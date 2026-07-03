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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě: Muchová vs. Savangkevová
Karolína Muchová patří letos ke spolufavoritkám celého Wimbledonu 2026, v pátek ji čeká třetí kolo proti Manančaje Savangkevové. Jejich první vzájemný duel startuje 3. července od 15:10, živé vysílání v TV naladíte na Eurosportu. Připraven je i live stream přes online platformu HBO Max.
|Datum:
|pátek 3. července 2026 od 15:10
|Dějiště:
|Londýn, Velká Británie
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|Eurosport, HBO Max
Kurzy na Muchovou ve 3. kole Wimbledonu 2026
Podle bookmakerů Synot Tipu je Karolína Muchová obrovskou favoritkou i ve třetím zápase, kurz 1,08 je vskutku miniaturní, což vybízí k hledání zajímavějších příležitostí. Thajská outsiderka má kurz na vítězství v zápase 8,51.
Zajímavé kurzy
Nabídka SynotTipu je mnohem širší, zájemci mohou v průběhu zápasu využít také LIVE sázky.
Muchová je zatím suverénní, Savangkevová překvapuje
První kolo Muchová prolétla suverénně. Zacharovové nenabídla jediný brejkbol, sama využila všechny tři možnosti. Zapsala deset es, 22 vítězných míčů a vyrobila pouhých devět chyb. Také ve druhém kole Muchová potvrdila roli favoritky a i ve čtvrtém vzájemném zápase porazila Čang Šuaj bez ztráty setu. Světová devítka a momentálně nejvýše postavená Češka po většinu zápasu těžila ze silného servisu.
|Kolo
|Soupeřka
|Výsledek
|1. kolo
|Anastasia Zacharovová
|6:3, 6:2
|2. kolo
|Čang Šuaj
|6:3, 6:4
Savangkevová je jedním z překvapení letošního Wimbledonu. Thajská kvalifikantka musela absolvovat už pět vítězných zápasů v řadě – tři v kvalifikaci a další dva v hlavní soutěži. Ve 2. kole navíc vyřadila favorizovanou Alyciu Parksovou po setech 7:5, 6:0 a poprvé v kariéře postoupila do 3. kola grandslamu.
|Kolo
|Soupeřka
|Výsledek
|1. kolo
|Alycia Parksová
|5:7, 6:0, 6:0
|2. kolo
|Maja Chwalińská
|2:6, 7:5, 6:2
|Q-1. kolo
|Anouk Koevermansová
|6:3, 1:6, 6:4
|Q-2. kolo
|Mary Stoiana
|2:6, 6:4, 7:5
|Q-3. kolo
|Oceane Dodinová
|5:7, 7:5, 6:1
Vzájemné zápasy Muchové a Savangkevové
Karolína Muchová se s Manančajou Savangkevovou na okruhu WTA ani na turnajích ITF dosud neutkala.