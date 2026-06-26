Muchová vs. Ruseová: Kde sledovat semifinále WTA Bad Homburg živě

Kdy a kde sledovat semifinále Muchová – Ruseová online v Bad Homburgu?
Nasazená čtyřka Karolína Muchová prošla poprvé v kariéře do semifinále travnatého turnaje. Porazí v něm kvalifikantku Elenu-Gabrielu Ruseovou? Zápas začíná v pátek 26. června od 15:00 a vy jej můžete sledovat živě díky sázkové kanceláři Fortuna.
|Datum:
|pátek 26. června 2026 od 15:00
|Dějiště:
|Bad Homburg, Německo
|Vzájemné zápasy:
|1:0 pro Muchovou
|Kde sledovat:
|Fortuna TV zde
Aktuální kurzy na Muchovou proti Ruseové
Bookmakeři Fortuny favorizují Karolínu Muchovou. Ta po Dauhá a Stuttgartu usiluje o své třetí letošní finále, proti hráčkám mimo TOP 50 má v semifinálových bojích pozitivní bilanci 4:0.
Zajímavé kurzy
Elena-Gabriela Ruseová musela projít kvalifikací, v hlavní soutěži se jí ale daří a svou vysoce negativní bilanci proti tenistkám z elitní dvacítky tento týden vylepšila. Po turnaji se určitě vrátí do nejlepší stovky, dnes by ale snad měla tahat za kratší konec.
Na trávě se jí však daří, snadné to tedy rozhodně nebude.
Muchová zatím zvládla dva zápasy, Ruseová už pět
Karolína Muchová přešla z antuky na trávu už dříve, v Berlíně ale narazila v osmifinále na Keysovou, které podlehla ve dvou setech (4:6, 5:7).
Zde v Bad Homburgu nemusela jako čtvrtá nasazená do prvního kola, v osmifinále deklasovala Beguovou. Větší bitva nastala s Tausonovou, kdy musela česká tenistka otáčet nepříznivý stav – prohrála totiž první set.
Elena-Gabriela Ruseová stihla před tímto turnajem ještě Hertogenbosch, kde vypadla ve čtvrtfinále s Barborou Krejčíkovou. V Německu musela do kvalifikace, v hlavní soutěži vyřadila už tři favoritky.
Jednou z nich byla bohužel i Linda Nosková, beze ztráty setu si pak osmadvacetiletá Rumunka poradila i s Annou Kalinskou a Emmou Navarrovou.
|Muchová
|Muchová – Tausonová
|1:6, 6:2, 6:4
|Muchová – Beguová
|6:1, 6:1
|Ruseová
|Ruseová – Navarrová
|6:4, 6:2
|Ruseová – Kalinská
|7:5, 6:2
|Ruseová – Nosková
|6:1, 6:3
|Ruseová – Townsendová
|3:6, 6:1, 6:4
|Ruseová – Čang Šuaj
|7:5, 6:4
Vzájemné zápasy Muchové a Ruseové
Tyto tenistky už se jednou na ženské WTA Tour potkaly, bylo to před dvěma lety v Aucklandu. Z výhry se tehdy radovala česká tenistka.
- 2023: Muchová vs. Ruseová (6:4, 6:1)