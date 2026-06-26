Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Muchová vs. Ruseová: Kde sledovat semifinále WTA Bad Homburg živě

Kamil Jurek
  10:21

Karolína Muchová na turnaji v Berlíně | foto: Axel SchmidtReuters

Karolína Muchová prošla na dalším turnaji do semifinále, tentokrát v německém Bad Homburgu. Uspěje proti Eleně-Gabriele Ruseové? Sledujte přímý přenos online.
Sledujte Muchová vs. Ruseová na Fortuna TV zde

Kdy a kde sledovat semifinále Muchová – Ruseová online v Bad Homburgu?

Nasazená čtyřka Karolína Muchová prošla poprvé v kariéře do semifinále travnatého turnaje. Porazí v něm kvalifikantku Elenu-Gabrielu Ruseovou? Zápas začíná v pátek 26. června od 15:00 a vy jej můžete sledovat živě díky sázkové kanceláři Fortuna.

Datum:pátek 26. června 2026 od 15:00
Dějiště:Bad Homburg, Německo
Vzájemné zápasy:1:0 pro Muchovou
Kde sledovat:Fortuna TV zde

Aktuální kurzy na Muchovou proti Ruseové

Bookmakeři Fortuny favorizují Karolínu Muchovou. Ta po Dauhá a Stuttgartu usiluje o své třetí letošní finále, proti hráčkám mimo TOP 50 má v semifinálových bojích pozitivní bilanci 4:0.

Zajímavé kurzy

  • Více než 19.5 gamů: 1,52
  • 2:0 pro Muchovou: 2,02
  • Počet setů – 2: 1,44

Elena-Gabriela Ruseová musela projít kvalifikací, v hlavní soutěži se jí ale daří a svou vysoce negativní bilanci proti tenistkám z elitní dvacítky tento týden vylepšila. Po turnaji se určitě vrátí do nejlepší stovky, dnes by ale snad měla tahat za kratší konec.

Na trávě se jí však daří, snadné to tedy rozhodně nebude.

Muchová zatím zvládla dva zápasy, Ruseová už pět

Karolína Muchová přešla z antuky na trávu už dříve, v Berlíně ale narazila v osmifinále na Keysovou, které podlehla ve dvou setech (4:6, 5:7).

Zde v Bad Homburgu nemusela jako čtvrtá nasazená do prvního kola, v osmifinále deklasovala Beguovou. Větší bitva nastala s Tausonovou, kdy musela česká tenistka otáčet nepříznivý stav – prohrála totiž první set.

Elena-Gabriela Ruseová stihla před tímto turnajem ještě Hertogenbosch, kde vypadla ve čtvrtfinále s Barborou Krejčíkovou. V Německu musela do kvalifikace, v hlavní soutěži vyřadila už tři favoritky.

Jednou z nich byla bohužel i Linda Nosková, beze ztráty setu si pak osmadvacetiletá Rumunka poradila i s Annou Kalinskou a Emmou Navarrovou.

Zápasy Muchové a Ruseové v Bad Homburgu 2026
Muchová
Muchová – Tausonová1:6, 6:2, 6:4
Muchová – Beguová6:1, 6:1
Ruseová
Ruseová – Navarrová6:4, 6:2
Ruseová – Kalinská7:5, 6:2
Ruseová – Nosková6:1, 6:3
Ruseová – Townsendová3:6, 6:1, 6:4
Ruseová – Čang Šuaj7:5, 6:4

Vzájemné zápasy Muchové a Ruseové

Tyto tenistky už se jednou na ženské WTA Tour potkaly, bylo to před dvěma lety v Aucklandu. Z výhry se tehdy radovala česká tenistka.

  • 2023: Muchová vs. Ruseová (6:4, 6:1)
Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Česko - Mexiko v TV: Kde sledovat zápas MS ve fotbale živě

Čeští fotbalisté během občerstvovací pauzy v utkání s Jihoafrickou republikou.

České fotbalisty čeká na mistrovství světa 2026 rozhodující bitva v boji o play off. V posledním utkání skupiny A nastoupí proti domácímu Mexiku a potřebují nutně zvítězit. Kdy a kde můžete zápas...

9. den MS ve fotbale 2026: USA si zahrají s Austrálií, Brazílie vyzve Haiti

Brazilec Vinícius (vlevo) se raduje ze své trefy proti Maroku.

Na fotbalovém mistrovství světa pokračují zápasy druhého kola ve skupinách D a E. USA po výborném vstupu do turnaje vyzvou Austrálii, Brazílii čeká Haiti. Maroko si zahraje proti Skotsku a Turci se...

Norsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Erling Haaland slaví se spoluhráči z Norska vítězství nad Estonskem.

Norové na fotbalovém mistrovství světa hrají po dlouhých osmadvaceti letech. Kam až parta kolem Erlinga Haalanda dojde? Hraje ve skupině I, podívejte se na program, výsledky a celou nominaci.

MotoGP Assen 2026 v TV: kde sledovat závody živě i s Filipem Salačem

Filip Salač si užívá třetí místo v závodě Moto2 v Brně.

Jubilejní desátou zastávkou MS silničních motocyklů je Assen, jede se Velká cena Nizozemska. Kdy se jede a kde sledovat závody živě? V akci je i Filip Salač.

26. června 2026  11:30

Norsko vs. Francie na MS ve fotbale 2026: kurzy a kde sledovat živě

Kylian Mbappé z Francie slaví svůj druhý gól v utkání mistrovství světa proti...

Ve skupině I už je o postupujících rozhodnuto, Norsko a Francie si to rozdají o první místo. Podívejte se na aktuální kurzy a kde zápas sledovat živě.

26. června 2026  11:27

Muchová vs. Ruseová: Kde sledovat semifinále WTA Bad Homburg živě

Karolína Muchová na turnaji v Berlíně

Karolína Muchová prošla na dalším turnaji do semifinále, tentokrát v německém Bad Homburgu. Uspěje proti Eleně-Gabriele Ruseové? Sledujte přímý přenos online.

26. června 2026  10:21

US Darts Masters 2026: Program, výsledky, hráči, kurzy

Luke Humphries se raduje ve finále šipkařského mistrovství světa.

Čtvrtým turnajem sedmidílné šipkařské série World Series of Darts je US Darts Masters. Hraje se od 26. do 27. června 2026 v New Yorku, představí se světová špička. České zástupce mezi startujícími...

26. června 2026  8:16

Diamantová liga Paříž 2026: Program, hvězdy a Češi na startu

Atletka Lurdes Gloria Manuel pózuje před objektivem na Zlaté tretře v Ostravě.

Do francouzské metropole zamíří v neděli 28. června elitní atletický seriál. Na stadionu Charléty se uskuteční osmý díl Diamantové ligy. V Paříži bude české barvy reprezentovat čtvrtkařka Lurdes...

25. června 2026  21:06

MS v hokejbale 2026: program, výsledky a kde sledovat šampionát v Ostravě

Mistrovství světa v hokejbale, momentka z duelu Česko - Švýcarsko.

Letošní mistrovství světa v hokejbale mužů a žen se koná na území České republiky. Světový šampionát organizace ISBHF hostí Ostrava, a to v termínu od 20. do 28. června. Zápasy se hrají v halách...

25. června 2026  20:56

WTA Bad Homburg 2026: program, Češky a kde sledovat tenis živě

Karolína Muchová na turnaji v Berlíně

Německý tenisový turnaj žen v Bad Homburgu slouží jako závěrečná příprava před grandslamovým Wimbledonem. Letošní ročník probíhá od 20. do 27. června 2026 na otevřených travnatých dvorcích. V akci...

25. června 2026  20:48

ATP Eastbourne 2026: program, Češi a kde sledovat tenis živě

Američan Taylor Fritz ve finále turnaje v Eastbourne.

Tenisový turnaj mužů v Eastbourne je další z přípravných akcí na Wimbledon. Koná se od 21. do 27. června 2026 – podívejte se na program, hráče a kde vše sledovat živě.

25. června 2026  19:55

ATP Mallorca 2026: program, Češi a kde sledovat tenis živě

Nick Kyrgios během zápasu ve Stuttgartu.

Na Mallorce se odehraje další ročník tenisového turnaje mužů, akce ATP 250 je v plánu od 21. do 27. června 2026. V našem přehledu najdete program, hráče i kde sledovat přímé přenosy.

25. června 2026  19:47

Tunisko vs. Nizozemsko na MS ve fotbale 2026: kurzy a kde sledovat živě

Nizozemský útočník Brian Brobbey v objetí spoluhráčů poté, co se trefil na MS...

Ve skupině F se dnes představí Tunisko a Nizozemsko, utkání má jasného favorita. Podívejte se na aktuální kurzy, předpokládané sestavy a kde zápas sledovat živě.

25. června 2026  19:07

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Turecko - USA v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě, sázkové kurzy

Americký křídelník Christian Pulisic během utkání s Paraguayí.

Na fotbalovém mistrovství světa se blíží k závěru také skupina D. Turecko se rozloučí v utkání s domácím výběrem USA. Zatímco Američané mají po dvou výhrách již stoprocentní jistotu postupu z...

25. června 2026  16:14

Curaçao - Pobřeží slonoviny na MS ve fotbale 2026: kurzy a kde sledovat živě

Franck Kessie z Pobřeží slonoviny zpracovává míč v zápase s Německem.

Zápas Curaçao - Pobřeží slonoviny uzavře program základní skupiny E na fotbalovém mistrovství světa 2026. Oba týmy stále bojují o premiérový historický postup do vyřazovací fáze. Přečtěte si, kde...

25. června 2026  16:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.