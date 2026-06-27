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Muchová vs. Ósakaová: Kde sledovat finále v Bad Homburgu živě

Kamil Jurek
  1:35

Karolína Muchová na turnaji v Bad Homburgu | foto: AP

Karolína Muchová si v Bad Homburgu zahraje o titul, ve finále je její soupeřkou Naomi Ósakaová. Podívejte se na kurzy a kde sledovat zápas online.

Kdy a kde sledovat finále Muchová – Ósakaová online v Bad Homburgu?

Velká premiéra pro obě. Karolína Muchová i Naomi Ósakaová prošly do svého prvního finále na trávě, kdo zvedne nad hlavu trofej? To se dozvíme už v sobotu 27. června od 11:00, kdy zápas začíná. Sledujte jej živě a online na Fortuna TV.

Sledujte finále Muchová vs. Ósakaová ZDE »
Datum:sobota 27. června 2026 od 11:00
Dějiště:Bad Homburg, Německo
Vzájemné zápasy:3:2 pro Ósakaovou
Kde sledovat:Fortuna TV zde

Aktuální kurzy na Karolínu Muchovou proti Naomi Ósakaové

Podle sázkových kurzů by měla vyhrát Naomi Ósakaová, není však nijak výraznou favoritkou (1,70). Neztratila tady sice ani set, všechny vzájemné duely ale byly dost vyrovnané.

Základní kurzy

  • Vítězství Muchové: 2,32
  • Vítězství Ósakaové: 1,70
  • Počet setů – 3: 2,33

Karolína Muchová tak určitě není bez šance (2,32), kurz na její případnou výhru je naopak velmi lákavý. Poslední dva duely sice prohrála, celkem dvakrát už ale tuto japonskou soupeřku dokázala porazit.

Kromě klasických kurzů využijte také LIVE sázky, které budou dostupné během celého sobotního finále.

Po turnaji se Muchová stoprocentně vrátí v žebříčku do elitní desítky a znovu přeskočí Lindu Noskovou v pozici české jedničky, nově bude bez ohledu na výsledek na 9. místě.

Muchovou i Ósakaovou čeká první finále na trávě

Karolína Muchová ukazuje, že když je zdravá, patří mezi nejlepší tenistky světa. Po Dauhá a Stuttgartu je letos ve svém třetím finále, určitě by ráda navázala na katarský úspěch.

Zde v Bad Homburgu neměla zatím cestu nijak složitou – první kolo jako nasazená nehrála, v tom dalším si jasně poradila s Beguovou. Následovala třísetová bitva proti Claře Tausonové a Elenu-Gabrielu Ruseovou zvládla Muchová porazit i v nepříjemném horku.

Pro Naomi Ósakaovou je tento turnaj prvním na trávě a hned je v premiérovém finále. Zatím neztratila ani set, bez větších potíží si poradila postupně s Magdalenou Frechovou, Elise Mertensovou, Jekatěrinou Alexandrovovou i Wang Sin-jü.

Zápasy Muchové a Ósakaové v Bad Homburgu 2026
Muchová
Muchová – Ruseová6:4, 6:4
Muchová – Tausonová1:6, 6:2, 6:4
Muchová – Beguová6:1, 6:1
Ósakaová
Ósakaová – Wang Sin-jü6:3, 6:3
Ósakaová – Alexandrovová6:2, 6:2
Ósakaová – Mertensová6:3, 6:3
Ósakaová – Frechová6:4, 6:1

Vzájemné zápasy Muchové a Ósakaové

V historii došlo už na celkem pět vzájemných zápasů Muchové a Ósakaové, na trávě půjde o premiéru. Bilance je mírně příznivá pro Japonku (3:2).

  • 2025: Ósakaová vs. Muchová (6:4, 7:6)
  • 2025: Ósakaová vs. Muchová (1:6, 6:1, 6:3)
  • 2024: Muchová vs. Ósakaová (6:3, 7:6)
  • 2021: Muchová vs. Ósakaová (6:4, 3:6, 6:1)
  • 2020: Ósakaová vs. Muchová (6:7, 6:4, 6:2)
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