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Je to vůbec poprvé, co do grandslamového finále postoupily dvě Češky, navíc se jim to podařilo na nejslavnějším turnaji světa.
Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě: Muchová vs. Nosková
Obě tenistky hrají ve skvělé formě a zaútočí na svůj první grandslamový titul v kariéře. Český souboj o slavnou trofej můžete sledovat v sobotu 11. července od 17:00 na Eurosportu, online pak na HBO Max.
|Datum:
|sobota 11. července 2026 od 17:00
|Dějiště:
|Londýn, Velká Británie
|Vzájemné zápasy:
|1:0 pro Muchovou
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|Eurosport, HBO Max
Kurzy na české finále Muchová vs. Nosková
Základní kurzy
Bookmakeři Synot Tipu mírně favorizují Karolínu Muchovou. Vypsali na ni kurz 1,84. Na Lindu Noskovou si můžete vsadit v kurzu 2,1.
Kromě předzápasových příležitostí si můžete zkusit také LIVE sázky, které jsou k dispozici po celou dobu zápasu.
Muchovou i Noskovou čeká boj o největší úspěch kariéry
Obě české tenistky stojí před největší výzvou své dosavadní kariéry. Pro Karolínu Muchovou půjde o druhou účast v grandslamovém finále – v roce 2023 si zahrála o titul na Roland Garros, kde podlehla Ize Šwiatekové. Linda Nosková se na grandslamu dosud nejdále dostala do čtvrtfinále Australian Open 2024, v němž nestačila na Dajanu Jastremskou.
Karolína Muchová před Wimbledonem získala titul na trávě v Bad Homburgu a ve skvělé jízdě pokračuje i v Londýně.
Přes tři úvodní soupeřky přešla bez většího zaváhání, set jí sebrala až krajanka Barbora Krejčíková v osmifinále.
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O kolo později došlo na duel proti Naomi Ósakaové. Po nervózním úvodu plném brejků se obě na podání zlepšily, zkrácená hra šla nakonec za Muchovou. Druhou sadu rozhodlo jediné prolomené podání v deváté hře, česká tenistka zápas dokončila čistou hrou.
V semifinále pak Muchová zvládla nádhernou bitvu proti Coco Gauffové. Hráčky svedly souboj plný zvratů, napínavých momentů i výborných úderů. Drama, které trvalo přes dvě a půl hodiny, vygradovalo v super tiebreaku třetího setu, v němž byla úspěšnější česká tenistka.
|Kolo
|Soupeřka
|Výsledek
|Semifinále
|vs. Gauffová
|6:2, 1:6, 7:6
|Čtvrtfinále
|vs. Ósakaová
|7:6, 4:6, 6:4
|Osmifinále
|vs. Krejčíková
|7:5, 5:7, 6:3
|3. kolo
|vs. Sawangkaewová
|6:2, 7:6
|2. kolo
|vs. Zhang
|6:3, 6:2
|1. kolo
|vs. Zacharovová
|6:3, 6:2
Linda Nosková v této sezoně dokazuje, že může dlouhodobě patřit k absolutní elitě. Po titulu z Berlína se jí daří i na Wimbledonu.
Nejtěžší chvíle na turnaji prožila ve třetím kole v utkání proti Soraně Cirsteaové, kde před svým triumfem odvracela mečbol.
Další těžká zkouška přišla proti Madison Keysové. Ve vyrovnaném duelu Češka využila obě šance na brejk a i když o jedno své podání přišla, dokázala druhý set zakončit v tiebreaku.
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Svou první semifinálovou účast na grandslamu pak Nosková vybojovla proti Elise Mertensové. Světová dvanáctka byla v zápase aktivnější, častěji zakončovala výměny a kontrolovala dění na kurtu.
V semifinále proti Martě Kosťukové sehrála Nosková atypický zápas. Nebyla totiž při zakončování výměn aktivnější než soupeřka, za celé utkání zaznamenala jen šest vítězných míčů. Méně však chybovala, a právě kombinace trpělivosti a zvládnutých klíčových momentů jí vynesla první grandslamové finále.
|Kolo
|Soupeřka
|Výsledek
|Semifinále
|vs. Kosťuková
|6:4, 6:4
|Čtvrtfinále
|vs. Mertensová
|6:3, 7:5
|Osmifinále
|vs. Keysová
|6:4, 7:6
|3. kolo
|vs. Cirsteaová
|2:6, 6:3, 7:6
|2. kolo
|vs. Osoriová
|6:3, 4:6, 6:2
|1. kolo
|vs. Seidelová
|6:4, 6:3
Vzájemné zápasy Muchové a Noskové
Jediný dosavadní vzájemný zápas ovládla Karolína Muchová. Ve 3. kole US Open 2025 porazila Lindu Noskovou 6:7, 6:4 a 6:2.