla jednoznačně, ve druhém o vítězce rozhodl až tie-break. Ten česká tenistka ovládla poměrem 7:1.
  • V osmifinále Muchová zvládla český souboj s Barborou Krejčíkovou. Na kurtu byla aktivnější, zapsala celkem padesát vítězných míčů, Krejčíková pouze 24. A po bitvě se mohla radovat z vítězství 7:5, 5:7 a 6:3.
Karolína Muchová ve Wimbledonu 2026
KoloSoupeřkaVýsledek
1. koloAnastasia Zakharovová6:3, 6:2
2. koloŠuaj Čang6:3, 6:2
3. koloManančaja Savangkevová6:2, 7:6 (7:1)
osmifináleBarbora Krejčíková7:5, 5:7. 6:3
  • Naomi Ósakaová vstoupila do Wimbledonu suverénně a v úvodním kole přehrála Elsu Jacquemotovou 6:1, 7:5.
  • Ve druhém kole bez větších problémů vyřadila kvalifikantku Anastasii Gasanovovou 6:3, 6:2. Předvedla dominantní výkon na servisu i od základní čáry.
  • Ve třetím utkání proti Darje Kasatkinové znovu dominovala a zvítězila 6:1, 6:3. Soupeřce dovolila uhrát jen čtyři gamy a poprvé v kariéře postoupila do osmifinále Wimbledonu.
  • V osmifinále pak Ósakaová zaznamenala jeden z nejcennějších triumfů posledních let. Světovou jedničku Arynu Sabalenkovou porazila 6:2, 7:6 (7:2).
Naomi Ósakaová ve Wimbledonu 2026
KoloSoupeřkaVýsledek
1. koloElsa Jacquemotová6:1, 7:5
2. koloAnastasia Gasanovová6:3, 6:2
3. koloDarja Kasatkinová6:1, 6:3
osmifináleAryna Sabalenková6:2, 7:6 (6)

Vzájemné zápasy Muchové a Ósakaové

Vzájemná bilance Muchové a Ósakaové je vyrovnaná 3:3. Naposledy se obě hráčky střetly před několika dny (27. června) ve finále turnaje v Bad Homburgu. Za stavu 6:1, 1:0 pro Muchovou japonská tenistka utkání vzdala.

RokTurnajPovrchKoloVýsledek
2026Bad HomburgtrávafináleMuchová – Ósakaová 6:1, 1:0 skreč
2025US OpentvrdýčtvrtfináleÓsakaová – Muchová 6:4, 7:6 (7:3)
2025Australian Opentvrdý2. koloÓsakaová – Muchová 1:6, 6:1, 6:3
2024US Opentvrdý2. koloMuchová – Ósakaová 6:3, 7:6 (7:5)
2022Miamitvrdý3. koloÓsakaová – Muchová (bez boje Ósakaová)
2021Madridantuka2. koloMuchová – Ósakaová 6:4, 3:6, 6:1
2020Cincinnati (New York)tvrdý2. koloÓsakaová – Muchová 6:7 (5), 6:4, 6:2

Předchozí výsledky obou hráček ve Wimbledonu

Karolína Muchová ve Wimbledonu startuje podeváté. Jejím maximem jsou čtvrtfinálové účasti v letech 2019 a 2021. V posledních čtyřech ročnících ani jednou nepřešla přes 1. kolo.

Karolína Muchová
RokKolo
20251. kolo
20241. kolo
20231. kolo
20221. kolo
2021čtvrtfinále
2019čtvrtfinále
2018kvalifikace

Naomi Ósakaová ve Wimbledonu startuje posedmé. Jejím maximem bylo doposud třetí kolo.

Naomi Ósakaová
RokKolo
20253. kolo
20242. kolo
20191. kolo
20183. kolo
20173. kolo
2015kvalifikace
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