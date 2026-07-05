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Obě české tenistky hrají povedený turnaj a nyní se utkají o postup do čtvrtfinále. Přímé přenosy vybraných zápasů nabízí Eurosport, online vysílání všech duelů je dostupné na platformě HBO Max.
|Datum:
|neděle 5. července 2026 od 13:34
|Dějiště:
|Londýn, Velká Británie
|Kurzy
|u Synot Tipu zde
|Vzájemné zápasy:
|2:1 pro Krejčíkovou
|Kde sledovat:
|Eurosport, HBO Max
Kurzy na zápas Muchová vs. Krejčíková
Základní kurzy
Bookmakeři Synot Tipu o něco více věří Karolíně Muchové. Na její výhru je kurz 1,61 – za vsazenou tisícikorunu byste v případě úspěchu získali 610 korun čistého.
Jako u všech jiných zápasů, i u tohoto lze využít také LIVE sázky.
Muchová ještě neztratila set, Krejčíková jeden
- První kolo Muchová prolétla suverénně. Zacharovové nenabídla jediný brejkbol, sama využila všechny tři možnosti. Zapsala deset es, 22 vítězných míčů a vyrobila pouhých devět chyb.
- Také ve druhém kole Muchová potvrdila roli favoritky a i ve čtvrtém vzájemném zápase porazila Čang Šuaj bez ztráty setu. Světová devítka a momentálně nejvýše postavená Češka po většinu zápasu těžila ze silného servisu.
- Naposledy Muchová čelila thajské kvalifikantce Manančaje Savangkevové. První set zvládla jednoznačně, ve druhém o vítězce rozhodl až tie-break. Ten česká tenistka ovládla poměrem 7:1 a potřetí za sebou na turnaji zvítězila bez ztráty setu.
|Kolo
|Soupeřka
|Výsledek
|1. kolo
|Anastasia Zakharovová
|6:3, 6:2
|2. kolo
|Šuaj Čang
|6:3, 6:2
|3. kolo
|Manančaja Savangkevová
|6:2, 7:6 (7:1)
Barbora Krejčíková si na úvod Wimbledonu zahrála proti Hannah Klugmanové, mladé domácí tenistce a bývalé juniorské světové jedničce. Šlo o kontrolovaný zápas, jediný ztracený servis Krejčíkové byl až ve druhé polovině druhé sady za stavu, kdy si to mohla dovolit.
Ve 2. kole čekala Krejčíkovou daleko těžší prověrka. Proti vítězce letošního Roland Garros Mirře Andrejevové ztratila úvodní set, nepříznivý vývoj ale dokázala otočit a po vítězství 4:6, 7:5, 6:4 postoupila do 3. kola
Tam si v českém souboji poradila s Nikolou Bartůňkovou 6:3, 7:5. Obě hráčky zaznamenaly méně vítězných úderů než nevynucených chyb – Krejčíková měla bilanci 22:29, Bartůňková 23:35.
|Kolo
|Soupeřka
|Výsledek
|1. kolo
|Hannah Klugmanová
|6:1, 6:4
|2. kolo
|Mirra Andrejevová
|4:6, 7:5, 6:4
|3. kolo
|Nikola Bartůňková
|6:3, 7:5
Vzájemné zápasy Muchové a Krejčíkové
České tenistky proti sobě nastoupí počtvrté, naposledy spolu hrály před osmi lety na turnaji ITF v Praze. Lepší vzájemnou bilanci 2:1 má zatím Krejčíková. Exhibice na Tipsport Elite Trophy se do bilance nepočítá.
|Rok
|Turnaj
|Zápas
|Povrch
|Výsledek
|Kolo
|2020
|Tipsport Elite Trophy
|Krejčíková – Muchová
|tvrdý
|4:6, 6:3, 11:9
|exhibice
|2018
|Praha ITF
|Muchová – Krejčíková
|antuka
|6:4, 6:3
|OF
|2014
|Přerov ITF
|Krejčíková – Muchová
|antuka
|7:5, 6:4
|1. kolo
|2013
|Bol ITF
|Krejčíková – Muchová
|antuka
|6:0, 6:1
|OF
Předchozí výsledky hráček ve Wimbledonu
- Barbora Krejčíková na slavném grandslamu startuje už podeváté. Jejím největším úspěchem je samozřejmě triumf z roku 2024.
|Rok
|Kolo
|2025
|3. kolo
|2024
|vítězka
|2023
|2. kolo
|2022
|3. kolo
|2021
|osmifinále
|2017
|kvalifikace
|2016
|kvalifikace
|2015
|kvalifikace
- Karolína Muchová ve Wimbledonu startuje také podeváté. Jejím maximem jsou čtvrtfinálové účasti v letech 2019 a 2021. V posledních čtyřech ročnících ani jednou nepřešla přes 1. kolo!
|Rok
|Kolo
|2025
|1. kolo
|2024
|1. kolo
|2023
|1. kolo
|2022
|1. kolo
|2021
|čtvrtfinále
|2019
|čtvrtfinále
|2018
|kvalifikace