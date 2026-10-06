Kdy a kde sledovat Muchovou dnes (6. 10.) živě: live stream online
Karolína Muchová se spolu s dalšími Češkami probojovala do osmifinále obrovského turnaje v Pekingu, nyní je její soupeřkou dobře známá Naomi Ósakaová. Hraje se v úterý 6. října od 9:00 ráno, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|úterý 6. října 2026 od 9:00
|Fáze:
|čtvrtfinále
|Dějiště:
|China National Tennis Center, Peking, Čína
|Vzájemné zápasy:
|4:3 pro Muchovou
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
Ženský tenis v televizi najdou zájemci na programu CANAL+ Sport 2, který najdete za poplatek napříkald u poskytovatele Skylink.
Kurzy na Muchovou v dnešním osmifinále China Open
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu nemají úplně jasno, Muchová je ale přeci jen mírnou kurzovou favoritkou (1,73).
Ósakaová se ale určitě nesmí podceňovat, čemuž odpovídá kurz kolem hodnoty 2,15.
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Muchová se v minulém zápase nadřela
Karolína Muchová si přenesla formu z týmového BJK Cupu i sem do Pekingu, kde už zvládla dva zápasy. Nyní čelí třetí soupeřce, která je zatím určitě nejkvalitnější.
Po dvousetovém vítězství nad Boulterovou přišel duel proti Samsonovové, který už se protáhl. Česká tenistka sice prohrála první set, pak už ale byla lepší a za dvě a půl hodiny bylo hotovo. Soupeřku porazila i potřetí v řadě.
Pro Muchovou jde o čtvrtou účast na WTA Peking, jednoznačně nejúspěšnější je předloňské finále, kde nestačila až na Coco Gauffovou. V této sezoně dokázala vyhrát 10 ze 16 duelů proti tenistkám z elitní dvacítky.
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Ósakaová vyřadila i Sáru Bejlek
Naomi Ósakaová se vrátila na kurty ve velkém stylu, aktuálně už má pevné místo v TOP 20. Do Pekingu se určitě těšila, jde totiž o jednu z bývalých šampionek (2019).
Japonská tenistka se na úvod možná až trochu překvapivě nechala dostat do tří setů s Timofejevovou, proti Bejlek už k postupu stačila dvě těsná dějství (7:6, 6:4). Česká hráčka přitom nebyla daleko od úspěchu, v první sadě ale nevyužila čtyři setboly.
Jde už o šestou účast Ósakaové na WTA Peking, kromě titulu má na kontě ještě jedno semifinále a osmifinále. Další zastávky už se tolik nepodařily – například loni končila hned na raketě úvodní soupeřky, kterou byla Sasnovičová.
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Jaká je aktuální forma obou tenistek?
|Muchová
|3. kolo
|vs. Samsonovová (4:6, 6:4, 6:2)
|2. kolo
|vs. Boulterová (7:6, 6:1)
|1. kolo
|volný los
|Ósakaová
|3. kolo
|vs. Bejlek (7:6, 6:4)
|2. kolo
|vs. Timofejevová (6:3, 3:6, 6:3)
|1. kolo
|volný los
Vzájemné zápasy (H2H)
Karolína Muchová a Naomi Ósakaová se spolu utkaly několikrát – mírně navrch má zatím Češka, které zvítězila i v dosavadních čtyřech zápasech ze sedmi. Na tvrdém povrchu ale vede Japonka s bilancí 3:1.
- 7. 7. 2026: Muchová (7:6, 6:4)
- 27. 6. 2026: Muchová (6:1, 1:0)
- 4. 9. 2025: Ósakaová (6:4, 7:6)
- 15. 1. 2025: Ósakaová (1:6, 6:1, 6:3)
- 30. 8. 2024: Muchová (6:3, 7:6)
- 2. 5. 2021: Muchová (6:4, 3:6, 6:1)
- 24. 8. 2020: Ósakaová (6:7, 6:4, 6:2)