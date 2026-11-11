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Kdy a kde sledovat Muchovou dnes (11. 11.) živě: live stream online
Na Turnaji mistryň 2026 jde znovu do akce i Karolína Muchová, která potřebuje napravit úvodní nezdar. Proti Elině Svitolinové se jí dlouho nedařilo, jediný vzájemný zápas v tomto roce ale zvládla. Sledujte další měření sil ve středu 11. listopadu od 21:00, livestream spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|střed 11. listopadu 2026 od 21:00
|Fáze:
|skupina
|Dějiště:
|Indian Wells Tennis Garden, USA
|Vzájemné zápasy:
|3:1 pro Svitolinovou
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde, CANAL+ Sport 2
V televizi lze Turnaj mistryň sledovat na placeném CANAL+ Sport 2, přístup k němu zakoupíte na platformách CANAL+, Magenta TV nebo Oneplay.
Kurzy na Muchovou a Svitolinovou
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu na rozídl od prvního zápasu tentokrát Muchovou mírně favorizují, v době psaní tohoto článku se kurz pohybuje okolo hodnoty 1,70.
Svitolinová má sice s touto akcí mnohem větší zkušenosti a vede ve vzájemných duelech, v prvním zdejším utkání ale nepřesvědčila. I proto je na ni kurz kolem 2,20.
Muchová těsně prohrála se Sabalenkovou
Karolína Muchová se velké premiéry na Turnaji mistryň rozhodně nezalekla. Držitelka letošních titulů z Dauhá a Bad Homburgu a finalistka Wimbledonu sehrála na úvod proti favorizované Sabalenkové vyrovnanou partii.
V prvním setu dvakrát vedla o brejk, klíčový desátý gem však nezvládla. Po odvracení dvou setbolů nakonec došlo až na tiebreak, kde ale Muchová získala jen dva body. I druhá sada byla vyrovnaná, zápas tentokrát nedopodávala Sabalenková. Hned v další hře se jí podařil brejk a na druhý pokus už utkání dokázala ukončit.
Pokud by česká tenistka zopakovala svůj výkon z prvního zápasu, měla by si připsat vítězství. Jestliže však ani dnes utkání nezvládne, velmi pravděpodobně už by v závěrečném skupinovém zápase o postup nehrála.
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Svitolinová dostala od Andrejevové kanára
Elina Svitolinová se na WTA Finals probojovala znovu po sedmi letech a celkově počtvrté, v roce 2018 dokonce slavila titul. Mezi její letošní nejlepší výsledky patří vítězství v Římě a Aucklandu, finále v Dubaji nebo semifinále Australian Open.
V úvodním duelu proti Andrejevové tvrdě narazila. Nevyužila žádný z celkově šesti brejkbolů – v první sadě rozhodl nakonec jediný brejk, ve druhém dějství už ale ukrajinská tenistka nezískala ani gam. Celkově prohrála za necelou hodinu a čtvrt.
I prot Svitolinovou tedy jde o veledůležitý zápas směrem k případnému postupu – ve skupině zůstala pouze při svém debutu v roce 2017, po už zmíněném titulu přidala o rok později finálovou účast. Nestačila tehdy na Bartyovou.
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Jaká je aktuální forma obou tenistek?
|Muchová
|1. zápas
|vs. Sabalenková (6:7, 5:7)
|Svitolinová
|2. zápas
|vs. Andrejevová (4:6, 0:6)
Vzájemné zápasy (H2H)
Karolína Muchová a Elina Svitolinová už sehrály celkem čtyři zápasy. Úvodní tři šly na stranu Ukrajinky, letos ve Stuttgartu se konečně podařilo vyhrát i Češce.
- 18. 4. 2026 (antuka): Muchová 6:4, 2:6, 6:4
- 23. 3. 2025 (tvrdý): Svitolinová 6:2, 3:6, 6:2
- 9. 7. 2019 (tráva): Svitolinová 7:5, 6:4
- 14. 2. 2019 ( tvrdý): Svitolinová 6:4, 6:2