Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Muchová vs. Ósakaová v TV: Kurzy a kde sledovat WTA Peking 2026

Kamil Jurek
  23:15

Karolína Muchová během třetího kola turnaje v Pekingu | foto: AP

Karolína Muchová si v Pekingu zahraje osmifinále, soupeřkou je tentokrát Naomi Ósakaová. Sledujte přímý přenos online, začátek je v úterý 5. října 2026 od 9:00 ráno.

Kdy a kde sledovat Muchovou dnes (6. 10.) živě: live stream online

Karolína Muchová se spolu s dalšími Češkami probojovala do osmifinále obrovského turnaje v Pekingu, nyní je její soupeřkou dobře známá Naomi Ósakaová. Hraje se v úterý 6. října od 9:00 ráno, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Muchová – Ósakaová na WTA Peking 2026
Datum:úterý 6. října 2026 od 9:00
Fáze:čtvrtfinále
Dějiště:China National Tennis Center, Peking, Čína
Vzájemné zápasy:4:3 pro Muchovou
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

Ženský tenis v televizi najdou zájemci na programu CANAL+ Sport 2, který najdete za poplatek napříkald u poskytovatele Skylink.

Kurzy na Muchovou v dnešním osmifinále China Open

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,42
  • 3 sety v zápase: 2,32
  • kanár v zápase: 8,52

Bookmakeři Synot Tipu nemají úplně jasno, Muchová je ale přeci jen mírnou kurzovou favoritkou (1,73).

Ósakaová se ale určitě nesmí podceňovat, čemuž odpovídá kurz kolem hodnoty 2,15.

Muchová, Karolína 1,73
Osaka, Naomi 2,17

Bonus

1 500 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Muchová se v minulém zápase nadřela

Karolína Muchová si přenesla formu z týmového BJK Cupu i sem do Pekingu, kde už zvládla dva zápasy. Nyní čelí třetí soupeřce, která je zatím určitě nejkvalitnější.

Po dvousetovém vítězství nad Boulterovou přišel duel proti Samsonovové, který už se protáhl. Česká tenistka sice prohrála první set, pak už ale byla lepší a za dvě a půl hodiny bylo hotovo. Soupeřku porazila i potřetí v řadě.

Pro Muchovou jde o čtvrtou účast na WTA Peking, jednoznačně nejúspěšnější je předloňské finále, kde nestačila až na Coco Gauffovou. V této sezoně dokázala vyhrát 10 ze 16 duelů proti tenistkám z elitní dvacítky.

Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky

Ósakaová vyřadila i Sáru Bejlek

Naomi Ósakaová se vrátila na kurty ve velkém stylu, aktuálně už má pevné místo v TOP 20. Do Pekingu se určitě těšila, jde totiž o jednu z bývalých šampionek (2019).

Japonská tenistka se na úvod možná až trochu překvapivě nechala dostat do tří setů s Timofejevovou, proti Bejlek už k postupu stačila dvě těsná dějství (7:6, 6:4). Česká hráčka přitom nebyla daleko od úspěchu, v první sadě ale nevyužila čtyři setboly.

Jde už o šestou účast Ósakaové na WTA Peking, kromě titulu má na kontě ještě jedno semifinále a osmifinále. Další zastávky už se tolik nepodařily – například loni končila hned na raketě úvodní soupeřky, kterou byla Sasnovičová.

Japonská města bojují s invazí mývalů, přemnožené zvíře trápí i zemědělce

Jaká je aktuální forma obou tenistek?

Muchová a Ósakaová v Pekingu 2026
Muchová
3. kolovs. Samsonovová (4:6, 6:4, 6:2)
2. kolovs. Boulterová (7:6, 6:1)
1. kolovolný los
Ósakaová
3. kolovs. Bejlek (7:6, 6:4)
2. kolovs. Timofejevová (6:3, 3:6, 6:3)
1. kolovolný los

Vzájemné zápasy (H2H)

Karolína Muchová a Naomi Ósakaová se spolu utkaly několikrát – mírně navrch má zatím Češka, které zvítězila i v dosavadních čtyřech zápasech ze sedmi. Na tvrdém povrchu ale vede Japonka s bilancí 3:1.

  • 7. 7. 2026: Muchová (7:6, 6:4)
  • 27. 6. 2026: Muchová (6:1, 1:0)
  • 4. 9. 2025: Ósakaová (6:4, 7:6)
  • 15. 1. 2025: Ósakaová (1:6, 6:1, 6:3)
  • 30. 8. 2024: Muchová (6:3, 7:6)
  • 2. 5. 2021: Muchová (6:4, 3:6, 6:1)
  • 24. 8. 2020: Ósakaová (6:7, 6:4, 6:2)
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

SynotTip

Bonus
1 500 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Rally Vsetín 2026: program, mapa RZ, trasa a výsledky

ilustrační snímek

Rally Vsetín 2026 uzavře letošní Rallysprint sérii. Dvaadvacátý ročník soutěže se uskuteční 2. a 3. října na Valašsku, samotný závod je na programu v sobotu 3. října. Podívejte se na kompletní...

Šampionát v rallye ovládl Evans, Solberg přišel o titul chybou před cílem

Britský rallye závodník Elfyn Evans.

Elfyn Evans se stal třetím britským mistrem světa v automobilových soutěžích. Za titulem na Sardinii mířil jiný jezdec Toyoty Švéd Oliver Solberg, ale těsně před cílem Italské rallye vyjel mimo trať....

Euro Hockey Tour 2026/2027: Program, tabulka, výsledky Česka a kde sledovat

Začátek zápasu Česka proti Finsku na Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích.

Euro Hockey Tour (EHT) 2026/2027 se tradičně skládá ze čtyř turnajů, kterých se účastní hokejové reprezentace Česka, Finska, Švédska a Švýcarska. Nový ročník začne 5. listopadu. Podívejte se na...

Muchová vs. Ósakaová v TV: Kurzy a kde sledovat WTA Peking 2026

Karolína Muchová během třetího kola turnaje v Pekingu

Karolína Muchová si v Pekingu zahraje osmifinále, soupeřkou je tentokrát Naomi Ósakaová. Sledujte přímý přenos online, začátek je v úterý 5. října 2026 od 9:00 ráno.

5. října 2026  23:15

WTA Peking 2026: Program, výsledky, české tenistky a kde sledovat živě

Linda Nosková během čtvrtfinálového zápasu proti Aryně Sabalenkové na US Open v...

Tenisový turnaj WTA 1000 v Pekingu patří k nejvýznamnějším podnikům podzimní části sezony. China Open se v roce 2026 hraje od 30. září do 11. října v areálu China National Tennis Center. V čínské...

5. října 2026  22:02

Mistrovství světa v judu 2026 Baku: Program, výsledky, Češi a kde sledovat živě

Z filmu Jemný rváč

Ázerbájdžánské Baku hostí od 4. do 11. října mistrovství světa v judu 2026. V National Gymnastics Areně se o medaile utká více než 630 judistů z 96 zemí. Česko reprezentuje šestičlenná výprava, ve...

5. října 2026  20:13

Anglie – Česko v TV: Kde sledovat Ligu národů, statistiky, kurzy, informace

Adam Hložek střílí přes obránce Anglie Guéhiho.

České fotbalisty čeká čtvrtý zápas pod vedením Santiho Denii a druhé venkovní vystoupení v novém ročníku Ligy národů. Po třech porážkách se představí ve Wembley proti Anglii, které před týdnem v...

5. října 2026  18:50

Nosková vs. Alexandrovová v TV: Kurzy a kde sledovat turnaj WTA v Pekingu

Linda Nosková ve třetím kole turnaje v Pekingu

Lindu Noskovou čeká v osmifinále turnaje WTA v Pekingu Jekatěrina Alexandrovová. Česká tenistka zatím v čínské metropoli neztratila ani set a proti zkušené Rusce bude usilovat o postup mezi...

5. října 2026  18:18

ATP Tokio 2026: Program, Jiří Lehečka a kde sledovat živě

Jiří Lehečka hraje bekhend ve třetím kole US Open.

V areálu Ariake Coliseum se od 30. září do 6. října 2026 odehraje prestižní turnaj ATP v Tokiu. Na tvrdém povrchu v japonské metropoli září český reprezentant Jiří Lehečka, který se probojoval až do...

5. října 2026  13:58

Hlaváček, Portlík nebo někdo jiný? Kdo bude primátorem Prahy a jaké jsou kurzy

ilustrační snímek

Pražané v říjnových komunálních volbách rozhodnou o novém složení zastupitelstva, které následně zvolí primátora hlavního města. Kdo se o tento post uchází a jaké kurzy na jednotlivé kandidáty...

5. října 2026  12:52

Bartůňková vs. Krausová v TV: Kurzy a kde sledovat turnaj WTA v Pekingu

Nikola Bartůňková ve třetím kole US Open

Nikolu Bartůňkovou čeká po senzační výhře nad světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou osmifinále turnaje WTA v Pekingu. O postup mezi nejlepších osm hráček se utká s Rakušankou Sinjou Krausovou. Zápas...

5. října 2026  12:30

Lehečka vs. Vacherot v TV: Kde sledovat semifinále ATP Tokio 2026

Jiří Lehečka hraje forhend ve třetím kole US Open.

Jiří Lehečka se v Tokiu probojoval už do semifinále, ve kterém jej čeká Valentin Vacherot z Monaka. Hraje se 5. října od 11:00, sledujte přímý přenos online.

5. října 2026  8:59

Euro Hockey Tour 2026/2027: Program, tabulka, výsledky Česka a kde sledovat

Začátek zápasu Česka proti Finsku na Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích.

Euro Hockey Tour (EHT) 2026/2027 se tradičně skládá ze čtyř turnajů, kterých se účastní hokejové reprezentace Česka, Finska, Švédska a Švýcarska. Nový ročník začne 5. listopadu. Podívejte se na...

5. října 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Bouzková vs. Čeng v TV: Kurzy a kde sledovat WTA Peking 2026

Marie Bouzková slaví zisk bodu ve čtvrtfinále BJK Cupu proti Britkám.

Marii Bouzkovou čeká ve 3. kole obrovského turnaje WTA v Pekingu Čeng Čchin-wen z Číny. Zápas začíná v pondělí 5. října brzy ráno, sledujte jej v přímém přenosu. V článku najdete také aktuální kurzy.

5. října 2026  6:44

ME v silniční cyklistice 2026 Lublaň: Program závodů, trasa, Češi a kde sledovat

Primož Roglič v úniku v 19. etapě Tour.

Letošní ME v silniční cyklistice 2026 hostí slovinská Lublaň a Šenčur. Evropský šampionát probíhá od 2. do 7. října a představí se na něm 900 závodníků ze 43 zemí. V článku najdete kompletní rozpis...

4. října 2026  19:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.