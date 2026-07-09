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Muchová - Nosková: Kurzy a kde sledovat finále Wimbledonu 2026 živě

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  23:16

Karolína Muchová sleduje svůj úder v semifinále Wimbledonu. | foto: Reuters

Může to znít jako poblázněná fantazie zarputilého fanouška českého tenisu, ale je to realita. V sobotním finále Wimbledonu proti sobě nastoupí Karolína Muchová s Lindou Noskovou. V našem přehledu najdete informace o televizním vysílání, nabídku sázkových kurzů i další zajímavé informace.

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Je to vůbec poprvé, co do grandslamového finále postoupily dvě Češky, navíc se jim to podařilo na nejslavnějším turnaji světa.

Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě: Muchová vs. Nosková

Obě tenistky hrají ve skvělé formě a zaútočí na svůj první grandslamový titul v kariéře. Český souboj o slavnou trofej můžete sledovat v sobotu 11. července od 17:00 na Eurosportu, online pak na HBO Max.

Datum:sobota 11. července 2026 od 17:00
Dějiště:Londýn, Velká Británie
Vzájemné zápasy:1:0 pro Muchovou
Kurzy:u Synot Tipu zde
Kde sledovat:Eurosport, HBO Max

Kurzy na české finále Muchová vs. Nosková

Základní kurzy

  • Výhra Muchové 1,84
  • Výhra Noskové: 2,1

Bookmakeři Synot Tipu mírně favorizují Karolínu Muchovou. Vypsali na ni kurz 1,84. Na Lindu Noskovou si můžete vsadit v kurzu 2,1.

Kromě předzápasových příležitostí si můžete zkusit také LIVE sázky, které jsou k dispozici po celou dobu zápasu.

Muchovou i Noskovou čeká boj o největší úspěch kariéry

Obě české tenistky stojí před největší výzvou své dosavadní kariéry. Pro Karolínu Muchovou půjde o druhou účast v grandslamovém finále – v roce 2023 si zahrála o titul na Roland Garros, kde podlehla Ize Šwiatekové. Linda Nosková se na grandslamu dosud nejdále dostala do čtvrtfinále Australian Open 2024, v němž nestačila na Dajanu Jastremskou.

Karolína Muchová před Wimbledonem získala titul na trávě v Bad Homburgu a ve skvělé jízdě pokračuje i v Londýně.

Přes tři úvodní soupeřky přešla bez většího zaváhání, set jí sebrala až krajanka Barbora Krejčíková v osmifinále.

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O kolo později došlo na duel proti Naomi Ósakaové. Po nervózním úvodu plném brejků se obě na podání zlepšily, zkrácená hra šla nakonec za Muchovou. Druhou sadu rozhodlo jediné prolomené podání v deváté hře, česká tenistka zápas dokončila čistou hrou.

V semifinále pak Muchová zvládla nádhernou bitvu proti Coco Gauffové. Hráčky svedly souboj plný zvratů, napínavých momentů i výborných úderů. Drama, které trvalo přes dvě a půl hodiny, vygradovalo v super tiebreaku třetího setu, v němž byla úspěšnější česká tenistka.

Karolína Muchová – cesta do finále Wimbledonu 2026
KoloSoupeřkaVýsledek
Semifinálevs. Gauffová6:2, 1:6, 7:6
Čtvrtfinálevs. Ósakaová7:6, 4:6, 6:4
Osmifinálevs. Krejčíková7:5, 5:7, 6:3
3. kolovs. Sawangkaewová6:2, 7:6
2. kolovs. Zhang6:3, 6:2
1. kolovs. Zacharovová6:3, 6:2

Linda Nosková v této sezoně dokazuje, že může dlouhodobě patřit k absolutní elitě. Po titulu z Berlína se jí daří i na Wimbledonu.

Nejtěžší chvíle na turnaji prožila ve třetím kole v utkání proti Soraně Cirsteaové, kde před svým triumfem odvracela mečbol.

Další těžká zkouška přišla proti Madison Keysové. Ve vyrovnaném duelu Češka využila obě šance na brejk a i když o jedno své podání přišla, dokázala druhý set zakončit v tiebreaku.

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Svou první semifinálovou účast na grandslamu pak Nosková vybojovla proti Elise Mertensové. Světová dvanáctka byla v zápase aktivnější, častěji zakončovala výměny a kontrolovala dění na kurtu.

V semifinále proti Martě Kosťukové sehrála Nosková atypický zápas. Nebyla totiž při zakončování výměn aktivnější než soupeřka, za celé utkání zaznamenala jen šest vítězných míčů. Méně však chybovala, a právě kombinace trpělivosti a zvládnutých klíčových momentů jí vynesla první grandslamové finále.

Linda Nosková cesta do finále Wimbledonu 2026
KoloSoupeřkaVýsledek
Semifinálevs. Kosťuková6:4, 6:4
Čtvrtfinálevs. Mertensová6:3, 7:5
Osmifinálevs. Keysová6:4, 7:6
3. kolovs. Cirsteaová2:6, 6:3, 7:6
2. kolovs. Osoriová6:3, 4:6, 6:2
1. kolovs. Seidelová6:4, 6:3

Vzájemné zápasy Muchové a Noskové

Jediný dosavadní vzájemný zápas ovládla Karolína Muchová. Ve 3. kole US Open 2025 porazila Lindu Noskovou 6:7, 6:4 a 6:2.

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