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Muchová vs. Krejčíková: Kurzy a kde sledovat osmifinále Wimbledonu 2026 živě

Autor:
  6:00

Karolína Muchová slaví postup do osmifinále Wimbledonu. | foto: AP

V osmifinále Wimbledonu 2026 je na programu atraktivní český souboj. Karolína Muchová vyzve šampionku z roku 2024 Barboru Krejčíkovou. Podívejte se, kdy a kde zápas sledovat živě a jaké jsou sázkové kurzy.

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Obě české tenistky hrají povedený turnaj a nyní se utkají o postup do čtvrtfinále. Přímé přenosy vybraných zápasů nabízí Eurosport, online vysílání všech duelů je dostupné na platformě HBO Max.

Datum:neděle 5. července 2026 od 13:34
Dějiště:Londýn, Velká Británie
Kurzyu Synot Tipu zde
Vzájemné zápasy:2:1 pro Krejčíkovou
Kde sledovat:Eurosport, HBO Max

Kurzy na zápas Muchová vs. Krejčíková

Základní kurzy

  • Výhra Muchové: 1,61
  • Výhra Krejčíkové 2,39

Bookmakeři Synot Tipu o něco více věří Karolíně Muchové. Na její výhru je kurz 1,61 – za vsazenou tisícikorunu byste v případě úspěchu získali 610 korun čistého.

Jako u všech jiných zápasů, i u tohoto lze využít také LIVE sázky.

Muchová ještě neztratila set, Krejčíková jeden

  • První kolo Muchová prolétla suverénně. Zacharovové nenabídla jediný brejkbol, sama využila všechny tři možnosti. Zapsala deset es, 22 vítězných míčů a vyrobila pouhých devět chyb.
  • Také ve druhém kole Muchová potvrdila roli favoritky a i ve čtvrtém vzájemném zápase porazila Čang Šuaj bez ztráty setu. Světová devítka a momentálně nejvýše postavená Češka po většinu zápasu těžila ze silného servisu.
  • Naposledy Muchová čelila thajské kvalifikantce Manančaje Savangkevové. První set zvládla jednoznačně, ve druhém o vítězce rozhodl až tie-break. Ten česká tenistka ovládla poměrem 7:1 a potřetí za sebou na turnaji zvítězila bez ztráty setu.
Karolína Muchová ve Wimbledonu 2026
KoloSoupeřkaVýsledek
1. koloAnastasia Zakharovová6:3, 6:2
2. koloŠuaj Čang6:3, 6:2
3. koloManančaja Savangkevová6:2, 7:6 (7:1)

Barbora Krejčíková si na úvod Wimbledonu zahrála proti Hannah Klugmanové, mladé domácí tenistce a bývalé juniorské světové jedničce. Šlo o kontrolovaný zápas, jediný ztracený servis Krejčíkové byl až ve druhé polovině druhé sady za stavu, kdy si to mohla dovolit.

Ve 2. kole čekala Krejčíkovou daleko těžší prověrka. Proti vítězce letošního Roland Garros Mirře Andrejevové ztratila úvodní set, nepříznivý vývoj ale dokázala otočit a po vítězství 4:6, 7:5, 6:4 postoupila do 3. kola

Tam si v českém souboji poradila s Nikolou Bartůňkovou 6:3, 7:5. Obě hráčky zaznamenaly méně vítězných úderů než nevynucených chyb – Krejčíková měla bilanci 22:29, Bartůňková 23:35.

Barbora Krejčíková ve Wimbledonu 2026
KoloSoupeřkaVýsledek
1. koloHannah Klugmanová6:1, 6:4
2. koloMirra Andrejevová4:6, 7:5, 6:4
3. koloNikola Bartůňková6:3, 7:5

Vzájemné zápasy Muchové a Krejčíkové

České tenistky proti sobě nastoupí počtvrté, naposledy spolu hrály před osmi lety na turnaji ITF v Praze. Lepší vzájemnou bilanci 2:1 má zatím Krejčíková. Exhibice na Tipsport Elite Trophy se do bilance nepočítá.

RokTurnajZápasPovrchVýsledekKolo
2020Tipsport Elite TrophyKrejčíková – Muchovátvrdý4:6, 6:3, 11:9exhibice
2018Praha ITFMuchová – Krejčíkováantuka6:4, 6:3OF
2014Přerov ITFKrejčíková – Muchováantuka7:5, 6:41. kolo
2013Bol ITFKrejčíková – Muchováantuka6:0, 6:1OF

Předchozí výsledky hráček ve Wimbledonu

  • Barbora Krejčíková na slavném grandslamu startuje už podeváté. Jejím největším úspěchem je samozřejmě triumf z roku 2024.
Barbora Krejčíková
RokKolo
20253. kolo
2024vítězka
20232. kolo
20223. kolo
2021osmifinále
2017kvalifikace
2016kvalifikace
2015kvalifikace
  • Karolína Muchová ve Wimbledonu startuje také podeváté. Jejím maximem jsou čtvrtfinálové účasti v letech 2019 a 2021. V posledních čtyřech ročnících ani jednou nepřešla přes 1. kolo!
Karolína Muchová
RokKolo
20251. kolo
20241. kolo
20231. kolo
20221. kolo
2021čtvrtfinále
2019čtvrtfinále
2018kvalifikace
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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