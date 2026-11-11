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Muchová vs. Svitolinová v TV: Kde sledovat Turnaj mistryň 2026, kurzy

Kamil Jurek
  7:00
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Karolína Muchová v prvním zápase ve skupině na Turnaji mistryň v Indian Wells | foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Karolínu Muchovou čeká druhý zápas na Turnaji mistryň 2026 – nyní se utká s Elinou Svitolinovou, která také svůj úvodní duel nezvládla. Sledujte přímý přenos online, začít by se ve středu mělo od 21:00.
Svitolina, Elina 2,27
Muchová, Karolína 1,7

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Kdy a kde sledovat Muchovou dnes (11. 11.) živě: live stream online

Na Turnaji mistryň 2026 jde znovu do akce i Karolína Muchová, která potřebuje napravit úvodní nezdar. Proti Elině Svitolinové se jí dlouho nedařilo, jediný vzájemný zápas v tomto roce ale zvládla. Sledujte další měření sil ve středu 11. listopadu od 21:00, livestream spustíte u Tipsportu zde.

Muchová – Svitolinová na WTA Finals 2026
Datum:střed 11. listopadu 2026 od 21:00
Fáze:skupina
Dějiště:Indian Wells Tennis Garden, USA
Vzájemné zápasy:3:1 pro Svitolinovou
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde, CANAL+ Sport 2

V televizi lze Turnaj mistryň sledovat na placeném CANAL+ Sport 2, přístup k němu zakoupíte na platformách CANAL+, Magenta TV nebo Oneplay.

Kurzy na Muchovou a Svitolinovou

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,39
  • 3 sety v zápase: 2,34
  • kanár v zápase: 7,98

Bookmakeři Synot Tipu na rozídl od prvního zápasu tentokrát Muchovou mírně favorizují, v době psaní tohoto článku se kurz pohybuje okolo hodnoty 1,70.

Svitolinová má sice s touto akcí mnohem větší zkušenosti a vede ve vzájemných duelech, v prvním zdejším utkání ale nepřesvědčila. I proto je na ni kurz kolem 2,20.

Muchová těsně prohrála se Sabalenkovou

Karolína Muchová se velké premiéry na Turnaji mistryň rozhodně nezalekla. Držitelka letošních titulů z Dauhá a Bad Homburgu a finalistka Wimbledonu sehrála na úvod proti favorizované Sabalenkové vyrovnanou partii.

V prvním setu dvakrát vedla o brejk, klíčový desátý gem však nezvládla. Po odvracení dvou setbolů nakonec došlo až na tiebreak, kde ale Muchová získala jen dva body. I druhá sada byla vyrovnaná, zápas tentokrát nedopodávala Sabalenková. Hned v další hře se jí podařil brejk a na druhý pokus už utkání dokázala ukončit.

Pokud by česká tenistka zopakovala svůj výkon z prvního zápasu, měla by si připsat vítězství. Jestliže však ani dnes utkání nezvládne, velmi pravděpodobně už by v závěrečném skupinovém zápase o postup nehrála.

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Svitolinová dostala od Andrejevové kanára

Elina Svitolinová se na WTA Finals probojovala znovu po sedmi letech a celkově počtvrté, v roce 2018 dokonce slavila titul. Mezi její letošní nejlepší výsledky patří vítězství v Římě a Aucklandu, finále v Dubaji nebo semifinále Australian Open.

V úvodním duelu proti Andrejevové tvrdě narazila. Nevyužila žádný z celkově šesti brejkbolů – v první sadě rozhodl nakonec jediný brejk, ve druhém dějství už ale ukrajinská tenistka nezískala ani gam. Celkově prohrála za necelou hodinu a čtvrt.

I prot Svitolinovou tedy jde o veledůležitý zápas směrem k případnému postupu – ve skupině zůstala pouze při svém debutu v roce 2017, po už zmíněném titulu přidala o rok později finálovou účast. Nestačila tehdy na Bartyovou.

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Jaká je aktuální forma obou tenistek?

Muchová a Svitolinová – Turnaj mistryň 2026
Muchová
1. zápasvs. Sabalenková (6:7, 5:7)
Svitolinová
2. zápasvs. Andrejevová (4:6, 0:6)

Vzájemné zápasy (H2H)

Karolína Muchová a Elina Svitolinová už sehrály celkem čtyři zápasy. Úvodní tři šly na stranu Ukrajinky, letos ve Stuttgartu se konečně podařilo vyhrát i Češce.

  • 18. 4. 2026 (antuka): Muchová 6:4, 2:6, 6:4
  • 23. 3. 2025 (tvrdý): Svitolinová 6:2, 3:6, 6:2
  • 9. 7. 2019 (tráva): Svitolinová 7:5, 6:4
  • 14. 2. 2019 ( tvrdý): Svitolinová 6:4, 6:2
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