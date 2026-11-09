Bonus1 000 Kč Vsadit s bonusem
Kdy a kde sledovat Muchovou dnes (9. 11.) živě: live stream online
Druhý hrací den Turnaje mistryň jde do akce i Karolína Muchová, zahraje si proti oblíbené Aryně Sabalenkové – z pěti utkání ji hned třikrát porazila, podaří se jí to znovu? Sledujte zápas v pondělí 9. listopadu od 21:00, livestream spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|pondělí 9. listopadu 2026 od 21:00
|Fáze:
|skupina
|Dějiště:
|Indian Wells Tennis Garden, USA
|Vzájemné zápasy:
|3:2 pro Muchovou
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde, CANAL+ Sport 2
Televizní přenos z Turnaje mistryň zajišťuje placený CANAL+ Sport 2, který mají v nabídce například poskytovatelé CANAL+, Magenta TV nebo Oneplay.
Kurzy na Muchovou a Sabalenkovou
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu Muchové příliš nevěří, kurz okolo 2,65 je ale velmi lákavý a stojí za zvážení. Tím spíš, že už dobře ví, jak dnešní soupeřku porazit.
Na Sabalenkovou je vypsán kurz okolo 1,50, přestože jí poslední odehrané turnaje rozhodně nevyšly podle představ.
Muchová hraje na WTA Finals poprvé
Karolína Muchová korunuje svou skvělou sezonu účastí na Turnaji mistryň, kde si zahraje úplně poprvé. Kvalifikovala se i před třemi lety, kvůli zranění ale nestartovala.
V sezoně si česká tenistka připsala tituly v Dauhá a Bad Homburgu, hrála finále ve Wimbledonu i Stuttgartu nebo semifinále v Miami.
Po prohrané wimbledonské bitvě stihla 3. kolo US Open, pomoci Češkám v Billie Jean King Cupu, čtvrtfinále v Pekingu a posledním odehraným turnajem je Wu-chan. V něm podlehla už ve druhém zápas Dianě Šnajderové, nyní se vrací po třítýdenní pauze.
|
Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky
Sabalenkovou čeká už šestý Turnaj mistryň
Aryna Sabalenková patří už několik let do absolutní světové špičky, což potvrdila i letos – na závěrečné akci sezony je už pošesté v řadě, určitě by ráda po dvou prohraných finále konečně získala titul.
Na letošních turnajích se jí nejvíce zadařilo v Indian Wells a Miami, předtím přidala titul v Brisbane a hrála finále Australian Open. Stejně jako později na US Open v něm ale podlehla Jeleně Rybakinové, která zde naštěstí pro ni nehraje.
Po newyorském grandslamu se Sabalenková představila už jen v Pekingu a Wu-chanu a vůbec se jí tam nedařilo. Na čínské půdě překvapivě zvládla jen jediný zápas – pak totiž prohrála s Nikolou Bartůňkovou, a poté s Ann Liovou.
|
Kde sledovat Turnaj mistryň 2026 živě? Live streamy online i v TV
Jaká je aktuální forma obou tenistek?
|Muchová
|WTA 1000 Wu-chan
|osmifinále
|WTA 1000 Peking
|čtvrtfinále
|US Open
|3. kolo
|Sabalenková
|WTA 1000 Wu-chan
|2. kolo
|WTA 1000 Peking
|3. kolo
|US Open
|finále
Vzájemné zápasy (H2H)
Karolína Muchová a Aryna Sabalenková mají za sebou celkem pět vzájemných duelů, v mírném vedení je česká tenistka. Jediný duel z letošního roku ale prohrála.
- 10. 1. 2026 (tvrdý): Sabalenková 6:3, 6:4
- 4. 10. 2024 (tvrdý): Muchová 7:6, 2:6, 6:4
- 19. 8. 2023 (tvrdý): Muchová 6:7, 6:3, 6:2
- 8. 6. 2023 (antuka): Muchová 7:6, 6:7, 7:5
- 26. 10. 2019 (hala): Sabalenková 7:5, 7:6