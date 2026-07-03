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Muchová vs. Savangkevová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

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  7:28

Karolína Muchová se raduje z vítězství ve druhém kole Wimbledonu. | foto: Reuters

Karolína Muchová ve 3. kole Wimbledonu narazí na thajskou kvalifikantku Manančaju Savangkevovou. Zjistěte, kde sledovat utkání živě a jaké jsou aktuální kurzy.

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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě: Muchová vs. Savangkevová

Karolína Muchová patří letos ke spolufavoritkám celého Wimbledonu 2026, v pátek ji čeká třetí kolo proti Manančaje Savangkevové. Jejich první vzájemný duel startuje 3. července od 15:10, živé vysílání v TV naladíte na Eurosportu. Připraven je i live stream přes online platformu HBO Max.

Datum:pátek 3. července 2026 od 15:10
Dějiště:Londýn, Velká Británie
Vzájemné zápasy:0:0
Kurzy:u Synot Tipu zde
Kde sledovat:Eurosport, HBO Max

Kurzy na Muchovou ve 3. kole Wimbledonu 2026

Podle bookmakerů Synot Tipu je Karolína Muchová obrovskou favoritkou i ve třetím zápase, kurz 1,08 je vskutku miniaturní, což vybízí k hledání zajímavějších příležitostí. Thajská outsiderka má kurz na vítězství v zápase 8,51.

Zajímavé kurzy

  • Vítěz a počet gamů v zápase
    • Muchová / nad (18.5) — 1,96
    • Muchová / pod (18.5) — 1,91

Nabídka SynotTipu je mnohem širší, zájemci mohou v průběhu zápasu využít také LIVE sázky.

Muchová je zatím suverénní, Savangkevová překvapuje

První kolo Muchová prolétla suverénně. Zacharovové nenabídla jediný brejkbol, sama využila všechny tři možnosti. Zapsala deset es, 22 vítězných míčů a vyrobila pouhých devět chyb. Také ve druhém kole Muchová potvrdila roli favoritky a i ve čtvrtém vzájemném zápase porazila Čang Šuaj bez ztráty setu. Světová devítka a momentálně nejvýše postavená Češka po většinu zápasu těžila ze silného servisu.

Karolína Muchová ve Wimbledonu 2026
KoloSoupeřkaVýsledek
1. koloAnastasia Zacharovová6:3, 6:2
2. koloČang Šuaj6:3, 6:4

Savangkevová je jedním z překvapení letošního Wimbledonu. Thajská kvalifikantka musela absolvovat už pět vítězných zápasů v řadě – tři v kvalifikaci a další dva v hlavní soutěži. Ve 2. kole navíc vyřadila favorizovanou Alyciu Parksovou po setech 7:5, 6:0 a poprvé v kariéře postoupila do 3. kola grandslamu.

Manančaja Savangkevová ve Wimbledonu 2026
KoloSoupeřkaVýsledek
1. koloAlycia Parksová5:7, 6:0, 6:0
2. koloMaja Chwalińská2:6, 7:5, 6:2
Q-1. koloAnouk Koevermansová6:3, 1:6, 6:4
Q-2. koloMary Stoiana2:6, 6:4, 7:5
Q-3. koloOceane Dodinová5:7, 7:5, 6:1

Vzájemné zápasy Muchové a Savangkevové

Karolína Muchová se s Manančajou Savangkevovou na okruhu WTA ani na turnajích ITF dosud neutkala.

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