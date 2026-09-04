Kdy a kde sledovat Muchovou dnes (4. 9.) živě: live stream online
Světová sedmička Karolína Muchová je na US Open 2026 už ve 3. kole, kde ji čeká duel s Emmou Navarrovou. Muchová hraje ve skvělé formě, Američanka se v posledních týdnech hledá. Začátek utkání je naplánován na pátek 4. září od 20:30. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|pátek 4. září 2026 od 20:30
|Fáze:
|3. kolo
|Dějiště:
|USTA Billie Jean King National Tennis Center
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi lze US Open sledovat živě díky oběma kanálům Eurosportu, případně využít online platformu HBO Max. Na rozdíl od Tipsportu jde ale o placené možnosti.
Kurzy na Muchovou v dnešním 3. kole
Bookmakeři Synot Tipu mají jasno, česká tenistka by měla projít do další fáze turnaje. Kurz na její výhru se totiž pohybuje jen okolo 1,26.
Na soupeřku si můžete vsadit v kurzu 4,21. Nabídka bere v potaz především aktuální formu obou hráček.
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Muchová obě soupeřky zničila
Karolína Muchová letos hraje parádně – má tituly z Dauhá a Bad Homburgu, prohrála finále ve Stuttgartu a Wimbledonu a na dalších podnicích byla v semifinále.
Zajímavé kurzy
V 1. kole Muchová přehrála Sinju Krausovou. Rakouská tenistka nedokázala vůbec držet krok, nedostala se k jedinému brejkbolu a za 58 minut prohrála 3:6, 0:6. Muchová zaujala 86 % získaných míčů po prvním podání a na kontě měla jen sedm nevynucených chyb.
Pokud byla Muchová v prvním utkání suverénní, ve druhém soupeřku zničila ještě výrazněji. Katie Boulterová uhrála pouhý jeden gem a z kurtu odešla s výpraskem 1:6, 0:6.
|Datum
|Turnaj
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|2. 9.
|US Open
|2. kolo
|Muchová – Boulterová 6:1, 6:0
|V
|31. 8.
|US Open
|1. kolo
|Muchová – Krausová 6:3, 6:0
|V
|11. 7.
|Wimbledon
|finále
|Nosková – Muchová 6:2, 5:7, 6:3
|P
|9. 7.
|Wimbledon
|semifinále
|Muchová – Gauffová 6:2, 1:6, 7:6(10)
|V
|7. 7.
|Wimbledon
|čtvrtfinále
|Muchová – Ósakaová 7:6(4), 6:4
|V
|5. 7.
|Wimbledon
|osmifinále
|Muchová – Krejčíková 7:5, 5:7, 6:3
|V
Navarrová má za sebou dvě třísetové bitvy
Emma Navarrová se na turnajích před US Open příliš nepředvedla a výrazně zaostávala za svými možnostmi. Ve Washingtonu dohrála ve druhém kole, v Torontu v prvním a v Cincinnati znovu ve druhém.
Na US Open si napřed poradila s Lois Boissonovou. První set získala v tiebreaku 7:6(6) a po přerušení kvůli dešti vedla ve druhém 4:2, soupeřka ale po návratu na kurt dokázala srovnat a vyhrála druhý tiebreak 7:1. Navarrová však rozhodující sadu zvládla a zvítězila 7:6(6), 6:7(1), 6:3.
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Ve 2. kole pak Navarrová narazila na krajanku Caty McNallyovou. Ani tentokrát se nevyhnula komplikacím – po prohraném prvním setu 3:6 se ve druhém dostala do vedení 5:2, než zápas znovu přerušil déšť. Po návratu na kurt už druhou sadu dotáhla a v rozhodujícím setu si vypracovala náskok 4:2. Navarrová nakonec zvítězila 3:6, 6:2, 6:3. V utkání zahrála pět es a postupně zlepšovala také úspěšnost po prvním podání, která ve druhém setu vystoupala na 80 %.
|Datum
|Turnaj
|Kolo
|Zápas
|2. 9.
|US Open
|2. kolo
|Navarrová – McNallyová 3:6, 6:2, 6:3
|31. 8.
|US Open
|1. kolo
|Navarrová – Boissonová 7:6(6), 6:7(1), 6:3
|18. 8.
|Cincinnati
|3. kolo
|Pegulaová – Navarrová 7:5, 6:2
|15. 8.
|Cincinnati
|2. kolo
|Navarrová – Kalininová 3:6, 6:4, 6:2
|5. 8.
|Toronto
|1. kolo
|Korneevaová – Navarrová 6:2, 6:2
|29. 7.
|Washington
|osmifinále
|Cocciarettová – Navarrová 6:3, 4:6, 6:3
|27. 7.
|Washington
|1. kolo
|Navarrová – Keninová 6:0, 7:5
Poslední tři účasti obou hráček na US Open
|Rok
|postoupila do
|2025
|čtvrtfinále
|2024
|semifinále
|2023
|semifinále
|Rok
|postoupila do
|2025
|3. kola
|2024
|semifinále
|2023
|1. kola