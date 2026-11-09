Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Muchová vs. Sabalenková v TV: Kde sledovat Turnaj mistryň 2026, kurzy

Kamil Jurek
  10:19
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Karolína Muchová se hecuje v osmifinále turnaje v Pekingu. | foto: Reuters

Karolína Muchová vstupuje do Turnaje mistryň 2026 proti Aryně Sabalenkové, se kterou má pozitivní vzájemnou bilanci. Sledujte utkání v přímém přenosu online, začít by se mělo v pondělí 9. listopadu od 21:00.
Sabalenka, Aryna 1,53
Muchová, Karolína 2,66

Bonus

1 000 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Kdy a kde sledovat Muchovou dnes (9. 11.) živě: live stream online

Druhý hrací den Turnaje mistryň jde do akce i Karolína Muchová, zahraje si proti oblíbené Aryně Sabalenkové – z pěti utkání ji hned třikrát porazila, podaří se jí to znovu? Sledujte zápas v pondělí 9. listopadu od 21:00, livestream spustíte u Tipsportu zde.

Muchová – Sabalenková na WTA Finals 2026
Datum:pondělí 9. listopadu 2026 od 21:00
Fáze:skupina
Dějiště:Indian Wells Tennis Garden, USA
Vzájemné zápasy:3:2 pro Muchovou
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde, CANAL+ Sport 2

Televizní přenos z Turnaje mistryň zajišťuje placený CANAL+ Sport 2, který mají v nabídce například poskytovatelé CANAL+, Magenta TV nebo Oneplay.

Kurzy na Muchovou a Sabalenkovou

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,30
  • 3 sety v zápase: 2,30
  • kanár v zápase: 10,41

Bookmakeři Synot Tipu Muchové příliš nevěří, kurz okolo 2,65 je ale velmi lákavý a stojí za zvážení. Tím spíš, že už dobře ví, jak dnešní soupeřku porazit.

Na Sabalenkovou je vypsán kurz okolo 1,50, přestože jí poslední odehrané turnaje rozhodně nevyšly podle představ.

Muchová hraje na WTA Finals poprvé

Karolína Muchová korunuje svou skvělou sezonu účastí na Turnaji mistryň, kde si zahraje úplně poprvé. Kvalifikovala se i před třemi lety, kvůli zranění ale nestartovala.

V sezoně si česká tenistka připsala tituly v Dauhá a Bad Homburgu, hrála finále ve Wimbledonu i Stuttgartu nebo semifinále v Miami.

Po prohrané wimbledonské bitvě stihla 3. kolo US Open, pomoci Češkám v Billie Jean King Cupu, čtvrtfinále v Pekingu a posledním odehraným turnajem je Wu-chan. V něm podlehla už ve druhém zápas Dianě Šnajderové, nyní se vrací po třítýdenní pauze.

Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky

Sabalenkovou čeká už šestý Turnaj mistryň

Aryna Sabalenková patří už několik let do absolutní světové špičky, což potvrdila i letos – na závěrečné akci sezony je už pošesté v řadě, určitě by ráda po dvou prohraných finále konečně získala titul.

Na letošních turnajích se jí nejvíce zadařilo v Indian Wells a Miami, předtím přidala titul v Brisbane a hrála finále Australian Open. Stejně jako později na US Open v něm ale podlehla Jeleně Rybakinové, která zde naštěstí pro ni nehraje.

Po newyorském grandslamu se Sabalenková představila už jen v Pekingu a Wu-chanu a vůbec se jí tam nedařilo. Na čínské půdě překvapivě zvládla jen jediný zápas – pak totiž prohrála s Nikolou Bartůňkovou, a poté s Ann Liovou.

Kde sledovat Turnaj mistryň 2026 živě? Live streamy online i v TV

Jaká je aktuální forma obou tenistek?

Muchová a Sabalenková – poslední turnaje
Muchová
WTA 1000 Wu-chanosmifinále
WTA 1000 Pekingčtvrtfinále
US Open3. kolo
Sabalenková
WTA 1000 Wu-chan2. kolo
WTA 1000 Peking3. kolo
US Openfinále

Vzájemné zápasy (H2H)

Karolína Muchová a Aryna Sabalenková mají za sebou celkem pět vzájemných duelů, v mírném vedení je česká tenistka. Jediný duel z letošního roku ale prohrála.

  • 10. 1. 2026 (tvrdý): Sabalenková 6:3, 6:4
  • 4. 10. 2024 (tvrdý): Muchová 7:6, 2:6, 6:4
  • 19. 8. 2023 (tvrdý): Muchová 6:7, 6:3, 6:2
  • 8. 6. 2023 (antuka): Muchová 7:6, 6:7, 7:5
  • 26. 10. 2019 (hala): Sabalenková 7:5, 7:6
Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

První ostrá reakce sponzorů. Tipsport odmítá reklamu na MS při zápasech Rusů

Pavel Zacha se raduje z gólu Davida Pastrňáka ve finále MS v hokeji 2024.

Od pátku, kdy Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) umožnila návrat Rusů do hokeje, se čeká na reakce sponzorů. Jejich postoj totiž bude mít naprosto zásadní vliv na dění. A zatímco většina z firem...

Muchová vs. Sabalenková v TV: Kde sledovat Turnaj mistryň 2026, kurzy

Karolína Muchová se hecuje v osmifinále turnaje v Pekingu.

Karolína Muchová vstupuje do Turnaje mistryň 2026 proti Aryně Sabalenkové, se kterou má pozitivní vzájemnou bilanci. Sledujte utkání v přímém přenosu online, začít by se mělo v pondělí 9. listopadu...

9. listopadu 2026  10:19

Turnaj mistryň 2026 v tenise: Program, výsledky, Češky a nominace

Zleva Karolína Muchová a Linda Nosková

Je tady závěrečný ženský tenisový podnik sezony, Turnaj mistryň. Letos se koná od 8. do 15. listopadu 2026 v americkém Indian Wells s trojnásobnou českou účastí, sledujte přímé přenosy online.

9. listopadu 2026  9:35

KVÍZ: Sázíte? A máte to pod kontrolou?

Sázíte? A máte to pod kontrolou?

Sázka pro zábavu, nebo nenápadný začátek problému? Hranice mezi neškodným volnočasovým koníčkem a rizikovým chováním nemusí být vždy snadno rozpoznatelná. Víte, proč předchozí prohry nezvyšují šanci...

vydáno 9. listopadu 2026

Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí.

WTA Tour je je nejvyšší úrovní ženského profesionálního tenisu. Sezona 2026 trvá od ledna do listopadu, turnaje se konají po celém světě. V článku najdete jejich přehled, vítězky a poradíme, kde...

8. listopadu 2026  22:58

Siniaková/Townsendová dnes na Turnaji mistryň 2026: Kurzy, kde sledovat

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová ve finále čtyřhry na US Open

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vstupují to Turnaje mistryň 2026 zápasem proti Saře Erraniové a Jasmine Paoliniové, se kterými ještě neprohrály. Sledujte jejich další měření sil v pondělí 9....

8. listopadu 2026  22:44

Velká cena Brazílie F1 2026: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat

Lewis Hamilton z Ferrari během Velké ceny Brazílie.

Formule 1 pokračuje dvacátým závodem sezony 2026, Velkou cenou São Paula na brazilském okruhu Interlagos. Andrea Kimi Antonelli si už při předchozí Grand Prix Mexika zajistil titul mistra světa....

8. listopadu 2026  11:06

Nosková vs. Kosťuková v TV: Kde sledovat Turnaj mistryň 2026, kurzy

Linda Nosková se hecuje ve finále BJK Cupu proti Ukrajinkám.

Linda Nosková zahajuje svou premiérovou účast na Turnaji mistryň v Indian Wells zápasem proti Martě Kosťukové z Ukrajiny. Hraje se v neděli 8. listopadu od 21:00, sledujte utkání v přímém přenosu...

8. listopadu 2026  10:20

Kde sledovat Turnaj mistryň 2026 živě? Live streamy online i v TV

Karolína Muchová po vítězství na turnaji ve Wu-chanu.

Přímé přenosy z celého Turnaje mistryň 2026 v Indian Wells sledujte živě u Tipsportu – nepřijdete tak o zápasy Lindy Noskové, Karolíny Muchové a Kateřiny Siniakové, které na závěrečné akci sezony...

8. listopadu 2026  9:22

Slavia – Artis Brno v TV: Kde sledovat Chance Ligu, statistiky a kurzy

Fotbalisté Slavie drží minutu ticha za zemřelého Jesúse de Miguela.

Fotbalisté Slavie přivítají ve 14. kole Chance Ligy nováčka Artis Brno. Pražané jsou po třinácti zápasech stále neporažení a mají nejlepší útok i obranu soutěže. Hosté se naopak pohybují ve spodní...

8. listopadu 2026  5:12

Plzeň – Sparta v TV: Kde sledovat šlágr Chance Ligy, kurzy a statistiky

Sparťanský brankář Jakub Surovčík zasahuje v utkání proti Plzni.

Fotbalisté Plzně přivítají ve šlágru 14. kola Chance Ligy pražskou Spartu. Domácí se mohou pochlubit druhým nejproduktivnějším útokem soutěže, poslední dva vzájemné zápasy však skončily bez branek....

8. listopadu 2026  1:16

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Česko - Švýcarsko v TV: Kde sledovat Finské hokejové hry živě, kurzy

Český útočník Daniel Vozenílek a obránce Jakub Galvas (vpravo) bojují o puk s...

Čeští hokejisté zakončí úvodní turnaj Euro Hockey Tour nedělním soubojem se Švýcarskem. Kde sledovat utkání živě, s jakou formou oba týmy vstupují do závěrečného zápasu a jaké šance jim přisuzují...

7. listopadu 2026  23:10

Dnešní díl StarDance (7.11.): Kurzy, body, kdo vypadne

Soutěžní páry čtvrtého večera StarDance XIV (31. října 2026)

StarDance 2026 je tady už s pátým večerem, který se uskuteční 7. listopadu od 20:10 na ČT1. Tančí se rumba, jive a slowfox – komu se jeden z těchto tanců stane osudným? Podívejte se na kurzy.

7. listopadu 2026  19:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.